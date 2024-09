Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 16-20 września 2024 roku.

RYNEK BANKOWY

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 2,9% mniej r/r kart kredytowych (49,6 tys.) w ujęciu liczbowym w sierpniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 11,6% r/r do 0,496 mld zł.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 12,4% więcej r/r kredytów ratalnych (1 105,2 tys.) w ujęciu liczbowym w sierpniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 4,5% r/r do 2,212 mld zł.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 13,9% więcej r/r kredytów gotówkowych (344,2 tys.) w ujęciu liczbowym w sierpniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 27,8% r/r do 8,316 mld zł.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 21,2% r/r do 6,26 mld zł w sierpniu 2024 r. (i spadła o 11,9% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 10,3% r/r do 14,8 tys. (i spadła o 12,2% m/m).

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: Poszkodowani przez powódź posiadający kredyt mieszkaniowy będą mogli skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który spłacałby zobowiązania przez okres 12 miesięcy, niezależnie od wysokości raty, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Wsparcie byłoby bezzwrotne.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Likwidacja szkód: Zakłady ubezpieczeń maksymalnie uprościły procedury likwidacji szkód tak, że jest ona możliwa nawet w ciągu jednego dnia, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Firmy uruchomiły specjalne infolinie, wysyłają likwidatorów na tereny objęte podtopieniami.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 61,53 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obligacje korporacyjne: W lipcu i sierpniu emitenci przeprowadzili 5 emisji na łączną kwotę niecałych 200 mln zł. Prawie 6 tysięcy inwestorów złożyło w nich zapisy na 560 mln zł, a średni poziom redukcji wyniósł ponad 50%. Królowała branża finansowa – dwie emisje windykacyjnego Best-a i jedna PragmaGo. Swoje emisje przeprowadzili również deweloperzy – Victoria Dom (deweloper mieszkaniowy) i Olivia Fin (deweloper komercyjny), podał Michael / Ström Dom Maklerski.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Łączne zaległości firm zwiększyły się w rok o 3,2 mld zł i przekroczyły rekordowe 44,4 mld zł na koniec czerwca, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK. Przybywa problemów z nieterminowymi rozliczeniami B2B w sektorze TSL i handlu. Sytuacja pogarsza się również w usługach.

Emerytury: W to, że przyszła państwowa emerytura pozwoli na godne życie nie wierzy 71,5% Polaków, wynika z badania UCE Research przeprowadzonego dla Useme.com.

Obrót bezgotówkowy: Odsetek osób deklarujących dokonywanie płatności wyłącznie z wykorzystaniem gotówki spadł o 3,4 pkt proc. r/r do 8,3% w 2023 r., wynika z badania Narodowego Banku Polskiego (NBP). Jednocześnie badanie wykazało, że ponad 2/3 respondentów posiada odłożoną gotówkę na tzw. wszelki wypadek (68,8%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

PragmaGO: Zawarł z cypryjską spółką RC2 Limited oraz Elisą Rusu przy udziale Reconstruction Capital II Limited umowę kupna 89% akcji Telecredit IFN w Rumunii za łączną cenę 5,79 mln euro z zastrzeżeniem, iż cena może ulec podwyższeniu do maksymalnej kwoty 6,23 mln euro, podała spółka.

Bank Pocztowy: Osiągnął 82,5 mln zł zysku netto w I poł 2023 r., zaś wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 23,2%, podał bank.

MCI Capital: Ma spiętrzenie procesów wyjścia z inwestycji (exit), poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Liczy na finalizację sprzedaży Gett w tym roku, następnie – na transakcję Netrisk i przeprowadzenie procesu w przypadku IAI i Travelata w przyszłym roku.

MCI Capital: Przewiduje dokonanie jednej inwestycji do końca bieżącego roku i 2-3 nowe transakcje w 2025 roku, poinformował prezes Tomasz Czechowicz.

Bank Millennium: Zakończył subskrypcję swoich pierwszych zielonych obligacji o wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach istniejącego programu EMTN jako 5-letnie, nieuprzywilejowane obligacje senioralne. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,19%.

mBank: Rada nadzorcza mBanku wyraziła zgodę na emisję obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, podał bank. Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

Bank Pocztowy: Rada nadzorcza Banku Pocztowego, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała Huberta Meronka i Łukasza Kinickiego do składu zarządu i powierzyła im pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu, podał bank. Ponadto wiceprezesi zarządu Michał Leski i Dominik Matuszewski złożyli rezygnację z mandatu oraz funkcji ze skutkiem odpowiednio na 30 września i 31 października br.

MCI Capital: Odnotowało 15,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 97,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kruk: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny XI programu emisji obligacji publicznych Kruka, podała spółka. W uchwale ustanawiającej program Kruk ustalił, że wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu nie przekroczy 900 mln zł.

PragmaGO: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt dla obligacji emitowanych w ramach V publicznego programu emisji obligacji PragmaGO który będzie podstawą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, podała spółka.

Bank Pekao: Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Bank Pekao zdecydował o emisji 5 000 senioralnych obligacji uprzywilejowanych (ang. senior preferred bonds) o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Stopa redukcji wyniosła 57,37%. Cena, po jakiej euroobligacje będą obejmowane to 99,507% wartości nominalnej. Papiery zostaną wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach od emisji (6NC5). Przewidywaną datą emisji euroobligacji jest 24 września 2024 r.

Mennica Polska: Podpisała umowę z Centralnym Bankiem Kostaryki na produkcję i dostawę 600 mln monet obiegowych o nominałach 10 colones oraz 100 colones, podała spółka. Całkowita wartość umowy, obejmująca koszty produkcji, w tym projektowania, materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu wynosi łącznie 34 mln USD.

Santander Bank Polska: Zdecydował o emisji obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred) serii 2/2024 o łącznej wartości nominalnej do 1,8 mld zł, z terminem wykupu 30 września 2027 r., podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,4% w skali roku.

BNP Paribas BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komiitetu Stabilności Systemowej (KSF) o przedstawienie opinii w kwestii ustalenia dla BNP Paribas Bank Polska bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII), którego adekwatna wysokość wynikająca z przyjętych przez KNF zasad, powinna być ustalona w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. Obecny bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym jest ustalony dla banku w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

ING Bank Śląski: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Systemowej (KSF) o przedstawienie opinii w kwestii ustalenia dla ING Banku Śląskiego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, którego adekwatna wysokość wynikająca z przyjętych przez KNF zasad, powinna być ustalona w wysokości równoważnej 1,0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. Obecny bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym jest ustalony dla Banku w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Caspar AM: Odnotował 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pocztowy: Rada nadzorcza w wyniku rozstrzygnięcia otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 20 września 2024 r. Jarosława Orlikowskiego do składu zarządu banku i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa oraz tymczasowe kierowanie pracami zarządu banku, tj. do dnia wejścia w życie uchwały rady nadzorczej w sprawie powołania prezesa zarządu oraz wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody wobec Jarosława Orlikowskiego na pełnienie funkcji prezesa zarządu banku, podał bank. Jarosław Orlikowski zastąpi na stanowisku prezesa Jakuba Słupińskiego, który złożył rezygnację z mandatu oraz funkcji prezesa zarządu banku ze skutkiem na 19 września 2024 roku.

Millennium Leasing: Od stycznia do końca lipca 2024 spółka sfinansowała zielone aktywa o łącznej wartości ponad 180 mln. zł, odnotowując wzrost o blisko 100% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Obok instalacji fotowoltaicznych, których udział w tego rodzaju finansowaniu w okresie styczeń-lipiec 2024 wyniósł blisko 73% (biorąc pod uwagę liczbę umów), spółka Millennium Leasing sfinansowała takie ciekawe inwestycje jak moduł turbiny ORC z kotłem wodnym odzyskowym do zeroemisyjnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z utylizacji odpadów , a także maszyny do utylizacji/recyklingu odpadów – rozdrabniacz, kompaktor do zagęszczania odpadów czy linia do recyklingu.

Lartiq TFI: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) ws. decyzji KNF nakładającej karę pieniężną oraz cofającej Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI SA) zezwolenie na wykonywanie działalności. NSA uznał główne zarzuty kasacyjne KNF oraz oddalił pierwotną skargę Lartiq. NSA zaznaczył, że odpowiedzialność prawna za kreowanie polityki nadzorczej spoczywa na państwie, reprezentowanym przez KNF i to nadzorca decyduje, kiedy nieprawidłowości na rynku kapitałowym wymagają jego stanowczej reakcji. Sąd administracyjny nie może tu zastępować KNF i decydować o konieczności eliminowania podmiotów prawa z kręgu nadzoru, gdy dopuszczą się rażących nieprawidłowości. Sąd administracyjny nie kształtuje również polityki państwa w tym zakresie, wskazała Komisja.

Provident Polska: 16 września 2024 r. stanowisko dyrektora Pionu Ryzyka Kredytowego objął Mikołaj Tatarkiewicz, tym samym dołączając do zarządu Provident Polska. W nowej roli będzie odpowiedzialny za Departament Zapobiegania Stratom, Departament Windykacji, Biuro Ryzyka Kredytowego, Biuro Zarządzania Strategią Odzyskiwania Należności i Windykacji.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i członek francuskiej Grupy Société Générale – SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) przeznaczą 200 mln euro dla dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym na zielone inwestycje, podał bank.

Letnia szkoła Go4Poland: Piąta edycja Letniej Szkoły Go4Poland, która obejmowała warsztaty, panele dyskusyjne i wizyty studyjne na tematy takie jak rynek kapitałowy, ESG i finansowanie startupów, odbyła się 9-12 września 2024 roku. Zwieńczeniem wydarzenia była konferencja „Twoja Kariera – Kierunek Polska” 13 września na Sali Notowań GPW, która zgromadziła studentów i absolwentów studiów ekonomicznych, oferując im cenne wskazówki i inspiracje do rozpoczęcia kariery w sektorze finansowym. Agencja ISBnews była patronem medialnym tej konferencji.

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował ponad 3000 zgłoszeń od poszkodowanych w powodzi, podała spółka. Ubezpieczyciel uruchomił mobilne biura obsługi, wprowadził uproszczony tryb obsługi szkód i w niedzielę wypłacił pierwsze zaliczki.

PKO BP: Polski Holding Nieruchomości (PHN) i PKO Bank Polski podpisały porozumienie dotyczące umowy najmu kompleksu biurowego Skysawa PKO BP, na mocy którego PHN i PKO BP zakończyły negocjacje w sprawie wzajemnych rozliczeń prac wykończeniowych w ramach inwestycji Skysawa, podał PHN. Wypracowanie optymalnego rozwiązania umożliwi korzystanie z powierzchni całego kompleksu.

Santander Bank Polska: Włącza się w pomoc osobom poszkodowanym w powodzi, przekazując na ten cel 1 mln zł darowizny. Fundacja Banku dodatkowo uruchamia zbiórkę na ten sam cel. Zbiórka potrwa do 15 października 2024 r.

PZU: W ramach działań pomocowych Grupy PZU dla powodzian, PZU z funduszu prewencyjnego uruchomił infolinię wsparcia psychologicznego dla osób, które dotknął kataklizm. Psycholodzy PZU Zdrowie pełnią dyżur przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 14.00 do 20.00.

Auret Bank Spółdzielczy: Przystąpił do Platformy Blockchain BIK, rozwiązania opracowanego przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, wykorzystującego technologię blockchain. Od tego momentu bank może w szybszy i prostszy sposób udostępniać swoim klientom aktualizowane dokumenty, np. nowe tabele opłat i prowizji, nowe regulaminy. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, prywatność i integralność dostarczanych informacji, ale również umożliwia klientom błyskawiczny dostęp do swoich dokumentów.

Credit Agricole: W związku z powodzią na południu Polski Grupa EFL, Credit Agricole Bank Polska, wraz z innymi spółkami Grupy Credit Agricole w Polsce – CA Ubezpieczenia oraz Amundi Polska, przekaże 0,5 mln złotych na konto Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH).

Bank Pekao: Bank oraz jego pracownicy kierują wsparcie w regiony objęte powodzią. Bank podjął decyzję o przekazaniu 1 mln zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która pełni rolę krajowego koordynatora działań pomocowych. Pekao kieruje również dedykowane wsparcie do pracowników mieszkających lub pracujących na terenie objętym powodzią. Akcje pomocowe organizują też bankowi wolontariusze.

PKO BP: Bank proponuje bezpłatne rozwiązania klientom indywidualnym i firmowym z terenów objętych stanem klęski żywiołowej, które mają na celu zawieszenie spłaty zobowiązań finansowych. Osoby posiadające m.in. kredyt hipoteczny i gotówkowy od poniedziałku będą mogły wnioskować o zawieszenie spłaty na 3 miesiące bez żadnych opłat. PKO Bank Polski na bieżąco analizuje możliwość zaproponowania kolejnych rozwiązań bądź rozszerzenia już zaproponowanych.

PZU: Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji powodziowej, Grupa utworzyła specjalny fundusz na sfinansowanie kosztów walki z powodzią. Środki przeznaczone będą na m.in. wsparcie samorządów, straży pożarnych czy organizacji pozarządowych, które mierzą się z tym wyzwaniem. Wartość funduszu to 19 mln zł.

PastPay: Ogłosił rundę finansowania serii A o wartości 12 mln euro, prowadzoną przez Platina Capital we współpracy z kilkoma wiodącymi instytucjami finansowymi i znanymi inwestorami prywatnymi. W obecnej rundzie finansowania wzięło udział kilka wiodących instytucji finansowych, w tym MBH Bank, Advance Global Capital, Quantic Financial Solutions, STRT i BNL Start Partners, a także wielu znanych inwestorów prywatnych, takich jak Jared Schrieber i Mark Ransford. Ma ona na celu przyspieszenie rozwoju biznesowego dostawcy płatności B2B. Obecnie PastPay działa w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), w tym w Polsce, oraz w Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech, z planami ekspansji na kolejne rynki UE.

ING Bank Śląski: Uruchomił wspólnie z Fundacją ING Dzieciom uruchomił zbiórkę na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę. Zbiórka potrwa do końca września. ING Bank Śląski zdecydował też o przekazaniu darowizny w kwocie 1 mln zł na ten cel. Wszystkie wpłaty na konto Fundacji zostaną przekazane na pomoc humanitarną dla poszkodowanych (szczególnie dla dzieci i ich rodzin), organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż (PCK).

