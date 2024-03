Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 25-29 marca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Ceny konsumenckie: Inflacja konsumencka wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym w marcu 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%, podał też GUS. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2% r/r, ceny nośników energii: spadek o 2,6%; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadek o 4,5%.

Ceny konsumenckie: Przed nadchodzącymi świętami 76% Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen najczęściej kupowanych produktów, wynika z badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. Największa grupa (73%) zakłada, że podrożeją paliwa (wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do ostatniego badania), 72% uważa, że będziemy płacić więcej za domowe media, a 70% spodziewa się wyższych rachunków w restauracjach. Z kolei 65% prognozuje wzrost cen alkoholu.

Ubój: Produkcja produktów uboju bydła i cieląt spadła o 3,5% r/r do 30,3 tys. ton w okresie styczeń-luty br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja produktów uboju trzody chlewnej zwiększyła się o 7,8% r/r do 220 tys. ton.

Mięso: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego spadła o 5,8% r/r do 94,6 tys. ton w okresie styczeń-luty br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja mięsa wieprzowego zwiększyła się o 9% r/r do 278 tys. ton, a drobiowego – wzrosła o 4,7% r/r do 538 tys. ton.

Nabiał: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 1,7% r/r do 35,4 tys. ton w okresie styczeń-luty br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja masła zmniejszyła się o 1,5% r/r do 46,3 tys. ton; serów świeżych – wzrosła o 6,4% r/r do 87,8 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – o 15,5% do 66,7 tys. ton.

Pieczywo: Produkcja pieczywa świeżego wzrosła o 4,5% r/r do 174 tys. ton w okresie styczeń-luty br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja pieczywa pszennego zwiększyła się o 5,4% r/r do 82,1 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej zwiększyła się o 2,8% do 76,9 tys. ton.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru wzrosła o 69,3% r/r do 175 tys. ton w okresie styczeń-luty br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 5,9% r/r i wyniosła 92,9 tys. ton.

Produkcja alkoholi: Produkcja piwa otrzymanego ze słodu spadła o 5,3% r/r do 4,61 mln hl w okresie styczeń-luty br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja piwa bezalkoholowego spadła w tym czasie o 9,5% r/r do 229,27 tys. hl. Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) zmniejszyła się o 7,1% r/r do 104,31 tys. hl. Produkcja win owocowych wzrosła o 14,1% r/r do 85,06 tys. hl w okresie styczeń-luty br., podał też GUS.

Ceny pszenicy: Po wielu miesiącach spadków europejskie notowania pszenicy zaczęły odrabiać straty, podał Bank Pekao w raporcie. Od końca lutego ceny utrzymują się w krótkookresowym trendzie wzrostowym. Między 19 lutego a 25 marca na giełdzie Euronext kontrakt o najbliższym terminie zapadalności (maj 2024) podrożał o 5%. Wyższą dynamikę, 8-procentową, zarejestrowano w przypadku dostawy na wrzesień 2024, czyli przypadającej już po tegorocznych zbiorach w Europie. Notowania wróciły powyżej psychologicznego poziomu 200 euro/t. W ujęciu kontynuacyjnym (instrumenty o najwyższych obrotach na danej sesji) była to pierwsza taka sytuacja od miesiąca. Ceny z analizowanej sesji były wyższe o 8% w porównaniu do lokalnego minimum z 6 marca. Pozostały jednak wyraźnie poniżej poziomu sprzed roku (-23%).

Ceny rzepaku: Podobne trendy jak w przypadku zbóż, obserwujemy również na rynku rzepaku. Między 19 lutego a 25 marca na giełdzie Euronext średnie ceny kontraktu o najkrótszym terminie realizacji (maj 2024 wzrosły o 7%, podał Bank Pekao. Nieznacznie wyższą dynamikę, 8-procentową, odnotowano w przypadku dostawy na sierpień br., czyli przypadającej na koniec tegorocznych zbiorów w Europie lub tuż nich. Notowania rzepaku w porównaniu do lokalnego minimum z końca lutego 2024 były wyższe o 12%, wracając tym samym do poziomu z listopada 2023 roku. Ceny pozostały poniżej analogicznego okresu ubiegłego roku, ale zaledwie o 3%, podsumowali analitycy.

Rynek jaj: Polacy zjadają średnio 163 jajka na osobę rocznie. Za część tego wyniku odpowiadają zbliżające się święta Wielkanocne. Z analizy VeloBank na podstawie danych Eurostatu oraz Food and Agriculture Organization (FAO) wynika, że od 2015 r. jaja produkt podrożały o ponad 74%. W tym samym czasie przeciętnie w krajach Unii Europejskiej wzrost cen jajek był niższy i wyniósł 51%. W lutym 2024 r. ceny jajek były o 2,4%. niższe r/r, gdy inflacja była rekordowo wysoka. Przeciętnie w UE ich cena spadła o 2%, ale są kraje, w których jajka podrożały m.in. Szwecja (wzrost o 12%) czy Malta (wzrost o 10%). Na drugim biegunie są Czechy i Węgry, gdzie ceny jaj spadły o odpowiednio 30% i 19%. Według FAO Polacy konsumują ok. 163 jajka rocznie na osobę i jest to jeden z niższych poziomów w UE – mniej jajek od nas jedzą Grecy, Chorwaci, czy Bułgarzy. Przeciętnie w UE ta liczba wynosi 221 jajek na mieszkańca. Najwięcej zużywają ich Holendrzy (327), Niemcy i Luksemburczycy (po 266 jajek) czy Hiszpanie (255). Polska jest liczącym się producentem jaj w UE – produkujemy prawie 10 mld sztuk rocznie (642 tys. ton rocznie), co daje nam szóste miejsce spośród krajów europejskich. Największymi producentami na własny użytek, ale też na eksport, są obecnie Francja oraz Niemcy. Niedaleko za nimi Hiszpania, Włochy i Holandia. Pozostałe kraje UE odpowiadają tylko za jedną czwartą produkcji jaj w Europie. Polska około jedną trzecią jaj przeznacza na eksport, w związku z czym nasz kraj jest drugim największym eksporterem po Holandii w Unii Europejskiej.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

E-commerce: InPost szacuje, że wolumenowy wzrost rynku e-commerce w Polsce wyniesie w granicach 10% w tym roku, a biznes spółki urośnie w tym czasie o kilka pkt proc. więcej, poinformowali przedstawiciele spółki.

Wydatki konsumentów: Około połowa badanych wydaje otrzymywany transfer z programu 800+ na ubrania i żywność (46,7%), na kolejnym miejscu w hierarchii wydatków pochodzących z tego wsparcia znalazła się edukacja i zajęcia dodatkowe – 44,1%, wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). 24,6% badanych deklaruje, że pieniądze z programu „Rodzina 800+” przeznacza na oszczędności i inwestycje.

Wydatki konsumentów: W tym roku najliczniejsza grupa Polaków (17,3%) zamierza wydać 200-300 zł na wielkanocną żywność w przeliczeniu na jedną osobę, wynika z sondażu UCE Research i Grupy Offerista. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się najwyższy próg finansowy w badaniu, wynoszący ponad 500 zł (13,9% badanych).

Wydatki konsumentów: Polacy planują przeznaczyć średnio 568,8 zł na Święta Wielkanocne w tym roku, wynika z Barometru Providenta. To o 30 zł mniej niż w zeszłym roku. Niemal połowa z nich przewiduje, że koszty zbliżającej się Wielkanocy będą porównywalne do tych w poprzednich latach, a więcej niż co czwarty spodziewa się większych wydatków.

Wyroby tytoniowe: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez Ministra Finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Handel w niedziele: Likwidacja obowiązujących ograniczeń dotyczących handlu w niedziele powinna spowodować wzrost zatrudnienia w handlu, wzrost obrotów całego handlu detalicznego, zwiększone wpływy podatkowe państwa z VAT, PIT i składek na ubezpieczenia społeczne, wzrost ofert zatrudnienia dla osób zainteresowanych pracą w niepełnym wymiarze pracy (np. studentów), a także wzrost konsumpcji Polaków, co przełoży się na wzrost PKB, ocenia Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

Wydatki konsumentów: Ograniczenie tegorocznych wydatków na zakupy wielkanocne względem zeszłorocznych planuje 47,5% aktywnych konsumentów, wynika z raportu „Świąteczne zakupy Polaków 2024” Grupy BLIX. Rok temu 67,7% shopperów planowało zachować większą oszczędność niż w 2022 roku. Obecnie 31% ankietowanych nie chce pomniejszać świątecznych wydatków w stosunku ubiegłorocznych. Poprzednio 18,3% respondentów deklarowało taką postawę.

Wydatki konsumentów: Przy wyborze supermarketu na zakupy 25% ankietowanych stawia na cenę, zaś kolejnych 22% jako decydujący czynnik wymienia jakość, wynika z raportu „Super Markets Equity” firmy analityczno-badawczej Braincandy.

Wydatki konsumentów: Pomimo wielowymiarowych nacisków rynkowo-ekonomicznych, 40% ankietowanych Polaków w najbliższych miesiącach planuje zwiększyć wydatki na drobne przyjemności, artykuły spożywcze czy fitness, wynika z rankingu OC&C Retail Proposition Index 2023. Eksperci na podstawie zebranych danych opracowali cztery kluczowe paradygmaty, które mogą pomóc firmom handlowym w określeniu priorytetów strategicznych na 2024 rok: omnichannel, budowanie lojalności, wyróżniający się model biznesowy oraz uwzględnienie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w lutym 2024 r. o 4,7% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji nieco wyższa niż rok wcześniej, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR).

System kaucyjny: Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wysłał pismo do premiera Donalda Tuska ws. systemu kaucyjnego, co było efektem posiedzenia 28 lutego br. Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działającego przy Radzie Przedsiębiorców, w którym aktywny udział brał PFPŻ ZP. W piśmie zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy apelują o przesunięcie o rok – na 1 stycznia 2026 r. – wejścia w życie obowiązkowości systemów kaucyjnych. Rzecznik MŚP wskazał też na postulaty przedsiębiorców, by opłata kaucyjna za butelki jednorazowe została zwolniona z podatku od towarów i usług, bo w przeciwnym razie oznaczać to będzie karę dla obywateli za działania prośrodowiskowe. W ślad za przedsiębiorcami Abramowicz zwrócił też uwagę m.in. na to, że kaucja powinna podążać za produktem i być ponoszona na każdym etapie oraz że z systemu powinny zostać wyłączone ze względów sanitarnych opakowania na napoje mleczne.

Eksport czekolady: W 2023 r. członkowie UE wyeksportowali 867 000 ton czekolady i tabliczek czekolady do krajów spoza UE (poza UE). Oznacza to 2% wzrost w porównaniu z 2022 r. (852 000 ton) i 35% wzrost w porównaniu z 2013 r. (643 000 ton), podał Eurostat. Największymi eksporterami czekolady i tabliczek czekolady do krajów spoza UE były Niemcy, z 221 000 ton lub 26% całkowitego eksportu, a następnie Holandia (123 000 ton lub 14%), Polska (115 000 ton lub 13%), Belgia (96 000 ton lub 11%) i Włochy (92 000 ton lub 11%). Te 5 krajów UE było zatem odpowiedzialnych za trzy czwarte całkowitego eksportu czekolady i tabliczek czekolady z UE do krajów spoza UE.

Kasy samoobsługowe: Dla polskich konsumentów kasy samoobsługowe to książkowy przykład phygitalu w sklepach – wśród uczestników ogólnopolskiego badania Future Mind trudno znaleźć osoby, które nie słyszały o tym rozwiązaniu (2% wskazań). Mimo, że na początku wielu respondentów podchodziło do nich z dystansem, można zauważyć, że adopcja tego rozwiązania jest obecnie na bardzo wysokim poziomie – z kas samoobsługowych korzysta z różną częstotliwością 93% badanych. Sklepy autonomiczne zna trzy czwarte respondentów, natomiast multimedialne ekrany – 69%, przy czym co drugi ankietowany miał z nimi w sklepie styczność.

Wydatki konsumentów: Liczba osób, które planują wydać 501-1000 złotych na świąteczne zakupy wzrosła do 34% w 2024 r. wobec 20% ankietowanych w 2022 r.), wynika z badania Payback Opinion Poll. Tegoroczne budżety konsumentów przeznaczone na wielkanocne zakupy w dużym stopniu trafią do dyskontów, w których przedświąteczne zakupy spożywcze planuje 60% Polaków. O połowę mniejsza grupa odwiedzi w tym celu super- i hipermarkety.

ROZWÓJ BIZNESU

DHL, Żabka, Pointpack: DHL Parcel Polska zamierza ograniczyć współpracę z Pointpack w zakresie realizacji usług odbioru i nadania przesyłek w sklepach oznaczonych nazwą handlową „Żabka”, podał Pointpack. Zgodnie z przesłanym pismem DHL chce rozpocząć rozmowy w zakresie określenia terminu oraz sposobu zaprzestania świadczenia usług przez spółkę na rzecz DHL w sklepach sieci Żabka.

DHL, Żabka: DHL eCommerce Polska nawiązał bezpośrednią współpracę z siecią sklepów Żabka, podał DHL. Nowy model kooperacji, oparty na bezpośredniej umowie obu partnerów, pozwoli na zwiększenie efektywności sieci DHL POP i zoptymalizuje proces zarządzania przesyłkami, dając jednocześnie możliwość realizacji wspólnych działań promocyjnych i komunikacyjnych.

Amazon: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) nałożył 31,85 mln zł kary na Amazon EU SARL za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i wprowadzanie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi „Gwarancja Dostawy”, podał Urząd.

Amazon: Nie zgadza się z wydaną decyzją i karą w wysokości 31,85 mln zł nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) i będzie się od niej odwoływać, poinformowało biuro prasowe Amazona.

HiProMine: Uruchomiło fabrykę w Karkoszowie, podała spółka. Maksymalne moce produkcyjne zamierza osiągnąć na koniec tego roku.

Gobarto: Grupa planuje zaktualizować strategię rozwoju w IV kw. br., przyspieszyć inwestycje po ich wyhamowaniu w poprzednich latach i wydać na nie ok. 200 mln zł w latach 2024-2025, a także rozwijać się poprzez akwizycje, poinformowali przedstawiciele spółki.

Biedronka: Zamrozi ceny brutto 4 tys. produktów od kwietnia, pomimo wzrostu stawki VAT na żywność do 5% z 0%, podała sieć.

Gobarto: Odnotowało 96,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 44,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Biedronka: Nagrody za 2023 rok w kwocie 4 tys. zł brutto otrzyma w kwietniu 60 tys. pracowników sieci Biedronka, podała sieć.

Kaufland: W ramach akcji „Zamrażamy VAT” od 1 do 30 kwietnia br. utrzyma ceny ponad 10 000 produktów na dotychczasowym poziomie, mimo wzrostu stawki VAT z 0% na 5%.

Pepees: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees miało 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 10,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Lidl: Ceny ponad 1600 podstawowych produktów spożywczych nie zostaną w kwietniu podniesione o podatek VAT, pomimo powrotu stawki tego podatku na produkty żywnościowe do 5% (z obecnych 0%), podała sieć Lidl. Klienci będą mogli kupić w niezmienionych cenach produkty, takie jak: pieczywo, produkty mleczarskie, owoce i warzywa, mięso oraz wędliny.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Gobarto: Przyjęło „Strategię ESG 2024-2030 Grupy Kapitałowej Gobarto” oraz „Strategię klimatyczną 2024-2030 Grupy Kapitałowej Gobarto”, podała spółka.

Pfeifer & Langen Polska: Swój pierwszy raport ESG będzie składać w 2026 roku. Znajdą się w nim m.in. informacje na temat oddziaływania firmy na środowisko społeczno-przyrodnicze za rok 2025. Spółka redukuje ślad węglowy dzięki inwestycjom w zmianę paliwa z węgla na gaz w cukrowniach wielkopolskich oraz budowę farmy fotowoltaicznej w Glinojecku.

Danone: Nutricia Zakłady Produkcyjne, będąca częścią grupy spółek Danone, otrzymała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2024. W konkursie o tej samej nazwie nagrodzono program redukcji zużycia energii wdrożony w opolskich zakładach w latach 2021-2023. Kapituła konkursu organizowanego przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych docenia innowacyjne produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także skalowane projekty, mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. W tegorocznej edycji konkursu jednym z projektów nagrodzonych w kategorii Technologia został program redukcji zużycia energii w opolskich zakładach produkcyjnych Nutricia. Celem wdrożonych rozwiązań była poprawa efektywności energetycznej zakładu poprzez redukcję ilości gazu spalanego na potrzeby produkcji pary do celów technologicznych. Wdrożone rozwiązania przyczyniły się nie tylko do redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej o około 19%, lecz także zmniejszenia o blisko 20% emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenia zużycia wody w produkcji o blisko 24% w latach 2021-2023. Uzyskanie pożądanego efektu było możliwe dzięki wprowadzeniu szeregu usprawnień. Jednym z nich była modernizacja układu dozowania pary do zbiornika zasilającego oraz układu wody kotłowej, co spowodowało zwiększenie efektywności ekonomizera kotłowego. Wdrożono także rozwiązanie w postaci odzysku ciepła odpadowego z odsolin kotłowych do podgrzewania wody kotłowej oraz odzysku ciepła odpadowego ze spalin (dodatkowy ekonomizer podgrzewający kondensat wracający z wydziałów produkcyjnych). Istotnym działaniem było również zmniejszenie ciśnienia pary w instalacjach przesyłowych, czego rezultatem jest zmniejszenie strat przesyłowych. Dodatkowo w obszarze zużycia energii elektrycznej wprowadzono tzw. weekendowe działanie wentylacji, w ramach którego zmniejszono krotność wymian powietrza. Przeprowadzono też izolacje termiczne instalacji, wymieniono oświetlenia na LED, a także zamontowano instalację fotowoltaiczną 50 kW.

Pyszne.pl: Po raz dziewiąty rozdano statuetki Pyszne.pl Awards. W tym roku wyróżniono restauracje w 34 kategoriach – 12 ogólnopolskich i 22 lokalnych. Restauracją Roku okrzyknięto Susharnię z Łodzi.

Żabka: Po raz 13. przyznała stypendia najbardziej utalentowanym dzieciom franczyzobiorców, pracowników i współpracowników. Każdy z laureatów Programu Stypendialnego „Żabka z pasją” otrzyma roczne wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł na rozwój swoich zainteresowań i pasji: sportowych, artystycznych lub naukowych. Program Stypendialny „Żabka z pasją” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, techników i liceów, którzy wyróżniają się wśród swoich rówieśników wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, zdolnościami sportowymi, niecodziennym zmysłem artystycznym lub wysoką wrażliwością ekologiczną.

Lidl Polska: Porównał wartości zakupów w sklepach Lidl i konkurencji, opierając się na cenach 15 przykładowych produktów tych samych marek lub tożsamych marek własnych o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Sieć wzięła pod lupę ceny w jednym mieście – w Poznaniu. Łącznie sprawdzono ceny w 10 sklepach stacjonarnych Lidl oraz 10 sklepach stacjonarnych konkurencji. Ceny u konkurencji w sąsiadujących ze sobą dzielnicach Poznania różnią się nawet o 17 zł. W tym samym mieście w każdym sklepie Lidl ceny koszyka 15 przykładowych produktów są takie same i niższe niż u konkurencji. „Z naszych obserwacji wynika, że różnice w cenie za identyczny zestaw przykładowych produktów między sąsiednimi dzielnicami u naszych konkurentów mogą osiągać ponad 17 zł. Ceny różnią się nie tylko na poziomie regionów, lecz nawet w obrębie jednego miasta. W Lidl Polska do klientów podchodzimy uczciwie i odpowiedzialnie. Naszym celem jest zapewnienie każdemu niskich, atrakcyjnych cen i wysokiej jakości produktów. Dodatkowo klienci mogą korzystać ze zniżek w aplikacji Lidl Plus na terenie całego kraju” – powiedziała head of corporate affairs and CSR w Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w komunikacie.

