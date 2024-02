Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 29 stycznia – 2 lutego.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Dopłaty dla rolników: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przekazała ponad 891 mln zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok, a wypłaty rozpoczęły się 1 grudnia. Łącznie z zaliczkami, które były przekazywane w październiku i listopadzie ub.r. do rolników trafiło blisko 10,2 mld zł, podała ARiMR.

Wsparcie dla rolników: Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Eksport jabłek: Polska wyeksportowała blisko 5000 ton jabłek do Kolumbii w 2023 r., czyli o połowę więcej niż rok wcześniej i niemal 30 razy więcej niż w roku 2021. Według danych kolumbijskich wartość importu jabłek z Polski w styczniu 2022 roku wynosiła 28 tys. USD, zaś rok później wzrosła niemal 50-krotnie, bo do 1,35 mln USD. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami wynik za cały 2023 rok to niemal 5 mln USD, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH).

Wsparcie dla rolników: Od 1 do 29 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Wsparcie z PROW: Producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą mogą do 15 marca 2024 r. składać wnioski o dofinansowanie do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie ma formę 70-proc. dopłaty do zapłaconej składki, pod warunkiem, że z umowy lub polisy wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20% produkcji zwierząt. Istotne jest to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia.

MRiRW: Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował o planach utworzenia nowego departamentu, który zajmie się tematyką przemysłu i łańcucha żywnościowego. Minister wyraził przekonanie, że należy zająć się kwestią poziomu marży na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego. „W ministerstwie powstanie departament, który będzie się zajmował obszarami przetwórstwa rolno-spożywczego, i w dużej skali, i małym przetwórstwem, a także obszarami związanymi z handlem. Chcemy utrzymać dialog w łańcuchu żywnościowym, począwszy od rolnika aż do konsumenta – żebyśmy rozmawiali o tym, jak sprawiedliwie dzielić się marżą” – powiedział minister.

Tłuszcze: Polska jest jednym z pięciu pierwszych państw na świecie, które uzyskały certyfikat WHO Validation of Trans Fat Elimination, za wdrożenie programu REPLACE [Review, Promote, Legislate, Assess, Create, Enforce], który zakłada całkowite wyeliminowanie tłuszczów częściowo utwardzonych będących głównym źródłem powstających przemysłowo tłuszczów trans (i-TFA), z zasobów żywności na całym świecie i zastępowanie ich olejami roślinnymi, z wyjątkiem olejów tropikalnych (palmowego i kokosowego). Certyfikat dla Polski odebrali przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH – PIB), podczas oficjalnej uroczystości w siedzibie WHO w Genewie.

Branża napojowa: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie) przekazały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska listę postulatów dotyczących niezbędnych zmian w ustawie regulującej system kaucyjny na opakowania po napojach. Według organizacji ustawa jest dysfunkcyjna i nie gwarantuje efektywnego działania systemu. Dyskryminuje firmy napojowe i stwarza realne zagrożenie finansowe dla całej branży i handlu detalicznego. PFPŻ ZP i ZPPP Browary Polskie postulują, aby w związku z opóźnieniami w procesie legislacyjnym i dyskryminacją dużych firm napojowych w procesie tworzenia operatorów, datę wprowadzenia obowiązków związanych z systemem kaucyjnym w Polsce przesunięto o rok, czyli na 1 stycznia 2026. Pierwotny termin 1 stycznia 2025, należy uznać za nierealny ze względu na techniczne, organizacyjne i prawne wymogi w tworzeniu podmiotów reprezentujących, powszechności systemu i równych warunków dostępu do rynku.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Automaty paczkowe: Liczba automatów paczkowych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie od 2021 r. – do 38 000 maszyn w 2023 roku, wynika z badania „Automaty paczkowe 2.0: Rozwój, Innowacje, Przyszłość” przeprowadzonego przez Colliers. W 2024 roku liczba automatów paczkowych w Polsce może osiągnąć 45 000, oceniono.

Centra handlowe: Odwiedzalność centrów handlowych była w 2023 r. o 4,6% wyższa rok do roku, wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Liczby pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej Polacy chętniej niż rok wcześniej odwiedzali centra handlowe, a największy ruch obiekty odnotowały w grudniu.

Najpopularniejsze marki w Polsce: Agencja badawcza Inquiry sprawdziła, które marki są najbardziej popularne wśród konsumentów w Polsce. Najbardziej rozpoznawalnym brandem wśród Polaków w 2023 roku według rankingu YouGov Best Brands 2023 były: 1. Allegro (57,5%), 2. Rossmann (42,1%) i 3. Lidl (41,4%). Kolejne miejsca zajęły: E. Wedel, Winiary, Blik, Lubella, Pudliszki, Milka i Biedronka. Ranking Yougov Best Brands powstał na podstawie indeksu YouGov BrandIndex.

E-commerce: Polacy są zainteresowani robieniem zakupów online na platformach specjalizujących się w wybranych kategoriach, jak ekologia czy zdrowy tryb życia. Potwierdzają to dane VeloMarketu, który wystartował w połowie ubiegłego roku i z miesiąca na miesiąc notuje trzycyfrowe wzrosty liczby transakcji. W listopadzie ubiegłego roku dynamika zielonej platformy to 150% w ujęciu miesięcznym, a w grudniu aż 250%. Zakupy w sieci nieustannie zyskują na popularności, przyciągając również tych, którzy wybierali zazwyczaj wizyty w galeriach w niedziele handlowe ruch w VeloMarkecie jest o 100% wyższy niż w niedziele niehandlowe.

ROZWÓJ BIZNESU

Mazurska Manufaktura: Z końcem stycznia przejęła 100% udziałów hurtowni piwa, wody, napojów i wina Kujawianka Inter, podała spółka. W planach Mazurskiej Manufaktury jest m.in. rozwój nowo otwartego oddziału firmy w Bydgoszczy.

Kernel: Ocenił jako przedwczesną i niewystarczająco uzasadnioną decyzję Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego działającego przy Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) o naruszeniu przez spółkę zasady 4.13 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN) i naruszeniu prawa wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania poprzez przeprowadzenie emisji z wyłączeniem prawa poboru bez wystąpienia wszystkich przesłanek, podała spółka.

HiProMine: Zakończył budowę drugiego etapu nowego Centrum Genetycznego i uruchomił ten obiekt, a obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia pracy na skalę przemysłową, podała spółka. Produkcję na pełnych obrotach spółka planuje osiągnąć w ciągu pół roku.

Kernel: Postępowanie w sprawie wykluczenia Kernel Holding z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zostało przedłużone w związku z analizą dodatkowego materiału dowodowego i ma zostać zakończone w lutym 2024 roku, podała spółka na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Ovostar Union: Zmniejszył produkcję jaj do 1 531 mln jaj w 2023 roku z 1 546 mln sztuk w 2022 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł o 10% r/r do 970 mln sztuk (1 082 mln szt. w 2022).

Kaufland: Od stycznia podwyższył wynagrodzenia dla stanowisk kasjer-sprzedawca i wynagrodzenie kasjerów wynosi od 4 500 do 5 500 zł brutto, a spółka przeznaczy na ten cel niemal 110 mln zł, podał Kaufland. W lipcu planowana jest kolejna podwyżka wynagrodzeń.

Pfeifer & Langen Polska: Przeznaczył ponad 300 mln zł na inwestycje, remonty i projekty rozwojowe w ub.r., podała spółka. Priorytetem dla spółki jest transformacja energetyczna i cyfrowa, dzięki czemu uprawa buraków cukrowych i produkcja cukru będą rentowne również w przyszłości.

Global Cosmed: Systemy informatyczne Global Cosmed i spółek zależnych zostały zaatakowane, podał Global Cosmed. W efekcie ataku hakerskiego zablokowane zostało działanie niektórych systemów informatycznych. Zarząd podjął natychmiastowe kroki zmierzające do wyeliminowania zagrożenia i przywrócenia normalnego funkcjonowania spółki. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostały organy ścigania i odpowiednie służby państwowe. Na moment publikacji niniejszego raportu działanie operacyjne spółki zostało przywrócone. Trwa testowanie poprawności działania uruchomionych ponownie systemów informatycznych oraz szacowanie skutków przeprowadzonego ataku.

Spiżarnia: Firma zajmująca się dystrybucją rodzimych produktów spożywczych i artykułów chemiczno-kosmetycznych za granicę podała, że obroty spółek wchodzących w skład grupy sięgnęły blisko 1 mld zł w 2023 r. Towar z Polski trafiał za jej pośrednictwem do blisko 1 100 sklepów za granicą.

VeloMarket: Notuje trzycyfrowe wzrosty liczby transakcji. W listopadzie ubiegłego roku dynamika zielonej platformy to 150% w ujęciu miesięcznym, a w grudniu aż 250%. Zakupy w sieci nieustannie zyskują na popularności, przyciągając również tych, którzy wybierali zazwyczaj wizyty w galeriach – w niedziele handlowe ruch w VeloMarkecie jest o 100% wyższy niż w niedziele niehandlowe. Platforma VeloMarket wystartowała w połowie 2023 roku.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Mex Polska: Zawarł nową umowę o współpracy z Grupą Żywiec, umożliwiającą kontynuację sprzedaży asortymentu producenta piw w Polsce w lokalach grupy, tj. Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, Chicas & Gorillas, Prosty Temat i Pankejk, podała spółka. Towarzyszy temu zawarta do 31 grudnia 2028 r. umowa o współpracy z rekomendowanym dystrybutorem produktów Grupy Żywiec – firmą Distribev.

Żabka Polska: W nowym roku uruchomiła projekt „Ambasador Franczyzy”, a do tego grona powołanych zostało 50 franczyzobiorców. Przedsiębiorcy uczestniczyć będą m.in. w wydarzeniach branżowych, a niektórzy z nich staną się bohaterami serii podcastów. Celem inicjatywy jest ułatwienie bezpośredniego kontaktu z Ambasadorami osobom, które rozważają założenie własnego biznesu i chcą poznać opinię przedsiębiorcy znającego ten biznes od podszewki.

Coca-Cola HBC: Z myślą o branży HoReCa, Coca-Cola HBC rozbudowuje portfolio o markę Three Cents i rozpocznie w Polsce sprzedaż tych mikserów od 1 lutego z ofertą 10 różnych smaków. Będzie można je znaleźć w hotelach, restauracjach i koktajl barach w Warszawie oraz Krakowie, a w miarę rozwoju marki także w innych polskich miastach. Produkty Three Cents uzupełniają rozwijającą się w ramach portfolio firmy kategorię bezalkoholowych napojów gazowanych dla dorosłych, której wartość rynkowa w Polsce urosła o 13% w ciągu ostatniego roku. „Chcemy odpowiadać na potrzeby konsumentów i klientów, oferując napoje na każdą porę dnia i każdą okazję, ale także profesjonalistów, dostarczając im rozwiązania, które pozwolą im jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła w sztuce miksologii. Jestem przekonana, że Three Cents jest właśnie takim narzędziem i wierzę, że te ultra-premium miksery zyskają także uznanie barmanów i konsumentów w Polsce” – powiedziała dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie Ruža Tomić Fontana. Trend premiumizacji staje się coraz bardziej powszechny wśród Polaków – widać to także w kategorii alkoholi mocnych. Wzrosło zainteresowanie m.in. rumem (+37% r/r), ginem (+31%) czy whiskey (+15%). Polacy chętniej szukają też innowacji i ciekawych połączeń smakowych, co pozytywnie wpływa na rozwijającą się kulturę miksologii, podano.

Balcerzak: Zakład przetwórstwa mięsa podpisał umowę z firmą informatyczną Infortes na wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP XL. Wybrane rozwiązanie charakteryzuje się elastyczną budową modułową, która pozwala na kompleksową organizację wielu obszarów działalności firmy. Firmie Balcerzak zależało przede wszystkim na obsłudze takich obszarów jak sprzedaż, zakupy, księgowość i controlling. Należało także zintegrować używane w firmie oprogramowanie branżowe do zarządzania produkcją. Prace wdrożeniowe rozpoczęto w grudniu 2023 roku, a docelowo w styczniu 2025 roku z systemu będzie korzystać ponad 80 pracowników przedsiębiorstwa.

SPAR: Sieć otworzyła kolejne nowe sklepy w formacie SPAR Mini – w miejscowościach Borówiec Kamionki, przy ul. Głównej 52 oraz w Nowej Soli przy ul. Fredry 2. SPAR Mini to format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich. To sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

Pyszne.pl: Na Pyszne.pl pojawiła się nowa kulinarna propozycja – Zahir Kebab. Kuchnia bliskowschodnia od kilku lat widnieje na szczytach rankingów, a w 2023 roku kebab został ogłoszony ulubionym daniem Polaków w Raporcie Food Trendów. W pierwszej fazie współpracy z marką kurierzy Pyszne.pl będą dowozić posiłki z 62 lokali Zahir Kebab zlokalizowanych w całym kraju. Na platformie dostępnych będzie również 5 lokali z własną dostawą. Docelowo współpracą objęte będą 92 lokalizacje.

VeloMarket: Rynek marketplace’ów w Polsce będzie rozwijał się w kierunku wielofunkcyjnych platform integrujących kilka obszarów – od sprzedaży produktów, przez ich finansowanie, po serwis. Fundamentem ich działania będzie sztuczna inteligencja. „W związku z systematyczną migracją tradycyjnych zakupów do sieci spodziewamy się, że każda kategoria marketów ma dużą przestrzeń do rozwoju. Oczywiście otwieranie nowych platform horyzontalnych, skierowanych do ogólnej populacji jest dużym wyzwaniem, ale specjalistyczne markety oraz modele dyskontowe mają według nas najlepszy czas rozwoju jeszcze przed sobą. Przewidujemy, że rynek marketplace’ów będzie ewoluował w kierunku wielofunkcyjnych platform, integrujących wiele funkcjonalności – sprzedażowych, finansowych czy ubezpieczeniowych. I to w tę stronę rozwija się VeloMarket. Już teraz na platformie możliwy jest zakup fotowoltaiki czy pomp ciepła z wygodnym finansowaniem od VeloBanku. Nie trzeba być liderem pod względem liczby klientów czy transakcji, aby osiągnąć sukces biznesowy w e-commerce. W modelu takim jak VeloMarket istotnym składnikiem biznesu są produkty finansowe oraz wartości niemonetarne, czyli wspieranie zrównoważonej gospodarki i odpowiedzialnej konsumpcji, a nie tylko cena produktów czy liczba użytkowników” – powiedział lider projektu VeloMarket Wojciech Bolanowski, cytowany w komunikacie.

