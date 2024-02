Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 5-9 lutego.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Piekarnie i cukiernie: Firmy produkujące i sprzedające pieczywo oraz wyroby cukiernicze w ciągu dwóch lat zwiększyły swoje zaległe zadłużenie o blisko 50 mln zł, wynika z danych BIG InfoMonitor. Ich zarejestrowane w BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK nieopłacone faktury oraz raty kredytów wyniosły na koniec ub.r. 247,1 mln zł.

Produkcja cukru: Związek Producentów Cukru w Polsce podsumował ostatnią kampanię cukrowniczą, w której plony wyniosły średnio 63,86 ton z hektara. Jest to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich sześciu lat, podał Związek. W kampanii 2023/2024 krajowi producenci cukru wyprodukowali 2 341 375 ton cukru, czyli o prawie 30 tys. ton cukru więcej wobec rekordowego roku 2017/2018.

Sery: W zestawieniu najlepszych serów świata za 2023 rok przygotowany przez portal Taste Atlas znalazło się kilka pochodzących z Polski. Wyniki zostały sporządzone dzięki ocenom 24 tysięcy konsumentów, którzy oddali swoje głosy na 1350 serów z całego świata. W kategorii serów wędzonych krajowa gołka uplasowała się na drugiej pozycji. A dokładniej mówiąc, zdobyła oceną ex aqueo 4,42/5, z pierwszą pozycją włoskiej provoli. Na czwartym miejscu, nazywany młodszą siostrą oscypka – mały ser redykołka. Wytwarzany jest z przetworzonego bundzu, czyli sera owczego, głównie na Podhalu i w Beskidzie Śląskim. dziewiąte miejsce zdobył oscypek. Ser twardy, wędzony, o słonym smaku, wytwarzany z mleka podhalańskich owiec.

Inflacja cen żywności: Krajowa inflacja cen żywności pozostaje wysoka, ocenia Bank Światowy w raporcie. Inflacja wyższa niż 5% występuje w 63,2% krajów o niskim dochodzie (bez zmian od ostatniej aktualizacji z 18 stycznia 2024 r.), 73,9% krajów o niższym średnim dochodzie (bez zmian), 48% krajów o wyższym średnim dochodzie (bez zmian) i 44,4% krajów o wysokim dochodzie (spadek o 1,9 punktu procentowego). W ujęciu realnym inflacja cen żywności przekroczyła ogólną inflację w 71% ze 165 krajów, dla których dostępne są dane.

Maszyny i urządzenia rolnicze: W styczniu zarejestrowano 696 nowych ciągników wobec 712 rok wcześniej i 719 dwa lata temu. Tegoroczny styczniowy wynik jest o 2,2% niższy r/r, wynika z pierwszego w tym roku zestawienia Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). Podobny trend Izba odnotowuje w przypadku drugiej podstawowej kategorii nowych maszyn rolniczych, jaką stanowią przyczepy. W styczniu 2023 zarejestrowano ich 414, a to najmniejsza liczba rejestracji w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2022 zarejestrowano ich 546, a rok temu – 502. W stosunku do zeszłego roku Izba notuje więc spadek o 88 szt., co daje wynik gorszy o 17,5%. W przypadku maszyn używanych Izba notuje 2410 rejestracji, a to o 386 szt. więcej niż w rok wcześniej (wzrost 19,1%). W 2023 roku zarejestrowano 10,3 tys. nowych ciągników, czyli o ponad 12% mniej r/r, a według PIGMiUR, przyczyną tego mogło być ogólne pogorszenie nastrojów w rolnictwie, spowodowane m.in. kryzysem na rynku zbożowym czy inflacją.

ARiMR: 6 lutego 2024 r. Tomasz Nawrocki został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Markowi Budzichowi powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Akty powołania nowym wiceprezesom ARiMR wręczył Wojciech Legawiec, prezes ARiMR.

Wsparcie dla rolników: Do 18 marca 2024 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych dotyczących żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pomoc finansowa skierowana jest do grup producentów prowadzących produkcję żywności w ramach systemów jakości. Grupy te mogą działać np. w formie spółdzielni, kółka rolniczego, organizacji producentów, konsorcjum czy spółki cywilnej. Dofinansowanie ma formę refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi nie więcej niż 1,75 mln zł.

MRiRW: Minister rolnictwa Czesław Siekierski po spotkaniu z przewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Mirosławem Maliszewskim (będącym też prezesem Związku Sadowników RP) podjął decyzję o powołaniu zespołu ds. rynku owoców i warzyw. Minister podkreślił, że widzi potrzebę zabezpieczenia rynku owoców i warzyw przed nadmiernym napływem tych produktów z Ukrainy, aby wzmocnić pozycję polskiego sadownictwa, a także popracować nad stabilizacją rynku owoców i warzyw oraz działać na rzecz obniżenia kosztów produkcji i poprawić możliwości zbytu. Pracami zespołu ds. rynku owoców i warzyw będzie kierował Mirosław Maliszewski.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Centra handlowe: Frekwencja w galeriach handlowych była o 4,9% niższa r/r w styczniu 2024 r., wynika z danych Retail Institute. W ujęciu like-for-like (analizowane te same dni handlowe w styczniu 2023 i 2024) spadek wyniósł 6,3%. To wynik przede wszystkim spadku odwiedzalności w pierwszym tygodniu roku na poziomie 20,1% r/r (-32,7% like-for-like).

Centra handlowe: Ruch w galeriach i centrach handlowych zmalał o 1,5% r/r w 2023 r., wynika z raportu firmy Proxi.cloud. Z analizy zachowań ponad 185 tys. konsumentów wynika, że liczba klientów ogólnie zmniejszyła się o 0,1% r/r.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły poziom sprzedaży o 7,9% r/r w styczniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 6,8%, a średnią wartość koszyka o 1% r/r, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce odnotowała wzrost o 0,6% r/r w grudniu 2023 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 1,3%.

Ceny dań gotowych: Ceny dań gotowych dostarczanych za pośrednictwem platformy Pyszne.pl rosły mocniej niż inflacja w ciągu pięciu ostatnich lat, a w szczycie zwyżek nawet o ok. 25%, jednak sytuacja powoli stabilizuje się, a branża gastronomiczna najgorsze ma już za sobą, wynika z autorskiego opracowania „Indeks ekonomiczny Pyszne.pl” oraz wypowiedzi przedstawicieli Pyszne.pl.

System kaucyjny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje się do korekty przepisów o systemie kaucyjnym. Jak poinformowała wiceministra resortu klimatu Anita Sowińska, w marcu resort chce przeprowadzić konsultacje społeczne na temat ustawy. PFPŻ ZP cieszy się z tej deklaracji, a wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner podkreśla, że na branży napojowej i piwnej oraz handlowej spoczywają wszystkie obowiązki finansowe, organizacyjne i środowiskowe wynikające z ustawy. Jego zdaniem bez zmiany ustawy i korekty przepisów z obecnymi lukami prawnymi nie będzie możliwe uruchomienie efektywnego systemu. Pierwszy optymistyczny termin to 1 stycznia 2026.

E-commerce: Polscy przedsiębiorcy niewątpliwie mają wszystko, by budować konkurencyjną ofertę na nowe rynki. Rozwinięty e-commerce u nas w kraju i wynikające z tego doświadczenie sprzedających sprawia, że potrafią zapewnić naprawdę wysoki standard obsługi, szybką i rzetelną realizację zamówień, ale – co szczególnie ważne z perspektywy końcowego klienta – także konkurencyjne ceny, ocenił Marcin Półchłopek, VP, group marketplace consumer business w Allegro w raporcie e-Izby „Cross-border e-commerce. Marka bez granic”. „Nie znaczy to, że muszą rezygnować z dobrych marż: bardzo wiele rynków, szczególnie w naszym regionie, charakteryzuje się bowiem wyższymi lokalnymi cenami produktów i usług. Daje to bezpieczny margines przedsiębiorcom na sprzedaż z zadowalającym zyskiem. I jak pokazuje prezentowany raport, przedsiębiorcy w Polsce widzą potencjał, jaki niesie za sobą sprzedaż międzynarodowa. Aż 60% z nich już dziś działa w modelu cross-border. Mimo tego już wysokiego odsetka, wciąż co piąty myśli o rozpoczęciu sprzedaży za granicą. I to naprawdę znakomita perspektywa” – powiedział Półchłopek.

E-commerce: W Polsce 79% regularnych e-kupujących wybiera dostawy do punktów out-of-home (OOH) względem 44% europejskich konsumentów, wynika z danych DPD Polska oraz z Europejskiego Badania Geopost „Barometr e-Shopper 2023”.

ROZWÓJ BIZNESU

Kolporter: Otworzył 11 nowych saloników prasowych, w 36 dokonał całkowitej zmiany wystroju, a w 382 zmian w wyposażeniu w 2023 r., podała sieć.

Żabka: Wojciech Krok dołączył do zarządu Grupy Żabka, obejmując zarządzanie obszarem Żabka Future skupiającym technologie i innowacje. Dotychczasowy zarządzający tym obszarem wiceprezes Tomasz Blicharski objął obszar strategii i rozwoju całej Grupy, natomiast wiceprezeska Anna Grabowska stanęła na czele nowej jednostki biznesowej – Żabka International, podała spółka.

Pfeifer & Langen Polska: Spółka, która w 2023 roku przeznaczyła ponad 300 mln zł na inwestycje, remonty i projekty rozwojowe, planuje wydatkować w tym roku na rozwój podobną kwotę, poinformował ISBnews dyrektor ds. utrzymania ruchu i energetyki Pfeifer & Langen Polska Jacek Grochowiecki.

IMC: Zakończyło na początku lutego zbiory kukurydzy – średni plon wyniósł 12,4 t/ha i był rekordowy w historii firmy, działającej w Ukrainie, podała spółka. Jest on o 1,3 t/ha wyższy od poprzedniego rekordu ustanowionego w 2018 roku. Bardzo dobre wyniki osiągnięto pomimo trudnych warunków pogodowych w okresie żniw i zagrożenia ostrzałami w przygranicznych rejonach działalności spółki.

JNT Group: Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors – sprzeda JNT Group (JNT) w drodze wykupu menedżerskiego, podał fundusz. Prezes zarządu tej spółki Jakub Nowak razem z grupą inwestorów przeprowadzi wykup menadżerski i po transakcji będzie większościowym udziałowcem spółki. Wartość transakcji nie została ujawniona. JNT Group (dawniej Jantoń) to jeden z największych krajowych producentów, importerów i dystrybutorów win i alkoholi.

Auchan Polska: Firma podpisała umowy gwarantujące zaopatrzenie sklepów sieci w energię solarną o łącznym wolumenie blisko 139 GWh rocznie. Energia pochodzić będzie z polskich farm fotowoltaicznych firmy GoldenPeaks Capital, z którą sieć zawarła 12-letnią umowę zakupu energii (PPA), a także z własnych instalacji fotowoltaicznych Auchan, realizowanych we współpracy z firmą Helexia. Obie inwestycje w skali jednego tylko roku pozwolą ograniczyć emisję CO2 o 88tys. ton. Obecnie sklepy Auchan w Polsce w 100% zaopatrywane są w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, nabywaną u autoryzowanych dostawców wraz z gwarantującym jej pochodzenie certyfikatami. Najnowsze inwestycje w energię fotowoltaiczną służyć mają osiągnięciu niezależności energetycznej Auchan i zapewnieniu stałego, stabilnego cenowo dostępu do zielonej energii i optymalizacji jej kosztów, podkreślono.

Danone: W 100% gospodarstw dostarczających mleko na potrzeby produkcji produktów mlecznych Danone w Polsce zrealizowano audyt poziomu wdrożenia praktyk rolnictwa regeneratywnego. Tym samym firma dotrzymała danego w 2022 r. słowa i zakończyła audytowanie gospodarstw pod tym kątem przed końcem 2023 r. Weryfikacja pokazała, że 90% mleka, jakie Danone kupuje od rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są te praktyki. Rola takiego kierunku zmian w produkcji żywności rośnie w obliczu wyzwań, z którymi zmagają się rolnicy – m.in. wpływu zmian klimatu, w tym corocznych skutków suszy, czy złej kondycji gleb.

E-Shopping Group: Spodziewane przychody w styczniu 2024 r. przewyższają oczekiwania, sięgając blisko 370 tys. zł brutto. Liczba zamówień utrzymuje się na stabilnym poziomie, oscylując na poziomie ponad 3110 zamówień. Najnowsze wyniki obejmują sprzedaż produktów optycznych z nowo wprowadzonej marki własnej E-Shopping Group – Bentivolio. Działalność spółki ma zasięg globalny, a sprzedaż internetowa już odbywa się na platformach sprzedażowych w Czechach i Słowacji. Kolejnym kierunkiem będzie Rumunia.

Pfeifer & Langen Polska: Grupa zakończyła 21 stycznia 2024 r. kampanię buraczaną 2023. Średni plon buraków w rejonach kontraktacyjnych firmy to 60 t/ha, a polaryzacja wyniosła 15,4%. W ubiegłym roku przebieg pogody nie był korzystny dla uprawy buraków cukrowych. W minionym sezonie wegetacyjnym plantatorzy grupy osiągali bardzo zróżnicowane poziomy plonów i różną jakość buraków. Plony buraków wahały się od 35 do 111 t/ha.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Grupa Pepco: Wprowadziła z końcem stycznia br. ponad 2 tysiące produktów Pepco na półki ponad 850 sklepów Poundland w Wielkiej Brytanii i Irlandii, podała spółka. Rozwój oferty koordynowany jest głównie z Poznania, gdzie mieści się centrala Pepco.

Lidl Polska: Rozpoczął testy nowego konceptu. W wybranych sklepach sieci dostępny będzie catering dietetyczny od Body Chief – jednej z najpopularniejszych marek tego typu w Polsce. Świeżo przygotowane „pudełka” będą dostarczane bezpośrednio do sklepów w Warszawie, Poznaniu oraz Swarzędzu.

Carrefour: Klienci sklepów Carrefour Polska z początkiem lutego br. zyskali dostęp do nowych, rozbudowanych stref z asortymentem Party i karnawałowym. Nowy imprezowy koncept handlowy, który oferuje ponad 1000 produktów z kategorii non-food, działa w 7 hipermarketach Carrefour w Polsce, a w najbliższych miesiącach pojawi się w kolejnych 10 lokalizacjach.

Sfinks Polska: Sieć lokali gastronomicznych powiększyła się o dwie nowe restauracje. Są to SPHINX w Toruniu oraz The Burgers w Gdańsku. Oba lokale są prowadzone przez franczyzobiorców. W grupie Sfinks trwają przygotowania do uruchomienia niebawem następnych restauracji, m.in. w Gliwicach i Opolu.

Carrefour Polska: Inwestuje w zwiększenie oferty produktów pierwszocenowych i wdraża strategię tzw. koszyków produktowych. Polega ona na zaoferowaniu klientom atrakcyjnych cen regularnych na kluczowe artykuły codziennego użytku. Wraz z wdrożeniem koszyków cenowych, Carrefour w tym roku znacząco rozwinie też swoje marki własne, w tym markę Simpl. Ten pierwszocenowy asortyment urośnie w tym roku o 80 nowych produktów do blisko 300 artykułów codziennego użytku. Celem prowadzonych działań jest poprawa postrzegania cenowego Carrefour oraz zadowolenia klientów, aby budować ich długofalową lojalność.

drogerie dm: Szukają polskiego ambasadora jednej ze swoich najpopularniejszych marek – Balea. Zostanie on wyłoniony w drodze konkursu, w którym nagrodą główną jest między innymi roczny kontrakt i profesjonalna sesja fotograficzna. Równolegle z konkursem wystartowała kampania promująca markę Balea, w której po uruchomieniu kuponu w aplikacji dm klienci będą mogli zakupić wszystkie produkty Balea z 30% rabatem.

Intermarche/Bricomarche: Grupa Muszkieterów, która odpowiada za rozwój supermarketów spożywczych Intermarche oraz typu „dom i ogród” Bricomarche, przedłużyła umowę najmu GLP Poznań I Logistics Centre na kolejną dekadę. GLP przeprowadzi gruntowną modernizację głównego magazynu oraz biur w Swadzimiu zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie energooszczędności i tworzenia przestrzeni przyjaznej pracownikom. Sieci handlowe Grupy Muszkieterów korzystają w Swadzimiu z ponad 70 tys. m2 powierzchni magazynowej i ponad 11 tys. m2 biur zlokalizowanych w głównej hali oraz w dodatkowym budynku. Przedłużenie tej umowy najmu to jedna z największych transakcji na rynku nieruchomości logistycznych w Wielkopolsce w 2023 roku.

