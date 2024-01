Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 15-19 stycznia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wsparcie z KPO: Od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pomoc finansowa na działania promocyjne, informacyjne i marketingowe skierowana jest do grup producentów żywności i ma na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości. Nabór realizowany jest w ramach PS WPR 2023-2027. Pula środków do rozdysponowania to ponad 80 mln zł, podał ARiMR.

Eksport rolno-spożywczy: Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 8,9% r/r do 47,8 mld euro (219 mld zł) w okresie styczeń-listopad 2023 r., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import produktów rolno-spożywczych wyniósł 30,5 mld euro (140 mld zł) i był o 4% wyższy r/r, nastąpił wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego w tym okresie o 18,9% r/r do 17,3 mld euro (79 mld zł). W okresie styczeń-listopad 2023 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 35,1 mld euro (wzrost o 8%), co stanowiło blisko 3/4 (73,5%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem, podano także.

ARiMR: 15 stycznia 2024 r. Leszek Szymańskizostał powołany na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako zastępca prezesa ARiMR będzie odpowiedzialny m.in. za pomoc udzielaną z budżetu krajowego czy wsparcie dla sektora rybackiego. Leszek Szymański pracę w ARiMR rozpoczął w 2002 roku. Od 2008 roku do czerwca 2016 roku pełnił funkcję dyrektora w Centrali ARiMR, w Departamencie Kontroli na Miejscu.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Polska Izba Handlu: PIH przedstawiła nowemu rządowi 10 kluczowych dla handlu postulatów, które powinny znaleźć się w agendzie prac nowego rządu: 1. Przeprowadzanie jakościowych konsultacji społecznych oraz odpowiednie okresy vacatio legis; 2. Nieprocedowanie ustaw trybem poselskim; 3. Niedziele handlowe (mali i średni przedsiębiorcy zrzeszeni w PIH w zdecydowanej większości akceptują obecne status quo, jeśli chodzi o handel w niedziele); 4. Wsparcie inicjatyw samoregulacyjnych branży; 5. Usunięcie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego; 6. Zmiana progu przestępstwa kradzieży (obecny próg 800 zł, który obowiązuje od początków października 2023 r., jest stanowczo zbyt wysoki); 7. Pensje minimalne (znaczące wzrosty wysokości pensji minimalnej wiążą się ze znaczącym wzrostem zobowiązań finansowych przedsiębiorców i przyczynią się do konieczności podnoszenia cen sprzedawanych towarów, co stanie się istotnym czynnikiem proinflacyjnym); 8. Zmniejszenie ilości obowiązków sprawozdawczych; 9. Zniesienie podatku VAT od darowizn przemysłowych; 10. Uchylenie podatku minimalnego CIT.

Ceny w sklepach: Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 4,3% r/r do 280,16 zł w grudniu 2023 r., wynika z danych ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 2,97 zł w ujęciu m/m. Z danych wynika, że spadki cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były wyższe niż w listopadzie ub. r. W czterech sieciach średnie ceny koszyków wyniosły więcej niż 300 zł. W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 12 analizowanych sieci.

Ceny w sklepach: Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 5,6% r/r w grudniu 2023 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio: 6,7% i 8,1% r/r. Monitoring blisko 56 tys. cen w sklepach wykazał, że w zeszłym miesiącu codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,6% r/r. To mniejszy wzrost, niż się spodziewano. Według szybkiego szacunku, w pierwszych dniach grudnia ceny skoczyły bowiem o 7,9% r/r. Ale w drugiej połowie miesiąca podwyżki zostały wyhamowane przez retailerów. Autorzy analizy uważają, że bez ww. spowolnienia finalny wynik byłby w granicach o 8-9% r/r. I dodają, że najprawdopodobniej wynikało to z obawy branży przed reakcjami konsumentów oraz spadkiem ruchu w sklepach.

Praca w handlu: W Polsce z powodu podrabiania produktów w sektorach odzieżowym, kosmetycznym i zabawkarskim corocznie dochodzi do utraty ponad 18 000 miejsc pracy, wynika z badania Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fałszywe towary to dla prowadzących legalną działalność producentów europejskich w wymienionych sektorach strata 16 mld euro rocznej sprzedaży, a w konsekwencji eliminacja prawie 200 000 miejsc pracy dla całej gospodarki.

ROZWÓJ BIZNESU

Pepco Group: Przychody Grupy Pepco wyniosły 1 869 mln euro w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (zakończonym 31 grudnia 2023), tj. wzrosły o 10,8% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, podała spółka. Przychody Grupy według danych porównywalnych (LFL) spadły o 2,3% w I kwartale, ale przy poprawiającym się trendzie w trakcie kwartału. Przychody LFL sieci Pepco spadły o 3,7%, przy wysokiej bazie odniesienia sprzed roku, kiedy to sprzedaż LFL wzrosła o 20% w I kwartale roku obrotowego 2023. Przychody LFL Poundland zwiększyły się o 0,9% przy silnym wzroście w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, wsparte silnym popytem na produkty szybkozbywalne, przy słabszych wynikach sprzedaży odzieży. Przychody LFL Dealz spadły o 4,6% z uwagi na zaplanowane zmniejszenie dostępności produktów codziennego użytku, w ramach przygotowań do zmiany oferty w tej kategorii na towary dostarczane przez Pepco. W I kwartale uruchomiono 203 nowe sklepy netto w ramach całej Grupy, w co wliczona jest również konwersja sklepów Wilko w Wlk. Brytanii. Łączna liczba sklepów na końcu okresu to 4 832.

Żabka Polska: W Zduńskiej Woli, przy drodze wojewódzkiej nr 428 między Łodzią a Sieradzem, została otwarta Żabka Drive. To druga placówka sieci Żabka w nowym formacie, który umożliwia klientom dokonywanie zakupów zarówno w sposób tradycyjny, jak i bez wysiadania z auta. Sala sprzedaży to 58 m2. Placówka będzie otwarta przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 5:00-23:00. Pierwszy sklep Żabka Drive został otwarty pod koniec października 2023 r. w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d.

Mazurska Manufaktura: Producent rzemieślniczych alkoholi mocnych i piwa regionalnego nawiązał współpracę z kolejną siecią handlową i od stycznia produkty Mazurskiej Manufaktury będą obecne przez cały rok w Aldi – sieci sklepów spożywczo-przemysłowych liczącej ok. 300 punktów w Polsce. Na półkach Aldi będzie przez cały rok obecna seria kraftowych nalewek spółki, a w ramach współpracy jeszcze w styczniu klienci Aldi będą mogli nabyć także piwa znanych czeskich marek, jak Konrad i Holba.

Orbico Toys: Został autoryzowanym dystrybutorem produktów Hasbro w Polsce. Od 2024 dywizja Orbico Toys rozpocznie współpracę z Hasbro, stając się autoryzowanym dystrybutorem (po Hasbro) ich produktów na rynku polskim. Hasbro to drugie pod względem wielkości przedsiębiorstwo na świecie zajmujące się produkcją zabawek. Z danych firmy badawczej RMD Research wynika, że w Polsce branża zabawek jest warta ok. 7-7,5 mld zł.

Żabka Polska: Do grona partnerów zewnętrznych, których oferty dostępne są dla użytkowników aplikacji Żappka w specjalnej sekcji „Wszystko za żappsy”, dołączyło Spotify. Klienci sieci mogą wymieniać zebrane w aplikacji żappsy, czyli punkty lojalnościowe, na 3-miesięczne bezpłatne członkostwo Spotify Premium dla nowych użytkowników.

Merlin Group: Złożyła w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. W załączniku do wniosku przedstawiono m.in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci spółce zdolność do wykonywania zobowiązań.

InPost: Francisco Javier van Engelen Sousa zastąpi Adama Aleksandrowicza na stanowisku dyrektora finansowego (CFO) InPostu od 2 kwietnia 2024 r., podała spółka.

Wojas: AW Invest zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 767 666 akcji spółki Wojas przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, podał podmiot pośredniczący Biuro Maklerskie mBanku. Cena, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje, wynosi 8,2 zł za sztukę. Kapitał spółki dzieli się na 10 908 992 akcje. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

InPost: Grupa uruchomiła lotniskowe urządzenia Paczkomat w portach lotniczych we Wrocławiu i Katowicach i tym samym nowe miasta dołączyły do lotniska w Warszawie, gdzie Paczkomat InPost trafił we sierpniu ub.r., podała spółka. Aby skorzystać z rozwiązań InPost, wystarczy zapakować przedmiot – którego nie można zabrać na pokład samolotu – i za pomocą aplikacji InPost Mobile nadać przesyłkę. Dzięki temu cenne przedmioty nie znajdą się w koszu, a bezpiecznie wrócą do właściciela. Paczkomat na lotnisku umożliwia wysyłkę krajową do innego urządzenia InPost lub kurierem pod wskazany adres, wyjaśniono.

Biedronka: Stacje ładowania aut elektrycznych, uruchamiane we współpracy z firmą Powerdot, funkcjonują przy 56 sklepach sieci Biedronka, a do końca 2024 roku mają pojawić się w 600 lokalizacjach, podała Biedronka. Obecnie auta można naładować w 56 lokalizacjach, a ogółem przy sklepach stoi 214 ładowarek, jednak większość urządzeń oczekuje na wydanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym 30 na audyt Urzędu Dozoru Technicznego.Każda stacja przy wybranych sklepach sieci Biedronka dysponuje mocą 120 kW.

Pfeifer & Langen Polska: Producent marki Diamant w ostatnich 10 latach zmniejszył gramatury opakowań, aby ograniczyć zużycie surowców. Stosunek opakowań papierowych do plastikowych produktów Diamant w handlu detalicznym to obecnie 79% do 21%. W przypadku białego papieru jest to ograniczenie na poziomie 11%, w pudełkach kartonowych papieru jest mniej o 18%, zaś w przypadku worków o pojemności 25 kg firma zrezygnowała z jednej warstwy i tym samym również zredukowała papier o 11%. Firma zwiększa też ilości cukru sprzedawanego luzem tam, gdzie jest to możliwe, co zmniejsza ilość wykorzystywanych opakowań. Dzięki budowaniu nowych silosów i zbiorników na cukier płynny firma ogranicza wysyłki produktu do magazynów zewnętrznych. „W handlu detalicznym postawiliśmy na papier i obecnie opakowania z tworzyw sztucznych to mniej niż ¼ naszej produkcji. Skupiamy się także na recyklingu i poprzez współpracę z odpowiednimi partnerami dążymy do odzyskiwania jak największej ilości materiałów” – powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pfeifer & Langen Polska Paweł Maciejewski.

Carrefour Polska: Rozpoczął współpracę z polską aplikacją Foodsi, ratującą produkty spożywcze (i nie tylko) przed zmarnowaniem. Foodsi to aplikacja, w której użytkownicy mogą kupić pełnowartościowe produkty, z krótką datą przydatności, przekazane m.in. przez restauracje, sklepy czy piekarnie. Od teraz ponad 1,5 mln zarejestrowanych użytkowników może kupić paczki niespodzianki – z artykułami spożywczymi, środkami czystości, a już niedługo z kosmetykami – również w sieci Carrefour. Użytkownicy mogą zamówić paczki mix i wege, zawierające m.in nabiał, konserwy, produkty sypkie czy dania garmażeryjne tańsze o ponad 66% niż ceny sklepowe. Sieć we współpracy z Foodsi przygotowała też specjalną promocję. Od 15 do 20 stycznia br. paczki spożywcze dostępne są w promocyjnej cenie 8,99 zł – z rabatem nawet powyżej 75%.

Segregacja odpadów opakowaniowych: Według badań panelu badawczego Ariadna dla Instytutu ESG, 96% Polek i Polaków segreguje śmieci, jednak połowa ankietowanych nie wie, gdzie wyrzucić ceramiczne naczynia, paragony ze sklepu, tetrapaki czy przeterminowane leki. Z badania przeprowadzonego 29-31 grudnia 2023 r. wynika, że 67% osób przeterminowane leki odnosi do apteki, do pojemnika na odpady zmieszane wyrzuca medykamenty 23% osób, a 13% zanosi je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są też tacy, którzy leki po terminie wyrzucają do toalety (3%) lub zlewu (2%). Z kolei 24% osób pytanych, gdzie wyrzuca tzw. tetrapaki (kartonowe opakowania po soku, mleku lub śmietanie) odpowiedziało, że do pojemnika na papier. Tymczasem poza kartonową obudową każde opakowanie tetrapak składa się jeszcze z kilku warstw folii polietylenowej oraz z warstwy folii aluminiowej – wie o tym 57% ankietowanych, wrzucając taki odpad do pojemnika na plastik. W przypadku 23% osób tetrapaki trafiają do pojemnika na odpady zmieszane. Gdzie wyrzucić porcelanę, „kryształy” (np. rozbity kieliszek) czy ceramiczne naczynia? Takie odpady połowa Polaków umieszcza w pojemniku na szkło – a to błąd. 52% słusznie deklaruje, że właściwym miejscem jest pojemnik na odpady zmieszane, zaś 3% osób w takiej sytuacji skorzystałoby z pojemnika w centrach handlowych. Źle też segregujemy niepotrzebne paragony ze sklepu. 58% ankietowanych wyrzuca je do pojemnika na papier. Tymczasem to papier termiczny z domieszką substancji chemicznych nie nadający się do recyklingu, dlatego paragony powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane – tak robi 41% osób. 4% konsumentów wyrzuca je do pojemnika na plastik.

