Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 8-12 stycznia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

ARiMR: Wojciech Legawiec został powołany z dniem 10 stycznia 2024 r. przez premiera Donalda Tuska na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podała Agencja. Wcześniej funkcję prezesa pełniła Halina Szymańska.

Zboża: Globalne zbiory zbóż w sezonie 2023/2024 mogą wynieść 2 307 mln ton, wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W listopadzie ub.r. IGC szacowało te zbiory na poziomie 2 295 mln ton.

KOWR: Henryk Smolarz został powołany przez premiera Donalda Tuska z dniem 10 stycznia 2024 r. na stanowisko dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Akt powołania wręczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

MinRol: Premier Donald Tusk powołał Adama Nowaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Akt powołania nowemu członkowi Kierownictwa resortu wręczył minister Czesław Siekierski. Podczas uroczystości obecni byli również sekretarze stanu: Stefan Krajewski, Jacek Czerniak i Michał Kołodziejczak.

Cukier: Kampania cukrownicza Krajowej Grupy Spożywczej w 2023/2024 była rekordowa – KGS skupiła ponad 7,2 mln ton buraków cukrowych i przekroczyła granicę produkcji 1 mln ton cukru. KGS podkreśliła, że jej cukrownie – w tym lider w polaryzacji skupowej Cukrownia Kruszwica, jak również Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Werbkowice, Cukrownia Krasnystaw, Cukrownia Malbork z najwyższymi plonami średnio blisko 74 t/ha oraz Cukrownia Nakło i Cukrownia Kluczewo, która zakończy kampanię jako ostatnia – wniosły istotny wkład w ten historyczny sukces.

Branża mleczarska: Po dobrym 2022 i bardzo słabym 2023, w ten rok branża mleczarska wchodzi z dużymi obawami, ale również z dużymi nadziejami. „Niestety czy właśnie stety, ale polska branża mleczna weszła w etap konsolidacji, gdyż w dłuższej perspektywie nie będzie możliwości kontynuowania działalności przez małe i średnie mleczarnie wobec wciąż rosnących kosztów produkcji z jednej strony, a coraz silniejszej konkurencji ze strony największych graczy na rynku takich jak: Mlekovita, Polmlek czy Melkpol z drugiej strony” – ocenił Wojciech Marciniak, dyrektor zarządzający w firmie Pro-Profit. Wskazał, że na ocenę perspektyw branży mleczarskiej w 2024 roku będzie miało wpływ mnóstwo czynników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne to: popyt na produkty mleczne ze strony Chin, poziom produkcji wśród największych światowych potęg w branży mlecznej (do których należą oprócz UE, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, USA, Australia czy Argentyna), prawodawstwo polskie jak i UE, a także ewentualne dopłaty czy interwencje ze strony UE w trudnej sytuacji. Natomiast w przypadku krajowego podwórka, kwestiami kluczowymi będą: polityka rolna nowego rządu oraz podejście samego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego do sektora mlecznego. Do czynników wewnętrznych zaliczył: ceny mleka, coraz mniej rolników produkujących mleko i coraz większa konkurencja ze strony producentów o surowiec, wdrożenie rygorystycznych polityk kosztowych, dotyczących pozostałych kosztów z wyłączeniem kosztów mleka, zdobywanie pozaunijnych rynków zbytu.

Wsparcie z KPO: Od 19 stycznia 2024 r. do 18 marca 2024 r. będzie się można ubiegać (wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) o przyznanie wsparcia na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności. Pula środków wynosi ponad 80 mln zł, a dofinansowanie pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pomoc na działania informacyjno-marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności i promowanie produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności z PS WPR 2023-2027 skierowana jest do grup producentów, które spełniają określone przepisami kryteria.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce odnotowała spadek o 0,8% r/r w listopadzie 2023 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,1%.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w październiku 2023 r. były o 5% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w październiku o 2% wyższa niż rok wcześniej.

Powierzchnia handlowa: Deweloperzy oddali w Polsce do użytku 447 tys. m2 nowej powierzchni handlowej w 2023 r., podała agencja doradcza Cushman & Wakefield. Według niej można spodziewać się, że wyniki podaży w tym roku będą zbliżone lub nawet lepsze.

Centra handlowe: Odwiedzalność (mierzona liczbą odwiedzin klientów na jeden obiekt) w centrach i parkach handlowych w Polsce była wyższa r/r w IV kw. 2023 r., ale niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, wynika z danych firmy doradczej Cushman&Wakefield. Obroty centrów handlowych według najnowszych dostępnych danych – za listopad – wskazują na poprawę nastrojów konsumenckich (+8% r/r wzrostu nominalnie i +1% wzrostu realnie).

Ceny w sklepach: I kw. br. w sklepach będzie w miarę stabilny, a zakładając, że inflacja utrzyma trend spadkowy i nic nagle nie wstrząśnie rynkiem, żywność i napoje mogą zdrożeć w I kw. br. średnio o 6-8% r/r, ocenia ekspert rynku retailowego z Grupy Offerista Robert Biegaj. Jego zdaniem poziom drożyzny w sklepach w I kw. br. będą wyznaczały głównie działania nowego rządu i reakcje producentów na bieżącą sytuację, w tym wzrost płacy minimalnej. Koszty codziennych zakupów będą też zależne od cen surowców, energii, ropy i gazu. Największe podwyżki cen powinny nastąpić pod koniec marca, w związku z nadchodzącą Wielkanocą. Wówczas r/r najbardziej pójdą w górę ceny dodatków spożywczych m.in. majonezów, ketchupów, musztard, a także pieczywa, mięsa oraz nabiału. Może to też dotyczyć chemii gospodarczej, warzyw i tłuszczy zwierzęcych. Jednak to jeszcze nie będzie wielkim szokiem dla konsumentów. Dopiero po wycofaniu zerowego VAT-u z początkiem II kw. br. fala podwyżek może zalać sklepowe półki. Wówczas średnie wzrosty mogą dojść nawet do 10% r/r.

Zachowania konsumentów: Ponad połowa ankietowanych – 53% Polaków przyznaje, że planuje zakupy podczas świątecznych wyprzedaży, a 55% badanych dodaje, że takie wyprzedaże budzą ich zainteresowanie, zaś u 30% wywołują radość oraz ekscytację (24%), wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię SW Research na zlecenie Centrum Handlowego Bonarka w Krakowie. Niemal 1/3 ankietowanych (33%) przyznaje, że podczas takich wyprzedaży robi zakupy prezentów bożonarodzeniowych. Badanie pokazuje, że wśród tych, którzy chcą korzystać z wyprzedaży, 55% stanowią mężczyźni i podobnie jest w grupie, która na wyprzedażach będzie kupować podarki świąteczne – tam również panowie to większość.

Eksport rolno-spożywczy: Do 26 stycznia 2024 r. zainteresowane organizacje i przedsiębiorstwa mogą zgłaszać chęć udziału w misji handlowej do Kazachstanu, która odbędzie się 27-31 maja 2024 r. Misję z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego organizuje Komisja Europejska. Komisarzowi UE ds. rolnictwa ma towarzyszyć 60-osobowa delegacja europejskiego biznesu z sektora rolno-spożywczego. Głównym celem wizyty będzie promowanie europejskich produktów rolno-spożywczych, w szczególności, ale nie wyłącznie, produktów takich jak: owoce, warzywa i ich przetwory, wina i napoje spirytusowe, przetwory mięsne z wieprzowiny i drobiu, produkty mleczarskie, zboża i przetwory zbożowe. Ważnym aspektem wizyty będzie również umocnienie współpracy pomiędzy Unią Europejską i Kazachstanem oraz ułatwienie dostępu do rynku i intensyfikacja kontaktów między europejskimi i kazachstańskimi przedsiębiorstwami działającymi w sektorze rolno-spożywczym. Do delegacji biznesowej komisarz Janusz Wojciechowski pragnie włączyć europejskie i krajowe organizacje producentów oraz przedsiębiorstwa ze wszystkich państw członkowskich UE o dużym potencjale eksportowym, które jeszcze nie uczestniczyły w takich projektach.

ROZWÓJ BIZNESU

Biedronka: Sprzedaż w sieci wzrosła ogółem, liczona w złotych, o 9,4% r/r w IV kwartale ub.r., zaś w euro odnotowała wzrost o 17,2% r/r do 5 690 mln euro, podał właściciel sieci Jeronimo Martins, prezentując wstępne wyniki. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych wzrosła w tym okresie o 5,1% r/r.

Sokołów: Zwiększył sprzedaż o 9,4% r/r w 2023 r., zaś wartość inwestycji sięgnęła 239,6 mln zł, podała spółka. Sokołów planuje kontynuację realizacji inwestycji zwiększających wydajność zakładów i prowadzących do ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

Wosana: Japońska DyDo Group Holdings, Inc. z siedzibą w Osace złożyła wniosek do Urzędu Ochrony KOnkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Wosana, podał Urząd.

Mondelez: Mondelez w Polsce – zgodnie z globalną wizją osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r. – podjęło strategiczną decyzję o budowie lokalnych instalacji fotowoltaicznych zasilanych panelami słonecznymi, podała spółka. Projekt inwestycji o wartości ok. 1 mln USD zakłada budowę trzech przyzakładowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 MW wraz z szerokim programem obniżania zużycia energii elektrycznej we wszystkich zakładach.

Sfinks: Wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks (bez sieci Piwiarnia) wyniosła 18,21 mln zł (wzrost o 21,2% r/r) i była realizowana przez 76 lokali w grudniu 2023 r., podała spółka. W całym 2023 r. przychody restauracji wzrosły o 13,7% r/r do 190,09 mln zł.

Browar Pinta: Uwarzył o niemal 7% r/r więcej piwa w 2023 r., osiągając rekordowy poziom 29 147 hl, a tym samym zbliżył się do szczytu swoich obecnych możliwości produkcyjnych szacowanych na 30 000 hl, podała spółka. Współzałożyciel i współwłaściciel Pinty Ziemowit Fałat zapowiedział, że „znowu musimy zacząć inwestować”.

FoodWell: Monzer Elabrashy został nowym prezesem FoodWell (dawniej Bakalland) od 1 stycznia 2024 r., podała spółka. Z kolei Marian Owerko, zgodnie z założeniami przyjętymi w procesie odkupu Bakalland i późniejszej akwizycji Purella, przechodzi ze stanowiska prezesa na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej.

Miraculum: Szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 47,37 mln zł w 2023 roku, co stanowi wzrost o 9% r/r, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. W samym grudniu 2023 roku przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,17 mln zł, co stanowi wzrost o 23% r/r.

Goodspeed: Spółka świadcząca wysokospecjalistyczne usługi logistyczne w temperaturze kontrolowanej dla producentów cateringów dietetycznych w Polsce, rozszerzyła siatkę dostaw o 105 miejscowości, w tym 100 na południu kraju. Spółka będzie dostarczać zamówienia w regionach podkarpackim (40), opolskim (16), podlaskim (13) i śląskim (21). W efekcie Goodspeed dotrze dodatkowo do ponad milionowej populacji. „Silna specjalizacja w dostawach ostatniej mili i stale ulepszane procesy logistyczne pozwalają nam efektywnie zwiększać skalę i obszar dostaw. 105 nowych lokalizacji to dotarcie do ponad milionowej populacji. W ten sposób dostarczymy catering dietetyczny, w mniejszych miastach, które wcześniej nie miały dostępu do takich usług lub był to ograniczony zakres” – powiedział prezes zarządu Goodspeed Sylwester Rypina. Goodspeed realizuje dostawy we wszystkich województwach, w największych aglomeracjach, pokrywając łącznie ponad 4880 miast i miejscowości w Polsce.

Global Cosmed: 8 lutego 2024 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ma podjąć uchwałę m.in. w sprawie połączenia Global Cosmed SA z siedzibą w Radomiu jako spółki przejmującej ze spółką Global Cosmed Group SA z siedzibą w Jaworze jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek. Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie całości majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (która ma 100% akcji w kapitale spółki przejmowanej) i bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Zdaniem zarządu połączenie przyczyni się do spłaszczenia i znacznego uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Global Cosmed oraz realizowanego przez nią modelu biznesowego, przyczyni się do redukcji kosztów prowadzenia działalności Grupy (w tym kosztów obsługi organów spółki) oraz ograniczenia działań na poziomie księgowości, administracji magazynowej, administracji prawnej, kontrolingu, utrzymania infrastruktury/systemów informatycznych oraz płatności w ramach wzajemnych rozliczeń wewnątrzgrupowych.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: Uruchomiła kasę samoobsługową numer 15 000, kasy pracują w 87% sklepów, podała sieć.

Auchan: W sklepach Auchan Polska trwa wieloformatowa kampania „Ceny w dół”. Na poszczególnych etapach kampanii oferowane są różnego rodzaju promocje, obniżki cen, specjalne ceny w przedziale 1-10 zł, czy sprzedaż w niższej cenie przy zakupie produktów w większych opakowaniach. Łącznie akcją objętych zostanie ponad 3 700 produktów spożywczych i przemysłowych z oferty sieci. Akcja prowadzona jest we wszystkich kanałach sprzedaży Auchan od 2 do 31 stycznia 2024 r.

Kaufland: Kontynuuje rozwój usługi K-Scan. Samodzielne skanowanie produktów za pomocą skanera lub smartfonu jest możliwe w 45 marketach w całej Polsce. Pierwsze testowe wdrożenia K-Scan w marketach Kaufland miały miejsce we wrześniu 2022 r. W ostatnim czasie usługę wprowadzono w marketach Kaufland w Białej Podlaskiej, Bolesławcu, Kaliszu, Katowicach, Lubinie, Łomży, Opolu, Płocku, Stalowej Woli oraz w Żorach.

Grupa Green Holding/Green Factory: Grupa Green Holding działająca w modelu „od pola do stołu” w segmencie produktów roślinnych (obsługa klientów i kontrola nad całością procesu – od pola, przez produkcję, transport, aż do klienta końcowego) coraz mocniej automatyzuje procesy biznesowe tak, by wesprzeć działalność operacyjną, ale też szybki rozwój grupy. Grupa rozpoczęła transformację cyfrową w 2020 roku, a obecnie, dzięki polskiej technologii Webcon, posiada wydajny ekosystem IT obsługujący procesy biznesowe i wspierający rozwój w 7 z 11 spółek grupy. W ciągu dwóch lat powstały aplikacje do obiegu faktur surowcowych i towarowych, obsługi umów oraz procesowania dokumentów związanych z eksportem. Firma automatyzuje też z low-code projekty inwestycyjne np. opracowanie i wdrażanie nowych produktów.

Źródło: ISBnews