PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Globalne zbiory zbóż: W sezonie 2024/2025 mogą wynieść 2 303 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W marcu IGC szacowało te zbiory na poziomie 2 306 mln ton. Projekcja IGC na sezon 2025/2026 mówi o zbiorach rzędu 2 373 mln ton. Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2024/2025 są szacowane na poziomie 580 mln ton (wobec 577 mln ton w marcowych prognozach), a konsumpcja na poziomie 2 328 mln ton (2 336 mln ton w marcu), podano.

Piwa bezalkoholowe: Rynek piw bezalkoholowych w Polsce wzrósł o 16% r/r wolumenowo w I kw. br., podczas gdy w całym 2024 r. wzrósł o 17%. Cały rynek piwa spadł w I kwartale o 3%, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec Magdalena Brzezińska. Oceniła, że w 2025 r. piwa bezalkoholowe mogą zanotować wzrost podobny do ubiegłorocznych 17% r/r.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Wydatki wielkanocne: Ponad połowa Polaków – 57% – nie zamierza wydać na organizację świąt więcej niż rok temu, wynika z badania PayPo. Największa grupa respondentów (27%) planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy od 251 do 500 zł, 24% badanych zamierza zmieścić się w budżecie do 250 zł, a blisko co piąta osoba (18%) szacuje wydatki w przedziale 501-750 zł.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 12,8% r/r i wyniosła 5,27 mld zł w marcu, wynika z danych PEX.

Wydatki wielkanocne: Ograniczenie wydatków na wielkanocne artykuły spożywcze – w ujęciu rok do roku – planuje w br. 41,9% ankietowanych wobec 47,5% rok wcześniej, zaś 36,2% konsumentów nie przewiduje takich cięć (rok temu 31%), wynika z badania Grupy BLIX. Natomiast 17,6% Polaków jeszcze nie wie, czy w tym roku zmniejszy wydatki na świąteczne zakupy spożywcze, podczas gdy rok temu było to 17,2%, zaś kwestia ta nie ma znaczenia dla 4,3% rodaków, czyli tak jak w ub.r.

Zaległości firm handlowych: Całkowite przeterminowane zadłużenie firm zajmujących się handlem detalicznym wzrosło o blisko 182 mln zł (5,8% r/r) w ciągu 12 miesięcy i na koniec lutego br. wyniosło ponad 3,3 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Najgorzej negatywna dynamika zmian w zadłużeniu wygląda wśród wyspecjalizowanych sklepów spożywczych, w szczególności mięsnych oraz warzywniaków. Według danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowej, w tym czasie średnia wartość zaległego zadłużenia przypadająca na jedno przedsiębiorstwo wynosiła 92,5 tys. zł, a liczba firm z zaległościami zwiększyła się o 961 podmiotów – do 36 127.

Promocje wielkanocne: Zaostrzonej walki cenowej pomiędzy dyskontami tuż przed świętami oczekuje 53,5% Polaków (wobec 55,5% rok temu), żeby w tym roku kupić taniej produkty na Wielkanoc, wynika z raportu UCE Research i Shopfully (dawniej Grupa Offerista). Przeciwnego zdania jest 21,2% rodaków, 15,3% konsumentów nie potrafi określić się w tym temacie, zaś 10% w ogóle nie jest nim zainteresowanych.

Wydatki wielkanocne: Średnia cena koszyka 30 najpopularniejszych produktów wielkanocnych wyniosła 200,57 zł w tym roku, przy czym najniższa była w sklepach typu cash & carry (188,02 zł), a najwyższa – w supermarketach (206,76 zł), wynika z danych zebranych przez ASM SFA.

Wielkanocne wydatki na alkohol: W tym roku 24% Polaków w ogóle nie uwzględnia alkoholu w swoich wielkanocnych wydatkach, wynika z raportu „Świąteczne wydatki Polaków. Wielkanoc 2025”, autorstwa UCE Research i Shopfully (dawniej Grupa Offerista). „W zeszłorocznym badaniu mniej osób twierdziło, że nic nie wyda na świąteczny alkohol. Różnica r/r. to blisko 9 pkt proc. Natomiast z naszego tegorocznego raportu wynika, że podczas zakupów wielkanocnych konsumenci zamierzają oszczędzać głównie na alkoholu. Na taką postawę wpływa kilka czynników. Po pierwsze, napoje procentowe są coraz droższe i nie zaspokajają pierwszej potrzeby konsumentów. Po drugie, wszędzie mówi się o tym, że alkohol, nawet w małych ilościach, jest niebezpieczny dla zdrowia. I trend mniejszego spożycia cały czas się utrwala” – skomentował współautor raportu z Shopfully Robert Biegaj. Osoby, które planują jego zakup na świąteczny stół, najczęściej chcą zapłacić w sumie 50-100 zł lub poniżej 50 zł – odpowiednio 18,8% i 17%. Przedział 100-150 zł wskazywany jest przez 10,6% Polaków. Niezdecydowani pod tym względem rodacy stanowią 9,8%. Z kolei 150-200 zł deklaruje 7,4% konsumentów, 200-300 zł – 6%, 300-400 zł – 3,2%, powyżej 500 zł – 1,8%, a 400-500 zł – 1,4%.

E-commerce: 72% konsumentów szuka korzystnych ofert i tańszych zamienników podczas zakupów, a ponad połowa (56%) przyznaje, że wydawanie dużych sum jest dla nich stresujące, wynika z badania prezentowanego przez platformę e-commerce ERLI. Na platformach zakupowych szczególną popularnością cieszą się kategorie związane z oszczędnościami i promocjami, a 35% osób przyznaje, że większe kwoty wydają na zakupy online, ponieważ obawiają się problemów związanych z jakością produktów lub ich dostarczeniem, co powoduje, że czują się bardziej ostrożni w kwestii zakupów internetowych.

System kaucyjny: Ponad 60% Polaków deklaruje chęć korzystania z aplikacji mobilnych i innych technologii wspierających system kaucyjny, wynika z badania przeprowadzonego przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR. Dane wskazują, że akceptacja dla cyfrowych rozwiązań rośnie wraz z poziomem wykształcenia i jest najwyższa wśród osób w wieku 30-49 lat. Jednocześnie 28,2% respondentów nie ma jednoznacznej opinii, co może sugerować brak wystarczającej wiedzy na temat nowych technologii lub obawy związane z ich użytkowaniem.

Produkty czekoladowe: Impulsywność przy wyborze czekoladowych produktów jest charakterystyczna dla konsumentów do 31 roku życia, a spontaniczne zakupy w tej grupie wiekowej pojawiają się niezależnie od kategorii słodyczy. Wśród najmłodszych konsumentów największą popularnością cieszą się batony i wafle, ale wraz z wiekiem spada odsetek sięgających po te produkty, zwłaszcza w przypadku częstotliwości spożycia (min. raz w tygodniu). Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku chałwy, której spożycie rośnie wraz z wiekiem. Wśród najmłodszych konsumentów (grupa wiekowa 16 – 31) 28% przyznaje, że po nią sięga, a w grupie powyżej 65 lat odsetek wzrasta do 44%. Z kolei osoby w wieku 45-65 lat najczęściej deklarują spożywanie ciastek i wafelków, wynika z badania zrealizowanego przez IQS na zlecenie firmy Wedel. Badanie wskazało też, że 30% konsumentów to tzw. smart shopperzy, którzy stawiają na oszczędności – wybierają tańsze produkty (także te marek własnych), śledzą promocje i korzystają z aplikacji zakupowych. Z kolei 22% badanych, ceniących sobie markę i stojącą za nią jakość, jest gotowych zapłacić więcej za produkty zdrowe, naturalne, często od lokalnych dostawców. Jedna czwarta Polek i Polaków poszukuje nowości, chętnie eksperymentując z nowymi smakami, formami i będąc skłonnymi zapłacić więcej za produkty w bardziej zrównoważonych środowiskowo opakowaniach. Z drugiej strony, 23% konsumentów oczekuje stabilności – preferują sprawdzone sklepy oraz produkty, które dobrze znają i wybierają od lat. „Wyniki naszego badania dają jasny sygnał – klasyczny produkt czekoladowy, jakim jest czekolada w tabliczkach, cieszy się największym uznaniem wśród dojrzałych konsumentów. Aż trzy czwarte osób w wieku powyżej 45 lat przyznało, że spożywają ten rodzaj słodkiej przekąski. Czy młodsi nie jedzą czekolady w tabliczkach? Jedzą, ale zdecydowanie preferują czekoladę mleczną” – skomentowała kierowniczka marketingu w firmie Wedel Katarzyna Kowalczyk, cytowana w komunikacie.

ROZWÓJ BIZNESU

Eurocash: Zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 79,2 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

InPost: Grupa planuje rebranding przejętej właśnie brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel, choć jest jeszcze za wcześnie, by mówić o dokładnych terminach, poinformowała chief marketing & ESG officer Grupy InPost Izabela Karolczyk-Szafrańska. Oferta Paczkomatu będzie mogła się pojawić u kilkuset współpracujących z Yodelem sprzedawców „właściwie natychmiast”.

InPost: Spodziewa się, że ogłaszane przez USA cła wpłyną pozytywnie na wolumeny przesyłek obsługiwanych przez Grupę, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

InPost: Po przejęciu firmy kurierskiej Yodel, Grupa InPost jest zainteresowana kolejnymi przejęciami w Wielkiej Brytanii, natomiast na razie nie ma planów dotyczących rynku niemieckiego, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

InPost: Grupa spodziewa się, że przejęta brytyjska firma kurierska Yodel odnotuje stratę na poziomie skorygowanego wyniku EBITDA w II kw. br., ale od III kw. będzie na tym poziomie zyskowna, poinformowała deputy CFO InPostu Inga Jędrzejewska. InPost zakłada dalsze niewielkie dofinansowanie działalności brytyjskiej firmy w tym roku, ale spodziewa się, że Yodel będzie się samodzielnie finansować od 2026 r., dodała.

InPost: Oczekuje dodatniego wpływu przejęcia jednej z największych brytyjskich firm kurierskich w Wielkiej Brytanii Yodel Delivery Network na EBITDA Grupy w ciągu 12 miesięcy, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

InPost: Nabył 95,5% kapitału zakładowego Judge Logistics Ltd (JLL) – macierzystej spółki jednej z największych firm kurierskich w Wielkiej Brytanii: Yodel Delivery Network, podał InPost.

Dino Polska: Odnotowało 1 504,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 1 405,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 1 908,33 mln zł wobec 1 875,86 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2 317,51 mln zł wobec 2 232,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 273,79 mln zł wobec 25 666,26 mln zł rok wcześniej.

Drogerie dm: Chcą mieć prawie 80 sklepów w Polsce do końca tego roku wobec 53 obecnie oraz podwoić liczbę sklepów w perspektywie najbliższych 3 lat, podała sieć.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

InPost: Grupa otworzyła pierwszy Paczkomat na Ibizie i tym samym rozszerzyła swoją obecność na Balearach, gdzie obecnie działają 193 punkty PUDO i 39 maszyn Paczkomat, podała spółka. W całej Hiszpanii, na koniec 2024 roku, działało ponad 2 tysiące urządzeń Paczkomat i blisko 10 tysięcy punktów PUDO.

Biedronka: Na system logistyczny firmy składa się 17 centrów dystrybucyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 490 tysięcy metrów kwadratowych, w których pracuje ponad 8300 osób. Rocznie flota Biedronki – licząca 1930 naczep i 240 specjalistycznych samochodów-chłodni – pokonuje 184,3 mln km, dostarczając ponad 2 miliony palet towaru. W 2024 roku zrealizowano ponad 70 tysięcy kursów, co przekłada się na średnio 15,3 mln km miesięcznie.

Drogerie dm: Drogeria dm zadebiutowała w Świdnicy 17 kwietnia Placówka przy ul. Kliczkowskiej 29 to 13. drogeria dm na Dolnym Śląsku.

Kram Investment: Wybrał generalnego wykonawcę budowy Parku Handlowego Bratian – firmę Konstrpol, która wybuduje Park do końca I kwartału 2026 r. Kram Investment zabezpieczył grunt pod tą inwestycję, a na przełomie maja i czerwca rozpoczną się prace budowlane. Obiekt jest skomercjalizowany w 60%. Równolegle trwa pre-kampania crowdfundingu inwestycyjnego na platformie Emiteo, której celem jest weryfikacja zainteresowania inwestorów przed emisją akcji o wartości do 5 mln euro.

Grupa Żywiec: Zaprezentowała nowe produkty na sezon 2025 r. Wprowadza linię bezalkoholowych piw „Kwiaty Polskie”: Żywiec Lipa&Pigwa 0,0% oraz Żywiec Jabłko&Bez 0,0%. N na sklepowych półkach debiutuje też Warka Radler 0.0% Owoce Leśne, a dodatkowo powraca smak Warka Radler 0.0% Wiśnia z Cytryną. Marka Desperados ma trzy nowości zainspirowane kulturą latynoską – na sklepowe półki trafiły piwa Desperados Nocturno (wyróżniający się smak z dodatkiem ciemnego rumu i limonki), dedykowane sklepom Żabka – Desperados El Diablo (połączenie limetki, czarnej porzeczki i imbiru) i Desperados El Santo (owocowy wariant z nutami limetki, guawy i jabłka). Grupa wprowadziła też m.in. najnowszą innowację dla gastronomii, czyli Żywiec Białe 0,0% w kegach, otwierając nowy etap w rozwoju piw zerówek w Polsce.

Danone: Grupa spółek Danone w Polsce zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych w ub.r. o 42,8% w stosunku do roku bazowego 2020, zaś do roku 2023 – o 7,3%. Na to składa się spójna strategia i plan działania, czyli Danone Climate Transition Plan, a także kolejne ambitne cele, a wśród nich to, aby do 2030 r. 100% opakowań produktów nadawało się do recyklingu.

Browar Pinta: Uwarzył w 15. rocznicę odrodzenia piwa Grodziskiego jego potrójną wersję w limitowanej liczbie 1666 butelek. Nie będzie ich ani w sklepach, ani w pubach. Cały dochód ze sprzedaży na zasadzie indywidualnych zamówień zostanie przekazany na pomoc bezdomnym zwierzętom z Żywca i Grodziska Wielkopolskiego. Potrójne Grodziskie zostało rozlane 15 kwietnia, a wysyłka rozpocznie się 10 czerwca.

Nestlé Waters Polska: Wraz z Fundacją Hydroni podjęły strategiczną współpracę na rzecz działań związanych z regeneracją zasobów wodnych w regionie Nałęczowa i jego okolic. Będą to zarówno inwestycje, jak i działania promujące odpowiedzialne gospodarowanie wodą w przemyśle i gospodarstwach domowych. W ramach wspólnych aktywności realizowany będzie m.in. pilotażowy projekt Miejskiego Ogrodu Deszczowego, działania edukacyjne na temat technik odzyskiwania i regeneracji wód opadowych oraz optymalizacja śladu wodnego w rozlewni Nałęczowianki.

