Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 20-24 maja.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Ceny skupu: Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły o 13,8% r/r oraz wzrosły o 0,5% m/m w marcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu 2024 r. w stosunku do marca 2024 r. wzrosły ceny skupu żywca rzeźnego, podano także.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w kwietniu br. o 1,2% niższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o niespełna 1%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i CMR Panel.

Platformy cyfrowe: Sejm znowelizował ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładając na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

Popyt konsumencki: Dynamika kwietniowej sprzedaży detalicznej okazała się niższa od oczekiwań rynkowych, co oprócz efektu Wielkanocy (obchodzonej w br. w marcu) może wynikać z utrzymującej się skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania, oceniają ekonomiści. Według nich, czynniki geopolityczne, chęć odbudowy oszczędności po okresie wysokiej inflacji w warunkach dodatnich realnych stóp procentowych nie popchną odradzającego się popytu konsumenckiego ku silnym dynamikom; w efekcie spożycie gospodarstw domowych może w swojej trajektorii być umiarkowane w 2024 r.

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,1% r/r w kwietniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,8%.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w kwietniu br. z 8,1% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 14,2% w ujęciu miesięcznym.

Dobra luksusowe: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła o 12,2% do 42,4 mld zł w 2023 r. (licząc z segmentem nieruchomości), wynika z raportu KPMG. Prognoza na 2024 rok to wzrost o 21,1% r/r. W 2028 roku wartość rynku może sięgnąć 118,9 mld zł (bez nieruchomości). Według raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Nowe wymiary luksusu”, w ub.r. największą dynamikę zanotował segment hotele i SPA – o 23,8% oraz alkoholi – o 20,5%.

Handel w niedziele: Propozycja przywrócenia handlu w niedziele wymaga przemyślanego zaprojektowania i odpowiedniego przygotowania. Czas pracy w niedziele powinien być krótszy w porównaniu do wcześniej obowiązujących przepisów, uważa Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Związek opowiada się za możliwością handlu bez narzuconych z zewnątrz ograniczeń.

Lokalna półka w sklepach: Polska Izba Handlu (PIH) jest przeciwna planowanemu w projekcie ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku zapewnienia w prowadzonych przez nich sklepach sprzedaży produktów lokalnych: owoców i warzyw, mięsa i produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych oraz pieczywa w ilości nie mniejszej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w roku obrotowym. Produkty te miałyby być nabywane bezpośrednio od ich wytwórców.

Handel w niedziele: Sejmowa debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającej dwie niedziele handlowe w miesiącu odbędzie się w Sejmie po wyborach europejskich, prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, wynika z wypowiedzi przewodniczącego sejmowej komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszarda Petru (Polska 2050). Wyraził przekonanie, że projekt przedstawiony pod koniec marca br. przez Polskę 2050 zyska poparcie Koalicji Obywatelskiej.

Plany zakupowe: Większy remont lub rozbudowę domu planuje 31% badanych, wynika z raportu Current Consumer Mood przygotowanego przez GfK – An NIQ Company. Wśród najczęściej planowanych zakupów do domu znajdują się farby do wnętrz oraz kwiaty i rośliny. 52% badanych pokryje koszty z własnych, bieżących środków.

ESG w sektorze: Obecność jasno określonych celów zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach biznesowych zadeklarowało 20% polskich firm z sektora handlowego i FMCG, wynika z raportu PwC. W przypadku firm z centralą zagraniczną odsetek ten wzrasta do 67%.

Ceny w sklepach detalicznych: Tendencje spadkowe cen towarów w sklepach detalicznych mogą dalej hamować, zaś w przypadku artykułów tłuszczowych może dojść do powrotu wzrostów cen, oceniają eksperci UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Wyjątkiem powinien być nabiał, który ma szansę dalej sukcesywnie tanieć. Z raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE Rsearch i Uniwersytetów WSB Merito, wynika, że w kwietniu br. na 17 monitorowanych kategorii najczęściej kupowanych produktów 5 potaniało rdr. W marcu dotyczyło to aż 9 grup towarów, w lutym – 5, a w styczniu – 4.

ROZWÓJ BIZNESU

Mex Polska: Odnotował 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pepees: Odnotował 4,47 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2024 r. (wobec 4,39 mln zł zysku rok wcześniej) przy przychodach wynoszących 52,43 mln zł (wobec 61,39 mln zł rok wcześniej), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2,38 mln zł (wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej).

Mirbud: Spodziewa się, że w sprawozdaniu za I półrocze będą ujęte przynajmniej wstępne, finansowe skutki pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44, należącego do spółki zależnej Marywilska 44, poinformował członek zarządu Paweł Korzeniowski. Zakłada, że ubezpieczenie w całości zostanie wypłacone i wpływ wydarzenia na wyniki Grupy nie będzie znaczący. Marywilska 44 planuje rozpocząć handel tymczasowy w pomieszczeniach kontenerowych i umieścić pierwsze z nich do końca czerwca.

Grupa Muszkieterów: Przychody wzrosły o blisko 9% r/r do 2,4 mld zł w I kw. 2024 r. w ramach zrzeszonych sieci Intermarche i Bricomarche, podała spółka. W 2024 r. Grupa Muszkieterów ma ambicję przekroczenia pułapu 11 mld zł obrotów.

Blue City: Zarządzające centrum handlowym przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, złożyło w sądzie rejonowym wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego w wyniku braku porozumienia z bankami na przedłużenie finansowania, podała spółka.

Pepco Group: Podtrzymuje oczekiwania co do poprawy sprzedaży w ujęciu like-for-like (LFL) w II poł. roku obrotowego 2024 (tj. w kwietniu-wrześniu br.) oraz cel otwarcia w całym roku obrotowym 400 nowych sklepów, poinformował CFO Neil Galloway. Podkreślił przy tym, że tempo nowych otwarć w tym okresie ulegnie spowolnieniu.

Pepco Group: Oczekuje osiągnięcia EBITDA (wg MSSF 16) za cały rok obrotowy 2024 w wysokości ok. 900 mln euro (wobec 753 mln euro w roku obrotowym 2023), podała spółka.

Pepco Group: Odnotowała 487 mln euro bazowej EBITDA (MSSF 16) w I poł. roku obrotowego 2024 (październik 2023 – marzec 2024), co oznacza wzrost o 26% przy stałym kursie walutowym (i wzrost raportowanej wartości o 28,2% r/r), podała spółka. Grupa wygenerowała rekordowe przychody w wysokości 3 200 mln euro, co oznacza wzrost o 11,1% przy założeniu stałego kursu walutowego (+13,8% r/r w wartościach raportowanych).

P.A. Nova: Zawarła umowę sprzedaży na rzecz Kłodzko Retail Invest nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym w Kłodzku przy ul. Letniej, podała spółka. Wartość netto umowy stanowi 13% przychodów grupy kapitałowej P.A. Nova według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

InPost: Fitch Ratings podwyższył perspektywę długoterminowych ratingów podmiotu (IDR) dla InPostu w walucie obcej i lokalnej do pozytywnej ze stabilnej i potwierdził ratingi IDR na poziomie BB, podała agencja.

Ebury: Chce podwoić liczbę swoich polskich klientów z sektora cross-border e-commerce do ponad 200 na koniec bieżącego roku, poinformował ISBtech country manager w Ebury Jakub Makurat.

Neuca: Odnotowała 56,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 47,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: Grupa Allegro spodziewa się wzrostu GMV – czyli całkowitej wartości brutto sprzedanych towarów – z działalności w Polsce w przedziale 10-11% r/r w II kw. 2024 r., przy wzroście przychodów o 22-24% i skorygowanego zysku EBITDA o 26-29% r/r, podała spółka.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 706,2 mln zł w I kw. 2024 r. (wzrost o 33% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 820,2 mln zł (wzrost o 36,6% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 14,31 mld zł (wzrost o 8,9% r/r), zaś w Polsce – 13,57 mld zł (+10% r/r).

Erli: Zanotowała wzrost liczby transakcji o 106% r/r do 1,2 mln i przychodów netto o 132% r/r do 34 mln zł, zaś EBITDA wyniosła 3,2 mln zł, podała spółka. W 2024 roku spółka planuje zainwestować w rozwój, wsparcie sprzedaży i działania marketingowe prawie 200 mln zł, a do 2025 roku wartość inwestycji rozwój oraz działania marketingowe wyniesie ponad 0,56 mld zł.

Biedronka: Jeronimo Martins Polska – właściciel sieci Biedronka – realizując decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przyzna konsumentom w ramach rekompensaty voucher o wartości 150 zł za każdy niewykorzystany wcześniej voucher otrzymany w ramach akcji promocyjnej 'Magia Rabatów – Zabawki i Książki – Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r.”, podała spółka.

Mercator Medical: Miał 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 18 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. oraz 6,7 mln zł zysku netto w IV kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

PsiBufet i Butternut Box: Wybudują w Zabrzu fabrykę, w której będą gotować świeżą karmę dla psów. Nowy zakład pozwoli na produkcję indywidualnie dopasowanych i świeżych posiłków dla czworonogów z całej kontynentalnej Europy. Obiekt o powierzchni najmu 40 tys. m2 powstaje na terenie CTPark Zabrze.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

PKO BP: Udostępnił kredyt na utrzymanie płynności finansowej z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podał bank. Wkrótce PKO BP planuje wznowić także kredyty z bezpłatną gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i dopłatami BGK do oprocentowania dla kredytów obrotowych przez 12 miesięcy

Aldi: Nawiązało współpracę z Quanta Energy, która wybuduje instalacje fotowoltaiczne na dachach sklepów sieci, podała Quanta Energy. Pierwsza faza projektu obejmie 20 sklepów wielkopowierzchniowych Aldi.

mPay i Żabka: Podpisały umowę współpracy umożliwiającą wdrożenie funkcjonalności z portfolio mPay do aplikacji mobilnej Żappka, z której korzysta ponad 7,5 mln użytkowników, podał mPay. W ramach kooperacji mPay udostępni Żabce jedno ze swoich API.

LPP: Marka Reserved otworzy nowy, piąty salon w Wielkiej Brytanii – w Westfield London, jednym z największych centrów handlowych brytyjskiej stolicy. Wraz z debiutem w nowej lokalizacji spółka zapowiada także wzmocnienie swej obecności na tym rynku poprzez zmiany w obsłudze klientów i ofercie e-commerce. Oferta skierowana do klientów odwiedzających nowy salon o powierzchni blisko 1900 m2 obejmować będzie pełny asortyment odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej. Debiutowi w kolejnym centrum handlowym w Londynie towarzyszyć będzie także promocja ostatniej kolekcji marki – „Welcome to the Club”.

Mazurska Manufaktura: W maju br. firma podpisała umowę dystrybucyjną z kolejnym przedstawicielem międzynarodowego rynku spożywczego – MBG Global Brands GmbH – i tym samym została na polskim rynku wyłącznym dystrybutorem inspirowanych kulturą latynoską piw smakowych marki Salitos. Najbardziej znane produkty tej marki to piwa smakowe: Salitos Original oraz Salitos Mojito, sprzedawane na całym świecie w ilości 40 mln butelek w skali roku. Piwa Salitos trafią na polski rynek i będą dostępne w sprzedaży w czerwcu. „Uważnie przyglądamy się konsumenckim trendom, które cały czas ewoluują. Zwłaszcza młodsze pokolenia stawiają na niebanalne połączenia piwne i oryginalne smaki. Coraz popularniejsze stają się także drinki na bazie piwa. To ciekawy, rozwijający się obszar tzw. miksologii. Stąd też nasze zainteresowanie marką Salitos i współpraca w tym obszarze z firmą MBG, która słynie z kreowania mocnych i ciekawych marek alkoholowych” – skomentował dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury Jakub Gromek. MBG Global Brands to firma z niemieckimi korzeniami i ponad 30-letnim doświadczeniem w tworzeniu marek w sektorze gastronomicznym i detalicznym.

Źródło: ISBnews