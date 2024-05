Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 29 kwietnia – 2 maja.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Bezpieczeństwo żywności: W przyjętej przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek – ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

WPR: Rząd planuje przyjąć w II kw. br. nowelizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 roku ze względu na sytuację kryzysową w rolnictwie europejskim wywołaną m. in. sytuacją społeczno-gospodarczą wynikającą z wojny w Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Uprawy ozime: Uprawy ozime przezimowały w br. podobnie do ub.r. – praktycznie bez strat, szacuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchni zasiewów zbóż ozimych spadła w br. o 0,6% r/r.

Rybołówstwo: Morska flota transportowa obejmowała 88 statków będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów na koniec 2023 r. (tak samo jak rok wcześniej). Łączna nośność (DWT) statków morskiej floty wyniosła 2 721,1 tys. ton, natomiast pojemność brutto (GT) – 1 960,1 tys. (wobec odpowiednio 2 728,0 tys. ton i 1 960,1 tys. w 2022 r.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ub.r. polska flota rybacka liczyła 824 statki i łodzie (bez zmian w porównaniu z 2022 r.).

HANDEL I DYSTRYBUCJA

System kaucyjny: Carlsberg Polska, Kompania Piwowarska i Grupa Żywiec złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, odpowiedzialnego za prowadzenie systemu kaucyjnego, podał Urząd.

Zwrot butelek: Projekt nowelizacji ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nakladający na jednostki handlu detalicznego do 200 m2 obowiązek przyjmowania opakowań szklanych, jeżeli sprzedają napoje w takich opakowaniach trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień. Projektowane regulacje dotyczą systemu kaucyjnego, który ma obowiązywać od 2025 roku.

Wydatki komunijne: Widoczną tendencją na przestrzeni ostatnich lat jest organizowanie imprez komunijnych w domach i ogrodach. Konsumenci, którzy się na to decydują, kupują przede wszystkim ścianki z balonów i zestawy dekoracyjne. W tej kategorii zauważalny jest wzrost 25% r/r, wynika z danych Allegro. Oprócz elementów, które posłużą klientom do organizacji uroczystości pojawia się również kwestia prezentów. Peak prezentowy widoczny jest zaraz po majówce. Wśród najbardziej popularnych kategorii na pewno należy wymienić zabawki. Najczęściej wybieranymi prezentami w tej grupie są pojazdy zdalnie sterowane i zestawy Lego, głównie z serii Creator, Ideas oraz Technics. Chętnie wybierane są również produkty z kategorii elektronika, a peak sprzedażowy zaczyna się zaraz po majówce. Polacy najczęściej wybierają konsole, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, czy drony. Obserwujemy, że coraz częściej dzieci i dostają gotówkę jako prezent komunijny i pod koniec maja, zaraz po zakończeniu okresu komunijnego zamieniają ją na wymarzone prezenty. Chętniej wybieramy hulajnogi elektryczne. W tym okresie znacznie wzrasta ich sprzedaż, a średnio na hulajnogę wydajemy około 1000 zł. Jeśli rodzice decydują się na rower, to wybierają często większe modele (26″, 27″ a nawet 29″), jednak nie jest to częsty prezent komunijny w obecnych czasach.

ROZWÓJ BIZNESU

ZPC Otmuchów: Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów odnotowały 12,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 8,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Tarczyński: Odnotował 132,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 97,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Feerum: Portfel zamówień Grupy Feerum wynosi ok. 49 mln zł, zaś potencjalny portfel klientów 2024/2025 obejmuje 153,1 mln zł, podała spółka.

Feerum: Odnotowało 0,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wawel: Odnotował 19,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 16,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wawel: Zwyczajne walne zgromadzenie Wawelu podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 45,21 mln zł, co oznacz wypłatę 35 zł na akcję. Dywidendą objętych jest 1 291 846 akcji, podała spółka.

Grupa Maspex: Sfinalizowała proces przejęcia spółki Jan Becher – Karlovarská Becherovka. W wyniku transakcji z The Pernod Ricard Group, firma z Wadowic stała się właścicielem czeskiej marki Becherovka oraz zakładu produkcyjnego i magazynu w Karlovych Varach, podał Maspex.

Sfinks Polska: Odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 21,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bielenda: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył pakiet mniejszościowy za 33,9 mln euro w spółkce holdingowej Bielenda – wraz Innova Central Holding wraz z funduszem private equity Innova/6, podał bank. Inwestycja EBOR umożliwiła Bielendzie przejęcie dwóch marek na rynku polskim – Tołpa i Miya.

Źródło: ISBnews