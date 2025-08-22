Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 18-22 sierpnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Branża spirytusowa: Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe o 15% w 2026 r. i 10% w 2027 r. pogłębią notowany od lat spadek sprzedaży legalnych wyrobów spirytusowych i przesuną konsumpcję w kierunku szarej strefy, podał Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Akcyza na wyroby spirytusowe na przestrzeni lat 2022-2027 wzrośnie aż o 60%, a tak znaczne obciążenie pogłębi negatywne wyniki branży, zaś w konsekwencji wpływy do budżetu państwa zmaleją, zaznaczono.

Branża piwowarska: Planowana przez rząd podwyżka akcyzy w 2026 r. o 15% i o 10% w 2027 r. oraz podatek cukrowy spowodują dalszy spadek sprzedaży o ok. 20% (7 mln hl) w branży, która kurczy się od lat, ocenia Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. To oznacza, że wpływy z akcyzy nie wzrosną, a z VAT-u spadną o co najmniej 1 mld zł rocznie, wskazał Związek. Związek zaapelował do rządu o wstrzymanie prac nad podwyżką akcyzy i uszanowanie dotychczas obowiązującej umowy – mapy akcyzowej – określającej plan zmian akcyzy do 2027 roku, podano.

Globalne zbiory zbóż: W sezonie 2025/2026 mogą wynieść 2 404 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W lipcu IGC prognozowało te zbiory na poziomie 2 376 mln ton. Szacunek IGC na sezon 2024/2025 mówi o zbiorach rzędu 2 321 mln ton (2 316 mln ton szacowane w lipcu). Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2025/2026 są szacowane na poziomie 597 mln ton (wobec 582 mln ton w lipcowych prognozach), a konsumpcja na poziomie 2 391 mln ton (2 376 mln ton w lipcu), podano. IGC podała też, że całkowity handel w sezonie 2025/2026 szacuje na poziomie 437 mln ton wobec 430 mln ton w lipcowych prognozach.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych: Wzrosły o 11,9% r/r oraz spadły o 0,3% m/m w lipcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Opłata cukrowa: Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy, przewidujący podwyższenie opłaty cukrowej, w tym opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, podał resort.

Akcyza na alkohol: Ministerstwo Finansów: przedstawiło projekt ustawy, przewidujący podwyższenie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe o 15% w 2026 r. i o 10% w 2027 r., podał resort.

Eksport kukurydzy: W sezonie 2024/25 polscy eksporterzy wysłali poza Unię Europejską 617,5 tys. ton kukurydzy, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej (548,4 tys. ton). Dzięki temu Polska odpowiada za 26% unijnego eksportu tego zboża i zajmuje drugie miejsce w zestawieniu państw członkowskich, za Rumunią (51% udziału) i przed Francja (16% udziału).

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Ceny w sklepach: Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 3,15 zł, czyli 0,99%, i wyniosła 319,58 zł w lipcu, wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA. W 9 na 13 sieci objętych analizą, ceny badanych produktów były wyższe niż przed miesiącem. Najniższą wartość koszyka, mimo największego wzrostu cen m/m, ponownie odnotowano w Auchan, a najwyższą – w sieci Netto.

Perspektywy branży: W branży handlu 24% przedsiębiorców prognozuje spadek sprzedaży w III kwartale br. (kwartał wcześniej było to 23%), a jej wzrost 6% (wobec 5% w II kw. br.). Z kolei o planach inwestycyjnych i nowych projektach mówi zaledwie 1% firm (wobec 8% kwartał wcześniej), wynika z Barometru EFL.

Ceny masła: W lipcu br. masło podrożało średnio o 17,3% r/r do 7,87 zł. Analiza UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito wykazała, że w I półroczu br. nastąpił wzrost liczby akcji rabatowych na ten artykuł o 15,5% r/r. Najbardziej przybyło ich w hipermarketach i dyskontach – odpowiednio 34,4% r/r i 32,2% r/r. Na plusie są też dwa inne formaty. Z kolei ujemny wynik zanotowały sklepy typu convenience – 7,9% r/r. Autorzy raportu oceniają, że pomimo powyższego trendu, ceny masła wciąż będą wysokie. Jednak przynajmniej jest szansa na to, że dynamika wzrostu będzie słabsza.

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa Smyk: Otworzyła swój pierwszy własny sklep stacjonarny w Słowacji, podała spółka. To element międzynarodowej ekspansji Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz Słowacji, w latach 2025-2026 Grupa planuje otworzyć własne sklepy także w Czechach oraz Bułgarii.

Dino Polska: Celem sieci jest dalsza poprawa rentowności dzięki m.in. zwiększaniu skali działalności, podała spółka.

Dino Polska: Planuje capex w tym roku na poziomie 1,8-2 mld zł wobec 1,7-1,8 mld zł oczekiwanych w maju, podtrzymuje też plan zwiększenia liczby otwarć nowych sklepów o wysokich kilkanaście procent, podała spółka.

Dino Polska: Oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) w 2025 r. po wzroście w tym ujęciu o 4,8% r/r w I półr. br., podała spółka.

Dino Polska: Odnotowało 397,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 347,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 527,71 mln zł wobec 421,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 650,5 mln zł wobec 520,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 622,57 mln zł wobec 7 243,01 mln zł rok wcześniej.

Hebar: Chce 2025 rok zamknąć przychodem na poziomie 21 mln zł wobec 16,9 mln zł w 2024 r., a w ciągu kolejnych pięciu lat zwiększyć sprzedaż o blisko 380% do 100 mln zł przychodów w 2030 roku, podała spółka. Firma zapowiada dalszą ekspansję krajową, rozwój działu sprzedaży, budowę nowych kompetencji (KAM, e-commerce, kontrola jakości) i rozglądanie się za akwizycjami.

POLOmarket: Sieć dołączyła do wspólnej inicjatywy Grupy Eurocash, Grupy Chorten i Netto Polska, mającej na celu nawiązanie strategicznego partnerstwa z European Marketing Distribution (EMD), wiodącą europejską grupą zakupową, podał operator sieci. Po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, spółka joint-venture przystąpi do EMD, co pozwoli uczestnikom czerpać korzyści z przynależności prawdopodobnie w przyszłym roku. Obecność w grupie ma zwiększyć możliwości zakupowe partnerów na szczeblu europejskim, zbudować oszczędności w łańcuchu dostaw, które zamierzają przeznaczyć na wzmocnienie oferty dla klientów końcowych ich sieci, podano.

M Food: Odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 1,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 1,39 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,25 mln zł wobec 24,13 mln zł rok wcześniej.

Grupa Mex Polska: Zrealizowała zaplanowany na 2025 rok cel ekspansji i w ciągu ośmiu miesięcy otworzyła sześć nowych lokali gastronomicznych, podała spółka. Ostatnim uruchomionym punktem jest nowa Pijalnia Wódki i Piwa w Jarosławiu na podkarpaciu.

Cenos: Zarządzana przez bałtycki fundusz private equity INVL Baltic Sea Growth Fund firma Galinta podpisała umowę nabycia 100% akcji spółki Cenos – jednego z największych w Polsce producentów i dystrybutorów soli, ryżu i innych kasz, podał fundusz. Galinta sfinalizowała również przejęcie litewskiej firmy Ekofrisa zajmującej się produkcją kaszy gryczanej i produktów pochodnych.

IMC: Zakończyło zbiór pszenicy, zebrawszy z powierzchni 20,7 tys. hektarów ponad 153 tys. ton zboża, podała spółka. Średni plon pszenicy w IMC wyniósł w tym roku 7,4 tony z hektara, co stanowi rekordowy wynik w całej 18-letniej historii działalności firmy, podkreślono.

Biedronka: W okresie styczeń-lipiec 2025 sieć zanotowała wzrost sprzedaży o 11% r/r w kategorii napoje roślinne, a w przypadku marek własnych aż o 27,5%. Według raportu Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej „Branża żywności roślinnej w Polsce 2024 – dane, szanse i wyzwania”, w okresie lipiec 2023 – czerwiec 2024 wartość rynku roślinnych alternatyw nabiału wyniosła 657,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 50 mln zł rok r/r.

Wedel: Od sierpnia dyrektorem działu technologii i transformacji cyfrowej został Piotr Hołownia, menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w digitalizacji oraz wdrażaniu metod zwinnego zarządzania. Piotr Hołownia zdobywał doświadczenie w firmach takich jak Reckitt, IKEA Polska oraz T-Mobile Polska. Odpowiadał w nich m.in. za rozwój nowoczesnych platform cyfrowych, wdrażanie tzw. zwinnych metod zarządzania (tj. agile) oraz optymalizację procesów organizacji w celu zwiększenia efektywności i poprawy doświadczeń klientów.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

InPost: Grupa rozszerza funkcjonalność aplikacji InPost Mobile o integrację z Apple CarPlay. Pozwoli to użytkownikom odbieranie przesyłek bezpośrednio z ekranu samochodu – bez konieczności używania telefonu. Integracja umożliwi nawigację do wybranego urządzenia Paczkomat.

Aldi: W środę otwarto drugi sklep Aldi w Nowym Sączu. Placówka zlokalizowana przy ulicy 1 Brygady 4a jest 20. sklepem tej sieci w województwie małopolskim i 377. w skali całego kraju.

Allegro: Startuje z akcją skierowaną do fanów „League of Legends”, „Teamfight Tactics” oraz „Valorant”. Kampania „Jak grasz, to gamEXP z Allegro” oznacza szereg atrakcji dla graczy: wyzwania w popularnych tytułach Riot Games, streamingi i nagrody w postaci Smart! Monet. Akcja potrwa od 18 sierpnia do 15 września 2025 roku, a łączna wartość nagród wynosi 1 mln Smart! Monet.

Kompania Piwowarska: Dzięki inwestycjom prowadzonym na przestrzeni ostatnich 5 lat, w Zakresach 1. i 2. spółka zredukowała w ub.r. emisję dwutlenku węgla o 69% i o 21% w Zakresie 3. W 2024 roku Kompania Piwowarska 40% swojego piwa sprzedała w opakowaniach wielorazowego użytku.

Źródło: ISBnews