Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27-31 maja.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br. 13,4 tys., czyli o 6% r/r więcej kredytów o łącznej wartości 2,05 mld zł, czyli o 6,5% więcej r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Program „Kredyt na start” jest skomplikowany i będzie miał mniejszy wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych niż program „Bezpieczny kredyt 2%”, uważa uważa prezes AMRON Jacek Furga. Jego zdaniem, w 2024 roku zostanie udzielonych 170-180 tys. kredytów mieszkaniowych.

Kredyty frankowe: Związek Banków Polskich (ZBP) przedstawi nowy model ugód frankowych, zapowiedział prezes Związku Tadeusz Białek. Jego zdaniem, prace nad nowym modelem mogą potrwać jeszcze około miesiąca.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 64 504 nowych kredytów mieszkaniowych w I kw. 2024 r., co oznacza spadek o 6,33% kw/kw i wzrost o 193,63% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 26,88 mld zł, co oznacza spadek o 4,52% kw/kw i wzrost o 259,67% r/r.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,32 zł na koniec czerwca 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,1 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,4 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 24% w maju br. z 14% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł odpowiednio do 11% z 7%.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 56% w maju br. z 54% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 66% z 52%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 6,1 pkt m/m do 28,8 pkt w maju 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 44,53 mln zł w gotówce, podał ZUS.

EKF: XIV edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 10-12 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot. Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Agencja ISBnews jest patronem medialnym EKF.

Wskaźniki referencyjne: GPW Benchmark przedstawił do konsultacji 5 propozycji indeksów stopy procentowej: WIRON, WIRF, WRR oraz indeksy o roboczych nazwach WIRON+ i WIRF+, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wybrany wskaźnik ma zastąpić wskaźniki WIBOR/WIBID. Konsultacje mają potrwać do 24 czerwca.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zaległe zadłużenie producentów oraz sprzedawców zabawek i gier spadło o ok. 15% r/r do 13,8 mln zł w marcu br., co oznacza, że na każdego dłużnika przypada średnio blisko 85 tys. zł długu, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Niespełna 5% sprzedawców detalicznych zabawek i gier (PKD 4765Z) nie opłaca swoich zobowiązań w terminie.

Edukacja finansowa: Ponad 40% polskich rodzin wyjedzie w tym roku na wakacje, z czego ponad 80% rodziców wykorzysta podróż, by uczyć swoje pociechy zarządzania finansami, wynika z badania przeprowadzonego na lecenia Santander Bank Polska.

Zaległości: Z terminową płatnością zobowiązania finansowego – np. rachunków, czynszów czy rat – przynajmniej raz spóźniło się 47% Polaków, wynika badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Best: Odnotował 19,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MCI: Odnotowało 15,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skarbiec Holding: Odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024) wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PTE PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU powołała Andrzeja Sołdka na funkcję prezesa oraz Tomasza Kasowicza na funkcję wiceprezesa, podało PTE PZU. Obie uchwały wejdą w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Andrzeja Sołdka i Tomasza Kasowicza w skład zarządu. Jednocześnie Marcin Majerowski został odwołany ze składu zarządu PTE PZU z chwilą podjęcia uchwały.

PZU: S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń do pozytywnej ze stabilnej. Jednocześnie agencja potwierdziła rating PZU SA na niezmienionym poziomie, tj. A-, podała spółka.

PZU: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydował o wyrażeniu zgody na przedłużenie obowiązywania porozumienia trójstronnego między PZU, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i PKO Bankiem Polskim w sprawie pierwszeństwo nabycia należących do PFR akcji Banku Pekao, podał ubezpieczyciel.

Nest Bank: Zanotował 90,9 mln zł zysku brutto w 2023 r.; zysk netto wyniósł 6,6 mln zł, podał bank. Zapowiada rozpoczęcie działalności leasingowej w br.

Best: Który w grudniu 2023 r. otrzymał zaproszenie do złożenia wiążącej oferty w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzonego przez Kredyt Inkaso, skierował ofertę bezpośrednio do akcjonariusza spółki, WPEF VI Holding 5 B.V., podał Best. Oferta obejmuje nabycie wszystkich należących do WPEF VI Holding 5 B.V. akcji Kredyt Inkaso (tj. 7 929 983 sztuk uprawniających do wykonywania 61,49% ogólnej liczby głosów w spółce).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Pekao: Zawarł z miastem Łódź umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 274 mln zł, podał bank. Łódź przeznaczy środki z emisji na sfinansowanie planowanego na 2024 rok deficytu i spłatę zobowiązań. Bank Pekao pełni funkcję organizatora i dealera emisji.

PKO BP: Powiększył limit płatności odroczonych PKO Płacę z 1 tys. do 2 tys. Usługę PKO Banku Polskiego aktywowało już ponad 226 tys. klientów, którzy za jej pomocą zrobili zakupy na łączną kwotę 494 mln złotych. średni aktywny limit to obecnie 816 złotych na osobę.

BNP Paribas: Oferuje Klientom nowe kredyty hipoteczne. W przypadku kredytu na 5 lat, oprocentowanie może wynieść 7,20%, a marża 1,55%. Dla klientów, którzy zdecydują się na finansowanie na 10 lat to odpowiednio 7,70% i 1,55%. Takie warunki są dostępne dla kredytobiorców, którzy zdecydują się na otwarcie konta osobistego, zakup ubezpieczenia lub skorzystanie z programu „Zielona Hipoteka”. Bez spełnienia tych warunków, oprocentowanie wynosi 8,30% (kredyt ze stopą stałą na 5 lat) lub 8,80% (kredyt ze stopą stałą na 10 lat). Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu klientom, którzy dodatkowo zdecydowali się na zakup ubezpieczenia na życie.

Mennica Skarbowa: Największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych podpisał strategiczną umowę na wyłączną sprzedaż diamentów z renomowanym dostawcą – Monte Carlo Diam – największym dostawcą diamentów w Polsce. W najbliższym czasie spółka planuje wdrożyć do swojej oferty sprzedaż diamentów kolorowych oraz diamentów laboratoryjnych wykorzystywanych m.in. w przemyśle. W opinii zarządu Mennicy Skarbowej, rozrastająca się oferta diamentów proponowanych przez Spółkę to odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie rynku dywersyfikacją portfela inwestycyjnego oraz wyjście w stronę klienta B2B, który wykorzystuje diamenty w różnych sektorach przemysłu.

Nest Bank: Jako pierwszy w polskim sektorze bankowym i finansowym wykorzystuje rozwiązanie Amazon Connect – usługę Contact Center dostępną w Amazon Web Services (AWS). Dzięki nowemu rozwiązaniu klienci mogą skorzystać z nowych metod autoryzacji jak np. weryfikacja PUSHem jeszcze przed połączeniem z konsultantem, a także – w ramach self- service – automatycznie blokować i odblokowywać kanały bankowości. Rozwiązanie pozwala jednostkom biznesowym na samodzielne konfigurowanie drzewa IVR (również w wersji text-to-speech).

NPS: Banki, które są liderami we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych, osiągają w porównaniu do reszty rynku o 5 punktów procentowych wyższe stopy zwrotu dla akcjonariuszy, ich wskaźnik kosztów do dochodów jest 10 punktów procentowych niższy, a wskaźnik lojalności klienta, tak zwany NPS (Net Promoter Score), wynosi średnio o 12 punktów więcej, wynika z badania Bain & Company przeprowadzonego wśród 42 największych pod względem aktywów banków na świecie.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego, agent rozliczeniowy w sektorze finansów publicznych, w pierwszych czterech miesiącach br. rozliczył transakcje na łączną kwotę przekraczającą 250 mln zł. Wartość ta jest o ponad 70% większa od kwoty, jaką BGK rozliczył w całym 2023 r. (ponad 145 mln zł).

Źródło: ISBnews