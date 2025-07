Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 21 – 25 lipca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Nowy minister rolnictwa: Nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi zostanie dotychczasowy wiceminister Stefan Krajewski, poinformował premier Donald Tusk. Krajewski był dotychczas wiceministrem w resorcie, w randze sekretarza stanu.

Produkcja piwa: Otrzymanego ze słodu spadła o 15,4% r/r do 2 956 619 hl w czerwcu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek produkcji piwa o 6,9% r/r do 16 822 906 hl.

Produkcja piwa bezalkoholowego: Spadła o 29% r/r do 239 032 tys. hl w czerwcu br. W okresie 6 miesięcy br. odnotowano wzrost produkcji piwa bezalkoholowego o 3,3% r/r do 1 412 784 tys. hl, podał też GUS.

Produkcja win owocowych: Spadła o 11,5% r/r do 47 773 tys. hl w czerwcu br. W okresie 6 miesięcy br. odnotowano spadek produkcji win o 4,4% r/r do 261 120 tys. hl.

Ceny skupu: Podstawowych produktów rolnych wzrosły o 12,7% r/r oraz spadły o 1,4% m/m w czerwcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Produkcja mięsa: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego wzrosła o 5,3% r/r do 310,4 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. Produkcja mięsa wieprzowego wzrosła o 3,9% r/r do 888 tys. ton, a drobiowego – spadła o 1,8% r/r do 1 687,6 tys. ton.

Produkcja nabiału: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 19,7% r/r do 83,236 t w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. Produkcja serów świeżych – wzrosła o 3,5% r/r do 286,5 tys. t, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – wzrosła o 2,8% r/r do 207,8 tys. t.

Produkcja pieczywa: Produkcja pieczywa świeżego spadła o 6,7% r/r do 498,1 tys. t w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. Produkcja pieczywa pszennego spadła o 10,6% r/r do 224,2 tys. t, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej spadła o 5,6% r/r i wyniosła 226,2 tys. t.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru spadła o 2,7% r/r do 292,7 tys. t w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła o 2,5% r/r i wyniosła 239,8 tys. t.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Promocje w sieciach handlowych: Sieci handlowe przeprowadziły blisko 620 tys. promocji w I poł. br. czyli o 14,5% więcej r/r, wobec wzrostu o 9% r/r w I poł. ub.r. i 12,5% wzrostu r/r w całym 2024 r., wynika z analizy UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix. W całym 2025 roku liczba promocji może wzrosnąć o ok. 13-15% r/r. Według analizy, w tegorocznym zestawieniu jedyny spadek r/r zaliczyły drogerie i apteki – o 9,6%, taka samą liczbę promocji miały sklepy remontowo-budowlane (DiY), a największy skok r/r wykonały sieci cash&carry – o 37,7% r/r. Dalej w rankingu są dyskonty ze wzrostem o 18,5%, sieci convenience – 17,4%, hipermarkety – 15,9%, sklepy RTV-AGD – 11,5%, a także supermarkety – 9%.

Wydatki na mięso i wędliny: Polskie gospodarstwa domowe wydały na mięso blisko 4 mld zł, a na wędliny ponad 5 mld zł w I kw. 2025 roku, wynika z analiz firmy badawczej YouGov. Najczęściej kupowanym przez polskie gospodarstwa domowe rodzajem mięsa był drób (50%) oraz wieprzowina (44%). Pod względem wartości sprzedaży udział drobiu wzrósł do 45% (+2 pkt proc.), podczas gdy udział wieprzowiny spadł do 44% (-2 pkt proc.). W I kw. 2025 roku zanotowano spadek średnich cen – kilogram drobiu potaniał o 74 grosze, a wieprzowiny o 19 groszy. Różnice te mogą wynikać zarówno z polityki promocyjnej sieci, jak i presji kosztowej w łańcuchu dostaw, podano.

Branża kurierska: Zaległości branży kurierskiej przekroczyły 106 mln zł na koniec maja, czyli wzrosły o 3,3% r/r i były o blisko 42% większe niż 5 lat temu, wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Problem z terminowym spłacaniem długów ma ponad 10% firm kurierskich. Zaległości jednej z nich wyniosły na koniec maja br. średnio 58 456 zł.

HoReCa: W branży hoteli, restauracji i firm cateringowych (HoReCa) 35% przedstawicieli prognozuje istotny wzrost sprzedaży (wobec 18% w II kw. 2025) w sezonie wakacyjnym, a 16% przedsiębiorców planuje większe inwestycje (18% w II kw. 2025),, wynika z subindeksu Barometru EFL. Tak dobrego sezonu polska HoReCa nie spodziewała się od 4 lat.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 2,8% r/r w maju br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w maju wyższa o 0,3% r/r.

Ceny w sklepach: Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 0,37 zł, czyli 0,12%, i wyniosła 316,43 zł w czerwcu, wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA. W 7 na 13 sieci objętych analizą, ceny badanych produktów były wyższe niż przed miesiącem. Najniższą wartość miały produkty w koszyku Auchan, natomiast najwyższą odnotowano w sieci Netto.

Sklepy spożywcze: Ruch (tzw. footfall) w sklepach spożywczych wzrósł w II kw. br. – w sklepach convenience o 6,6% r/r, w hipermarketach – o 5,5%, w dyskontach – o 2,7%, a w supermarketach – o 0,6%, wynika z raportu Proxi.cloud i Grupy BLIX. W dwóch pierwszych segmentach przybyło unikalnych klientów – odpowiednio o 1,2% i 0,7%. Z kolei spadki r/r zaliczyły dyskonty i supermarkety – o 1,5% i 1,8%.

ROZWÓJ BIZNESU

Sfinks Polska: Zawarł umowę na świadczenie usług doradczych, głównie w zakresie wsparcia w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów i prowadzenia negocjacji, w związku z rozpoczętym projektem wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Sphinx, podała spółka. Wynagrodzenie doradcy obejmuje część stałą oraz część succes fee.

Astarta Holding: Zmniejszyła sprzedaż cukru o 49% r/r do 141,93 tys. ton w II kw. 2025 r., a sprzedaż kukurydzy – o 67% r/r do 122,97 tys. ton, podała spółka. Spółka nie zanotowała sprzedaży pszenicy, nasion słonecznika i rzepaku. Sprzedaż oleju sojowego spadła o 14% r/r do 13,6 tys. ton w II kw. 2025 r., zaś sprzedaż mączki sojowej – o 2% r/r do 44,79 tys. ton. Sprzedaż mleka wzrosła o 2% r/r do 29,42 tys. ton, podano także.

Studenac: Bank Pekao w konsorcjum instytucji finansowych podpisał umowę kredytową o łącznej wartości 300 mln euro na refinansowanie istniejących kredytów długoterminowych oraz na dalszą ekspansję sieci sklepów spożywczych Studenac, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje, podał bank. Udział Banku Pekao w finansowaniu wynosi 115 mln euro.

SuperDrob, LipCo Foods i tajska Charoen Pokphand Foods Public Company Limited: Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Przedmiotem jego działalności będą usługi o charakterze administracyjnym, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz pozyskiwanie aktywów spółek z Europy i Świata działających na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Wniosek wpłynął 21 lipca, sprawa jest w toku.

Mex Polska: Przewiduje, że jego skonsolidowane przychody netto wyniosą 56,33 mln zł w I poł. 2025 r., co oznacza wzrost o 14,7% r/r, podała spółka.

Grupa Żywiec: Hans Essaadi obejmie z początkiem sierpnia stanowisko prezesa Grupy Żywiec, zastępując na nim Simona Amor, podała spółka. Hans będzie w pełni odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy, zarządzanie rachunkiem wyników, siecią browarów oraz rozwojem zespołu spółki. Będzie podlegał Glennowi Catonowi, prezesowi Heineken na Region Europy, podano.

Eurocash: Rada nadzorcza Eurocash powołała – ze skutkiem od 1 września br. – Pawła Trockiego do zarządu na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Paweł Trocki obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar cyfryzacji w Grupie Eurocash, którą do 31 sierpnia 2025 r. pełni Szymon Mitoraj.

Allegro Delivery: Po roku od startu usługi Allegro Delivery wszystkie oferty Allegro Smart! z odbiorem w punkcie oferują tę usługę i korzysta z niej ponad 95 tys. firm sprzedających na platformie, zaś ponad 5 mln Polaków odebrało choć jedną paczkę w punkcie należącym do partnerów usługi, podało Allegro.

Kernel: Przerobił 952 tys. ton nasion oleistych w IV kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień-czerwiec 2025), co oznacza wzrost o 13% kw/kw i brak zmiany r/r, podała spółka. W I-IV kw. r.obr. 2024/2025 przerób nasion oleistych wyniósł 3 453 tys. ton, co oznacza wzrost o 8% r/r.

Allegro Delivery: Dzięki współpracy z Żabką zyskało ponad 11 600 punktów odbioru i w rok od powstania oferuje klientom ogólnopolską sieć liczącą ponad 45 tys. takich punktów, podało Allegro.

Grupa Eurocash, Grupa Chorten i Netto Polska: Zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę w postaci spółki joint venture, aby dołączyć do europejskiej grupy zakupowej European Marketing Distribution (EMD), podały spółki we wspólnym komunikacie. Ostateczne przystąpienie będzie mogło nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody organu ochrony konkurencji. Dzięki współpracy w ramach EMD nowi członkowie będą mogli zwiększyć swoje możliwości zakupowe na szczeblu europejskim, generując znaczne oszczędności w łańcuchu dostaw, które zamierzają przeznaczyć na wzmocnienie oferty dla klientów końcowych ich sieci.

Too Good To Go: Największy na świecie marketplace nadwyżek żywności nawiązuje strategiczną współpracę z firmą Goodspeed z branży cateringu dietetycznego w Polsce. Dzięki temu producenci mogą skutecznie zagospodarować nadwyżki docierając z ofertą do największej w Polsce, 4,5-milionowej społeczności użytkowników. Polska jest pierwszym rynkiem, w którym Too Good To Go testuje zamawianie posiłków cateringowych z dostawą pod drzwi.

GK Specjał: Rozszerzyła swoją obecność w centrum logistycznym MLP Poznań, wynajmując dodatkowe 6,4 tys. m2 powierzchni przeznaczonej pod magazynowanie, w tym chłodnie i mroźnie. Jednocześnie przedłużyła dotychczasową umowę najmu, obejmującą ponad 15 tys. m2 przestrzeni magazynowej oraz ponad 760 mkw. biurowej. Tym samym całkowita powierzchnia wykorzystywana przez Specjał w tej lokalizacji przekroczyła 22 tys. m2. Nastąpiła tym samym relokacja oddziału Specjał oddział Śrem do nowej lokalizacji.

McDonald’s: Prezes UODO nałożył na McDonald’s Polska kary w łącznej wysokości 16 932 657 zł (1 632 063 zł, 13 600 528 zł, 1 700 066 zł) oraz udzielił upomnienia za naruszenie szeregu przepisów o ochronie danych osobowych. W tej samej sprawie prezes UODO nałożył też kary na 24/7 Communication Sp. z o.o. (podmiot przetwarzający) w łącznej kwocie 183 858 zł (94 286 zł, 42 429 zł, 47 143 zł). „McDonald’s Polska Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych pracowników sieci restauracji zewnętrznej firmie w celu zarządzania grafikami pracy. Brak analizy ryzyka tego procesu, wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, realizacji postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doprowadziły do ujawnienia danych osobowych w publicznie dostępnym katalogu” – czytamy w komunikacie.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: Od 2022 roku – w trzy lata – 2072 sklepy Biedronki zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, a w czerwcu 2025 roku sieć osiągnęła rekordowy wynik pod względem produkcji energii odnawialnej w swoich obiektach w całym kraju – 17 500 MWh, podała spółka.

POLOMarket: Zakończył modernizację kolejnego sklepu – w Byczynie – który został ponownie otwarty w czwartek, 24 lipca. Obiekt przeszedł kompleksową modernizację zgodną z najnowszym konceptem handlowo-inwestycyjnym sieci. Zmodernizowany obiekt spełnia również rygorystyczne wymagania w zakresie efektywności energetycznej – dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych, odzyskowi ciepła z układu wentylacji oraz chłodzenia i zainstalowaniu pompy ciepła, a także oświetleniu LED z inteligentnym systemem sterowania – znacząco obniżono wskaźnik EP budynku.

Źródło: ISBnews