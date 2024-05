Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 6-10 maja.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Akcyza na wino: Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie ważności starych banderoli na winie o rok, do grudnia 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych ministra finansów. Wydanie rozporządzenia planowane jest w III kw.

Branża piekarnicza: Perspektywy dla branży piekarniczej są umiarkowanie optymistyczne, oceniają analitycy Banku Pekao w raporcie poświęconym sektorowi. „Ważnym wsparciem sprzedaży pozostaje sam charakter wyrobów piekarskich jako podstawowego produktu spożywczego. Wprawdzie krajowy popyt na konkretne segmenty produktowe się zmienia, lecz łącznie cała kategoria rośnie. W dodatku cały czas niewykorzystany wydaje się potencjał eksportowy. W kolejnych latach sporym wyzwaniem będzie jednak utrzymanie wysokiej rentowności przy wzroście kosztów (praca, energia), szczególnie, że rozdrobnienie branży osłabia jej pozycję negocjacyjną względem dostawców (producenci mąki), jak i odbiorców (sieci handlowe)” – czytamy w raporcie.

Pomoc finansowa dla rolników WPR 2023-2027: Minister rolnictwa Czesław Siekierski wydłużył do 17 czerwca br. tegoroczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 17 czerwca, tj. do 12 lipca 2024 r. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy. Zmiany do wniosków do 1 lipca br. – zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 17,2% r/r w kwietniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 15%, a średnią wartość koszyka o 1,9% r/r do 202,6 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

Centra handlowe: W większości kategorii produktowych ponad 60% budżetu na zakupy Polacy wydają w centrach handlowych, wynika z raportu „Skala zachowań omnichannel w obiektach handlowych” zrealizowanego przez międzynarodową agencję badawczą GfK, pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Z przeprowadzonego badania wynika również, że sklepy w centrach handlowych cechuje bardzo wysoki współczynnik konwersji, co oznacza, że wielu klientów wchodzących do lokalu w galerii dokonuje zakupu podczas wizyty. W większości kategorii produktowych ponad 50% takich wizyt kończy się zakupem.

Fast food: Ruch na całym rynku restauracji typu fast food był o 4,7% większy r/r w I kw. 2024 r., wynika z badania firmy technologicznej Proxi.cloud i UCE Research. Pizzerie odnotowały wzrost rdr. o 3,1%, a lokale oferujące kanapki i dania z kurczaka – o 6,5%. Jednocześnie liczba klientów wszystkich badanych placówek była o 4,2% większa niż rok wcześniej.

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce wzrosła o 14,8% r/r w marcu 2024 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 7,3%.

ROZWÓJ BIZNESU

Nałęczów Zdrój: WŁ Fundacja Rodzinna złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad Nałęczów Zdrój sp. z o.o. oraz nad jej spółką zależną Nałęczów Zdrój Uzdrowisko, podał Urząd.

Chocolissimo: Fundusz Spire Capital Partners (SCP) nabył większościowy pakiet udziałów w Chocolissimo -latformie e-commerce na rynku słodyczy czekoladowych premium, podał fundusz. Ambicją Spire Capital Partners jest uczynienie z niej regionalnego lidera w obszarze e-commerce słodyczy premium.

Spomlek: Spółdzielnia Mleczarska Spomlek i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na połączenie, podał Urząd.

Mlekovita: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita i Spółdzielnia Mleczarska Kamos złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na połączenie, a spółką przejmującą będzie SM Mlekovita, podał Urząd. Połączenie spółdzielni pozwoli na wzmocnienie ich potencjału technologicznego oraz zapewni uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych, podano.

Dino Polska: Wygenerowało 10,4 GWh energii w instalacji PV w I kw. 2024 r. wobec 7,6 GWh rok wcześniej, podała spółka.

Dino Polska: Planuje tegoroczne nakłady inwestycyjne na ok. 1,5-1,6 mld zł i chce je przeznaczyć na rozwój sieci, zaplecza logistycznego oraz mocy produkcji mięsnej, podała spółka. Dino Polska podtrzymało też plan zwiększenia liczby nowych sklepów o niskich kilkanaście procent w 2024 r.

Dino Polska: Odnotowało 295,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 270,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Unimot: Nie przewiduje, żeby marka Spar Express, pod którą funkcjonuje kilkadziesiąt sklepów na stacjach paliw sieci Avia, miała zniknąć z sieci nawet w przypadku decyzji nowego operatora – sieci Spar o wycofaniu marki z polskiego rynku, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

Ambra: Dynamika wzrostu sprzedaży Grupy Ambra w ujęciu ilościowym, wynosząca 6,5% (do 17 mln butelek 0,75 l) w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń – marzec 2024 r.) była najlepsza od ponad roku, co rokuje pozytywnie na kolejne kwartały, ocenia spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła o 8,3% – tylko nieznacznie szybciej niż sprzedaż ilościowa.

Ambra: Odnotowała 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024) wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Empik: W warszawskim pawilonie Cepelii u zbiegu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej powstanie flagowy salon Empik, podała spółka. Otwarcie planowane jest na przełom roku. Ponadto spółka planuje w tym roku otwarcie łącznie 30 lokalizacji.

Carrefour Polska: Podpisał 52 nowe umowy najmu oraz przedłużył 170 umów z dotychczasowymi najemcami w zarządzanych przez siebie centrach handlowych w 2023 roku, podała sieć. Pozwoliło to zabezpieczyć na kolejne lata łącznie ok. 37 tys. m2 GLA.

Auchan Polska: Rozpoczęła realizację drugiego etapu programu „Partnerzy w dekarbonizacji 2030”, którego celem jest zaangażowanie dostawców we wspólną dekarbonizację łańcucha wartości i tworzenie niskoemisyjnej oferty produktowej. Auchan zakłada redukcję śladu węglowego z emisji pośrednich w całym łańcuchu wartości o 25% do 2030 r. „Faza inicjująca projekt w ubiegłym roku, skierowana do pierwszej grupy ponad 200 naszych dostawców, okazała się prawdziwym sukcesem i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Cieszy to tym bardziej, że grupę tę stanowili dostawcy najbardziej emisyjnych kategorii produktowych, odpowiadających za blisko 40% naszego śladu węglowego w zakresie 3 (emisji pośrednich). Jeszcze w tym roku planujemy zwiększyć tę wartość do 60%, a do roku 2026 programem objęci zostaną już wszyscy dostawcy naszej sieci” – powiedziała dyrektor CSR w Auchan Polska Ewa Malecka. Realizacja programu podzielona została na 3 etapy w perspektywie roku 2030 i osiągnięcia przyjętego przez Auchan celu w zakresie dekarbonizacji

E-Shopping Group: Szacuje, że w kwietniu br. osiągnęła niemal 344 tys. zł przychodów brutto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 10% m/m. Spółka zanotowała także 3237 zamówień, tj. o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. E-Shopping Group celuje w podwojenie przychodów za 2024 r. względem 2023 r.

Eurocash: W 2023 r. zmniejszył emisje CO2 o 30% w stosunku do bazowego roku 2020 oraz zwiększył deklarację ich redukcji z 42% do 47,7% do 2030 r. Poza tym usystematyzował oczekiwania wobec dostawców, wspierał w transformacji energetycznej franczyzobiorców, a za strategię i praktyki związane z polityką pracowniczą został doceniony prestiżowym certyfikatem Top Employer. Te i inne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupa podsumowała w opublikowanym właśnie raporcie za 2023 rok, który został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Carrefour: Poszerza dostępność usługi szybkich przekazów pieniężnych MoneyGram, umożliwiając klientom łatwe i bezpieczne transakcje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Usługa dostępna jest w ponad 40 sklepach sieci Carrefour, a do końca czerwca planowane jest uruchomienie usługi we wszystkich hipermarketach Carrefour w Polsce.

Erli/InPost: Platforma zakupowa Erli uruchomiła dla swoich klientów usługę, dzięki której zwroty zakupów są nie tylko szybsze i wygodniejsze, ale również tańsze. Rozwiązanie Erli Zwrot Paczkomat 24/7 dostarczane jest przez InPost, który jest partnerem platformy ERLI od początku jej działalności. Z usługi Erli Zwrot Paczkomat 24/7 korzystać mogą wszyscy użytkownicy Erli, zarówno z poziomu strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej, którzy przy zamówieniu wybrali opcję dostawy przez Paczkomat InPost.

Popeyes: Otworzył w czwartek swoją drugą w Szczecinie restaurację: w Outlet Park Szczecin. Tym samym marka posiada 6 restauracji w kraju.

