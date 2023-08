Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 14-18 sierpnia.

RYNEK OZE

Inwestycje w OZE: Polska awansowała w rankingu EY RECAI – atrakcyjności państw dla tych, którzy inwestują w odnawialne źródła energii – o jedno miejsce, na 17. pozycję. Liderem rankingu pozostają USA, a drugie są Niemcy, które tym razem wyprzedziły Chiny. Polska stała się jednocześnie 10 najatrakcyjniejszym krajem na świecie w rankingu PPA, umów na długoterminowy zakup/sprzedaż energii z OZE (rok temu była 15), wynika z rankingu EY RECAI.

SPÓŁKI OZE

Zeneris Projekty: Dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarach fotowoltaiki, hydroenergetyki oraz biogazu, zakończył I półrocze 2023 r. wzrostem przychodów ze sprzedaży do ponad 4,57 mln zł (vs. 2,78 mln zł r/r). W III kwartale spółka planuje rozszerzyć zakres działalności o perspektywiczny segment urządzeń przeciwpowodziowych.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

PGE: PGE PAK Energia Jądrowa złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w w Koninie-Pątnowie, podała spółka.

PGE: W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od sześciu miesięcy trwa budowa gazowego bloku kogeneracyjnego. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z dostarczeniem oraz posadowieniem na fundamencie turbozespołu gazowego, a także wodnego kotła odzysknicowego. To kolejny etap inwestycji, dotyczący posadowienia i montażu turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidującym zakończenia inwestycji w IV kwartale 2023 roku.

Źródło: ISBnews