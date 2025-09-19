Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 15-19 września.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Rynek czekolady: Konsumpcja czekolady w Polsce spada w tym roku nawet o ok. 7% wobec wcześniejszych wzrostów o 1-2% i jest to pierwsza taka sytuacja od 30 lat, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman. Powodem tąpnięcia są m.in. wzrosty cen słodyczy czekoladowych przez globalne podwyżki cen surowców, w tym przede wszystkim kakao, dodał.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

System kaucyjny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że system kaucyjny wystartuje zgodnie z planem 1 października 2025 r., podał resort.

Ceny FMCG: Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 1,98 zł, czyli 0,62%, i wyniosła 317,6 zł w sierpniu, wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA. W 9 na 13 sieci objętych analizą ceny badanych produktów były niższe niż przed miesiącem. Najniższą wartość koszyka, mimo największego wzrostu cen m/m, ponownie odnotowano w Auchan, a najwyższą – w sieci Netto.

System kaucyjny: Reselekt – Operator Systemu Kaucyjnego oraz OK Operator Kaucyjny: Zawarły umowę bilateralną, która reguluje zasady współpracy między podmiotami. Dokument obejmuje między innymi mechanizm rozliczeń finansowych nazywany clearing fee oraz zasady wzajemnych obowiązków operatorów wynikających z przepisów prawa. Podpisane porozumienie ma istotne znaczenie dla realizacji wymogu ogólnopolskiego zasięgu działania systemu kaucyjnego.

ROZWÓJ BIZNESU

Answear.com: Spodziewa się wzrostu wydatków marketingowych, jednak przy jednoczesnym wzroście przychodów o kilkanaście procent i w konsekwencji liczy na obniżenie wskaźnika tych kosztów do przychodów o 2-3 pkt proc. r/r w perspektywie kilku kolejnych kwartałów, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bajołek. Spółka odkłada wejście na nowe rynki zagraniczne do czasu uzyskania lepszych wyników finansowych, ale nie wyklucza, że może to nastąpić już w 2026 r.

Allegro: Pracuje nad nową strategią, nowymi strategicznymi rynkami, nowymi segmentami i nie wyklucza przy tym akwizycji. Zaś dzięki umowie z DPD przyspieszy wzrost wolumenu przesyłek zarządzanych przez spółkę, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Allegro: Podwyższyło oczekiwania dla skonsolidowanych przychodów i skorygowanego zysku EBITDA w całym bieżącym roku, odpowiednio do 11,9-12,1 mld zł (8-11% wzrostu) oraz 3,4-3,5 mld zł (13-17% wzrostu r/r), podała spółka.

Allegro: Odnotowało 385,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 347,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: Podpisało z DPD Polska umowę o współpracy, dzięki której sieć Allegro Delivery powiększy się do 33 tys. automatów paczkowych oraz 37 tys. punktów odbioru (PUDO) w całej Polsce, podało Allegro. W ramach usługi klienci będą mogli skorzystać także z dostaw kurierskich.

Shoper: Nabył pozostałe 40% udziałów w spółce Sempire Europe za 15 mln zł, podał Shoper, który stał się jedynym wspólnikiem Sempire. Spółka jest agencją marketingu internetowego dla rynku e-commerce, świadczącą usługi pozycjonowania (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych (SEM) oraz zarządzania profilami w mediach społecznościowych.

E-sklep Poczty Polskiej: Po ponad roku od uruchomienia, ma w ofercie niemal 7 tys. produktów, a średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła w 2025 roku o 40%, przekraczając wartość 200 zł, podała Poczta. W sierpniu w ramach usługi Pocztex dostarczalność zakupów konsumenckich w standardzie D+1 osiągnęła 95,4%, wskazano także.

Answear: Odnotowało 2,87 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 17,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wedel: Notuje wzrost wyników sprzedażowych na poziomie ok. 5% pod względem wolumenu i zakłada utrzymanie obecnego tempa wzrostu, a jednocześnie umacnianie pozycji marki na rynku krajowym i w eksporcie, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Maciej Herman.

Wedel: Pracuje nad strategią długoterminowego rozwoju, która uwzględni m.in. wchodzenie w nowe kategorie produktowe i rynki, a także różne scenariusze inwestycji poza Warszawą – w Polsce lub za granicą, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Maciej Herman.

Ambra: Będzie nadal pracowała nad zmniejszaniem dynamiki kosztów, a celem jest, by rosły one wolniej niż przychody. Z kolei marża brutto powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie w najbliższych kwartałach, poinformowali przedstawiciele spółki. Widzą „niezłe” trendy sprzedażowe, choć wg nich „wino musi bardziej powalczyć o konsumenta niż kiedyś”.

Ambra: Podtrzymuje plan dokonywania ok. 40 mln zł inwestycji w rozwój rocznie przez kolejne 2-3 lata, poinformowali przedstawiciele spółki.

Ambra: odnotowała 44,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2024/2025 (lipiec 2024 – czerwiec 2025) wobec 55,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ambra: Zarząd zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024/2025 (zakończonym 30 czerwca br.). Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję, podała spółka.

Mex Polska: Odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2025 r. wobec 1,3 mln zł zysku w I poł. 2024 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody netto wynoszą 56,46 mln zł w porównaniu do 49,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 15%), podczas gdy skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej sięga 579 tys. zł w porównaniu do 2,35 mln zł za analogiczny okres poprzedniego roku (spadek o 75,3%).

Lidl Polska: wydał w ubiegłym roku ponad 26 mld zł na zakupy towarów i usług u rodzimych dostawców. To realne wsparcie dla setek firm w całym kraju, a jednocześnie gwarancja, że produkty rodzimego pochodzenia trafiają na półki sklepów sieci i do milionów konsumentów. Coraz więcej z nich trafia także za granicę – tylko w ubiegłym roku dzięki współpracy krajowych producentów z Lidl Polska polskie produkty były obecne na 28 zagranicznych rynkach, a ich eksport osiągnął wartość blisko 6,9 mld zł. W ciągu ostatnich siedmiu lat współpracy z międzynarodową siecią Lidl polskie firmy wyeksportowały produkty o wartości ponad 32 mld zł. Top 5 rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców w ujęciu wartościowym i ilościowym stanowiły w 2024 roku: Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa i Węgry.

Lagardère Travel Retail: W nowo otwartym parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie k. Karpacza Lagardère Travel Retail w Polsce zaprezentowało przestrzeń – So Coffee Park!. To miejsce, w którym kawiarnia łączy się z atmosferą miejskiego parku i nowoczesnej strefy retail, tworząc przestrzeń do spotkań, relaksu i inspiracji. Nowy lokal o powierzchni blisko 90 m2 oferuje 36 miejsc siedzących wewnątrz oraz sezonowy ogródek. Goście odkryją tu strefę IQOS oraz regały z produktami lifestyle. Dzięki temu lokal staje się miejscem, gdzie gastronomia, styl życia i relaks tworzą spójną całość.

Kaufland: Platforma Kaufland Marketplace, która zadebiutowała w Polsce w sierpniu 2024 roku, osiągnęła trzy miliony użytkowników miesięcznie oraz ofertą obejmującą ponad 6 mln produktów w ponad 6400 kategoriach. Rozpoznawalność marki Kaufland w Polsce wynosi 99%. Na Kaufland.pl swoje produkty oferuje obecnie 3000 sprzedawców internetowych, którzy odnotowali średni wzrost obrotów o ponad 15%. Średnia wartość koszyka zakupowego wynosi 140 euro. Na tle rynku Kaufland Marketplace wyróżnia się niskim wskaźnikiem zwrotów. Podczas gdy w Polsce średnia zwrotów wynosi 14% (według danych Statista), na platformie Kaufland wskaźnik ten wynosi 3%. Od początku marca, oprócz produktów nowych, używanych czy tych klasy B, sprzedawcy mają możliwość oferowania także artykułów odnowionych. Obecnie dostępnych jest około 20 000 takich ofert. Wprowadzenie tej opcji odpowiada na rosnące zainteresowanie klientów bardziej zrównoważonymi zakupami i daje sprzedawcom nowe możliwości w dynamicznie rozwijającym się segmencie e-commerce.

Grupa Smyk: Zadebiutowała na polskim rynku odzieżowym z nową marką – NOWEAR z myślą o nastolatkach i młodych dorosłych, którzy szukają stylu, jakości i wygody w jednym. Grupa powiększa asortyment o nową linię odzieżową zarówno online, jak i w około 50 największych sklepach stacjonarnych Smyk w całej Polsce.

Grupa InPost: Mianowała Łukasza Dziekana na stanowisko Financial Services Business Director, odpowiedzialnego za rozwój InPost Pay. Skupi się on na integracji wygody zakupów online z kompleksowymi narzędziami finansowymi w aplikacji InPost Mobile, podała spółka. „Cieszę się, że mogę dołączyć do InPost w tak dynamicznym momencie jego rozwoju. Chcę, aby InPost Pay był rozpoznawalny jako usługa, która ułatwia zakupy online i oferuje kompleksowe oraz innowacyjne rozwiązania finansowe i płatnicze. Moim celem jest budowa wygodnych i kontekstowych produktów finansowych i płatniczych dla użytkowników InPost. Dotąd skupialiśmy się na łatwości zakupów osiąganej dzięki intuicyjnemu checkoutowi InPost Pay. Chcemy, by ta sama łatwość i prostota były powszechne w płaceniu w Internecie, a wszyscy użytkownicy mieli dostęp do produktów szybkich, bezpiecznych i zarządzanych z jednego miejsca – swojego konta w aplikacji mobilnej InPost Mobile” – powiedział Dziekan, cytowany w komunikacie.

MOL Polska: Piotr Belniak objął stanowisko dyrektora ds. handlu detalicznego MOL Polska i będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój sieci na polskim rynku m.in. nadzorując współpracę z partnerami franczyzowymi, podała spółka.

Popeyes: Ogłosił kolejnych siedem otwarć, umacniając tym samym swoją pozycję w branży QSR. Sieć konsekwentnie realizuje swój plan ekspansji, stawiając na różnorodne formaty lokali – wolnostojące, drive-thru i restauracje w centrach handlowych. Nowe restauracje pojawią się we Wrocławiu (Wroclavia) oraz Krakowie (Centrum Serenada), zaś zupełnie nowe rejony to Olsztyn (Galeria Warmińska), Częstochowa (restauracja typu drive-thru), Tarnów (Gemini Park), Gorzów Wielkopolski i Długołęka (również restauracja typu drive-thru).

Mars: Od 2015 roku zainwestowała w modernizację fabryki wyrobów czekoladowych w Janaszówku ponad 600 mln zł, a w ciągu najbliższych lat planowane jest uruchomienie kolejnych trzech nowoczesnych linii produkcyjnych, które pozwolą zwiększyć wolumen o 50%. Tym samym fabryka w Janaszówku stanie się drugą co do wielkości fabryką czekolady Mars w Europie. Aktualnie zakład w Janaszówku posiada sześć linii produkcyjnych, w tym cztery w pełni zautomatyzowane. Każdego dnia powstaje tu średnio 4,3 mln opakowań słodyczy. „Polska od lat zajmuje strategiczne miejsce na mapie operacyjnej Mars w Europie. Potwierdzają to konkretne decyzje i inwestycje w rozwój fabryki w Janaszówku, ale też pozostałych zakładów firmy. Warto podkreślić, że Mars zainwestował do tej pory w Polsce już ponad 4 mld zł. Planowane wdrożenia nowych linii pozwoli nie tylko zwiększyć potencjał eksportowy, ale także umocnić naszą obecność na rynku krajowym, rynkach bałtyckich czy w całej Europie Centralnej” – powiedziała General Manager Poland & Baltics Mars Wrigley Ewa Łapińska, cytowana w komunikacie.

Grupa Carlsberg: Michał Jankowski, dotychczasowy dyrektor Browaru Kasztelan, został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. Zintegrowanego Łańcucha Dostaw w Carlsberg Polska. Na czele Browaru Kasztelan zastąpi go Ineza Król-Matysiak. Od września 2025 roku Michał Jankowski odpowiada za kierowanie kompleksowymi operacjami łańcucha dostaw w Carlsberg Polska. Z firmą związany jest od ponad 18 lat. Michał Jankowski w nowej roli zastąpi Marka Krzysztoporskiego, który awansował w ramach Grupy Carlsberg i od września objął funkcję wiceprezesa ds. Zintegrowanego Łańcucha Dostaw we Francji.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Allegro: Ocenia, że w 2026 r. ok. 40% realizowanych przez spółkę projektów będzie opierało się w jakiś sposób na sztucznej inteligencji (AI), poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Drogeria dm: W sobotę, 20 września 2025 r. w godzinach 10:00-12:00 w drogerii dm przy ul. Północnej 3a w Nowej Soli odbędzie się Akcja Kasjerska we współpracy z Nowosolskim Domem Kultury. W tym czasie za kasą zasiądą jego uczestnicy i przedstawiciele, a cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na bieżącą działalność tej instytucji. Akcje Kasjerskie to autorski projekt dm, z którego dochód ze sprzedaży w trakcie trwania wydarzenia trafia bezpośrednio do lokalnych instytucji i organizacji, a rolę kasjerów pełnią osoby związane z beneficjentem akcji.

Popeyes: Otworzy w poniedziałek 22 września 3. we Wrocławiu restaurację, a 21. w Polsce. Sieć w 2025 roku otworzyła już 9 nowych lokali, a w planach do końca roku ma otwarcia kilkunastu restauracji w nowych oraz obecnych już lokalizacjach. Za rozwój marki Popeyes w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiada firma Rex Concepts, która rozwija segment QSR (quick service restaurant) w Polsce, Czechach i Rumunii.

Polmlek: W Lidzbarku Warmińskim, gdzie znajduje się nowoczesna produkcja firmy Polmlek, ma być produkowane „różowe złoto”, czyli laktoferyna – białko, które wspiera odporność, pomaga w walce ze stanami zapalnymi, działa przeciwwirusowo i przeciwzapalnie. Projekt badawczo-rozwojowy pozyskiwania ultracennych dla sektorów farmacji i superfood białek – laktoferyny i laktoperoksydazy, wyłoniony w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i objęty dofinansowaniem Funduszy Europejskich, wkroczył w kluczową fazę badań. Grupa Polmlek wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym z Poznania opracowała założenia do unikatowej technologii produkcji laktoferyny z mleka. Będzie to pierwsza linia w Europie, która ma doprowadzić do uzyskania najczystszej na rynku laktoferyny. Spodziewana czystość to 98% laktoferyny w białku.

Żabka: Wprowadziła karty podarunkowe dostępne w trzech wersjach dopasowanych do potrzeb klientów. Karta Na Wszystko – idealna dla tych, którzy lubią mieć wybór. Karta Na Posiłki i Napoje – dla fanów ciepłych dań, napojów i gotowych obiadów. Karta Na Kawę – coś dla miłośników kawy, herbaty i słodkich muffinów. Karty Żabki można wielokrotnie doładować wybraną kwotą, nie mniejszą niż 20 zł i korzystać z niej przez rok od ostatniego doładowania.

IKEA: Zakończyła największą od 2011 roku przebudowę sklepu w Krakowie. Łącznie przearanżowano blisko 12 000 m2 powierzchni, ale najbardziej spektakularną metamorfozę przeszedł tzw. showroom. Powstały tu 63 nowe aranżacje wnętrz. Wszystkie zaprojektowane zostały na podstawie rzeczywistych planów krakowskich mieszkań. Celem przedsięwzięcia była jak najlepsza odpowiedź na potrzeby mieszkańców, dlatego wnętrza odwzorowują mieszkania z różnych dzielnic Krakowa i okolic.

Biedronka: W ciągu trzech tygodni trwania akcji lojalnościowej do klientów trafiło ponad 400 tysięcy maskotek. To najliczniejszy w historii sieci Gang Biedroniaków, liczy bowiem 19 pluszaków. Największą sympatią wśród uczestników programu cieszy się Karol – pluszowy koszyk zakupowy.

Źródło: ISBnews