Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 28 listopada – 2 grudnia.

RYNEK BANKOWY

Reklamacje: Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającej zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa.

Informacja finansowa: Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest stworzenie systemu służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek sejmowych. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne – dyrektywę 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wydatki świąteczne: Statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie nominalnie 1 427 zł, tj. niecały 1% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Związku Banków Polskich (ZBP) „Świąteczny Portfel Polaków”. ZBP zwraca uwagę, że ze względu na inflację oznacza to realny spadek wydatków.

Oszczędności emerytalne: Co drugi przedsiębiorca zbiera oszczędności z myślą o emeryturze, a kolejne 20% zaczęło o tym myśleć, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Jako główny powód rezygnacji z oszczędzania przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim niewystarczającą ilość pieniędzy (63%). W drugiej kolejności powodem jest pojawienie się nieprzewidzianych wydatków (15%).

Edukacja finansowa: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającej zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa.Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

Kredyty mieszkaniowe:Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora stosowanego przy wyliczaniu zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych, poinformował Business Insider Polska rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Jednocześnie KNF przypomina, że nie ma obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu.

Kredyty dla mikrofirm: Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom spadła o 13,1% r/r do 16,59 mld zł w okresie styczeń-październik br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe:Do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 31 500 wniosków o mediację dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty innej niż waluta polska, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił we wrześniu finansowania o wartości 193,1 mln zł (+185,4% r/r, +14,6% m/m), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. Sektor tradycyjnych pożyczek udzielił finansowania o wartości 1,13 mld zł w okresie styczeń-październik 2022 r.

Kredyty mieszkaniowe:Wakacjami kredytowymi do dziś zostało objętych 53% umów kredytowych, stanowiących 64% wartości portfela, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. Nie wykluczył wzrostu liczby kredytów nieregularnych po zakończeniu wakacji kredytowych.

Jakość kredytów: Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w tym roku sięgnie 125 tys. – i będzie to wynik najniższy od 20 lat – po czym obniży się do ok. 80-85 tys. kredytów w 2023 r., wynika z raportu AMRON_SAFRiN.

Pengab:Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 0,1 pkt m/m do 18,3 pkt w październiku, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Indeks prognostyczny m/m obniżył się o 5 pkt m/m do 11,3 pkt, a indeks ocen jest wyższy m/m o 4,9 pkt i wynosi 25,4 pkt.

Oszczędności emerytalne: Myśląc o emeryturze, Polacy zdecydowanie częściej odczuwają lęk (42%) niż nadzieję (23%), wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Wśród bolączek Polaków związanych z emeryturą dominuje obawa, że świadczenie emerytalne nie zagwarantuje im godnego życia – 44% badanych jest wręcz przekonane, że poziom ich życia ulegnie pogorszeniu.

RYNEK UBEZPIECZEŃ

Bancassurance: Składka przypisana brutto ubezpieczycieli pozyskana w kanale bancassurance wynosiła 4,16 mld zł na koniec III kwartału br., co oznacza spadek o 20,2% r/r, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Wyniki ubezpieczycieli: Zysk netto ubezpieczycieli spadł do 3 831,7 mln zł w I-III kw. 2022 r.(-28,2% r/r). Składka przypisana brutto wyniosła 52 736 72 mln zł w I poł. br. (+3,6% r/r), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

RYNEK KAPITAŁOWY

Obroty na GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 24,54 mld zł w listopadzie 2022 r., tj. o 19,5% mniej r/r, podała giełda.

Inwestorzy indywidualni: Akcje zagranicznych spółek ma swoim portfelu 29,7% inwestorów, w ETF inwestowało 40,8% inwestorów i zaangażowanie w te instrumenty rośnie, wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Inwestycje emerytalne: Ponad połowa badanych (56%) deklaruje, że w ogóle nie odkłada pieniędzy na emeryturę (poza ZUS), z czego większość – 39,9% – nie odkłada i w ogóle o tym nie myśli, a 16,7% nie odkłada, choć bardzo by chciało, wynika z badania „Oszczędzanie i oszczędzanie na emeryturę” przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Inwestycje giełdowe: Indeks szerokiego rynku na warszawskiej giełdzie WIG wzrośnie o 11% w 2023 r., prognozuje Goldman Sachs. Zwraca jednak uwagę na utrzymujące się ryzyko geopolityczne.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zatory płatnicze: Odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów wyniósł 83% w IV kw. br. wobec 73,6% kwartał wcześniej; podobnie jak przed trzema miesiącami, o przedawnieniach o ponad dwa miesiące informuje niemal co trzeci przedsiębiorca, wynika z badania Skaner MŚP realizowanego cyklicznie dla BIG InfoMonitor prowadzącego Rejestr Dłużników.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 30 listopada 2022 r. wyniosła 2 986,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 2 877,4 mln zł mln zł.

Santander BP: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) 24 listopada br. uchylił decyzję UOKiK z 22 września 2020 r., stwierdzającą abuzywność klauzul stosowanych przez Santander Bank Polska w aneksach do części umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF). Bank podkreśla, że aneksy w umowach nie dawały bankowi dowolności w ustalaniu kursów, a pobieranie spreadów to działanie całkowicie rynkowe.

Best: Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł.

Santander Bank Polska: Zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych, co wynika z konieczności dostosowania poprzednich założeń do aktualnie posiadanych przez bank danych, w tym przyjęcia założenia, że z wakacji kredytowych skorzysta ok. 61% uprawnionych klientów, podał bank. Z tego tytułu, wynik finansowy brutto banku w IV kwartale 2022 r. zostanie obciążony kwotą ok. 159 mln zł.

Kruk: Dokonał przydziału 250 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii AN1 o wartości 25 mln zł, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 45,84%

mBank Hipoteczny: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Dubejko na stanowisko prezesa mBanku Hipotecznego, podała Komisja.

TU Europa: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Maliszewskiego na stanowiska: prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Europa oraz prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa, podała Komisja.

Plus Bank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Szatkowskiego na stanowisko prezesa Plus Banku, podała Komisja. W tym samym komunikacie poinformowała o wyrażeniu zgody na objęcie przez Agnieszkę Hruban członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem.

Skanska TFI: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Skanska Commercial Development Europe AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) akcji Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (Skanska TFI), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Skanska TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skanska TFI. Termin nabycia akcji Skanska TFI ustalono na miesiąc od wydania decyzji Komisji.

Quercus TFI: Do Departamentu Inwestycyjnego dołączył Konrad Konefał. Będzie współzarządzać (razem z Piotrem Milińskim) subfunduszami Quercus Global Balanced oraz Quercus Global Balanced Plus FIZ.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

MyInvests: Platforma inwestycyjna, która będzie selekcjonowała inwestycje wzorem funduszu venture capital, ale umożliwiała udział w projekcie również drobnym inwestorom oficjalnie wystartuje w I kw 2023 r., podała spółka. Uruchomiona została strona internetowa platformy.

Pekao, Tpay: Bank Pekao wkroczył na rynek kredytów ratalnych w branży e-commerce umożliwiając zakupy za pośrednictwem bramki Tpay, podały Pekao i Tpay.

BGK: Do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ostatnim naborze wniosków o finansowanie z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) wpłynęły wnioski o kredyty na łącznie 1,3 mld zł, podał bank. Inwestorzy chcą za te pieniądze wybudować blisko 8 tys. mieszkań.

Pekao: Bank Pekao i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) podpisały umowę finansowania dla zarządzającej polskimi lotniskami firmy, podał bank. Zawarty aneks do programu emisji obligacji zakłada zwiększenie finansowania do kwoty 400 mln zł i wydłużenie programu do końca 2024 r.

PKO BP: PKO Bank Polski wprowadził usługę z zakresu płatności odroczonych „PKO Płacę później”, która umożliwia zakupy w ramach określonego limitu i spłacenie ich po 30 dniach, podał bank.

Bank Pekao: Otrzymał nagrodę dla najlepszej Bankowości Prywatnej w Polsce w ramach 8. edycji konkursu World’s Best Private Banks Awards 2023, organizowanego przez magazyn Global Finance.

Credit Agricole: Dołączył do programu „Ty nowa, Ty nowy – dla Ukrainy odnowy”, kierowanego do ukraińskich uchodźców wojennych. Program ma na celu wyszkolenie i przygotowanie ich do pracy w branży IT w Polsce.

PKO BP: Od listopada osoby, które nie mają konta w PKO Banku Polskim, a posiadają dostęp do serwisu internetowego iPKO, mogą wnioskować o pożyczkę gotówkową całkowicie zdalnie, bez potrzeby wizyty w oddziale. Złożenie wniosku zajmuje kilka minut, a po jego akceptacji przez bank wypłata następuje ekspresowym przelewem na rachunek prowadzony w innym banku. Od sierpnia zdalne wnioskowanie możliwe jest także przez aplikację mobilną IKO.

Źródło: ISBnews