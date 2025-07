Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 14 – 18 lipca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Zbiory zbóż: Globalne zbiory zbóż w sezonie 2025/2026 mogą wynieść 2 376 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W czerwcu IGC prognozowało te zbiory na poziomie 2 377 mln ton. Szacunek IGC na sezon 2024/2025 mówi o zbiorach rzędu 2 316 mln ton (2 313 mln ton szacowane w czerwcu). Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2025/2026 są szacowane na poziomie 582 mln ton (wobec 586 mln ton w czerwcowych prognozach), a konsumpcja na poziomie 2 376 mln ton (2 373 mln ton w czerwcuu), podano.

Ceny żywności: Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w czerwcu br. o 5,2% r/r, w tym ceny żywności – o 4,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ceny mięs zwiększyły się o 4,3%, w tym wołowego – o 14,9%, cielęcego – o 12,2%, wieprzowego – spadła o 0,9% i drobiowego – wzrosła o 13,8%. Mleko podrożało o 3,5%, sery i twarogi – o 4,5%, jaja – o 18,2%. Oleje i tłuszcze podrożały o 11% r/r,w tym masło – o 17,7%. Ceny owoców wzrosły o 11,1%, a warzyw – spadły o 2,2%. Ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosły o 6,7%, napojów bezalkoholowych – o 6%; kawy – o 12,8%, herbaty – o spadła o 1%, kakao i czekolady w proszku – 16,1%, zaś napojów alkoholowych – o 3,1%.

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej: Od 14 lipca do 27 lipca 2025 r. producenci trzody chlewnej mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie w gospodarstwach rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można przeznaczać na inwestycje w cyfryzację i automatyzację prowadzonej produkcji. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w ciągu roku przed rozpoczęciem naboru zgłosili urodzenie i oznakowanie od 200 do 20 000 świń. Maksymalna wysokość dofinansowania inwestycji wynosi 200 tys. zł, na które można otrzymać 50-proc. zaliczkę. Młodzi rolnicy (poniżej 41. roku życia) lub osoby prowadzące hodowlę ekologiczną mogą liczyć na 80% refundacji kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozostałych wnioskodawców refundacja została ustalona na poziomie 65%. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn, sprzętu i technologii oraz instalację systemów: monitorujących dobrostan zwierząt; optymalizujących żywienie i rozród stada; kontrolujących warunki panujące w chlewni oraz automatyzujących prowadzoną produkcję.

Ceny miodu: Według Polskiej Izby Miodu tegoroczne „miodowe żniwa” mogą być mniej udane – nie tylko z powodu majowych przymrozków i rosnących kosztów, ale też przez chaos regulacyjny wokół klasyfikacji miodów odmianowych, który bezpośrednio odbiera pszczelarzom możliwość sprzedaży produktów premium. Sezon pszczelarski 2025 rozpoczął się w niełatwych warunkach. Po obiecującym kwietniu, maj przyniósł ochłodzenie i przymrozki, które zahamowały rozwój rodzin pszczelich oraz zbiór pyłku. Lipiec z kolei zaczął się suszą, a obecnie wiele regionów mierzy się z gwałtownymi opadami, które ponownie ograniczają oblot pszczół. Do tego nasilają się problemy z varrozą oraz rosnące koszty energii, transportu, leków i podatków. Szacuje się, że ceny tegorocznego miodu mogą wzrosnąć o 5-8% względem poprzedniego roku.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Nieruchomości handlowe: Drugie półrocze 2025 r. stanie prawdopodobnie pod znakiem dużego ożywienia na rynku kapitałowym, dzięki czemu wolumen transakcji na rynku nieruchomości handlowych może być zbliżony do rezultatu z 2024 r., ocenia agencja doradcza Cushman & Wakefield. Wartość transakcji na rynku nieruchomości handlowych sfinalizowanych do końca czerwca 2025 roku wyniosła 320 mln euro, to wynik o 35% niższy od średniej z ostatnich 5 lat.

Powierzchnia handlowa: Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga obecnie niemal 17 mln m2, a podaż nowej powierzchni handlowej wyniosła ok. 90 000 m2 GLA w II kw. br. (wobec 125 000 m2 rok wcześniej), wynika z raportu Cushman & Wakefield. Rozbudowy obiektów handlowych dostarczyły w II kw. na polski rynek 22 000 tys. m2 GLA i obejmowały głównie parki handlowe.

Dieta pudełkowa: W 2024 roku średnia liczba marek cateringowych, z których skorzystała jedna osoba, wyniosła 1,61, a 28% Polaków korzystających z cateringu zamówiło posiłki od więcej niż jednego dostawcy, wynika z badania PMR Market Experts by Hume’s. Dane platformy sprzedażowej Foodango.pl z Grupy Goodspeed pokazują, że ponad połowa klientów korzysta dziś naprzemiennie z 2-3 marek cateringowych, szukając najlepszego dopasowania. 14% badanych wskazało wzrost ceny jako główny powód zmiany dostawcy cateringu. Konsumenci częściej kierują się różnorodnością smaków, dopasowaniem do stylu życia czy atrakcyjnością oferty, wskazała Grupa Goodspeed.

Nawyki zakupowe: Większość Polaków chce zgłaszać sieciom handlowym i markom swoje preferencje zakupowe, by dostawać od nich spersonalizowane wiadomości – 55,6%, a przeciwnego zdania jest 44,4%, wynika z badania UCE Research i Shopfully, przeprowadzonego łącznie w 9 krajach europejskich,. O chęci udostępniania ww. informacji mówią przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat (wśród nich 66%), z miesięcznym dochodem netto w wysokości 5000-6999 zł (61%). Dotyczy to przeważnie mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. ludności (58,9%). Z kolei niechętni do udostępniania własnych danych są głównie seniorzy w wieku 75-80 lat (wśród nich 77,8%). Dotyczy to też osób nieujawniających wysokości swoich miesięcznych dochodów netto (66,7%), a także mieszkańców miast mających co najmniej 500 tys. ludności (47,9%).Według autorów badania, konsumenci dostrzegają, że dane to nowa waluta. Są skłonni je udostępniać, jeśli w zamian za to otrzymują konkretne korzyści, np. zniżki, wcześniejszy dostęp do promocji i wygodniejsze zakupy. Poza tym wielu konsumentów to użytkownicy takich platform, jak np. Netflix, Spotify czy Amazon. Są przyzwyczajeni do personalizacji ofert, np. propozycji filmowych. I tego samego oczekują również od sieci handlowych oraz marek.

ROZWÓJ BIZNESU

Pharmena: Podpisała umowę, której przedmiotem jest współpraca w zakresie marketingu i dystrybucji suplementów diety pod marką Endotelio za pośrednictwem e-platform prowadzonych przez Shop Apotheke. Umowa umożliwia dostęp do e-platform na rynku niemieckim, austriackim i włoskim, podała spółka. Pharmena rozpoczyna proces wprowadzenia produktów na ww. platformy. Shop Apotheke to wiodący internetowy dostawca w Europie produktów zdrowotnych, podano.

Grupa Mex Polska: Otworzyła pięć nowych lokali z sześciu od stycznia do lipca 2025 roku, realizując tym samym ponad 80% rocznego planu ekspansji, podała spółka. Obecnie Grupa liczy 58 lokali na terenie całej Polski. Dominującą część sieci stanowią lokale pod szyldem Pijalnia Wódki i Piwa, których funkcjonuje 35 punktów. Najnowszym punktem na mapie działalności Grupy jest Pijalnia Wódki i Piwa w Zamościu, która rozpoczęła działalność 17 lipca br. Lokal znajduje się przy ul. Staszica 2 i zajmuje powierzchnię około 300 m2.

Inter Europol: Polish Enterprise Fund VII – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors – sprzedał 100% udziałów w chorwackiej spółce PAN-PEK – jednym z największych producentów i dystrybutorów wyrobów piekarskich w kraju – na rzecz polskiej firmy piekarniczej Inter Europol, podało Enterprise Investors. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Browar Pinta: Po 6 latach od uruchomienia własnego zakładu w Wieprzu koło Żywca, ogłosił formalne zakończenie drugiego etapu jego budowy, podała spółka. Dotychczasowe inwestycje Pinty w budowę i rozbudowę browaru w Wieprzu wyniosły ponad 30 mln zł.

Biedronka: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty Jeronimo Martins Polska – właścicielowi sieci Biedronka – oraz 32 firmom transportowym, a także ośmiu menedżerom i właścicielom firm, którzy mogli być bezpośrednio odpowiedzialni za porozumienie ograniczające konkurencję, podał Urząd. Konsekwencją podejrzewanego porozumienia mogły być ograniczenia konkurowania o pracowników, wyjaśnił Urząd. Biuro prasowe Biedronki poinformowało ISBnews, że na tym etapie nie ma żadnego dodatkowego komentarza.

Pfeifer & Langen: Ceny cukru osiągnęły najniższy poziom od wielu lat, podczas gdy koszty produkcji w całym łańcuchu stale rosną. W obliczu wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku cukru, Pfeifer & Langen Polska prowadzi intensywne negocjacje z plantatorami buraków cukrowych dotyczące warunków skupu na kolejny sezon. „Rozumiemy skalę wyzwań, z jakimi mierzą się nasi partnerzy – plantatorzy. Presja kosztowa dotyka wszystkich uczestników łańcucha wartości. Równocześnie my sami musimy sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku i konsumentów. Dlatego kluczowe jest, byśmy wspólnie wypracowali rozwiązanie, które zapewni długofalową stabilność i utrzyma konkurencyjność produkcji cukru w Polsce” – powiedział prezes Pfeifer & Langen Polska Roman Kubiak.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Drogerie dm: Otworzyły 60. sklep w Polsce w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu i tym samym przybliżą się do celu ok. 80 otwartych placówek w Polsce na koniec bieżącego roku, podała spółka.

Żabka: Latem podczas wydarzeń trwających co najmniej dwa dni, sieć dociera do klientów także dzięki sklepom mobilnym. Powstają z kontenerów montowanych przy użyciu dźwigu w kilka godzin. Każdy moduł ma powierzchnię około 30 m2, a w czasie jednego wydarzenia wykorzystywane są niekiedy cztery takie kontenery. Mobilne Żabki działają obecnie we Władysławowie oraz pod Krakowem. Od 16 do 20 lipca będzie w Gdańsku przed Ergo Areną, podczas rozgrywek Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn. Od 24 do 27 lipca pojawi się na Ostróda Reggae Festival. W najbliższych tygodniach pojawią się również na festiwalach muzycznych Męskie Granie (Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków, Warszawa) i Rockowizna (Poznań, Kraków).

Grupa Muszkieterów: Sieć typu „dom i ogród” Bricomarché rozpoczęła współpracę z siecią JASAM, regionalnym operatorem posiadającym siedem placówek w woj. warmińsko-mazurskim. Współpraca ze sklepami JASAM to element długofalowego planu rozwoju Bricomarché, opartego na funkcjonującym w ramach Grupy Muszkieterów modelu przyłączeniowym. Jego celem jest wzmocnienie pozycji Bricomarché jako czołowego gracza na polskim rynku sieci DIY. Wdrożenie współpracy z JASAM to jeden z pierwszych szeroko zakrojonych projektów przyłączeniowych w historii Grupy Muszkieterów w Polsce. Otwiera on nowy rozdział w rozwoju franczyzy, oparty na działających już podmiotach i szybkim zwiększaniu obecności w strategicznych lokalizacjach. Aktualnie w formule „Pod Znak” Bricomarché funkcjonują 4 punkty sprzedaży, natomiast 2 kolejne współpracują z siecią jako sklepy partnerskie.

Auchan Polska: Podsumował efekty wdrożenia w swoich sklepach platformy Smartway – opartego na sztucznej inteligencji narzędzia, które dzięki optymalizacji zarządzania produktami z krótką datą przydatności do spożycia pozwala skutecznie przeciwdziałać marnowaniu żywności. Ponad 25,2 milionów produktów uratowanych od zmarnowania – blisko 12,2 tysięcy ton żywności łącznie, ok. 30 300 ton unikniętych w ten sposób emisji CO2 i 48 mln zł zaoszczędzonych przez klientów Auchan dzięki rabatom, to bilans zastosowania technologii Smartway w sklepach sieci począwszy od 2024 r. Polska jest jednym z pierwszych rynków Auchan, na którym technologia Smartway została wprowadzona na tak szeroką skalę. Trzy miesiące zajęło płynne wdrożenie innowacyjnej platformy we wszystkich 109 sklepach własnych Auchan w całej Polsce.

Biedronka: Uruchomiła ogólnopolską kampanię edukacyjną „Mistrzowie wrzucają do żółtego!” we współpracy z Tetra Pak. Ambasadorem akcji został Piotr „Grabo” Grabowski – światowej klasy mistrz wsadów do kosza, który swoim zaangażowaniem inspiruje do działania. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów i promowanie prawidłowego sortowania kartonowych opakowań po żywności płynnej.

Ekologiczne zachowania konsumentów: Coraz więcej osób angażuje się w działania proekologiczne nie dla nagród czy rabatów, ale z wewnętrznej potrzeby zrobienia czegoś dobrego, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie projektu Olejomaty. Dane pokazują, że 29% respondentów oddaje zużyty olej kierując się troską o środowisko, bez oczekiwania materialnych korzyści. W badaniu przeprowadzonym na ogólnopolskim panelu Ariadna uczestników zapytano, co skłoniłoby ich do oddania zużytego oleju spożywczego. Najczęstsze odpowiedzi – „nowa butelka oleju” (33%) oraz „rabat na zakupy” (32%) – pokazują, że motywacje finansowe nadal dominują. Jednak niemal równie często wskazywano mniej materialne zachęty: sadzonki drzew (29%) i poczucie działania na rzecz środowiska (29%). 24% badanych byłoby zainteresowanych systemem punktowym w aplikacji, gdzie zebrane punkty można wymieniać na ekologiczne nagrody.

Projekt Olejomaty: Firma EMKA ruszyła z projektem Olejomaty, czyli pierwszymi w Polsce urządzeniami do selektywnej zbiórki zużytego oleju kuchennego. Olejomaty to też system pozwalający na stworzenie na poziomie gmin, miast oraz innych jednostek organizacyjnych sieci punktów z maszynami, do których lokalna społeczność może oddawać zużyty olej spożywczy (UCO). Na system ten składają się specjalne maszyny, ale także innowacyjne butelki, interaktywna aplikacja mobilna, procesy logistyczne, procesy recyklingu i raportowania, a także szeroko zakrojone działania edukacyjne i promocyjne w tym flagowy projekt EMKA Oil – „Olej zdasz, drzewko masz!”. Użytkownicy za każdą oddaną butelkę otrzymują punkty i różne ekologiczne benefity, a od niedawna także na posadzenie prawdziwego drzewa. Ta nowa możliwość powstała we współpracy z fundacją Posadzimy.pl, zajmującą się zalesianiem terenów zdegradowanych.

PolKa, Comp: Operator systemu kaucyjnego PolKa-Polska Kaucja oraz Comp przeprowadziły integrację systemów kasowych z technologią wspierającą obsługę kaucji. Głównym elementem projektu jest integracja rozwiązań kasowych dostarczanych przez Comp ze zautomatyzowanym systemem informatycznym PolKa-Polska Kaucja.

Wedel: W muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel można oglądać wystawę fotografii Pawła Bownika od 17 lipca do 30 października 2025 roku. „Motywy” to dziewięć fotografii, które pokazują, że opakowanie może być czymś więcej, niż tylko oprawą dla słodyczy. W pracach Bownika – jednego z najciekawszych polskich fotografów współczesnych – papier, szkło i lustro zamieniają się w scenografię dla gry światła i koloru. Abstrakcyjne kompozycje, zbudowane wyłącznie z form i barw, nawiązują do wizualnego języka marki i przywodzą na myśl dawne i współczesne grafiki tworzone na potrzeby produktów E.Wedel.

Grupa Eurocash: Uruchomiła dwa nowe programy dla swoich partnerów detalicznych: Ligę Niskich Cen – z którego obecnie korzysta blisko 4 tys. placówek – oraz Ligę Twardych Graczy, w którym uczestnicy zdobywają wirtualną walutę – tzw. EUROzłotówki – które mogą wymieniać na nagrody z katalogu dostosowanego do potrzeb właścicieli sklepów: od wyposażenia i sprzętu, przez rabaty na zakupy, po nagrody osobiste. Program jest otwarty dla właścicieli sklepów detalicznych i docelowo może objąć nawet 34 tys. klientów Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry.. Liga Niskich Cen to program gwarancji maksymalnych cen detalicznych na najpopularniejsze produkty – m.in. nabiał, wędliny, napoje, słodycze czy alkohol. Program został uruchomiony w kwietniu 2025 roku po rocznym pilotażu, w którym udział wzięło ponad 1000 sklepów.

Źródło: ISBnews