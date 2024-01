Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 22-26 stycznia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkty rolne: Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły o 19,6% r/r oraz spadły o 1% m/m w grudniu ub. r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu 2023 r. w stosunku do listopada 2023 r. spadły ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem mleka.

Branża spirytusowa: Grupa Maspex dostrzega w branży znaczący spadek produkcji i sprzedaży napojów spirytusowych w butelkach o wszystkich pojemnościach, a jednym z czynników jest podniesienie akcyzy do takiego poziomu, który nie jest już akceptowalny przez konsumentów, poinformowała dyrektor ds. komunikacji i public affairs Dorota Liszka w wywiadzie dla ISBnews. Branża musi skupić się na rozwiązywaniu wyzwań, np. na ujednoliceniu obliczania stawek akcyzy według zawartości alkoholu dla wszystkich kategorii.

Produkcja alkoholi: Produkcja piwa spadła o 6,9% do 35,2 mln hl w 2023 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) spadła o 13,7% r/r do 0,87 mln hl w 2023 r., wynika z danych GUS. Produkcja win owocowych spadła o 19,6% r/r do 592,3 tys. hl w ub. r., podał też GUS.

Produkcja cukru i czekolady: Produkcja cukru wzrosła o 58,1% r/r do 3,39 mln ton w 2023 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 3,7% r/r i wyniosła 501 tys. ton w 2023 r.

Import cukru: Na teren Unii Europejskiej (UE) może w przyszłym roku napłynąć 700 tys. do 1 mln ton cukru, po tym jak w 2021 roku na teren UE napłynęło około 20 ton cukru, a w roku ubiegłym ok. 400 tysięcy ton, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) cytując ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego.

Produkty bio i konwencjonalne: Różnica w cenie produktów bio (ekologicznych) i konwencjonalnych zmniejszyła się do ok. 10-20% z ok. 40-50%. Cena jest istotnym czynnikiem decydującym o zakupie produktów ekologicznych, ale 78,4% respondentów jest gotowych zapłacić więcej za produkty ekologiczne (w tym 38,6% deklaracji dla ceny wyższej o 10% oraz 31,1% pozytywnych wskazań dla ceny wyższej o 11-20%), wynika z badania SW Research na zlecenie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE). Dla 6,6% badanych nie stanowiłaby przeszkody cena wyższa nawet o połowę.

Konsumpcja mięsa i wędlin: Polacy nadal cenią sobie tradycyjne smaki, jednak przy wyborze wędlin będą w 2024 roku zwracać uwagę także na takie aspekty jak świeżość, pochodzenie produktów oraz cena. Na znaczeniu zyskają także marki własne i dania gotowe. „Smak i świeżość to główne parametry, którymi klienci kierują się przy wyborze wędlin i mięs […] Wśród polskich konsumentów stałym zainteresowaniem cieszy się segment mięs świeżych, które odznaczają się naturalnym smakiem, bogactwem składników odżywczych oraz brakiem konserwantów. Bardzo ceniony jest również asortyment wędlin i produktów podrobowych. Jednocześnie, wraz ze zmieniającym się tempem życia, zauważamy rosnącą rolę produktów gotowych. Poza jakością, kluczowym kryterium decyzyjnym w tym przypadku stają się wygoda i oszczędność czasu” – powiedziała Opiekun kategorii w sieci POLOmarket Beata Wikarska, cytowana w komunikacie. Ponad połowa Polaków wykorzystuje mięso i jego przetwory do posiłków, a 34% spożywa je każdego dnia. Rocznie konsumujemy średnio 73,2 kg mięsa na osobę (średnia europejska to 67,9 kg). Na rodzimych talerzach króluje mięso wieprzowe (64% konsumpcji) oraz drobiowe (33%). Blisko 15% w poszukiwaniu zdrowszych opcji żywieniowych decyduje się na zakup wędlin i mięsa prosto od rzeźnika, w dyskontach kupuje te produkty 39%, a w supermarketach 18%.. W wolumenie zakupów wędlin paczkowanych marki własne stanowią ponad 1/3 rynku, podano.

Konsumpcja kawy: Spośród osób deklarujących, że pije kawę, 87% robi to codziennie, a połowa z nich – kilka razy dziennie. Najwięcej osób – 31% – sięga po dwie filiżanki każdego dnia, 30% po jedną, a 22% po trzy. Średni dzienny wynik dla naszego kraju to 2,4 filiżanki, Ponad połowa z pijących kawę codziennie wybiera wariant z mlekiem lub jego roślinną alternatywą, wynika z przeprowadzonego na zlecenie Tchibo Warszawa badania agencji Kantar. „Polscy konsumenci na tle innych narodów Europy środkowo-wschodniej są wyjątkowo mocno zaangażowani w tematy kawy i zainteresowani innowacjami w tej kategorii. Jak wynika z naszych badań, 54% Polaków pijących kawę na co dzień wybiera warianty z dodatkiem mleka lub jego roślinnego zamiennika” – powiedziała Senior Brand Manager, Tchibo Małgorzata Kicia, cytowana w komunikacie. Choć znaczna większość (77%) używa mleka krowiego, to niemal co piąty konsument (19%) kawy decyduje się na jego wegańskie alternatywy. Na liście najpopularniejszych znajdują się napoje owsiane, migdałowe, sojowe oraz kokosowe.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 2,3% r/r w grudniu 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 11%.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 9,4% w grudniu ub.r. z 11,7% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 11% w ujęciu miesięcznym.

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w grudniu 2023 r. o 4,6% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o niemal 5%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR).

Liczba klientów w sklepach: Spadek liczby klientów nastąpił we wszystkich formatach sklepów w ubiegłym roku – najgłębszy zanotowały hipermarkety – o 3,4% r/r, wynika z raportu Proxi.cloud i UCE Research. Z kolei liczba wizyt zmniejszyła się w niemal każdym obserwowanym formacie, a najbardziej w hipermarketach – o 8,1% r/r w 2023 r. Dyskonty odnotowały wzrost wizyt o 1,2% r/r.

E-commerce: Paczkomat InPost jako formę dostawy wybiera 94% polskich internautów robiących zakupy online, a 83% jako formę wysyłki, podał InPost, powołując się na badania Kantar. InPost jest też najlepiej rozpoznawalną marką dostarczającą paczki – otrzymał 98% wskazań – i najbardziej znaną firmą dostaw do automatów paczkowych (97%). 90% badanych jest zadowolonych z aplikacji mobilnej InPost.

E-commerce: Wolumen dostarczonych paczek w usłudze Orlen Paczka wzrósł o 70% w 2023 roku, a o prawie 240% wzrosła liczba dostaw do automatów paczkowych, podał Orlen. To efekt m.in. dynamicznego rozwoju sieci automatów, która w ubiegłym roku zwiększyła się o ponad 2 500 urządzeń.

Obiekty handlowe: W Polsce powstało 35 nowych obiektów handlowych, a kolejnych 14 zostało rozbudowanych lub zmodernizowanych w 2023 r., a ich łączna powierzchnia handlowa wyniosła ponad 424 tys. m2 GLA, w tym 149 tys. m2 GLA oddano w I półroczu, a kolejne 275 tys. m2 GLA w II półroczu 2023 r., wynika z danych zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). Całkowita powierzchnia polskich obiektów handlowych na koniec 2023 r. przekroczyła 13,38 mln m2 GLA.

Omnibus w e-sklepach: Konsumenci wciąż widzą spory kłopot z poprawnym stosowaniem unijnej dyrektywy Omnibus przez sklepy internetowe i sprawdzają autentyczność promocji w e-sklepach. Z badania UCE Research i Grupy BLIX wynika, że 69,8% konsumentów sprawdza, jaka faktycznie była najniższa cena danego towaru w konkretnym e-sklepie w ostatnich 30 dniach, a 22,4% ankietowanych nie dokonuje takiej weryfikacji. Z kolei 4,6% respondentów nie pamięta, czy ją przeprowadza. Z kolei 3,2% badanych nie korzysta z e-sklepów. Zaangażowanie w proces kontrolny wykazują głównie młode osoby, tj. w wieku 25-34 lat (wśród nich – 79,8%), z miesięcznym dochodem netto na poziomie 5000-6999 zł (78,3%) i z wyższym wykształceniem (76,9%). Są to głównie mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (73,5%). Z kolei najczęściej pomijają ten proces seniorzy w wieku 65-74 lat (wśród nich – 29%), wolące nie mówić o swoich dochodach (25,6%), z wykształceniem średnim (25,8%), a także z miast liczących od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców (26,1%). Autorzy badania przypominają, że od roku dyrektywa Omnibus zobowiązuje polskich sprzedawców do podawania przy ofercie promocyjnej najniższej ceny danego produktu z okresu 30 dni poprzedzających ogłoszenie rabatu. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1042 dorosłych Polaków.

ROZWÓJ BIZNESU

Maspex: Grupa, która w grudniu podpisała umowę i stanie się właścicielem marki Becherovka oraz zakładu produkcyjnego wraz z magazynem w Czechach, od maja planuje wprowadzić tę markę do oferty w Polsce, ale też na rynki eksportowe, powiedziała dyrektor ds. komunikacji i public affairs Dorota Liszka w wywiadzie dla ISBnews.

Maspex: Grupa, która podpisała w grudniu umowę kupna marki Becherovka i zakładu w Czechach, a w 2022 r. przejęła alkoholową firmę CEDC, ocenia, że to był ostatni moment, kiedy można było zrealizować transakcję na taką skalę w tej branży. Alkohole to według Maspexu ważny i perspektywiczny segment, powiedziała ISBnews dyrektor ds. komunikacji i public affairs Dorota Liszka. Budowa biznesu Grupy opiera się na rozwoju organicznym i przejęciach, zaznaczyła.

Kernel: Przerobił 811,23 tys. ton nasion oleistych w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023), co oznacza wzrost o 24% r/r, podała spółka.

Mex Polska: Odnotował 95,26 mln zł skonsolidowanych przychodów netto w 2023 r. w porównaniu do 81,82 mln zł przychodów rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16,4% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Grupa Żywiec: Nadal prowadzi rozmowy z inwestorami w sprawie ewentualnej sprzedaży zamkniętego w sierpniu ub.r. Browaru Leżajsk, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupa Żywiec Magdalena Brzezińska.

Eurocash: Grupa z początkiem stycznia połączyła w jedną jednostkę swoje dwa kluczowe biznesy hurtowe – Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry – oraz zaczęła intensywnie inwestować w ceny w kanale cash & carry, podała spółka.

Astarta Holding: Sprzedała 80 908 ton cukru w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 30% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 5% r/r do 24 246 UAH/t.

Astarta Holding: Zakończyła sezon cukrowniczy i zbiory późnych zbóż. Cukrownie spółki wyprodukowały 377 tys. ton cukru białego, czyli o 34% więcej r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rolnicze spółki zależne zebrały 200 tys. ton kukurydzy, a plony wyniosły 10,4 t/ha (+16% r/r), zaś zbiory buraków cukrowych wyniosły 2,2 mln ton przy wydajności 57,6 t/ha (+3% r/r).

Kernel Holding: Naruszył zasadę 4.13 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN), podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW) publikując stanowisko działającego przy GPW niezależnego Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Według Komitetu spółka naruszyła prawo wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania, przeprowadzając emisję z wyłączeniem prawa poboru bez wystąpienia wszystkich przesłanek.

Wyborowa Pernod Ricard: W najbliższym czasie spółka zaprezentuje inicjatywę „e-Label” – system cyfrowego oznakowania produktów, dzięki którym konsument uzyska pełną wiedzę o składzie produktu, a także informacje na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W tym roku Wyborowa Pernod Ricard planuje też wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów w kategoriach smakowych, będzie też wspierać swoje wiodące marki w segmencie whisky – Ballantine’s, Jameson i Chivas, a także produkty w dynamicznie rozwijających się kategoriach rumu i ginu. Kontynuowane będą także inwestycje proekologiczne oraz projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej, w tym programy Drink More Water oraz The Bar World of Tomorrow.

Wyborowa Pernod Ricard: Rok 2023 był dla firm działających w branży alkoholowej bardzo wymagający. Inflacja, przekładająca się na zmniejszenie zdolności zakupowych klientów, wzrost kosztów energii, stawek akcyzy oraz kosztów surowców i materiałów produkcyjnych – czynniki te powodowały wzrost cen i nie sprzyjały wzrostowi biznesu, podała spółka. „W tak zmiennym otoczeniu, kiedy rosną koszty utrzymania, konsumenci zmienili swoje przyzwyczajenia, szukając najlepszych ofert w dyskontach, wśród marek własnych, czy skupiając się na zakupach niezbędnych artykułów. Zdecydowanie spadła częstotliwość zakupów mocnych alkoholi z kategorii premium, ale widać też, że silne marki w dalszym ciągu przyciągają klientów do tego segmentu, szczególnie w kategorii whisky. Co więcej, jesteśmy przekonani, że innowacje pozostają silnym czynnikiem generującym wartość w naszej branży” – powiedział CEO Pernod Ricard Central Europe & Eastern Europe Fabrice Audan, cytowany w komunikacie.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: Wprowadza nową wersję aplikacji dla wszystkich jej użytkowników, których jest 10,5 mln, podała sieć. Poprzednia wersja będzie działać do poniedziałku, 29 stycznia.

Kaufland: W czwartek sieć uruchomiła nową placówkę w Krasnymstawie. Nowo powstały obiekt znajduje się przy ul. Polewanej i jest 245. placówką sieci Kaufland w Polsce oraz 15. w regionie lubelskim.

Grupa Żabka: Wspólnie z innymi sieciami detalicznymi: niemiecką Edeka, portugalską MC oraz izraelską Shufersal, Żabka zachęca do udziału w międzynarodowym programie Disrupt Retail. Dla innowacyjnych przedsiębiorstw to okazja do przetestowania rozwiązań w ramach firm, które łącznie liczą ok. 22 000 sklepów. Partnerzy zagraniczni wnoszą do programu swoje doświadczenia i perspektywy, tworząc dynamiczne środowisko dla rozwoju startupów. Udział w programie to dla startupów szansa na pilotaż w czterech różnych firmach. Każdy detalista będzie miał szansę na indywidualną współpracę z wybranym startupem, co otwiera nowe perspektywy zarówno dla sektora detalicznego, jak i innowacyjnych przedsiębiorców. Zgłoszenia do Disrupt Retail przyjmowane są do 4 lutego br.

Drogerie dm: W czwartek 25 stycznia spółka otworzyła w Krotoszynie nową drogerię, w Galerii Mozaika. Powierzchnia sali sprzedaży dm w Krotoszynie wynosi 509,6 m.kw., a sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00. Drogerie dm posiadają ponad 4000 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2019/2020 dm odnotował sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 13 krajach europejskich.

Źródło: ISBnews