Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 12-16 lutego.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Automatyzacja produkcji: W Polsce 37% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branży spożywczej zwiększyło nakłady na odnowienie parku maszyn i urządzeń (MiU), a 25% zwiększyło poziom automatyzacji produkcji w 2023 roku, natomiast w najbliższej przyszłości w modernizację maszyn i urządzeń oraz automatyzację produkcji planuje inwestować 35% ankietowanych z tego sektora, wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce.

Rynek piwa: Polski rynek piwa spadł wolumenowo o kolejne 2 mln hl, czyli o 6,9% r/r, do 3 056 mln litrów w 2023 r., a wartościowo wzrósł o 7,1% r/r do 22,8 mld zł, zaś ub. rok był najgorszym dla producentów piwa w ciągu ostatnich lat, poinformowali przedstawiciele branży. Rynek podniesie się, ale trzeba czasu i stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz lepszych nastrojów konsumentów.

Eksport drobiu: Polska zaczyna wprowadzać w życie, zakończone sukcesem jeszcze w sierpniu 2023 roku, negocjacje z Filipinami o dopuszczenie naszego drobiu na tamtejszy rynek. Właśnie pierwsze kontenery wyruszyły w kierunku Azji Południowo Wschodniej.

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wznowiła nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej (NP2), którzy utrzymywali świnie na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Pożyczka dla hodowców trzody chlewnej z obszarów ASF jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej przyznanie. Priorytetowo będą traktowane pozytywnie zweryfikowane wnioski, które złożono w IV kwartale 2023 r. Wypłata środków nastąpi w terminie do 30 dni od udzielenia wsparcia. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej kwota uzależniona jest od liczby świń utrzymywanych w stadzie w 2020 r. i może wynieść od 50 tys. zł na gospodarstwo (w przypadku do 50 świń) do 1 mln zł (gdy zwierząt jest ponad 1 tys.).

Ugorowanie gruntów: Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie). W ramach odstępstwa możliwe jest przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na: obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane, rośliny bobowate lub międzyplony. Międzyplony i rośliny bobowate mają być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin. Odstępstwo jest czasowe i dotyczy roku 2024. Jest ono spowodowane trudną sytuacją rolników związaną z wojną w Ukrainie oraz występowaniem niekorzystnych warunków pogodowych. Odstępstwo zwiększa możliwości użytkowania gruntów ornych przy jednoczesnym zapewnieniu pewnych korzyści dla środowiska.

Rynek miodu: Polska Izba Miodu (PIM) przewiduje, że planowane zmiany w regulacjach obowiązujących polskich producentów i sprzedawców miodu m.in. dotyczące znakowania na opakowaniach, mogą wpłynąć na nastawienie konsumentów, a jednocześnie wyjaśnia, że mieszanki miodów nie różnią się jakością od miodu produkowanego przez polskie pszczoły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 18 kwietnia 2024 r. z opakowań znikną ogólne sformułowania używane do tej pory do określania miejsca pochodzenia surowca, czyli „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”, „mieszanka miodów pochodzących z UE” lub „mieszanka miodów niepochodzących z UE”. Zostaną one zastąpione obowiązkowym oznaczeniem kraju lub krajów, w których miód został zebrany. Oznacza to, że zmiany na etykietach miodów obejmą około 70% tych produktów dostępnych w polskich sklepach. Tyle właśnie stanowią mieszanki w ogólnej puli miodu sprzedawanego detalicznie. Polska Izba Miodu działająca w obszarze promocji rodzimych pasiek wyjaśnia, że w przypadku konsumentów kluczowe jest wybieranie produktów pochodzących od polskich firm. Mniejsze znaczenie ma, czy będzie to czysty miód od polskich pszczół, czy kompozycja mieszanki miodu – ich jakość jest tak samo wysoka, a wspieranie rodzimego biznesu pomaga w utrzymaniu pozycji Polski na międzynarodowym rynku handlu tym surowcem.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Marki i sieci: W polskich centrach handlowych działają 1532 sieci i marki, wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Zweryfikowano dane z miarodajnej próby obiektów handlowych, których łączna powierzchnia stanowi 15% całości nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce. Udział marek w najważniejszych branżach obecnych w analizowanych centrach handlowych: moda i akcesoria: 35%, gastronomia: 20%, towary specjalistyczne (księgarnie, biżuteria i zegarki, inne): 12%, zdrowie i uroda: 11%, usługi: 8%.

Handel w niedziele: Za przywróceniem handlu w niedziele opowiada się 46% Polaków, a 44% jest temu przeciwnych, wynika z sondażu UCE Research i Grupy Offerista. Autorzy raportu podkreślają, że akceptacja tego rozwiązania spadła w ciągu kilku miesięcy o 8 pkt proc. Ponadto przewidują, że jeżeli nic w tym temacie dalej nie będzie się działo, to poparcie będzie malało, ale nie powinno jednak spaść poniżej 40%.

Sprzedaż detaliczna: Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 4,13% r/r do 285,02 zł w styczniu 2024 r., wynika z danych ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku w ujęciu m/m wzrosła o 4,85 zł (2%).

Sprzedaż detaliczna: Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 4,8% r/r w styczniu 2024 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio: 5,6% i 6,7% r/r.

HoReCa: Wzrost zamówień w swoich lokalach w najbliższych miesiącach tego roku przewiduje 20% hoteli, restauracji i firm cateringowych, wynika z badania EFL. Kwartał wcześniej 5% przedsiębiorców z optymizmem spoglądało w przyszłość, a 34% obawiało się spadku zamówień.

Zwyczaje konsumenckie: Badanie przeprowadzone przed „Walentynkami” przez veloBank wykazało, że 56% Polaków spędzi ten dzień w towarzystwie partnera lub partnerki, ale co piąty ankietowany wybiera czas ze sobą samym, a w sumie 13% zaplanuje aktywności z dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi, znajomymi czy rodzeństwem. W tym roku imieniny Walentego 47% ankietowanych potraktuje jak każdy inny dzień w roku. Z kolei 44% z nas zamierza spędzić ten czas, idąc do restauracji lub kina, oglądając film w domu, jedząc obiad lub bawiąc się z najbliższymi, udając się na spacer albo czytając książkę. Spędzając walentynki solo 54% miało zamiar sprawić sobie prezent (częściej kobiety – 66%, niż mężczyźni – 33%). 45% badanych zdecyduje się na obejrzenie filmu.

Zwyczaje konsumenckie: Kurierzy, obsługujący przesyłki związane z prezentami walentynkowymi, mogą teraz liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,5 do 25,6 zł netto za godzinę pracy, co stanowi około 12% wzrostu w porównaniu do zeszłorocznych stawek, wynika z analizy Personnel Service.

ROZWÓJ BIZNESU

M Food: Odnotował 0,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,29 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 54,53 mln zł rok wcześniej.

Grupa Żywiec: Zanotowała jednocyfrową dynamikę spadku sprzedaży w 2023 roku, ale przychody wzrosły głównie dzięki podwyżkom cen, które były niezbędne ze względu na ogromne wzrosty kosztów działalności, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec Magdalena Brzezińska. Grupa liczy na wyhamowanie w 2024 roku spadku kategorii piwa, który w 2023 roku wyniósł wolumenowo 6,9%.

Danone: Podsumował pierwszy rok realizacji nowej strategii zrównoważonego rozwoju „Droga Pozytywnego Wpływu”. Mimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją, strategia ESG w latach 2021-2022 została w Polsce zrealizowana w pełnym zakresie, a wartość dodana dla polskiej gospodarki była wyższa niż w 2020 r. – wg raportu wpływu grupy spółek Danone wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020 r. dzięki działalności grupy spółek Danone wyniosła 3,57 mld zł, zaś łączna wartość dodana w 2022 r. wyniosła 3,597 mld zł. Na projekty społeczne, w ciągu ostatnich 20 lat, przeznaczono ponad 111 mln zł. Jedną z deklaracji przedstawionych w „Drodze Pozytywnego Wpływu”, jest pionierska dla sektora spożywczego, globalna obietnica, zakładająca ograniczenie do 2030 roku o 30% (w stosunku do poziomu z roku 2020) emisji metanu, wynikającej z procesu pozyskiwania świeżego mleka, jakie jest składnikiem produktów mlecznych Danone. Zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia do końca 2023 r. audytu w 100% współpracujących gospodarstw mlecznych zostało zrealizowane. Już teraz 79% współpracujących rolników stosuje praktyki regeneratywne, a 30% wdrożyło je na poziomie zaawansowanym. Audyt pokazał też, że 90% mleka, jakie Danone kupuje od rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są te praktyki.Jednym z celów jest też uzyskanie do 2025 roku przez wszystkie spółki Danone na świecie międzynarodowego certyfikatu B Corp (Benefit Corporations). Działająca w Polsce spółka Danone w styczniu 2022 roku pomyślnie przeszła proces weryfikacji. Certyfikat B Corp posiada również Alpro. Kolejne spółki Nutricia Polska, Zakłady Produkcyjne Nutricia, Nutrimed i Żywiec Zdrój odważnie zmierzają w stronę uzyskania certyfikacji.

Allegro: Rozbudowuje dział digital marketingu i rozszerza jego kompetencje w tym obszarze. Zespół Allegro przejmie tym samym realizację outsourcowanych dotąd działań digital. Do Allegro dołączyli w ostatnim czasie eksperci z doświadczeniem w realizacji kampanii digital: Kinga Compa, Katarzyna Burdziej, Dawid Zieliński i Paweł Godzieba. Rolą powiększonego zespołu będzie przede wszystkim zakup mediów online i ich optymalizacja. Planowanie kampanii w mediach tradycyjnych pozostanie w dalszym ciągu w rękach domu mediowego Starcom. Rozdzielenie kampanii online i offline oraz przeniesienie marketingu digital do Allegro pozwoli firmie planować działania z pełnym wykorzystaniem 1st Party Data. Firma planuje w ten sposób uzyskać możliwość precyzyjnego określania KPI i raportowania z wykorzystaniem narzędzi dostępnych tylko wewnątrz Allegro.

Epaka: Prezes UOKiK nałożył na spółkę ponad 5,8 mln zł kary. Epaka od 2 marca 2018 do 3 sierpnia 2023 r. stosowała we wzorcach umów z konsumentami szereg niedozwolonych postanowień. Prezes UOKiK w wydanej decyzji zakwestionował dziewięć abuzywnych klauzul, zawierających różne naruszenia. „Konsumenci oczekują od przedsiębiorcy prawdziwych, rzetelnych informacji oraz respektowania ich praw. Epaka stosowała liczne postanowienia, które były nieuczciwe wobec jej klientów, dezinformowały ich, bezpodstawnie obarczały ich dodatkowymi obowiązkami, a także utrudniały proces reklamacyjny. Ponadto spółka stosowała klauzule dające jej swobodę modyfikacji umowy o prowadzenie indywidualnego konta w swoim serwisie, co jest niedopuszczalne” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: Uruchomiła e-sklep spożywczy, w którym będzie dostępne ok. 4 tys. produktów, pod adresem zakupy.biedronka.pl, podała sieć. Sklep został uruchomiony razem z platformą Glovo.

Eurocash: Program lojalnościowy Delikatesów Centrum Delikarta przekroczył próg 4 mln zarejestrowanych użytkowników, podała Grupa Eurocash. Konsumenci, którzy skorzystali z programu lojalnościowego Delikatesów Centrum zaoszczędzili w 2023 r. łącznie ponad 250 mln zł na rabatach i voucherach dzięki regularnym promocjom oraz akcjom specjalnym.

Pyszne.pl: Just Eat Takeaway.com – grupa, do której należy Pyszne.pl – przedłużyła swoje partnerstwo z Ligą Mistrzów UEFA, Ligą Europy UEFA i Ligą Konferencji Europy UEFA do 2027 roku, zwiększając do 11 łączną liczbę rozgrywek UEFA, które wspiera. Przedłużenie sponsoringu oznacza, że Just Take Away.com nadal będzie jednym z najbardziej znaczących sponsorów największych turniejów w europejskiej piłce nożnej, z prawami sponsorskimi do Superpucharu UEFA, Ligi Mistrzów UEFA Futsal i Ligi Młodzieżowej UEFA objętymi trzyletnią umową.

Hortico: Podpisało z Grupą PSB Handel umowę partnerską dotyczącą prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej PSB Mrówka. Na mocy tej umowy spółka prowadzić będzie market w miejscowości Kluczbork, w województwie opolskim, przy ul. Byczyńskiej 99. Otwarcie marketu PSB Mrówka planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Powierzchnia marketu wyniesie około 3 000 m2.

So Coffee: Autorska kawiarniana marka należąca do Lagardère Travel Retail w Polsce nawiązała współpracę z Too Good To Go – firmą wpływu społecznego działającą na rzecz ograniczania marnowania żywności. So Coffee dołączyła do inicjatywy po udanym pilotażu, w ramach którego w 6 kawiarniach przez miesiąc trwania testów użytkownicy uratowali 130 posiłków przed zmarnowaniem.

Kaufland: W styczniu wdrożył usługę K-Scan, która umożliwia samodzielne skanowanie produktów za pomocą specjalnego skanera lub własnego smartfona, w trzynastu nowych lokalizacjach , dzięki czemu usługa K-Scan jest dziś dostępna w 58 marketach w całym kraju. Pilotażowe wdrożenia K-Scan w marketach Kaufland miały miejsce w sierpniu 2022 r. „Z początkiem roku dynamika wdrożeń znacząco przyspieszyła. Tylko w styczniu K-Scan zadebiutował aż w trzynastu lokalizacjach, czym zrealizowaliśmy pierwotne założenia dotyczące całego kwartału. Zapewniamy, że w nadchodzących miesiącach nie zwolnimy tempa” – powiedziała dyrektor Pionu Zarządzania i Procesów w Departamencie Organizacji Sprzedaży Kaufland Natalia Tyczyńska.

Circle K: Rozszerzyło swoją ofertę dla klientów indywidualnych i biznesowych o karty podarunkowe, którymi można zapłacić za tankowanie, myjnię automatyczną, produkty spożywcze ze sklepu oraz przekąski i napoje z oferty gastronomicznej zarówno w polskich sklepach sieci, jak i za granicą. Najnowszy produkt firmy można zakupić stacjonarnie lub online, spersonalizować, a także zaplanować jego dostawę na konkretną datę i godzinę.

Źródło: ISBnews