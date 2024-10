Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 21-25 października.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wsparcie dla rolników: Po tygodniu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich do rolników trafiło ok. 3,3 mld zł, wynika z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To o 1,5 mld zł więcej niż po pierwszym tygodniu wypłat w roku ubiegłym.

Żywność roślinna: Wartość detalicznego rynku żywności roślinnej w Polsce wyniosła 1,08 mld zł w 2023 r., a roślinne zamienniki nabiału miały ponad połowę udziału w tej kategorii, wynika z raportu Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej (PZPŻR) i Minds & Roses. Uwzględniając sprzedaż w HoReCa, e-commerce i sklepach specjalistycznych, wartość rynku roślinnego sięgnęła 1,47 mld zł w ub.r., podano.

Piwo: Średnie ceny piwa w Polsce są obecnie wyższe od cen w sąsiednich krajach, takich jak Niemcy i Czechy, a wzrost wyłącznie podatku akcyzowego na piwo przyniesie wzrost konsumpcji alkoholi mocnych i doprowadzi do napływu do Polski znacznie tańszych piw z Niemiec i Czech, ocenia dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

Wsparcie dla rolników: Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie rolnikom pomocy dla interwencji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Nabór potrwa do 20 listopada 2024 r.

GMO w paszach: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o paszach, której celem jest przesunięcie na 1 stycznia 2030 r. wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych, podała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami zakaz ten miałby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych: pozostały bez zmian w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 2,2% m/m we wrześniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Pszenica: Początek października przyniósł zmianę krótkookresowego trendu na europejskim rynku pszenicy. Od końca sierpnia do pierwszych dni bieżącego miesiąca notowania ziarna na giełdzie Euronext rosły. Od tego momentu widoczne są już jednak lekkie spadki. Pomimo osłabienia poziom notowań na koniec poniedziałkowej sesji giełdy (z 21 paź) pozostał nieco wyższy niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ceny były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (-6% r/r), ale kształtowały się wyraźnie powyżej tegorocznych minimów z przełomu lutego i marca oraz końca sierpnia, oceniają analitycy Banku Pekao.

Rzepak: Na rynku rzepaku obserwujemy kontynuację trendu wzrostowego. Analitycy Pekao podkreślają, że w październiku tempo nawet przyspieszyło względem poprzedniego miesiąca. Rzepak swoim konsekwentnym wzrostem pozytywnie wyróżniał się na tle pszenicy i kukurydzy. Na koniec sesji z 21 października dwa kontrakty o najbliższej dacie dostawy (lis’24 oraz lut’25) były droższe o 6% m/m. Kilka dni wcześniej notowania po raz pierwszy od lipca br. przebiły barierę 500 euro/t.

Jaja klatkowe: Stowarzyszenie Otwarte Klatki podsumowało w formie rankingu postępy piekarni w wycofywaniu z produkcji jaj klatkowych. Najważniejszym kryterium oceny był udział jaj z chowu bezklatkowego w produkcji, a drugim w kolejności – informowanie o postępach w wycofywaniu jaj klatkowych. Pierwsze miejsce w rankingu zajęły Piekarnie Cukiernie Putka, które nie stosują jaj klatkowych od ubiegłego roku i transparentnie informują o swoich postępach, a ich deklaracja jest publicznie dostępna. Na drugim miejscu znalazła się Inter Europol Piekarnia Szwajcarska, która już w 2020 r. zakończyła proces rezygnacji z „trójek”, a na trzecim – Piekarnia Oskroba, która nie korzysta z nich od 2024 roku. W rankingu uwzględnione zostały ponadto kolejno Piekarnia Grzybki, Piekarnia Lubaszka Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Piekarnia Familijna, Piekarnia Pod Strzechą oraz Gorąco Polecam, Smaki z Piekarni, a także Cukiernia Sowa.

Mięso hodowane komórkowo: Do 2050 r. mięso hodowane komórkowo może wnieść do polskiej gospodarki od 1 do 4 mld euro rocznie, według raportu firmy Systemiq. Ponieważ inne regiony świata szybko rozwijają tę technologię, Polska i UE mogą w ten sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo żywnościowe oraz przyspieszyć wzrost gospodarczy, jednocześnie spełniając globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mięso hodowane komórkowo ma na celu produkcję takiego samego mięsa jak to, które jemy dzisiaj, ale wytwarzanego w fermentorach, takich jak te używane do warzenia piwa.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Handel w Wigilię: Lewica planuje złożenie poselskiego projektu dotyczącego wprowadzenia dnia wolnego od pracy 24 grudnia, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zapowiedziała, że jeżeli resort zostanie poproszony o przygotowanie propozycji stanowiska rządu do tego projektu, to będzie ono pozytywne.

Zachowania konsumentów: Odsetek konsumentów gotowych zapłacić więcej za produkty o wyższej jakości wzrósł o 2,8 pkt proc. r/r do 82,9%, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Na kraj pochodzenia produktu zwraca uwagę 23,7% respondentów, co oznacza wzrost o 4,9 pkt proc. r/r. Agencja ISBnews jest partnerem „Teraz Polska”.

System kaucyjny: Rada Przedsiębiorczości zaapelowała w liście do premiera Donalda Tuska o podjęcie pilnych działań legislacyjnych mających na celu przesunięcie terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego do 1 stycznia 2026 r., podała Konfederacja Lewiatan, która jest członkiem Rady.

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była we wrześniu br. o 2% niższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o ok. 9%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR Panel.

Zachowania konsumentów: Z obawą w przyszłość spogląda 69% polskich konsumentów, zaś 80% boi się rosnących kosztów życia, a 55% martwi się o stan swoich finansów. Jednocześnie, część społeczeństwa wraca do poprzednich nawyków zakupowych, wynika z najnowszego badania EY Future Consumer Index.

Rynek spożywczy: W Polsce odnotuje stabilny wzrost na poziomie 5% nominalnie średniorocznie w latach 2024-2029, prognozuje firma badawcza PMR. Będzie to możliwe dzięki m.in. wyższemu dochodowi rozporządzalnemu Polaków, poprawie kondycji rynku pracy i realizacji programów powyborczych; duże znaczenie ma także obniżająca się inflacja.

Koszyk zakupowy: Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 8,5% r/r i o 8,82% m/m i wyniosła 309,27 zł we wrześniu, wynika z danych ASM Sales Force Agency. Z wrześniowego badania wynika, że na pozycji lidera najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan.

Zaufanie konsumentów: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 1,9 pkt proc. m/m i wyniósł minus 15,8 pkt w październiku br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Centra handlowe: Nasycenie powierzchnią centrów handlowych dla całej Polski osiągnęło 359 m2/1000 mieszkańców po I połowie br. Ukończenie obiektów będących obecnie w budowie zwiększy wartość wskaźnika do 370 m2/1000 mieszkańców, wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH).

Sprzedaż detaliczna: Wrześniowy wynik sprzedaży detalicznej uplasował się dużo poniżej prognoz, a w ujęciu nominalnym był najsłabszy od lutego 2021 r., co może być wydarzeniem jednorazowym lub zapowiadać odwrócenie trendu ożywienia popytu konsumpcyjnego w polskiej gospodarce w br., szacują analitycy. Część ekonomistów ocenia, że gospodarstwa domowe ograniczają konsumpcję na rzecz odbudowy oszczędności, choć popyt na usługi pozostaje wysoki, co dzieje się kosztem towarów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 3% r/r we wrześniu 2024 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,7%.

Handel alkoholem: Dostęp do alkoholu jako bardzo łatwy ocenia 65% ankietowanych, a kolejne 33% twierdzi, że jest on „raczej łatwy”, wynika z badania zrealizowanego przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. 50% Polaków sprzeciwia się ogólnemu podwyższeniu cen alkoholu i taki sam odsetek sprzeciwia się wprowadzeniu minimalnych cen za opakowania alkoholowe, ale jednocześnie 79% badanych uważa, że państwo powinno podjąć działania mające na celu ograniczenie jego spożycia.

E-handel: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,9% we wrześniu br. z 8,3% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 4,9% r/r.

Sprzedaż detaliczna: (w cenach stałych) spadła o 3% r/r we wrześniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,7%. We wrześniu 2024 r. spadek sprzedaży detalicznej r/r od-notowano w większości grup.

System ROP: W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad systemem odpowiedzialności producenckiej, zgodnie z którym wprowadzający odpady do obiegu gospodarczego będzie obciążany dodatkową opłatą, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

System kaucyjny: O ewentualnym przesunięciu o pół roku systemu kaucyjnego mogą zadecydować podmioty go prowadzące, wynika z autopoprawki, którą Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło do projektu nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Projekt został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów. Obecnie obowiązująca nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw nie zawiera przepisu wskazującego konkretną datę, od której powinny funkcjonować system bądź systemy kaucyjne.

Wydatki na dzień Wszystkich Świętych: Według badania Payback Opinion Poll wzrosła liczba Polaków deklarujących wydatki na zakupy związane z tym dniem takie same jak w ub. r. W 2024 roku wynosi ona ponad 53% (w ub. r. 46%), a o 4 pkt proc. do 21% zmniejszyła się grupa badanych, którzy planują na ten cel wydać więcej niż w ub.r. Ponad 24% ankietowanych zamierza przeznaczyć na znicze między 81 a 100 zł. Prawie 20% wyda na ten cel ponad 130 zł, a prawie 20% Polaków planuje takie zakupy w budżecie 30-50 zł. W porównaniu z ub.r. o ponad 7 pkt proc. wzrosła liczba respondentów, która wskazała, że dokona ich w supermarketach lub hipermarketach – zadeklarowało tak ponad 47% ankietowanych. Natomiast z 28% do 18% respondentów spadła w tym roku liczba Polaków, którzy zamierzają kupić znicze na stoiskach przy cmentarzach. Podobnie jak rok temu, większość z nas zrobi to z dużym wyprzedzeniem. Wskazało tak prawie 36% respondentów. Na kwiaty w tym roku ponad 30% respondentów zamierza wydać poniżej 50 zł, a najchętniej kupimy te żywe (ponad 37%). Ponad 27% z nas kupi kwiaty na groby najbliższych na stoiskach przy cmentarzach. Drugim najczęściej wybieranym miejscem ich zakupu są kwiaciarnie (21% – w ub. r. prawie 25%), a trzecim – supermarkety (20% – w ub. r. 17%).

Kradzieże w sklepach: Kradzieże w sklepach detalicznych to problem, który szczególnie dotyka branżę mody obejmującą odzież, akcesoria i obuwie. Według badań opublikowanych w raporcie Retail Security Survey, produkty z kategorii odzieżowej są jednymi z najczęściej kradzionych towarów w sklepach na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych, straty wynikające z kradzieży wynoszą ponad 120 mld USD rocznie, a na liście najczęściej kradzionych produktów znajdują się właśnie ubrania, obuwie i akcesoria modowe. W odpowiedzi na te wyzwania, sklepy odzieżowe coraz częściej wdrażają systemy RFID, które oferują zaawansowaną ochronę przed kradzieżami. Bramki RFID umożliwiają automatyczne monitorowanie towarów wyposażonych w specjalne, cyfrowe tagi, co znacznie ułatwia kontrolę nad asortymentem w sklepie. Dzięki tej technologii właściciele mogą natychmiast wykryć próbę wyniesienia towaru bez zapłaty, a także monitorować przepływ towarów w sklepie i magazynie. „Główną korzyścią wdrożenia RFID w branży modowej jest, nie tylko wysoce skuteczne ograniczenie strat, ale również optymalizacja procesów magazynowych. Automatyczna inwentaryzacja pozwala na szybkie aktualizowanie stanów magazynowych, co minimalizuje ryzyko braków na półkach i zapewnia lepsze zarządzanie asortymentem. W przypadku sklepów odzieżowych, gdzie moda zmienia się dynamicznie, sprawna reakcja na zmiany stanów magazynowych jest kluczowa dla utrzymania płynności sprzedaży” – skomentował Michał Wesołowski, strategic account manager w Checkpoint Systems Polska – dostawcy rozwiązań RFID.

ROZWÓJ BIZNESU

Delia Cosmetics: Przejęła 100% udziałów w spółce Masveri, producencie kosmetyków pielęgnacyjnych i stylizacyjnych dla mężczyzn, podała spółka. Inwestycja jest częścią strategicznego planu, mającego na celu rozwój portfolio marek firmy oraz wzmocnienie jej pozycji w segmencie kosmetyków męskich, podkreślono.

Carrefour Polska: Obecny dyrektor operacyjny Tomasz Waligórski obejmie stanowisko dyrektora generalnego spółki z dniem 1 listopada 2024 roku, zastępując Tarcka Ouaibi, który kończy wieloletnią pracę w polskim oddziale firmy, podała spółka. Członkinią Komitetu Wykonawczego Carrefour Polska na stanowisku dyrektorki zasobów ludzkich zostanie z dniem 1 listopada br. Agata Wójcik-Ryszawa, zastępując na nim Justynę Orzeł, podano także.

Gobarto: Wiceprezes zarządu Gobarto Katarzyna Goździkowska-Gaztelu złożyła rezygnację i poinformowała o odejściu z zarządu z dniem 31 grudnia 2024 roku, podała spółka.

AliExpress: Planuje rozbudowę w Polsce zespołu do wsparcia lokalnych sprzedawców, którzy zdecydują się na prowadzenie biznesu na platformie, poinformował european commercial director platformy Garry Topp.

Grupa Żabka: Rozpoczęła pierwszy etap udostępnienia nowej wersji aplikacji Żappka i zapowiada, że użytkownicy w najbliższych tygodniach cyklicznie będą dostrzegać nowe rozwiązania Żappki. Dotychczas z aplikacji korzystało ponad 10 mln osób, podała spółka.

Grupa Żabka: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zmniejszył udział kapitałowy w Grupie Żabka, podał bank. Bank sprzedał 9 656 885 akcji w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) Grupy Żabka i zachował mniejszościowy udział w spółce.

GLS Poland: We współpracy z Grupą Orlen, udostępnił klientom ponad 6 000 automatów paczkowych Orlen, w ramach pierwszej w Polsce współdzielonej sieci automatów paczkowych, podała spółka. Dzięki nowemu rozwiązaniu krajowa liczba punktów odbioru oraz nadawania paczek GLS wzrośnie do 13 000.

Bakalland i E.Wedel: Rozpoczęły strategiczne partnerstwo i wprowadzą na rynek nową linię produktów. Dzięki temu konsumenci otrzymają przekąski, które łączą oferty najlepiej rozpoznawanych marek w swoich kategoriach. Siedem produktów trafi do ogólnopolskiej dystrybucji w listopadzie. Marki planują już również rozszerzenie współpracy o kolejne kategorie produktowe w 2025 r.

Selgros: Wyposaży swoje sklepy w technologię firmy TOMRA, co stanowi kluczowy krok w przygotowaniach sieci do funkcjonowania w nadchodzącym systemie kaucyjnym w Polsce. Sklepy zostaną wyposażone w urządzenia umożliwiające sprawny odbiór dużej liczby opakowań po napojach typu PET, szklanych oraz puszek. W wybranych lokalizacjach Selgros zainstaluje recyklomaty TOMRA R1 tzw. „multifeed” przyjmujące puste opakowania pełnymi workami, co pozwala na aż pięciokrotnie szybszy zwrot.

Shoper: Nawiązał współpracę z Alior Bankiem, aby zaoferować możliwość skorzystania z płatności ratalnych Alior Raty. Nowa funkcjonalność dostępna jest jako oficjalna wtyczka w sklepie z dodatkami do oprogramowania Shoper (App Store Shoper). Dzięki temu właściciele sklepów internetowych i mogą zintegrować się bezpośrednio z bankiem i zaproponować kupującym ofertę ratalną.

Aldi: 23 października sieć otworzyła dwie nowe placówki – przy ul. Pełczyńskiej 49 we Wrocławiu oraz przy ul. Św. Wojciecha 21A w Legnicy. Są to odpowiednio 332. i 333. sklep sieci w Polsce.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Wedel: Opublikował trzeci raport zrównoważonego rozwoju, z którego wynika m.in. że spółka zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych wynikającą ze zużycia paliw o 30% (w roku 2023 względem roku bazowego 2019). Od 2020 roku Wedel korzysta również z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu może uniknąć emisji około 12 tys. ton CO2 rocznie. Zmniejszył też zużycie papieru o ok. 90 ton rocznie.

Opłaty związane z BDO: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje podwyższenie od przyszłego roku opłaty rejestrowej i opłaty rocznej dla wprowadzających na rynek baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony oraz oleje smarowe, wynika z projektu rozporządzenia.

Biedronka: Sieć wkracza do świata wirtualnej rozrywki z edukacyjną grą na platformie Roblox. W interaktywnym świecie Biedronki na Roblox będzie można dowiedzieć się, na czym polega obsługa klientów i jak szybko oraz mądrze robić zakupy. Dodatkową atrakcją dla graczy będzie możliwość zbierania w wirtualnym sklepie pluszaków z Gangu Produkciaków i ich wymiana w realnym świecie na naklejkę uprawniającą do ich odbioru.

Skłodowski: Firma zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną nawozów dla rolnictwa realizuje we współpracy z firmą Hynfra Projekt oparty o zielony amoniak. Obejmuje on budowę instalacji do produkcji zielonego amoniaku z wykorzystaniem energii odnawialnej. Instalacja będzie oparta na technologii elektrolizy zasilanej energią z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, co umożliwi bezemisyjną produkcję amoniaku.

Źródło: ISBnews