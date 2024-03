Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 26 lutego – 1 marca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja cydru: Producenci cydru kierują wniosek do Ministerstwa Finansów w sprawie zerowej akcyzy na cydr. Byłaby ona ratunkiem dla polskich rolników, a także impulsem do rozwoju dla rodzimych producentów. Polska, jako największy producent jabłek w Europie, za kilka lat powinna stać się największym producentem cydru, przez co zamówienia na jabłka od polskich rolników mogłyby ulec zwielokrotnieniu. Ale do tego niezbędne jest pilne wsparcie ze strony rządu, mówią producenci cydru. Dwa lata temu branża winiarska otrzymała zgodę na produkcję cydrów o smakach innych niż jabłkowy i po latach stagnacji i dramatycznych spadków, sytuacja cydrów nagle się zmieniła. „Po tym jak wysłuchano głosu branży, pierwszy raz od kilku lat odnotowaliśmy wzrost sprzedaży cydrów. I to w okresie, kiedy inne kategorie spadają. Teraz czas na ruch z podatkiem akcyzowym. Pozwoli on zabezpieczyć strategiczny surowiec, dać oddech rolnikom i całej branży, a także zbudować strategiczny dla Polski segment cydrów – ocenił prezes firmy JNT Group Jakub Nowak. A wiceprezes firmy Bartex Grzegorz Bartol, dodał, że zerowa stawka akcyzy na cydr dałaby impuls do rozwoju polskim producentom. „Z uwagi na ogromny potencjał naszych sadowników moglibyśmy zagospodarować znaczące ilości polskich jabłek i zacząć uczciwie konkurować z zagranicznymi koncernami, które pod postacią 'piw smakowych’ oferują konsumentom wyroby 'cydropodobne'” – powiedział.

Eksport:Wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski osiągnęła rekordowe 51,8 mld euro (236 mld zł) w 2023 r. i była o 8,1% wyższa niż przed rokiem, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Finansów. Jednocześnie udział eksportu rolno-spożywczego w wartości całego polskiego eksportu zwiększył się do 14,7% w 2023 r. z 13,8% w 2022 r.

Rynek pszenicy: Konsensus rynkowy wskazuje na niewielkie osłabienie notowań pszenicy w ostatnich miesiącach bieżącego sezonu oraz lekki wzrost po tegorocznych zbiorach w Europie, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao. „Należy jednak podkreślić, że pomimo trwającego od wielu miesięcy spadku notowań kształt krzywej terminowej pozostaje bez większych zmian. Naszym zdaniem oznacza to dużą ostrożność uczestników rynku w zakresie przewidywań rozwoju sytuacji w nowym roku gospodarczym 2024/25. Nastroje na rynku mogą się zmienić po publikacji pierwszych prognoz światowego bilansu w nowym sezonie. Szczególnie istotne będą projekcje produkcji na półkuli północnej, w tym w Rosji, która jest największym globalnym eksporterem” – czytamy w raporcie.

Rynek rzepaku: Rynek oczekuje nieznacznego spadku notowań rzepaku do końca sezonu 2023/24 oraz jedynie lekkich wzrostów po tegorocznych zbiorach w Europie, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao. „Należy jednak podkreślić, że różnice notowań pomiędzy kontraktami o krótkich i długich terminach realizacji są niewielkie. Na rynku rzepaku, podobnie jak w przypadku pszenicy i kukurydzy, widać więc sporą ostrożność. W najbliższych miesiącach nastroje rynkowe będą się zmieniały pod wpływem informacji o zbiorach soi na półkuli południowej (m in w Argentynie, Brazylii i Paragwaju), które zaczną się w I Kw. 2024. W połowie roku ciężar zainteresowania zostanie przeniesiony na półkulę północną (Kanada UE, Ukraina, Rosja), gdzie rozpoczną się żniwa rzepaku i innych oleistych” – czytamy w raporcie.

Wieprzowina: Komisja Europejska przewiduje odbicie w unijnej produkcji wieprzowiny w 2024 roku – jej wolumen ma być wyższy o 2% r/r. To z kolei będzie stanowiło wsparcie dla unijnego spożycia oraz eksportu z UE, które również wzrosną w podobnym tempie, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao. „Efektem poprawy sytuacji podażowej będzie presja na spadek cen żywca i mięsa. Naszym zdaniem będą one niższe niż w 2023 roku” – czytamy w raporcie.

Wołowina: Wysokie ceny i poprawa opłacalności chowu bydła mięsnego nie przełożyła się na wyhamowanie trendu spadkowego unijnej produkcji, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao. Komisja Europejska oczekuje dalszej redukcji w 2024 roku. Niska podaż powinna stanowić ograniczenie dla osłabienia cen żywca. Czynnikiem ryzyka jest jednak spowolnienie gospodarcze w Europie, którego skutki mogą ograniczać popyt, oceniają analitycy banku.

Drób: Unijna produkcja drobiu w 2024 roku ma wzrosnąć o 1% r/r. Podaż na Wspólnym rynku będzie zwiększana również rosnącym importem. Ten efekt może być najsilniejszy w I poł. 2024, kiedy import z Ukrainy będzie jeszcze zliberalizowany (od II półr. planowane są ograniczenia wolumenowe). Wyższa produkcja może powodować presję na spadek cen. W kierunku ich osłabienia będą też oddziaływały niższe koszty pasz niż przed rokiem, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao.

Mleko: Komisja Europejska spodziewa się dalszego spadku pogłowia krów mlecznych w krajach Unii, co jednak zostanie zrekompensowane wzrostem wydajności. W efekcie produkcja mleka surowego ma być nieco wyższa r/r (+0,5%). Przy dość stabilnej podaży surowca, to popyt będzie miał decydujący wpływ na poziom cen, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao.

Zboża: Wprawdzie zbiory zbóż w Polsce były nieco słabsze niż rok wcześniej, lecz nadal był to poziom wyższy niż średnia 5-letnia (2018-22). Co też istotne, w I połowie bieżącego sezonu rolnicy bardziej chętnie niż rok wcześniej decydowali się na sprzedaż zebranego ziarna. W okresie lipiec-grudzień 2023 wolumen skupu zbóż podstawowych był wyższy o 15% r/r. Tak wysoka dynamika mogła częściowo wynikać ze sprzedaży wysokich zapasów z poprzedniego sezonu, podano w „Barometrze sektorowym” Banku Pekao.

Import miodu: Polska Izba Miodu (PIM) stanowczo zdementowała informacje, jakoby miód importowany do Polski z Chin czy Ukrainy był niskiej jakości czy wjeżdżał do naszego kraju bez kontroli jakości czy odpowiednich badań. Importowany miód przechodzi szczegółowe i zaawansowane kontrole sanitarne i poddawany ścisłej kontroli jakościowej, prowadzonej przez certyfikowanych audytorów jeszcze przed dotarciem do naszego kraju. Regulują to przepisy Unii Europejskiej – każdy produkt spożywczy wprowadzany na teren Unii musi przejść określoną procedurę kontrolną. Jeśli testowana próbka surowca nie spełnia wymogów jakościowych, to nie zostanie wpuszczona na teren Unii Europejskiej. Dodatkowo miód importowany do Polski badany jest powtórnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych laboratoriach. Koszt badania pojedynczej próbki to ok. 1 500 euro i jest w całości ponoszony przez krajowych producentów miodu, którzy wykorzystują importowany surowiec w mieszankach miodów dostępnych w sklepach na terenie całego kraju. Podczas badań sprawdza się m.in. czy miód nie zawiera żadnych niedozwolonych substancji, takich jak pozostałości antybiotyków lub pestycydów. Izba podkreśliła też, że gospodarka pasieczna ma bogate tradycje zarówno w Ukrainie, jak i Chinach, gdzie pszczelarstwo funkcjonuje nawet dłużej niż w Europie oraz że miód ukraiński jest jednym z lepszych jakościowo, głównie dlatego, że w tym kraju są ogromne tereny rolnicze, na których uprawiane są różnorodne rośliny. Wysoka jakość miodu ukraińskiego to też efekt ogromnych inwestycji polskich producentów, którzy zaimplementowali na tym rynku zaawansowane metody produkcji i badania miodu. Izba zaznaczyła również, że import miodu jest niezbędny dla zaspokajania krajowego popytu, wspiera też polskich eksporterów działających na rynkach europejskich.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Barbora Polska: Spółka świadcząca usługi dostawy produktów spożywczych do domu w Trójmieście, Warszawie, Katowicach i Łodzi, zaprzestaje działalności – usługi będą świadczone do 3 marca, podała Maxima Grupe. Zapewniła jednocześnie, że także należąca do grupy spółka Stokrotka nadal będzie świadczyła usługi dostawy żywności w Polsce. Grupa Radas UAB, która kontroluje Barbora Polska, skupi się na działalności w krajach bałtyckich. Według dyrektora Radas UAB Viktorasa Juozapaitisa, na decyzję wpłynął powoli rosnący popyt.

Koszty obiektów handlowych: 45% – to średni w. zrost budżetów service charge (utrzymanie czystości i infrastruktury technicznej, ochrona, naprawy, ubezpieczenie obiektu, zarządzanie, administracja, podatki i użytkowanie wieczyste, oraz media), w latach 2019-2024 w obiektach handlowych w Polsce przeanalizowanych przez agencję doradczą Cushman & Wakefield. Na podwyżki wpływ miały przede wszystkich dynamicznie rosnące koszty mediów, których wzrost w ramach service charge wyniósł 105%. W kontraktowanych na 2024 r. budżetach widać minimalne wzrosty na poziomie 2,4%, ale mimo to właściciele i zarządcy powinni podwoić wysiłki w celu zmiany ich struktury i długofalowego optymalizowania kosztów zużycia mediów. „Dynamiczny wzrost nominalnych budżetów rozpoczął się od 2021 r. Według naszych szacunków, w 2022 r. budżety service charge wzrosły o niemal 14% r/r, a w 2023 r. – o ok. 25%. Założenia na ten rok mówią o minimalnym wzroście na poziomie ok. 2,4%, co powinno dać nieco wytchnienia zarówno właścicielom obiektów handlowych, jak i oczywiście ich najemcom” – powiedziała Regional Shopping Center Director, Cushman & Wakefield Agnieszka Bobela-Musiał.

Pepco: Działalność Grupy Pepco na Węgrzech stała się celem złożonego ataku phishingowego, w wyniku którego utracono środki pieniężne o wartości ok. 15,5 mln euro. „Grupa podjęła natychmiastowe kroki, by wyjaśnić i odpowiednio zareagować na ten incydent, a przy tym zapewnić bezpieczeństwo systemów IT całej Grupy, jak również wewnętrznego nadzoru finansowego. Podjęto również dodatkowe działania mające na celu przetestowanie i ulepszenie obecnych zasad i procedur. W rezultacie ataku utracono środki pieniężne o wartości ok. 15,5 mln euro, nie uwzględniając potencjalnego odzyskania całości lub części tej kwoty. Nie jest obecnie jasne, czy Grupie uda się odzyskać całość lub część tej kwoty, ale Pepco pracuje nad tym wraz z bankami oraz policją. Na chwilę obecną, nie ma informacji by ten incydent dotyczył informacji bądź danych pochodzących od klientów, dostawców lub pracowników” – czytamy w komunikacie.

Żabka Polska: W Opolu, w budynku lokalnej stacji paliw Viwa, został otwarty sklep Żabka. To druga placówka sieci tego typu przeznaczona nie tylko dla zmotoryzowanych klientów. Prócz standardowej oferty produktowej Żabki, asortyment został dostosowany w taki sposób, aby klienci zmotoryzowani mogli kupić to, czego będąc w drodze czy podróży potrzebują. Nie zabrakło kawy na wynos oraz ciepłych przekąsek z oferty gastronomicznej Żabka Café, a także produktów motoryzacyjnych. Klienci mogą także zapłacić w sklepie za zakupione paliwo. Placówka będzie otwarta przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W 2024 r. sieć planuje otwierać kolejne sklepy na stacjach paliw.

Płatności bezgotówkowe: Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie od początku trwania programu zrealizowano blisko 1,8 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 110 mld zł, podano.

Ceneo.pl: Udostępnia klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5×0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 zł. W przypadku chęci skorzystania z rat na wyższą kwotę lub potrzeby rozłożenia należności na więcej rat, dostępne są raty z oprocentowaniem, które również obsługiwane są 100% online.

OLX: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował praktyki serwisu sprzedażowego OLX i zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie oraz zwrotu klientom pieniędzy. Zarzuty prezesa dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do zakresu pakietu ochronnego, nieudzielania informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej i mylącego sortowania ofert według najtańszych produktów, podał Urząd.

ROZWÓJ BIZNESU

Global Cosmed: Od 1 marca 2024 r. zmienił nazwę na Dr. Miele Cosmed Group i zdecydował się na przekształcenie struktury firmy po zakończeniu modernizacji i rozbudowie zakładów produkcyjnych, w tym wprowadzonej w nich specjalizacji produkcyjnej oraz rebrandingu marek: Kret, Bobini, Sofin i Apart, podała spółka. 1 marca 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia dwóch spółek grupy kapitałowej jednego z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej na rynku. Trwającemu od listopada procesowi łączenia towarzyszą zmiany w zarządzie spółki dominującej, wprowadzenie nowej nazwy i szeregu optymalizacji organizacyjnych, podano.

AmRest: Zakłada osiągnięcie wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów (z wyłączeniem akwizycji M&A) w 2024 r. oraz dwucyfrowego wzrostu EBITDA, wynika z prezentacji. Grupa zakłada też, że capex w 2024 r. wyniesie ponad 200 mln euro wobec 214,9 mln euro w 2023 r., a liczba nowych otwarć ma być w 2024 r. podobna do tej z ub.r. W 2023 roku AmRest otworzył 114 restauracji wobec 109 oddanych do użytku w 2022 roku – tym samym spółka osiągnęła swój cel zwiększając liczbę otwarć r/r. Jednocześnie, w ramach strategii optymalizacji portfolio 54 lokale zostały zamknięte, co przełożyło się na wzrost netto na poziomie 60 restauracji w porównaniu do 47 restauracji w roku poprzednim.

AmRest: Odnotował 44,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wobec 40,8 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (uwzględniający działalność zaniechaną) sięgnął w ub.r. 44,9 mln euro wobec 1,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 103,52 mln euro wobec 103,04 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 379,2 mln euro wobec 325,8 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 431,63 mln euro w 2023 r. wobec 2 126,73 mln euro rok wcześniej. W 2023 r. poziom nakładów inwestycyjnych (capex) Grupy wyniósł 214,9 mln euro, co stanowi wzrost o 44,5% r/r.

Global Cosmed: Odnotował wstępnie 44 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. przy przychodach wynoszących 444,5 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w całym 2023 roku wzrosły o 12%, a EBITDA to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 2022 r. (EBITDA 2022 roku wyniosła 12,6 mln zł), podano.

InPost Fresh: Beata Podleśna-Gumkowska objęła stanowisko dyrektora zarządzającego InPost Fresh, podał InPost. Wcześniej w zespole InPost Fresh pełniła rolę business unit director, pracowała także w Grupie Allegro i Grupie EMAG, rozwijając wiele platform i kategorii produktowych.

Kaufland Polska: Zmiany personalne w zarządzie od 1 marca 2024. W ramach zmian personalnych Michał Łagunionek obejmie stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 marca 2024 r. Jest on związany ze spółkami grupy Schwarz od ponad 20 lat i zastąpi Gunnara Günther, który opuszcza firmę. Kaufland jest reprezentowany w Polsce od 2001 roku i obecnie posiada 245 sklepów. Adam Madeja (Dyrektor Departamentu Sprzedaży Region Zachód), Ewelina Jarosińska (Dyrektor Departamentu Obszary Centralne), Marcin Łojewski (Dyrektor Departamentu Administracji) i Paweł Staniszewski (Dyrektor Pionu Controllingu) opuszczają firmę z dniem 29 lutego 2024. Z dniem 1 marca 2024 obowiązki odpowiednio przejmują: Martin Piterak obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży Region Zachód. Karol Krasowski obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Obszary Centralne. Przemysław Witkowski obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji. Krzysztof Szponder obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Zakupu od dnia 1 czerwca 2024. i zastąpi Laurę Elenę Manu, która w ub.r. odeszła z firmy. Stephanie Völlinger obejmie stanowisko Dyrektora Pionu Controllingu.

Mazurska Manufaktura: Nawiązała współpracę z niemieckim firmą alkoholową Schwarze und Schlichte. Współpraca obejmuje wyłączną dystrybucję na rynek polski zarówno marki aperitifu Déjà-Vu, jak i koktajli Shatler’s z kategorii RTD (pojawią się w Polsce w II kw. br.). „Dzięki współpracy z Schwarze und Schlichte mamy szansę na jeszcze większe urozmaicenie naszego portfela alkoholi mocnych, w którym królują tradycyjne, rzemieślnicze wódki i nalewki kraftowe. Dodanie to tego zestawu marki Déjà-Vu to krok w stronę trochę innej, na pewno nieco młodszej grupy konsumentów. Bitter aperitify podbijają menu koktajli serwowanych w barach i restauracjach jako jeden z najbardziej popularnych składników. Jesteśmy przekonani, że dystrybuowany przez nas aperitif dobrze odnajdzie się na polskim rynku, stając się ciekawą alternatywą dla najbardziej rozpoznawalnych marek aperitifów. Jednocześnie cieszy też współpraca z tak znanym zagranicznym producentem” – powiedział dyrektor generalny w Mazurskiej Manufakturze Jakub Gromek.

Ebury i Shoper: Firmy nawiązały współpracę, która ułatwi polskim e-sklepom ekspansję na zagraniczne rynki w tym te spoza UE. Nawet kilka procent marży mogą stracić firmy działające w modelu cross-border e-commerce, jeżeli nie potraktują na poważnie transakcji zagranicznych. Dzięki porozumieniu firm, e-sprzedawcy zyskają narzędzia rozwiązujące ten problem, ponieważ umożliwiają one zarządzanie ryzykiem kursowym przy sprzedaży na wielu rynkach i w wielu walutach. „Co ważne, z tych rozwiązań może skorzystać każdy rodzaj działalności – zarówno duże, jak i średnie oraz małe firmy” – skomentował Head of Financial Services w Shoper Łukasz Piechowiak.

SuperDrob: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony i Konkurencji (UOKiK) o zgodę na utworzenie wraz z LHBBS Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy. Wniosek wpłynął 21 lutego 2024 r. Sprawa jest w toku. Utworzenie nowego przedsiębiorcy jest etapem rozwoju LHBBS oraz kolejnym etapem rozwoju grupy SD, w tym eksploracja rynków europejskich i światowych. Nowotworzona spółka będzie, co do zasady, spółką holdingową z ewentualną działalnością operacyjną w zakresie handlu. Przedmiotem jej działalności będzie nabywanie aktywów innych przedsiębiorców, przede wszystkim poza rynkiem polskim. SD prowadzi działalność w Polsce i na świecie, m.in. na rynku hodowli i przetwórstwa mięsa drobiowego. Firma specjalizuje się również w produkcji dań gotowych do spożycia (mrożonych i chłodzonych) tzw. convenience food. LHBBS Holding jest spółką utworzoną w 2023 r., która jest spółką holdingową i nie prowadzi działalności operacyjnej.

Bielenda Kosmetyki Naturalne: Wspierana przez inwestora Innova Capital, przejmie pełen pakiet udziałów w spółce Kanani Europe, która jest producentem polskich kosmetyków dostępnych pod marką Miya Cosmetics. W ramach transakcji TDJ – dotychczasowy właściciel firmy – dołączy również do akcjonariatu Grupy Bielenda, podały spółki we wspólnym komunikacie. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Tchibo Polska: W 2024 roku Tchibo skupia się m.in. na rozwoju technologicznym programu lojalnościowego TchiboCard. Już wkrótce klienci robiący zakupy w sklepie, będą mogli być wyszukiwani za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, a reklamacje i zwroty będą mogły być dokonywane na podstawie konta TchiboCard – do wykonania transakcji nie będzie potrzebny paragon czy faktura. Zaplanowano także wdrożenie udogodnienia w postaci stacjonarnej rejestracji do programu na tablecie w sklepach. W ub.r. osoby korzystające z TchiboCard dokonały łącznie ponad 1,2 mln transakcji. W ciągu 10 lat trwania programu dołączyło do niego kilkaset tysięcy klientów, którzy w tym czasie zakupili blisko 3 mln kg kawy, blisko 3 mln napojów kawowych, z czego w samym 2023 roku było to 354 tys. filiżanek.

Targi spożywcze: W dniach 17-21 lutego 2024 r. w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) odbyły się targi Gulfood, jedne z najważniejszych i największych międzynarodowych wydarzeń targowych dla branży spożywczej na świecie. Podczas tegorocznej edycji targów swoje produkty prezentowało ponad 5 500 wystawców ze 190 krajów, a liczbę odwiedzających organizator targów wstępnie oszacował na około 200 tys. osób. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz ósmy zorganizował na tych targach polskie stoisko narodowe – pod hasłem „Poland tastes good”. Stoisko zlokalizowane było w trzech sektorach branżowych: ogólnospożywczym, produktów mlecznych oraz napojów. Polską ofertę eksportową prezentowało łącznie kilkadziesiąt firm reprezentujących następujące grupy produktowe: owoce i warzywa, soki, żywność bezglutenowa, produkty piekarnicze, makarony, produkty przemiału zbóż, mięso i produkty mięsne, mleko oraz wyroby mleczne, w tym mleko w proszku, przyprawy, a także napoje i kawa. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych do ZEA w 2022 r. wyniosła 126 mln euro, co oznacza 55% wzrost r/r.

Źródło: ISBnews