Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 14-18 listopada.

RYNEK OZE

Obligo giełdowe: Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. obliga giełdowego, podała Kancelaria Prezydenta.

Offshore: Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

Offshore: Polska posiada potencjał morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na poziomie 33 GW, wskazano również 20 nowych obszarów w polskiej części Morza Bałtyckiego, w tym 18 w wyłącznej strefie ekonomicznej i 2 na morzu terytorialnym, wynika z raportu „Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce”, przygotowywanego na zlecenie PSEW przez Morski Instytut UMG, Ramboll i KP Consulting. Jeśli całkowity potencjał Bałtyku zostanie wykorzystany, morska energetyka wiatrowa do 2040 r. mogłaby zaspokajać do 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, a local content mógłby osiągnąć 65%.

Produkcja OZE: W okresie styczeń-październik 2022 r. w elektrowniach wiatrowych wyprodukowano 15,25 TWh energii (wzrost o 39,12% r/r)., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Onshore: Nie ma jednoznacznych dowodów na to, by dźwięki elektrowni wiatrowych, w tym infradźwięki, wywierały negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka, wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk (PAN). W odległości 500 m od elektrowni wiatrowej poziom hałasu wynosi poniżej 40 dB – jest to poziom, który nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych, podano.

Inwestycje w energetykę: Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie szerokiej dyskusji na temat inwestycji w energetykę – w szczególności zabezpieczenia źródeł finansowania, możliwego wkładu poszczególnych podmiotów i udziału sektora prywatnego. Oprócz inwestycji niezbędne będą też stabilne i przewidywalne regulacje – a te można wypracować wyłącznie w ramach uczciwego, rzetelnego i prowadzonego w dobrej wierze dialogu. FPP zwraca się do decydentów o sprawne przygotowanie ram do prowadzenia takiego dialogu i deklaruje chęć merytorycznego zaangażowania się w ten proces.

SPÓŁKI OZE

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce finansować modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, ponieważ postrzega je jako „wąskie gardło” rozwoju energetyki odnawialnej, poinformował ISBnews prezes Wojciech Hann.

V-Ridium: Firma będąca częścią Greenvolt Group przeszła rebranding i obecnie jako Greenvolt Power wzmacnia działania jako deweloper sektora energii słonecznej i wiatrowej w Polsce i na arenie międzynarodowej, podała spółka. Obecnie firma jest zaangażowana w projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 107,5 MW, farm wiatrowych o łącznej mocy 798,6 MW oraz magazynów energii w Polsce o łącznej mocy ca 1400 MW.

ZA Puławy: Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie lat 2022-2030 wyniosą blisko 864 mln zł, podała spółka, prezentując przyjęte przez nią implikacje strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030. Do 2024 roku ZA Puławy planują przeprowadzić analizy dot. budowy elektrowni atomowej SMR, podano także.

Polsat Plus: Oczekuje, że produkcja energii z wiatru on-shore w inwestycjach grupy ma ruszyć w III kw. 2023., poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Orange Polska: Obniży całkowite zużycie energii przynajmniej o kolejne 25 GWh, czyli dodatkowe 2% (dla energii biurowej redukcje sięgną natomiast aż 8%) w 2022 roku w porównaniu do ubiegłego, podał operator.

Columbus Energy: Odnotował 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Photon Energy: Zwiększył wartość objętych przez inwestorów emisji zielonych obligacji o kuponie 6,5% do 77,5 mln euro, podała spółka. Dodatkowa kwota nominalna w wysokości 2,5 mln euro została w całości ulokowana w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Spółka przeznaczy wpływy netto z emisji na dalsze finansowanie rozwoju i budowy własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, podano także.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Columbus Energy: Przyjął wiążącą ofertę od Engie Zielona Energia (EZE) – podmiotu z Grupy Engie, dotyczącą sprzedaży farm fotowoltaicznych o mocy 102,5 MW za 97,6 mln euro, podała spółka.

Figene Capital: Otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9 MW w województwie warmińsko-mazurskim, co było kluczowym warunkiem projektu, podała spółka. Obecnie Figene posiada projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych o potencjalnej mocy wynoszącej łącznie 127 MW.

Tauron: Zakończył budowę farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW w gminie Milejewo w województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka. To jedenasta farma wiatrowa grupy, obejmująca 3 turbiny o mocy 2 MW. Tym samym liczba turbin Taurona wzrosła do 200, a moc do 416 MW.

Eurocash: Grupa Eurocash, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, dołączyła do globalnej Inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Jej celem jest wspieranie przedsiębiorstw w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Grupa Eurocash znalazła się w wąskim gronie kilkunastu pierwszych polskich organizacji, które dołączyły do tej inicjatywy. Już 3,5 tys. firm z całego świata, w tym liderzy handlu i branży FMCG, przeciwdziała zmianom klimatycznym w ramach SBTi. Uczestnictwo w prestiżowej inicjatywie jest częścią Strategii Grupy Eurocash na lata 2023-2025, która uwzględnia ambitne cele dekarbonizacyjne.

Źródło: ISBnews