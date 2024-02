Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 19-23 lutego.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Ubój: Produkcja produktów uboju bydła i cieląt spadła o 3,8% r/r do 15,5 tys. ton w styczniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja produktów uboju trzody chlewnej zwiększyła się o 15,7% r/r do 118 tys. ton.

Mięso: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego spadła o 8,7% r/r do 46,1 tys. ton w styczniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja mięsa wieprzowego zwiększyła się o 11,6% r/r do 146 tys. ton, a drobiowego – spadła o 1,8% r/r do 259 tys. ton.

Nabiał: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 6,2% r/r do 17,9 tys. ton w styczniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja masła zmniejszyła się o 1,7% r/r do 24,5 tys. ton; serów świeżych – wzrosła o 7,9% r/r do 43,2 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – o 7,9% do 33,8 tys. ton.

Pieczywo: Produkcja pieczywa świeżego spadła o 2,9% r/r do 84,1 tys. ton w styczniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja pieczywa pszennego zmniejszyła się o 25,5% r/r do 30,8 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej zwiększyła się o 20,2% do 46,2 tys. ton.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru wzrosła o 39,1% r/r do 129 tys. ton w styczniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 2,3% r/r i wyniosła 44,9 tys. ton.

Produkcja alkoholi: Produkcja piwa otrzymanego ze słodu spadła o 13,6% r/r do 2,28 mln hl w styczniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja piwa bezalkoholowego wzrosła w tym czasie o 1,9% r/r do 98,28 tys. hl. Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) zmniejszyła się o 13,9% r/r do 52,75 mln hl. Produkcja win owocowych spadła o 25,5% r/r do 41,6 tys. hl w styczniu br., podał też GUS.

Ceny kakao i słodyczy: Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą przekroczyć 7 tys. USD/tonę. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu, natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały r/r najbardziej ze wszystkich 17 badanych kategorii, tj. o ponad 14%, ale np. ceny batonów w czekoladzie r/r poszły w górę o blisko 22%, zaś wafelki – o przeszło 16%, wynika z raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Eksperci UCE Research zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. Skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą, a jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji.

Akcyza na alkohol: Konsumenci odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy, w efekcie czego straty wpływów budżetu państwa z akcyzy za alkohol w 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł, szacuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS). Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel, podkreślono także.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych: spadły o 16,1% r/r oraz spadły o 2,5% m/m w styczniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). „Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w styczniu 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 16,1%)” – czytamy w komunikacie. W styczniu 2024 r. w stosunku do grudnia 2023 r. spadły ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem żywca wołowego.

Producenci kukurydzy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Wnioski o pomoc można składać do 29 lutego 2024 r. O pomoc może się ubiegać producent kukurydzy, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich (o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Budżet programu wynosi 1 mld zł.

MRiRW: Są już ustalone stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6283 zł za 1 euro. Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny. Całkowita pula środków na płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. wynosi 3 519 mln zł.

Produkcja i sprzedaż alkoholi: 19 lutego 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi wprowadzające zmiany w zasadach informowania konsumentów na temat napojów alkoholowych. Nowe przepisy m.in. regulują kiedy na etykiecie napoju spirytusowego może pojawić się określenie „nalewka” oraz wprowadzają obowiązek podawania rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu trunków sprzedawanych w barach i restauracjach. Przepisy wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Ten półroczny okres pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie się do zmienionych zasad etykietowania. Napoje alkoholowe, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i zawierają w oznakowaniu określenie „nalewka”, a nie spełniają nowych wymagań, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 13,6% r/r i wyniosła 4,71 mld zł w listopadzie, wynika z danych PEX PharmaSequence. „Rynek apteczny w styczniu 2024 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 709,2 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2023 wzrosła o 563,8 mln zł (+13,6%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 22,3 mln zł (-0,5%). Obrót statystycznej apteki w styczniu 2024 wyniósł 372,5 tys. zł, był to wzrost o 15,5% względem analogicznego okresu 2023 roku” – czytamy w raporcie.

Sprzedaż detaliczna: wzrosła (w cenach stałych) o 3% r/r w styczniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 19,5%. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w styczniu br. z 8,3% przed rokiem, a wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 11% w ujęciu miesięcznym.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w styczniu br. z 8,3% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 11% w ujęciu miesięcznym.

Perspektywy sektora handlu: Około jedna trzecia ekspertów branży handlowej spodziewa się, że sytuacja sektora handlu w 2024 roku będzie lepsza niż w 2023, podczas gdy na początku ub.r. 61% badanych oceniało, że sytuacja branży w 2023 r. będzie dobra lub bardzo dobra, wynika z raportu firmy Future Mind. W raporcie „State of Retail” firma doradczo-technologiczna Future Mind zebrała kluczowe dla sektora handlu dane i wnioski wynikające z całorocznego cyklu badań Barometr Retail, uzupełniając je o niepublikowane wcześniej komentarze i prognozy ekspertów. Eksperci biorący udział w Barometr Retail w 2023 roku zgodnie wskazali, że generatywna sztuczna inteligencja, m-commerce, personalizacja oraz lojalizujące aplikacje mobilne będą wiodącymi czynnikami wpływającymi na decydentów polskiego handlu.

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w styczniu 2024 r. o 1,3% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o niemal 8%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR). W porównaniu z grudniem 2023 r. łączne obroty sklepów małoformatowych w styczniu br. roku spadły o 12%, a liczba transakcji była o 4% niższa.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w 2023 r. były o 9,2% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w ubiegłym roku o 4,6% wyższa niż rok wcześniej.

E-commerce: Choć od ponad roku funkcjonuje dyrektywa Omnibus, zjawisko oszukiwania klientów na akcjach rabatowych nadal może obejmować nawet 10-15% e-handlu, szacuje ekspert rynku e-commerce Maciej Tygielski. „Głównie dotyczy to małych i średnich podmiotów, które najmocniej odczuwają presję konkurencji, ale także wydaje im się, że mają najmniej do stracenia. Jednak Polacy to widzą i na potęgę kontrolują. Według badań, blisko 70% rodaków sprawdza historyczne ceny przecenianych produktów w sieci. I na tym raczej się nie skończy. Kłopot będzie się pogłębiał, bo rodzimy rynek e-commerce dynamicznie rośnie i za 3 lata może być warty nawet 190 mld zł” – stwierdził ekspert.

E-commerce: 83% respondentów biorących udział w cyklu Barometr Retail przyznało, że kanał mobilny pełni ważną, a nawet kluczową rolę w interakcji klienta z ich marką. Użytkownicy coraz chętniej wybierają aplikacje mobilne ze względu na ich użyteczność i szybkość, która znacząco przewyższa inne urządzenia wykorzystywane do zakupów online. „Przeciętna osoba korzysta z telefonu komórkowego przez 5 godzin dziennie, z czego lwią część (a dokładniej 88% tego czasu) spędza na korzystaniu z aplikacji. Klienci coraz częściej polegają na aplikacjach mobilnych m-commerce do realizowania transakcji. Dlatego też posiadanie dobrze rozwiniętego produktu cyfrowego jest opłacalną inwestycją dla firm dążących do wykorzystania swojego potencjału biznesowego i uzyskania przewagi konkurencyjnej w podróży klienta” – skomentował business development lead w Future Mind Jacek Dogadalski.

AI: Według raportu „State of Retail” firmy Future Mind, polscy retailerzy w większości (59%) deklarują, że ich firmy wykorzystują możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję. Do takiego stanu rzeczy może przyczyniać się wysoka konkurencja i mocna otwartość na innowacje w branży handlowej. W szczególności firmy, których grupa docelowa składa się z młodych konsumentów, są już przyzwyczajone do konieczności stałego eksplorowania nowinek technologicznych, by zapewnić klientom najwyższej jakości produkty cyfrowe. Do najczęstszych zastosowań sztucznej inteligencji wśród polskich firm z branży handlowej należą te związane z obsługą klienta i personalizacją komunikacji (po 45%).

HoReCa: Z analizy polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) wykonanej na zlecenie Sukcesu Pisanego Szminką przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland wynika, że wszystkich firm w branży na początku 2024 r. w Polsce było blisko 137 tys. Kobiety są właścicielkami 30 tys. firm i ich przedsiębiorstwa stanowią 48% wszystkich należących do jednej osoby. Blisko 40% firm z branży HoReCa zarządzanych przez kobietę obejmującą rolę prezeski jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, a kobiety zarządzają już 3,6 tys. firmami jako prezeski. Najwięcej przedsiębiorstw z tego sektora prowadzonych przez kobiety jest w woj. mazowieckim (3 749), jednak to w zachodniopomorskim, świętokrzyskim i opolskim ponad połowa biznesów związanych z gastronomią i zakwaterowaniem należy do kobiet.

ROZWÓJ BIZNESU

Eurocash: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił w całości decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) z 30 listopada 2021 r., zgodnie z którą UOKiK nałożył na Eurocash karę w wysokości 76,02 mln za rzekome stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na wymaganiu od dostawców produktów rolnych lub spożywczych opłat za niektóre usługi, podała spółka.

Grupa Pepco: zdecydowała o zaprzestaniu działalności w Austrii ze względu na przewidywany nieodpowiedni poziom zwrotu, podała spółka. Grupa weszła do Austrii we wrześniu 2021 r. i obecnie posiada w tym kraju 73 sklepy marki Pepco.

Action: Sieć dyskontów niespożywczych chce utrzymać obecne tempo rozwoju, otwierając kolejne nowe sklepy w Polsce, poinformował ISBnews dyrektor generalny Action w Polsce Paweł Essel. Wskazał też, że w Polsce Action nie planuje na razie otwarcia sklepu internetowego.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan: Sieć osiągnęła 16,6 mld zł łącznych obrotów detalicznych w 2023 r., czyli o 9% więcej r/r. Sieć zakończyła 2023 r. liczbą 3 229 placówek, podała spółka. Obecnie udział marki własnej Lewiatan w sprzedaży przekracza 6% i pierwszy raz w historii sprzedaż przekroczyła wartość 0,5 mld zł, a dynamika wzrostu wyniosła blisko 13%, podano także.

Gobarto: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Albo z siedzibą w Radomiu, podał Urząd. Wniosek wpłynął 15 lutego br. Sprawa jest w toku.Kontrola zostanie przejęta w wyniku jednej transakcji (jednej umowy) nad jednym przedsiębiorcą – Gobarto nabędzie 100% udziałów Albo. Wcześniej w styczniu br. Gobarto informowało, że zawarła warunkową, przedwstępną umowy nabycia 100% udziałów w spółce Albo za 17 mln zł z możliwą korektą ceny w dół w zależności od wyników spółki.

Grupa Ambra: Odnotowała 31,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 37,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 55,1 mln zł wobec 59,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,75 mln zł w II kw. 2023/2024 r. wobec 336,67 mln zł rok wcześniej. W I poł. r.obr. 2023/2024 (lipiec 2023-grudzień2023 r.) spółka miała 41,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 48,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 545 mln zł w porównaniu z 525,09 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 87,39 mln zł wobec 91,84 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

PID Polska: Fundusz Da Gama ASI zarządzany przez Vinci z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainwestuje w spółkę do 10 mln euro w spółkę PID Polska, największego polskiego producenta detektorów rentgenowskich dla branży spożywczej, podał Fundusz. Kapitał zostanie wykorzystany na zwiększenie skali działalności na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Południowej.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Wojas: Zarząd spółki ocenił, że wezwanie na sprzedaż 1,77 mln akcji spółki ogłoszone przez AW Invest jest środkiem prowadzącym do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, a zatem leży w interesie spółki, zaś wzywający daje pozostałym akcjonariuszom możliwość wyjścia z inwestycji na godziwych warunkach, gdyż cena w wezwaniu 8,2 zł za akcję mieści się w zakresie przedziału cen odpowiadających wartości godziwej spółki, podała spółka.

Gobarto: Rada nadzorcza Gobarto powołała na stanowisko prezesa zarządu w kolejnej VIII kadencji dotychczasowego prezesa Marcina Śliwińskiego, podała spółka. Członkowie zarządu nowej VIII kadencji powołani zostali na trzyletnią wspólną kadencję, która trwać będzie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Kernel: Akcjonariusze zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego spółki o 177 332,41 USD do kwoty 7,75 mln USD poprzez umorzenie 6 602 000 akcji posiadanych przez spółkę zależną Etrecom Investments Limited, podano w projektach na walne zgromadzenie zwołane na 21 marca.

Auchan: Auchan Manufaktura, jeden z największych hipermarketów w Łodzi, wprowadził kolejne rozwiązanie ułatwiające zakupy – mobilną aplikację Scan&Go. Nowa aplikacja Auchan to opcja zakupów, która umożliwia klientom skanowanie produktów, które chcą kupić i dodawanie ich do mobilnego koszyka w czasie rzeczywistym. Jednocześnie daje to możliwość na śledzenie wartości swojego koszyka na bieżąco. Po zakończeniu zakupów, klienci udają się do specjalnie wyznaczonej kasy, która łączy się ze skanerem w aplikacji. W ten sposób, cała lista zakupów jest automatycznie przekazywana do kasy, gdzie klient dokonuje płatności za całe zamówienie, oszczędzając czas i eliminując potrzebę skanowania produktów ponownie.

W lutym br. rzemieślniczy browar rozpoczął warzenie serii eksperymentalnych piw z użyciem całkowicie nowych odmian chmieli i chmielowych innowacji. To efekt zaproszenia browaru z Wieprza do dwóch programów testujących chmielowe nowinki z Nowej Zelandii i USA. Nową serię PINTA Hopzz_ zapoczątkowały jednochmielowe piwa w stylu IPA Serious i Visionary z próbnymi odmianami chmieli z Nowej Zelandii NZH-104 i NZH-105. PINTA otrzymała je w ramach programu Bract Brewing, do którego nowozelandzcy plantatorzy wybrali tylko około 60 browarów z całego świata. Pokłosiem zaangażowania PINTY w testowe wykorzystanie nowych odmian od NZ Hops jest zaproszenie piwowarów z Wieprza do Nowej Zelandii na organizowaną w połowie marca selekcję najlepszych chmieli z tegorocznych zbiorów. PINTA będzie tam jedynym browarem z Europy. Jeszcze w tym roku PINTA spodziewa się kolejnych dwóch eksperymentalnych odmian chmieli z Nowej Zelandii. Na pewno powstaną też piwa z wykorzystaniem nowinek ze Stanów Zjednoczonych. W 2023 roku piwowarzy z PINTY skorzystali w sumie z 43 odmian chmielu.

Allegro: 2023 to kolejny rok, w którym dzięki zaangażowaniu Allegrowiczów na cele społeczne trafiły znaczące kwoty. Na Allegro Charytatywni zarejestrowanych było 351 organizacji pozarządowych, które założyły 760 zbiórek, a więc średnio ponad dwie dziennie. W sumie wystawiono 929 000 ofert charytatywnych, co przełożyło się na finansowe wsparcie o łącznej kwocie 47 mln zł.

Biedronka: Wpływ na 5 mln klientów dziennie i funkcjonowanie ponad 3500 sklepów w całej Polsce, praca pod okiem doświadczonych ekspertów oraz 2-letnia, specjalnie przygotowana ścieżka rozwojowo-szkoleniowa – tak w skrócie przedstawia się program menedżerski Management Trainee w Biedronce, największego pracodawcy w Polsce. Właśnie ruszyła rekrutacja do jego 28. edycji. Tym razem kandydaci mają szansę dołączyć do 5 kluczowych obszarów u lidera branży retail.

Źródło: ISBnews