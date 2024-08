Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 5-9 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 190,72 mln transakcji o łącznej wartości 802,57 mld zł w lipcu br., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 6% i ich wartości o 15% r/r, podała Izba.

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 2,8% r/r w tym roku i o 4% r/r w roku przyszłym (po braku zmian w % w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku, wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrośnie o 5,1% w br. i o 5,5% w kolejnym roku (po wzroście o 2,2% w ub.r.).

Nadpłynność sektora: W polskim sektorze bankowym narasta ryzyko nadpłynności, co może być groźne dla stabilności sektora i niekorzystne dla skarbu państwa, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lipcu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 31,7% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o prawie 30% r/r do 30,63 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 11,6%.

Akcja kredytowa: Banki oczekują w III kwartale br. wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych; nie zapowiadają wprowadzenia istotnych zmian kryteriów udzielania kredytów, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 21,67 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy: Kontynuacja spadków na GPW w sierpniu może być dobrym momentem do przebudowy portfela w kierunku przecenionych „jakościowych” dużych i średnich spółek, oceniają analitycy VIG/C-Quadrat TFI.

Prognozy: Atrakcyjnie – czyli tanio – wycenione spółki na warszawskiej giełdzie można wciąż znaleźć zarówno wśród blue-chipów, jak i MŚP, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wynajem długoterminowy: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 7,9% r/r w I połowie 2024 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

Leasing: Firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę 54,2 mld zł w I poł. 2024 r., co oznacza wzrost o 13,5% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Zgodnie z jego szacunkami, w całym 2024 roku rynek wzrośnie o ponad 12% do ponad 115 mld zł.

Wierzytelności: Przedsiębiorstwa windykacyjne obsługiwały 18,7 mln czynnych wierzytelności o wartości nominalnej 164,7 mld zł według stanu na koniec 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wydatki szkolne: Prawie połowa (48%) rodziców wyda w br. na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł, zaś niemal co trzeci przeznaczy na ten cel większy budżet – od 501 do 700 zł, a co piąty – nawet ponad 700 zł, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Empiku przez SW Research. Z kolei 13% ankietowanych deklaruje wydatki, które zmieszczą się w kwocie pokrywanej przez program „Dobry Start”, czyli do 300 zł.

e-handel: Sklepy online sprawdzały sytuację finansową swoich klientów o 78% częściej w I poł. 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, wynika z analizy przeprowadzonej przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej .

Oszczędności emerytalne: Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę deklaruje 17% respondentów, wynika z badania Prudential Family Index. Korzystanie z ubezpieczenia połączonego z oszczędzaniem zadeklarowało 22% wobec 14% w 2022 r., podano także.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PKO Bank Hipoteczny: Rada Nadzorcza odwołała Piotra Jaworskiego z funkcji wiceprezesa i jednocześnie z zarządu ze skutkiem na koniec dnia 9 sierpnia 2024 r.

Kredyt Inkaso: Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kredyt Inkaso zdecyduje 4 września o sprzedaży należących do spółki portfeli wierzytelności w Bułgarii Rumunii i Luksemburgu, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Zdecydują też o przekazaniu wybranych aktywów na rzecz Best.

Bank Pekao: Rozpoczyna prace nad nową strategią, ale nie będzie ona opublikowana w najbliższym czasie, poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Robert Sochacki.

Bank Pekao: Wobec banku Banku Pekao wpłynęło 130 pozwów kwestionujących stosowanie wskaźnika WIBOR, poinformował wiceprezes Marcin Gadomski.

Bank Pekao: Szacuje przyszłoroczny wzrost kredytów korporacyjnych na 5%, poinformował wiceprezes Marcin Gadomski.

Bank Pekao: Koszty ryzyka w Banku Pekao powinny się kształtować na poziomie ok. 50 pb w najbliższych kwartałach, zapowiedział wiceprezes Marcin Gadomski.

MCI Capital: Focus – spółka z portfela funduszu MCI Capital – przejmuje 100% udziałów w firmie Systell – swoim dotychczasowym głównym konkurencie. Umocni to pozycję Focusa jako lidera w obszarze oprogramowania do obsługi contact center w Polsce. Akwizycja przyczyni się także skokowego wzrostu skali działalności firmy jako największego dostawcy nowoczesnych rozwiązań w modelu Contact Center as a Service (CCaaS) na naszym rynku, poinformował ISBtech partner inwestycyjny MCI Paweł Sikorski.

Bank Pekao: Z uwagi na ponad 5 pkt proc. nadwyżki nad minima regulacyjne, Bank Pekao ocenia, że jest gotowy na oczekiwany wzrost bufora antycyklicznego, podał bank.

Bank Pekao: Ocenia, że jest na dobrej drodze do realizacji Strategii na lata 2021-2024, podał bank. Pekao zwraca uwagę na swoją „silną pozycję kapitałową, potencjał dywidendowy zgodny ze Strategią (50-75% zysku netto)”.

Bank Pekao: Podpisał ponad 6,3 tys. ugód w programie „Bezpieczna ugoda 2%”, podał bank.

Bank Pekao: Odnotował 1 419 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1 762 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

ING Bank Śląski: Wróci do udzielania kredytów hipotecznych w oparciu o WIBOR, zapowiedział prezes Brunon Bartkiewicz

ING Bank Śląski: Odnotował 964,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1 099,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 444 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 556,2 mln zł.

Best: Wyemituje 400 tys. obligacji serii AC2 o łącznej wartości do 40 mln zł, podała spółka. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,20 pkt proc. w skali roku. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 7 do 20 sierpnia 2024 r.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 455,81 mln zł netto na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 471,15 mln zł netto.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Alior Bank i NASK: Podpisały list intencyjny, w którym zapowiadają zamiar rozpoczęcia współpracy w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wzmacniania cyberbezpieczeństwa banku oraz opracowania najlepszych praktyk dotyczących zapewnienia ciągłości działania, podał bank.

Powerdot: Paneuropejski operator stacji ładowania – otrzymał „zielone finansowanie” dłużne na kwotę 165 mln euro, udzielone przez konsorcjum banków: ABN Amro, BNP Paribas, ING, MUFG Bank, Santander i Société Générale, podała spółka. Operator przeznaczy środki na intensyfikację swojego ambitnego programu budowy super szybkich stacji ładowania.

Ailleron Innovation Forum: Druga edycja Ailleron Innovation Forum (#AIF24) odbędzie się w dniach 11-12 września 2024 roku w Krakowie. Po raz kolejny eksperci z branży finansowej, specjaliści i obserwatorzy cyfrowych zmian będą dyskutować o rozwiązaniach technologicznych oraz wyzwaniach cyfrowej transformacji. ISBnews i ISBtech są partnerami medialnymi wydarzenia.

Grupa Azoty Polyolefins: Podpisała z instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego 'Polimery Police’ powiązanej z dotychczasową umową o finansowanie projektu, podały Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Na podstawie zawartej umowy zmieniającej strony uzgodniły warunki, na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania projektu w kolejnym okresie obowiązywania umowy stabilizacyjnej, tj. do 30 sierpnia 2024 roku.

EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił 20 mln euro kredytu spółce Allego – europejskiemu operatorowi stacji ładowania pojazdów elektrycznych – na wsparcie budowy sieci 200 punktów ładowania w 50 lokalizacjach w Polsce, podał bank.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończył przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w drugim naborze Kredytu ekologicznego FENG, podał bank. W ciągu trzech miesięcy naboru przedsiębiorcy sektora MŚP (mikro, mali i średni) oraz small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3000 pracowników) złożyli 728 wniosków o dofinansowanie. Wartość planowanych inwestycji przekracza 3 mld zł, a wnioskowane wsparcie to ponad 1,5 mld zł.

Bank Millennium: 9 sierpnia startuje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Na fanów jazzu czekają trzy dni pełne niezwykłych, muzycznych przeżyć oraz wielu wybitnych polskich i zagranicznych muzyków. Bank Millennium jest sponsorem festiwalu od ponad 20 lat.

ING BSK: Bank udostępnił ofertę specjalną kredytu hipotecznego na modernizację nieruchomości. Kredyt hipoteczny na energooszczędną modernizację nieruchomości może być przeznaczony na: nabycie i remont/modernizację domu lub lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym – oferta dla potencjalnych i obecnych klientów ING; remont/modernizację domu lub lokalu mieszkalnego – dla klientów ING, którzy mają w już w banku kredyt lub pożyczkę hipoteczną na modernizowaną nieruchomość. Minimalna kwota kredytu wynosi 70 000 zł, a maksymalna 2 000 000 zł. Przedmiot kredytowania musi być jednocześnie przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Visa: Zaprezentowała dane dotyczące wydatków konsumenckich podczas weekendu otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Małe firmy w Paryżu odnotowały 26% wzrostu sprzedaży w r/r biorąc pod uwagę wydatki posiadaczy kart Visa. Najbardziej znaczący wzrost poziomu wydatków odnotowano w teatrach i muzeach (+159%), w zakresie zakupu żywności i artykułów spożywczych (+42%), w restauracjach (+36%), handlu detalicznym (+21%) oraz w sektorze rozrywki (+18%). Największa część wydatków osób z zagranicy pochodzi od amerykańskich posiadaczy kart Visa (29%), przy znacznym wzroście rok do roku ze strony brazylijskich (+33%) i japońskich (+129%) posiadaczy kart Visa. Wydatki konsumenckie znacznie wzrosły również w miastach organizujących wydarzenia olimpijskie poza Paryżem, w tym w Saint-Etienne (+214%), Lille (+100%) i Marsylii (+38%).

Bank Pekao: Wprowadził kolejne promocyjne lokaty, tym razem dla klientów, którzy chcą oszczędzać w walutach. Proponuje otwarcie lokat na 3 lub 6 miesięcy w USD na 3% w skali roku lub lokat w EUR na 2% w skali roku. Te lokaty można otworzyć w aplikacji PeoPay. Poza promocyjnymi lokatami w walutach dostępnymi online, klienci znajdą w ofercie banku, również w oddziałach, inne atrakcyjne rozwiązania oszczędnościowe w walutach.

Alior Bank: Panattoni Pozyskał finansowanie na budowę nowego obiektu – Panattoni Park Bieruń I. Kredytu w wysokości 10,5 mln euro udzielił Alior Bank. Inwestycja o powierzchni prawie 20 000 m2 zostanie ukończona w lutym 2025 roku.

Bank Pekao: Od początku lipca trwa program staży i praktyk, w ramach którego pracę rozpoczęło 108 osób. Programy praktyk i staży Banku Pekao rokrocznie cieszą się dużym zainteresowaniem. Skierowane są one do studentów co najmniej 2 roku studiów oraz absolwentów do 2 lat po ich ukończeniu. Uczestnicy mają możliwość pracy w różnych obszarach, takich jak finanse, bankowość, analiza danych i Big Data, zarządzanie ryzykiem, bankowość korporacyjna i inwestycyjna, data science, nowe technologie i rozwój finansów, sprzedaż oraz IT.

PKO BP: Jest mecenasem X edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Jego częścią jest pasmo językowe, które wpisuje się w działania w ramach projektu PKO Prosto. PKO Prosto to projekt, w którym upraszczany jest język banku: komunikacja z klientami i pracownikami. Robi to certyfikowany zespół ambasadorski wspólnie z zespołem PKO Prosto. W upraszczaniu tekstów ambasadorom i ambasadorkom pomaga autorska aplikacja PKO Prosto, którą stworzono z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

NTT DATA i Credit Agricole: NTT DATA po raz pierwszy otwiera program Open Innovation na firmy z Polski. Do tegorocznej edycji zaproszony został Credit Agricole Bank Polski. Celem programu jest stworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, stanowiące odpowiedź na biznesowe wyzwania. Na zwycięzców, w ramach programu NTT DATA Innovation, czeka 30 tys. dolarów. Open Innovation to program stworzony w 2014 r. przez NTT DATA będący pomostem pomiędzy dużymi, rozpoznawalnymi markami a startupami. Ma on na celu wyszukiwanie i wdrażanie technologii, które nie tylko wpływają na biznes, ale także rozwiązują konkretne problemy społeczne i technologiczne. W tym roku wystartowała jego 14. edycja, w której po raz pierwszy biorą udział firmy z Polski.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały list intencyjny o współpracy. W ramach porozumienia, bank będzie dzielił się wiedzą na temat dostępnych narzędzi i instrumentów finansowych wspierających transformację energetyczną, a także promował działania proekologiczne, które przyczyniają się do tworzenia gospodarki bardziej zrównoważonej i przyjaznej środowisku.

