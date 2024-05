Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 27-31 maja.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja zbóż: Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi spadła o 1,6% w br. w porównaniu z zasiewami z 2023 r. i wyniosła ok. 5,7 mln ha, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły dla: mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,9%, jęczmienia ozimego ok. 0,3% i żyta ok. 0,1%.

Produkcja alkoholi: Produkcja piwa otrzymanego ze słodu wzrosła o 4,5% r/r do 3,49 mln hl w kwietniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W okresie styczeń-kwiecień br. odnotowano spadek produkcji piwa o 1,6% r/r do 10,85 mln hl. Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) spadła o 4,9% r/r do 63,59 tys. hl w kwietniu, a w okresie styczeń-kwiecień br. odnotowano spadek produkcji wódki o 4,8% r/r do 231,33 tys. hl. Produkcja win owocowych wzrosła o 3,4% r/r do 53,45 tys. hl w kwietniu br. W okresie styczeń-kwiecień br. odnotowano wzrost produkcji win o 1,8% r/r do 166,43 tys. hl.

Ubój: Produkcja produktów uboju bydła i cieląt spadła o 4,1% r/r do 61,9 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja produktów uboju trzody chlewnej zwiększyła się o 5,5% r/r do 424tys. ton.

Mięso: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego wzrosła o 2,5% r/r do 210 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja mięsa wieprzowego zwiększyła się o 7,7% r/r do 553 tys. ton, a drobiowego – wzrosła o 5,5% r/r do 1 113 tys. ton.

Nabiał: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 14% r/r do 66 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja masła zmniejszyła się o 3,2% r/r do 91,4 tys. ton; serów świeżych – wzrosła o 4,2% r/r do 180 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – o 8,9% do 134 tys. ton.

Pieczywo: Produkcja pieczywa świeżego spadła o 1,4% r/r do 342 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja pieczywa pszennego zwiększyła się o 3,6% r/r do 166 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej zwiększyła się o 0,8% do 159 tys. ton.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru spadła o 18,8% r/r do 247 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 2,6% r/r i wyniosła 173 tys. ton.

Dyrektywy PE dla branży spożywczej: 24 maja br. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady aktualizująca cztery z siedmiu tzw. dyrektyw śniadaniowych – ustanowionych ponad 20 lat temu – a przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie muszą wdrożyć dyrektywę do 14 grudnia 2025 r. i stosować nowe przepisy od 14 czerwca 2026 r. Celem jest m.in. zmiana składów środków spożywczych o wysokiej zawartości cukrów oraz ułatwienie konsumentom podejmowania świadomych i zdrowszych decyzji w zakresie wyboru produktów, takich jak miód, soki owocowe, dżemy i mleko konserwowane.

Rynek miodu: Według szacunków Polskiej Izby Miodu w tym roku należy spodziewać się spadku zbiorów w kraju, a głównym powodem są nietypowe zjawiska pogodowe – wczesna wiosna, która przyspieszyła kwitnienie niektórych roślin, a także następujące po tym przymrozki. „Spodziewamy się, że w tym roku krajowa produkcja miodu może spaść nawet o 20-30% w porównaniu do lat ubiegłych. To o tyle niepokojące, że już teraz zbiory z rodzimych pasiek nie są w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowania polskich konsumentów, co jest jednym z powodów sprowadzaniem surowca z innych części świata. Szczególnie trudna sytuacja może być w przypadku popularnych miodów odmianowych, takich jak akacjowe czy rzepakowe, więc polscy producenci będą musieli wspomóc się importem” – ocenił Sekretarz Generalny Polskiej Izby Miodu Przemysław Rujna. Polska Izba Miodu przewiduje, że niektóre odmiany miodu będą dostępne w sprzedaży w znacznie mniejszych ilościach niż w ub.r., co może przełożyć się na wzrost cen. Sposobem na częściową poprawę sytuacji będzie import miodu odmianowego od sprawdzonych producentów dostarczających wysokiej jakości surowiec z Rumunii, Ukrainy czy dalszych zakątków świata. Nadzieja na poprawę sytuacji w kraju nastąpi w drugiej połowie roku, gdy zakwitnie lipa, gryka oraz facelia.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Sprzedaż zabawek: Zaległe zadłużenie producentów oraz sprzedawców zabawek i gier spadło o ok. 15% r/r do 13,8 mln zł w marcu br., co oznacza, że na każdego dłużnika przypada średnio blisko 85 tys. zł długu, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Niespełna 5% sprzedawców detalicznych zabawek i gier (PKD 4765Z) nie opłaca swoich zobowiązań w terminie.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w I kw. br. były o 6% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w w tym okresie o 3,1% wyższa niż rok wcześniej. Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych w I kw. br.

Niedziele handlowe: Polska Izba Handlu (PIH) apeluje o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy, która zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. W ocenie PIH, w obecnej sytuacji mikroprzedsiębiorcy mogą wyrównywać swoje szanse w konkurencji z sieciami wielkopowierzchniowymi, a zmiana tego stanu będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla całego rynku.

System kaucyjny: Ponad 2/5 Polaków (42%) planuje zwracać puste opakowania w ramach systemu kaucyjnego co najmniej raz w tygodniu, a 31% zakłada, że będzie to robić kilka razy w tygodniu, wynika z badania K+Research by Insight Lab na zlecenie Tomra Collection.

ROZWÓJ BIZNESU

Tarczyński: Odnotował 41,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sfinks Polska: Zakłada, że udział restauracji prowadzonych przez franczyzobiorców sięgnie blisko 100% na koniec br. wobec 80% na koniec marca br., poinformował wiceprezes Sylwester Cacek.

Sfinks Polska: Odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Feerum: Portfel zamówień Grupy Feerum wynosi ok. 40,2 mln zł, zaś potencjalny portfel klientów 2024/2025 obejmuje 153,1 mln zł, podała spółka.

Feerum: Odnotowało 0,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Makarony Polskie: Odnotowały 9,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: W Grupie Allegro emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 spadły o 5% r/r w 2023 r., a udział zrównoważonych opakowań we własnych operacjach kształtował się na poziomie 49%, podała spółka.

Eurocash: Zarząd rekomenduje przeznaczenie 100,2 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 121,78 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,72 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje pozostałą kwotę 21,58 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 23 września, a termin wypłaty dywidendy – 23 grudnia br.

IMS: Odnotowało 2,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Auchan Polska i Intermarché: Nawiązały współpracę partnerską, której celem jest utworzenie długoterminowego sojuszu zakupowego na polskim rynku, podały sieci we wspólnym komunikacie. Sieci złożyły dwa wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację. Wyrazem zawartego porozumienia jest podpisany list intencyjny, w którym obie sieci uzgodniły zamiar powołania wspólnych struktur zakupowych na najbliższych 10 lat.

Leroy Merlin: Enefit podpisał trzyletnią umowę z Leroy Merlin Polska na usługi bilansowania handlowego w ramach 10-letniej umowy PPA pomiędzy Leroy Merlin i Better Energy, podał Enefit.

Biedronka: Podpisała umowę z EDP Energia Polska, na mocy której instalacje fotowoltaiczne zostaną zainstalowane w 9 centrach dystrybucyjnych, podała sieć. Zielona energia zasila obecnie ponad 1000 sklepów Biedronka.

Mazurska Manufaktura: Ocenia, że rok 2024 będzie kolejnym, trudnym rokiem dla branży piwnej, a najbardziej dla mniejszych producentów, natomiast ciężko jest podać szacunki odnośnie wzrostu rynku w ujęciu wartościowym, ale wolumenowo rynek zapewne spadnie, poinformował dyrektor sprzedaży w Mazurskiej Manufakturze Mariusz Cyprian w rozmowie z ISBnews. Podtrzymał też plany debiutu spółki na warszawskiej giełdzie w tym roku.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Allegro: Z dostępnej od 2022 r. usługi Magazyn Allegro skorzystało do tej pory przeszło 1000 przedsiębiorców, którzy wysłali do kupujących ponad 3,5 mln produktów, podało Allegro. 94% kupujących poleciłoby zakupy z Magazynu Allegro innym. Magazyn Allegro pozwala kupującym łączyć w jedną przesyłkę zamówienia od różnych sprzedających korzystających z usługi One Fulfillment by Allegro.

Carrefour i Eleport: Podpisały strategiczną umowę o współpracy na polskim rynku, która dotyczy uruchomienia 170 punktów ładowania przy ponad 70 obiektach handlowych należących do Carrefour, zlokalizowanych w 65 polskich miastach, podał Carrefour.

InPost: Grupa ma 7 tys. urządzeń Paczkomat w Wielkiej Brytanii oraz ponad 1600 punktów odbioru i nadania (PUDO), podała spółka. Łącznie InPost ma 37 703 maszyn Paczkomat w całej Europie.

Drogeria dm: Otworzyła czwarty sklep w Krakowie przy ul. Tadeusza Śliwiaka 38 i pierwszy w Zawierciu, przy ul. Jałowcowej 2, a na 1 czerwca zaplanowano otwarcie placówki w Limanowej. Jesienią marka zadebiutuje w Warszawie. Sklep w Limanowej będzie 31. placówką dm w Polsce.

Carrefour, Payback: Sieć sklepów Carrefour dołączyła do Payback – od 27 maja jej klienci mogą zbierać punkty Payback za zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na carrefour.pl, a następnie wymieniać je na nagrody rzeczowe w Sklepie z nagrodami Payback lub wykorzystywać do obniżania rachunków przy kasie.

Sales Intelligence, Biedronka: Sales Intelligence nawiązało strategiczną współpracę z Jerónimo Martins Polska, właścicielem sieci Biedronka, w celu promocji nowej platformy e-commerce zakupy.biedronka.pl. Platforma ta umożliwia zamawianie produktów spożywczych przez internet z dostawą bezpośrednio do domu. Usługa obecnie działa na terenie Warszawy.

Źródło: ISBnews