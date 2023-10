Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 2-6 października.

RYNEK OZE

Cena referencyjna: Projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt określa ceny referencyjne m.in. dla biogazu, geotermii, energii wiatrowej i fotowoltaiki w zależności od łącznej mocy zainstalowanej.

Budownictwo socjalne: W ramach programu Termo i programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK), dotyczących rozwoju instalacji OZE zawarto ponad 1,5 tys. umów na inwestycje o wartości 196,4 mln zł, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Dofinansowanie z budżetu wyniosło ponad 85 mln zł.

Aukcje OZE: Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił siedem aukcji zwykłych na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. W listopadowych aukcjach OZE na sprzedaż trafi prawie 88 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 40,8 mld zł. Aukcje w 2023 r. będą przeznaczone wyłącznie dla tzw. nowych instalacji.

Wodór: Nadzorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Instytut Energetyki – Instytut Badawczy (IEn) pokieruje międzynarodowym projektem „Hy-SPIRE: Hydrogen production by innovative solid oxide cell for flexible operation at intermediate temperature”. Projekt dofinansowano w ramach Clean Hydrogen Partnership dotyczącym stałotlenowych ogniw elektrochemicznych (SOC). Będzie to pierwszy projekt koordynowany przez polski podmiot.

SPÓŁKI OZE

Sunex: Zanotował 81,69 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2023 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. W I-III kw. br. skonsolidowane przychody wyniosły 270,09 mln zł, co oznacza wzrost o 28,7% r/r.

Polenergia: W ramach zapisów na akcje w ofercie publicznej złożono zapisy na łącznie 10 835 130 akcji serii AB, a w związku z wystąpieniem nadsubskrypcji zapisy dodatkowe ulegną łącznej redukcji o około 80,62%, podała spółka.

Polenergia: Zawarła warunkową umowę nabycia 60% udziałów w Naxxar Wind Farm Four Srl z siedzibą w Bukareszcie od Naxxar Renewable Energy Management Holding Srl, podała spółka. Naxxar Wind Farm Four posiada pakiety udziałów (około 7%) w siedmiu spółkach celowych rozwijających projekt farmy wiatrowej w Rumunii w okręgu Tulcza z planowaną mocą do 685,6 MW (ostateczna moc możliwa do realizacji dla tego projektu może się zmniejszyć), posiadający techniczne warunki przyłączenia do sieci.

BNP Paribas BP: Zrównoważone finansowanie udzielone przez BNP Paribas Bank Polska wyniosło 8,4 mld zł na koniec II kw. 2023 r, czyli 9,3% całego portfela kredytów, podał bank.

Columbus: Strategia na lata 2023-2028 zakłada m.in. ustabilizowanie i rozwój sprzedaży dla domów i biznesu w Polsce, ekspansję na kolejne rynki, tj. Słowenię i Chorwację, a także znaczące lub całkowite zredukowanie finansowania od inwestora DC24 ASI i pozyskanie strategicznego inwestora do realizacji wielkoskalowych magazynów energii, podała spółka.

Raen: Odnotował 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Columbus: Odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 41,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Projekt Solartechnik: Uruchomił farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 MW w miejscowościach Górzyca i Żabice (woj. lubuskie), podała spółka.

Orlen: Orlen Wind 3 – spółka z Grupy Orlen – zawarł warunkową umowę zakupu dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 60 MW ze spółką należącą do brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust, podała spółka. Uruchomione w 2022 roku instalacje znajdują się w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim. Po finalizacji transakcji Orlen będzie posiadał blisko 1 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Polenergia ma 50% udziałów, zawarły z wykonawcami umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i ochronę kabli, które wstępnie opiewają na łączną kwotę ok. 372 mln euro, podała Polenergia.

Tauron: Firmy i instytucje, korzystające z odnawialnych i kogeneracyjnych źródeł energii Taurona, ograniczą w tym roku o ponad 1 mln ton emisję dwutlenku węgla, podała spółka. Elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne energetycznego lidera wyprodukowały w pierwszej połowie tego roku o 10% więcej energii elektrycznej niż rok temu. Wzrosła też moc zainstalowana segmentu źródeł odnawialnych Taurona.

R.Power i Orange Polska: Zawarły umowę, w ramach której Orange zakupi w okresie 2024-2034 ponad 600 GWh energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy fotowoltaiczne należące do Grupy R.Power, podała spółka R.Power.

JSW: Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę dotyczącą pożyczki na kwotę 85 mln zł, na finansowanie projektu „Gospodarcze wykorzystanie metanu – KWK Budryk”, podała spółka.

Orlen: Orlen Południe – spółka z Grupy Orlen – uruchomił w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych (UCO FAME). Instalacja o wartości 127,5 mln zł będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.

ZE PAK: Spółki celowe należące do Grupy ZE PAK zleciły Onde budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 138,6 MW. Wartość prac to ponad 357 mln zł, podało Onde. Spółka podkreśla, że to jeden z największych pod względem finansowym kontraktów w jej historii i największy w obszarze realizacji farm wiatrowych.

Orlen: Grupa uzyskała ostateczną decyzję ministra infrastruktury o przyznaniu pięciu nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, podała spółka. Otwiera to drogę do rozpoczęcia fazy przygotowawczej inwestycji. Zgodnie z planami, kolejnych pięć morskich farm Grupy Orlen będzie miało moc ok. 5,2 GW.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power AS – projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z SIF Netherlands aneksy do umów o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji fundamentów typu monopal pod turbiny wiatrowe dla każdego z projektów, podała Polenergia.

Alior Bank: Wprowadził kredyt inwestycyjny do grantu OZE, rozszerzając tym samym ofertę finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Kredyt można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Grant OZE jest udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i umożliwia spłatę kapitału kredytu w wysokości 50% kosztów netto realizowanej inwestycji. Kredyt inwestycyjny do grantu OZE jest udzielany na okres do 20 lat, a jego maksymalna kwota wynosi 5 mln zł.

Źródło: ISBnews