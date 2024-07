Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 22-26 lipca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja piwa: Otrzymanego ze słodu spadła o 6,1% r/r do 3,49 mln hl w czerwcu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano wzrost produkcji piwa o 0,9% r/r do 18,08 mln hl.

Produkcja wódki czystej: (w przeliczeniu na 100%) spadła o 3,8% r/r do 65,88 tys. hl w czerwcu, a w okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek produkcji wódki o 8,6% r/r do 353,76 tys. hl.

Produkcja piwa bezalkoholowego: Wzrosła o 44,3% r/r do 336,25 tys. hl w czerwcu br. W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek produkcji piwa bezalkoholowego o 0,8% r/r do 1,37 mln hl, podał też GUS.

Produkcja win owocowych: Spadła o 15,6% r/r do 53,95 tys. hl w czerwcu br. W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek produkcji win o 2,5% r/r do 273,1 tys. hl.

Promocja produktów rolno-spożywczych: Rząd planuje przyjąć w IV kwartale projekt noweli o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, który ma na celu wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu mechanizmu naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponowane zmiany stanowią realizację postulatów zgłoszonych przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych oraz Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych: Spadły o 6,6% r/r oraz wzrosły o 1,6% m/m w czerwcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Podatek rolny: Do 31 grudnia br. można składać wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika: związku zawodowego rolników indywidualnych (na podstawie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych) lub związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne (na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym) lub Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników).

Wsparcie dla rolników: Od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r. rolnicy mogą wnioskować o wsparcie na rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). Płatność w formie ryczałtu to 120 tys. zł. Środki te można przeznaczyć np. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów. Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane jedynie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Handel zagraniczny: Handel z Koreą Południową jest szansą dla polskich firm, a ten rok może być jeszcze lepszy niż poprzedni, bowiem biznes z tym krajem to morze perspektyw dla polskich firm, oceniła Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath. Dodała, że umowa handlowa to preferencyjne warunki stawek, jednak firmy powinny pamiętać o dokumentach i wszystkich formalnościach, których dopilnowanie jest kluczowe przy korzystaniu z ulg. „Umowa z tak dynamicznie rozwijającym się krajem wpływa na pobudzenie handlu w kluczowych sektorach np.: telekomunikacji, żegludze, usługach finansowych i prawnych” – powiedziała właścicielka agencji celnej. Według danych GUS w I kw. 2024 roku import towarów z Koreą Południową wyniósł 2 mld euro. Umowa handlowa między Unią Europejską a Koreą Południową zniosła cła na ponad 98% towarów, w tym na produkty rybołówstwa i rolne. Przyczyniła się również do usunięcia bariery pozataryfowej w wywozie samochodów, produktów farmaceutycznych, elektroniki i chemikaliów.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Płatności odroczone:Z czynnej usługi płatności odroczonych (BNPL – Buy Now Pay Later) korzystało na koniec czerwca 1,28 mln polskich klientów, wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ogółem z usługi BNPL skorzystało już 2,3 mln klientów.

Prawa konsumentów: Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych, umożliwiając skuteczniejsze korzystanie konsumentów z pozwów grupowych. Nowelizację poparło 87 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Prawa konsumentów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych, umożliwiając skuteczniejsze korzystanie konsumentów z pozwów grupowych. Za nowelizacją głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciwny, 18 wstrzymało się od głosu.

Letnie wyprzedaże w sklepach: Zakupy podczas letnich wyprzedaży planuje 92% ankietowanych mieszkańców czterech regionów Polski (Warszawy, Krakowa, Poznania i Gliwic wraz z okolicami), a 2% nie wybiera się na nie wcale, wynika z badania Neinver.

Sprzedaż detaliczna: (w cenach stałych) wzrosła o 4,4% r/r w czerwcu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,3%. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,2% w czerwcu br. z 7,7% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ograniczenie sprzedaży alkoholu: Minister finansów Andrzej Domański będzie rozmawiał z minister zdrowia Izabelą Leszczyną na temat ewentualnego ograniczenia dostępności sprzedaży miniaturek alkoholi (tzw. małpek), wynika z wypowiedzi ministra. Co do zasady nie ma planów podnoszenia akcyzy na alkohol ponad to, co wskazano w tzw. mapie drogowej, dodał.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu: Na stacjach paliw w Polsce powinien obowiązywać bezwzględny i całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w porze nocnej zdaniem 48,7% Polaków w wieku 18-35 lat, przeciwnego zdania jest 41% badanych, wynika z badania UCE Research i Grupy BLIX. Z kolei 10,3% ankietowanych nie potrafi się określić w tej kwestii.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu: Rząd zajmie się w sierpniu projektem dot. zakazu prowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Akcyza na papierosy: Dodatkowa akcyza na papierosy, wyższa o 25% w porównaniu do obowiązującego harmonogramu corocznych podwyżek, będzie obowiązywać od 2025 r., poinformował minister finansów Andrzej Domański.

System kaucyjny: Minister klimatu i środowiska udzielił OK Operator Kaucyjny SA zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, podał resort. Decyzja ta umożliwi utworzenie systemu dla wprowadzających na rynek opakowań objętych kaucją i jej zwrot użytkownikom końcowym.

Akcyza na papierosy: Planowany wzrost akcyzy na papierosy o dodatkowe 25% zwiększy wpływy do budżetu państwa o 4-5 mld zł rocznie, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Plany Ministerstwa Finansów dotyczą wzrostu akcyzy na papierosy w porównaniu do tzw. mapy drogowej na lata do 2027. Akcyza na alkohol ma pozostać bez zmian w stosunku do mapy drogowej. Coroczną podwyżkę akcyzy do 2027 r. zakłada obowiązująca obecnie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. MF chce dodatkowego wzrostu akcyzy na papierosy o 25%.

Promocje w sklepach: Sieci handlowe zrobiły o 8,8% więcej promocji w sklepach w I poł. 2024 r. niż w analogicznym okresie ub.r., wynika z raportu UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix. Największe wzrosty zaliczyły ex aequo dyskonty i sieci convenience – po 24,2% r/r.

Akcyza na papierosy i alkohol: Ministerstwo Finansów planuje wzrost akcyzy na papierosy o 25% w porównaniu do obowiązującego harmonogramu corocznych podwyżek do 2027 r. w ramach tzw. mapy drogowej, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Akcyza na alkohol ma pozostać bez zmian w stosunku do mapy drogowej. Coroczną podwyżkę akcyzy do 2027 r. zakłada obowiązująca obecnie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

Żywność dla dzieci: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) skontrolowała w I kw. 2024 r. na terenie całego kraju jakość żywności dla dzieci i zgodność z obowiązującymi przepisami i deklaracjami producenta/sprzedającego. Produktami priorytetowymi byłydania gotowe do spożycia po podgrzaniu, oferowane w opakowaniach szklanych lub innych jednorazowych, w ilości netto stanowiącej porcję na jedno karmienie, w tym:przetwory warzywno-mięsne (tak zwane „obiadki”), zupy jarzynowe oraz zupy jarzynowe z dodatkiem mięsa i/lub wywaru. Produkty skontrolowano w 82 sklepach, stwierdzając nieprawidłowości w 28 (34,1% skontrolowanych). Cechy organoleptyczne i parametry fizykochemiczne „słoiczków” dla dzieci okazały się bez nieprawidłowości po kontrolach IJHARS. W zakresie znakowania sprawdzono 214 partii, z czego 52 zakwestionowano (24,3%). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali: 12 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne, 5 decyzji w związku z odstąpieniem od wymierzenia kar pieniężnych ze względu na niską szkodliwość czynu, niewielki zakres naruszenia i brak istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu. Dodatkowo nałożyli 1 mandat karny oraz wydali 12 zaleceń pokontrolnych. Z uwagi na niezakończone postępowania administracyjne oraz trwające procedury odwoławcze ostateczna liczba i wielkość zastosowanych sankcji może ulec zmianie.

Handel detaliczny: UOKiK sprawdził 19 modeli kasków rowerowych, narciarskich i wspinaczkowych. Wszystkie przeszły pozytywnie testy amortyzacji i skuteczności układu utrzymującego, a 9 z nich miało braki w oznakowaniu lub instrukcji.

Nowelizacja ustawy o niemarnowaniu żywności: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało nowelizację ustawy, która obowiązuje od 2019 r. Ustawa ma na celu wprowadzenie takich przepisów i takich zasad, żeby – w dużym skrócie – żywność zamiast do kosza trafiała do organizacji społecznych, które ją przekażą tym, którzy są w potrzebie. Są to m.in. banki żywności. To szybka nowelizacja ustawy, którą będziemy szeroko konsultować. Przygotowujemy też dalsze zmiany, ponieważ zależy nam, żeby na każdym etapie, również dystrybuowania żywności, maksymalnie ograniczać jej marnowanie. Ustawa doprecyzowuje definicje: marnowania żywności i sprzedawców żywności. Sprzedawca żywności to nie tylko sieć sklepów, ale każdy sklep o powierzchni powyżej 250 m2. W myśl nowych przepisów podniesiona będzie opłata dla każdego sklepu tej wielkości za każdą tonę zmarnowanej żywności” – powiedział sekretarz stanu Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej. Do tej pory żywność, która miała przekroczoną datę ważności, była uznawana za odpad, a opłata dla sklepów za wyrzucanie takiej wynosiła 100 zł za tonę. Nowelizacja ustawy przewiduje podniesienie tej wartości. „Jeszcze przed konsultacjami społecznymi, proponujemy, żeby każdy sklep o powierzchni powyżej 250 m2 płacił przynajmniej 500 zł za tonę wyrzucanej żywności. Ja sam będę optował za tym, żeby ta kwota była jeszcze wyższa” – powiedział wiceminister Kołodziejczak. Dodał. że znowelizowana ustawa wprowadza także obowiązek podpisania umowy z organizacjami społecznymi odbierającymi żywność ze sklepów i zajmującymi się jej przekazywaniem potrzebującym, a każdy sklep o powierzchni powyżej 250 m2 będzie musiał mieć podpisaną umowę z organizacją, która będzie odbierać żywność. Sieć, która ma 3 tys. sklepów o takiej powierzchni lub większych, będzie musiała mieć podpisane 3 tys. umów. „W znowelizowanej ustawie doprecyzujemy termin podpisania takiej umowy, ponieważ do tej pory to był termin do wyboru. Teraz mówimy jasno: taka umowa ma być podpisana do końca roku na kolejny rok” – podkreślił wiceminister.

Omnichannel: Do sprawdzania informacji o produkcie przy pomocy telefonu komórkowego podczas zakupów przyznaje się 60% klientów polskich centrów handlowych, a 37% ocenia, że robi to regularnie, wynika z raportu „Skala zachowań omnichannel w obiektach handlowych” zrealizowanego pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych przez GFK. Popularnym zachowaniem jest również sprawdzanie smartfonem informacji o centrum handlowym podczas pobytu w takim obiekcie. Przynajmniej raz skorzystało z takiej możliwości 53% Polaków, a 32% robi to często. Z sytuacją informowania przez obsługę sklepu o możliwości zrobienia zakupów w sklepie internetowym danej sieci spotkało się już 49% klientów centrów handlowych, a 25% ocenia, że było o tym informowanych wielokrotnie. W celu wykonania takiej transakcji bezpośrednio w sklepie, pracownicy oferują klientom dostępne w placówce tablety lub polecają skorzystanie ze smartfonu. Najmniej popularne jest wykorzystywanie własnego urządzenia mobilnego do płacenia za zakupy w kasie sklepu. Takie doświadczenie ma 10% klientów, jednak tylko 1% deklaruje, że regularnie płaci za zakupy korzystając z telefonu.

E-commerce: Jedynie 3% klientów pisze recenzje i wystawia oceny w internecie z własnej inicjatywy i są to zazwyczaj bardzo krótkie i powtarzające się opinie, zawierające zaledwie 20 znaków, których większość brzmi „wszystko ok, polecam”, z kolei większość z tych opinii (88%) jest negatywna, wynika z najnowszych badań Trustmate. „Niestety na takich lakonicznych, mało unikatowych recenzjach nie da się zbudować dobrych wyników SEO, które nie tylko zwiększają ruch, ale przede wszystkim sprzedaż w internecie. Trzeba spowodować, aby klienci wystawiali długie i zróżnicowane opinie, które będą miały pozytywny wpływ na konwersję oraz wyniki sprzedażowe. Zbierając opinie z TrustMate, firmy gromadzą ich cztery razy więcej w takim samym czasie niż z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku” – skomentował Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Trustmate.io. Dodatkowym problemem jest zalew internetu fałszywymi opiniami.

ROZWÓJ BIZNESU

Intersport Polska: Miał według wstępnych szacunków 45,28 mln zł łącznych przychodów w I kwartale roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień – czerwiec 2024 r.), co oznaczało wzrost o 5,2% r/r, podała spółka. W tym czasie Intersport osiągnął wzrost sprzedaży w kanale internetowym, która wyniosła 8,55 mln zł (+11,8% r/r).

Allegro: Udział Allegro w wartości dodanej brutto polskiej gospodarki i całym Produkcie Krajowym Brutto (PKB) to ok. 1%, wynika z „Raportu wpływu Allegro”. Wyliczenie uwzględnia działalność spółek Grupy Allegro w Polsce, działalność sprzedawców możliwą dzięki sprzedaży na platformie oraz działalność dostawców w związku z zamówieniami będącymi kosztami klienta. Według raportu dzięki Allegro zatrudnienie ma również blisko 1% całkowitej liczby pracujących w polskiej gospodarce.

Zalando: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał spółkę Zalando do właściwego informowania klientów o ich prawach podczas korzystania z platformy zakupowej, bo konsumenci muszą wiedzieć, od kogo i na jakich zasadach kupują towary jeszcze przed kliknięciem „przejdź do kasy”, podał Urząd. Dodatkowo platforma ma przyznać konsumentom vouchery po 40 zł do wykorzystania w określony sposób na zalando.pl.

CCC: Igor Matus złożył rezygnację, z przyczyn osobistych, z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu CCC oraz członkostwa w zarządzie spółki, ze skutkiem na dzień 16 września 2024 r., podała spółka. Obowiązki z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw w całej grupie kapitałowej CCC powierzone zostaną Łukaszowi Boguszewskiemu, dotychczas odpowiedzialnemu za zarządzanie obszarem logistyki w spółce MODIVO, co dodatkowo wzmocni efekt synergii działań w tym obszarze w ramach grupy kapitałowej CCC, podkreślono.

LPP Logistics: W odpowiedzi na dynamiczny rozwój marek LPP na rynkach Europy Południowej, podjęło decyzję o uruchomieniu kolejnego magazynu do obsługi e-commerce w tym regionie, podało LPP. Obiekt w Rumunii o powierzchni 40 tys. m2 to drugie fulfillment center zarządzane przez LPP Logistics w tym kraju, które pozwoli na dodatkową obsługę nawet 400 tys. zamówień dziennie.

Arval Service Lease Polska: Uruchomił we współpracy z grupą dealerską Mirai dwa nowe oddziały Arval Store z autami na wynajem, w Dąbrowie Górniczej oraz Sosnowcu, podała spółka. W salonie w Dąbrowie Górniczej oferowane są samochody nowe dostępne w wynajmie, a w Sosnowcu można kupić używane auta pokontraktowe z oferty Arval.

Allegro: Allegro Pay ma już ponad 2 mln aktywnych użytkowników, czyli takich, którzy posiadają aktywną usługę, a blisko z nich 90% dokonało zakupu z Allegro Pay, podało Allegro. W samym I kw. br. Allegro Pay udzieliło finansowania na kwotę 2,1 mld zł, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 14% wartości sprzedaży na platformie Allegro.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za czerwiec br. wyniosły ok. 226 mln USD i były o ok. 15% niższe r/r, podała spółka. Porównując czerwiec 2024 r. z poprzednimi udanymi latami, tegoroczny wynik był wyższy o prawie 10% od czerwca 2022 r., podkreśliła jednak spółka.

Ovostar Union: Zmniejszył produkcję jaj o 4% r/r do 706 mln szt. w I poł. 2024 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 433 mln sztuk z 478 mln szt. w I poł. 2023 r. „Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 170 mln sztuk (I poł. 2023: 208 mln), co stanowi 39% całkowitej liczby jaj sprzedanych w I poł. 2024 (I poł. 2023: 43%)” – czytamy w komunikacie.

Hebe: Planuje powiększenie sieci sprzedaży w Polsce o 30 nowych lokalizacji w tym roku, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. „Hebe będzie nadal koncentrować swoją strategię rozwoju na kanale e-commerce, który jest również podstawą jej internacjonalizacji. W Polsce wzmocnienie sieci sklepów przewiduje otwarcie około 30 nowych lokalizacji w całym roku” – czytamy w komunikacie.

Biedronka: Planuje powiększenie sieci sprzedaży o 130-150 placówek netto w tym roku, a także przeprowadzenia remodellingu ok. 275 sklepów, podał właściciel sieci Jeronimo Martins.

Biedronka: Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła ogółem, liczona w złotym, o 0,1% r/r w II kwartale br., zaś w euro zwiększyła się o 5,7% r/r do 5 788 mln euro, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL, liczona w złotych) spadła w tym okresie o 4,6% r/r. W całym I półroczu br. sprzedaż ogółem liczona w PLN wzrosła o 4,5%, w tym LFL – zanotowała spadek o 0,2%, natomiast liczona w euro zwiększyła się o 11,9% r/r i wyniosła 11 539 mln euro, podano.

Koral: Abris Capital Partners podpisał, razem z Bogusławem Kowalskim (założycielem), umowę sprzedaży spółki Koral do Captain Fresh, producenta i dystrybutora produktów z łososia, podała firma. Spółka Koral stanowiła część inwestycji Abris Capital Partners w Grupę Graal. Transakcja podlega procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i uzyskania innych zgód regulacyjnych.

Kernel: Przerobił 951 tys. ton nasion słonecznika w IV kw. roku obrotowego 2023/2024 (zakończonego w czerwcu 2024), co oznacza wzrost o 48% r/r, podała spółka. W całym roku obrotowym 2023/2024 było to 3,2 mln ton, o 27% więcej r/r, co jest efektem uruchomienia w lutym 2024 r. nowych zdolności produkcyjnych w postaci zakładu w Zachodniej Ukrainie.

Farmer Direct: PTWP-Online, podmiot zależny w Grupie PTWP, rozważa poszukiwanie inwestora strategicznego, pozyskanie nowych partnerów lub sprzedaż udziałów w spółce Farmer Direct, właścicielu serwisu Lokalny Rolnik i Wojny Warzyw, podała PTWP.

LabFarm: Spółka, która podczas ostatniego New Food Forum zaprezentowała prototyp mięsa hodowanego komórkowo, otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Pozyskanie grantu oznacza dla LabFarm możliwość realizacji planu badawczego polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnych i skalowaniu produkcji, optymalizacji bioprocesów, pracach nad autorskimi recepturami pożywek, strukturyzacji produktu spożywczego i zwiększaniu zatrudnienia.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

OSM Łowicz: Włączył do swojej floty hybrydowe Toyoty Yaris, co pomoże obniżyć koszty związane z bieżącą obsługą parku aut. Od lipca siedem hybrydowych Yarisów dołączy do floty OSM Łowicz. Firma zdecydowała się na auta z napędem hybrydowym o mocy 116 KM, który w cyklu mieszanym WLTP zużywa średnio od 3,8 l paliwa na 100 km. Będą to pierwsze zelektryfikowane auta w barwach OSM Łowicz.

RTV Euro AGD: W czwartek, 25 lipca w Parku Handlowym Vendo Park II otwarty został pierwszy w Skarżysku-Kamiennej salon RTV Euro AGD, który jest 334 punktem tej sieci w Polsce. Sala sprzedaży lokalu ma powierzchnię 500m2, a w asortymencie sklepu, podobnie jak w pozostałych, znajdzie się ponad 24 tys. produktów – dostępnych od ręki w sklepie oraz na zamówienie.

