Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 28 kwietnia – 2 maja.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych spadły o 2,8% r/r w lutym br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w lutym niższa o 5,2% r/r.

Koszyk zakupowy: Średnia cena koszyka zakupowego wyniosła 314,83 zł i utrzymała się na poziomie z lutego br. (314,88 zł), a dwie sieci oferowały koszyki o średniej wartości poniżej 300 zł, wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM SFA. W ośmiu z analizowanych sieci ceny spadły, a w pięciu wzrosły. Auchan utrzymał się na czołowej pozycji jako lider najtańszych zakupów, podczas gdy Netto osiągnęło najwyższe ceny w marcu.

Sklepy małoformatowe: W marcu 2025 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 0,4% niższa niż przed rokiem, natomiast liczba transakcji spadła o niemal 6%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR. Średnia liczba opakowań w koszyku w sklepach małoformatowych wyniosła 3,8, dokładnie tyle samo co rok wcześniej, natomiast średnia wartość paragonu zwiększyła się w tym czasie o ponad 5%, do 26,04 zł.

E-commerce: Polacy kupują coraz chętniej w internecie odzież (+37% r/r) oraz żywność (+25%), jednak prawdziwy boom widać w motoryzacji. Drugi miesiąc z rzędu sprzedaż samochodów i części do nich odnotowała trzycyfrowy wzrost (+321% r/r), co przełożyło się na skokowy wzrost udziału e-commerce w tej kategorii (z 1,4% do 5,2% w skali roku), wskazali eksperci Fulfilio.

ROZWÓJ BIZNESU

Tarczyński: Odnotował 119,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 111,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Feerum: Odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wawel: Zwyczajne walne zgromadzenie dokonało wyboru Dariusza Orłowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Orłowski pełni funkcję prezesa zarządu spółce od lutego 2001 r.

Wawel: Akcjonariusza zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,92 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 10 zł na akcję, wynika z uchwał. Dzień dywidendy ustalono na 4 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 23 lipca 2025 r. Wawel miał 73,73 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r.

HiProMine: Spodziewa się skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2025 r., podtrzymuje zapowiedzi osiągnięcia w tym roku rentowności i wykorzystanie pełnego potencjału nowego zakładu, poinformował ISBnews prezes HiProMine Rafał Prendke.

Wawel: Odnotował 17,82 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2025 r. wobec 19,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Makarony Polskie: Odnotowały 33,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 32,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ZPC Otmuchów: Odnotowały 7,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 12,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sfinks Polska: Odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego w 2024 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Pamapol: Odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 10,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mazop: Spółka, która szykuje się do debiutu na NewConnect w najbliższym okresie, stawia na rozwój przede wszystkim na rynku niemieckim i holenderskim, ale potencjał widzi też na południu Europy, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Rusin.

Grupa Żabka: Pod koniec I kwartału powołano nową Radę Franczyzobiorców na kolejną kadencję. Rada, wyłaniana co dwa lata w wyborach bezpośrednich, pełni kluczową rolę we współpracy przedsiębiorców z siecią Żabka. Piętnastoosobowa reprezentacja wszystkich franczyzobiorców zaczyna działanie z szerokimi planami rozwoju, skoncentrowanymi na dalszym doskonaleniu jakości obsługi klienta oraz efektywności funkcjonowania sklepów. Przewodniczącym Rady został Krzysztof Liegmann – franczyzobiorca Żabki prowadzący sklep w Warszawie od blisko 3 lat.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

InPost: Wydłużył godziny graniczne dostaw paczek do swojej sieci logistycznej realizowanych przez sklep Amazon.pl i od 29 kwietnia przesyłki dostarczone do InPost nawet o 01:00, tafią do odbiorcy tego samego dnia. „Od dziś, dzięki stałemu rozwojowi naszych innowacyjnych rozwiązań operacyjnych, klienci Amazon.pl mogą składać zamówienia nawet do godziny 18:30 – z gwarancją, że paczka dotrze do nich już następnego dnia. To zdecydowanie podnosi komfort zakupów dla konsumentów. Nieustannie inwestujemy w rozbudowę infrastruktury, automatyzację procesów i rozwój nowoczesnych technologii, które wspierają naszych partnerów” – powiedziała wiceprezes ds. sprzedaży InPost Dagmara Brzezińska, cytowana w komunikacie.

Lidl Polska: Wprowadził na rynek jogurty pitne i parówki Piratki w nowej odsłonie – z ulepszonym składem i nowoczesnymi opakowaniami. Jogurty pitne Pilos Piratki są dostępne w czterech smakach: truskawka-banan, jagoda-banan, mango-banan oraz malina-banan, a parówki Piratki marki Pikok wyróżniają się prostym składem i wysoką zawartością mięsa (90–93%). Zmiany są częścią szerszego projektu obejmującego kilkanaście produktów marki własnej Lidl Polska dostępnych w ramach linii Piratki. Lidl Polska postawił sobie za cel, aby od 2026 roku sprzedawać w opakowaniach z motywami dziecięcymi wyłącznie produkty marki własnej, które spełniają kryteria zdrowej żywności określone przez WHO.

Bakalland: Marka Bakalland (należąca do koncernu FoodWell) dołączyła do grona sponsorów piłkarskiej drużyny Motor Lublin i została jej oficjalnym partnerem. To element długofalowego zaangażowania w społeczny i gospodarczy rozwój Lubelszczyzny, m.in. poprzez tworzenie setek miejsc pracy. W zlokalizowanej na terenie woj. lubelskiego fabryce w Janowie Podlaskim FoodWell zwiększa zatrudnienie do 350 osób – firma jest w trakcie rekrutacji na kluczowe stanowiska.

Aldi: W sobotę, 26 kwietnia, otwarto nowy sklep Aldi w Świnoujściu. Placówka, zlokalizowana została przy ulicy Karsiborskiej 15, jest pierwszym sklepem sieci w tym mieście, natomiast w skali całego kraju – 368.

Netto: Wdrożyło usługę wpłaty na kartę. Klienci sieci sklepów mogą skorzystać z usługi wpłaty na kartę Mastercard przy okazji codziennych zakupów. Za wdrożenie funkcjonalności w terminalach płatniczych odpowiada Fiserv Polska – właściciel marki PolCard.

Źródło: ISBnews