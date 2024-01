Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 25-29 grudnia.

RYNEK OZE

Wsparcie inwestycji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje uruchomienie blisko 20 naborów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 w 2024 roku, zapowiedziała Agencja. Wsparcie obejmie różnorodne sektory gospodarki, obejmie firmy z sektora MŚP, samorządy oraz innowatorów.

Wsparcie inwestycji: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kieruje ofertę Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje przede wszystkim do podmiotów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mogły nie mieć jeszcze styczności z systematyką zrównoważonego rozwoju (taksonomią UE), poinformował ISBnews dyrektor programu „Rozwój przemysłu” w BGK Marcin Terebelski. Oferta jest dostępna do końca 2024 r., bez limitu środków dla programu.

Moc PV: Na przestrzeni dwunastu miesięcy Polska zyskała prawie 4,8 GW nowych mocy i zajęła 2 miejsce w Unii Europejskiej pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV. Wzrost w obszarze samych inwestycji fotowoltaicznych wyniósł ok. 60% r/r. Prognozy na obecny rok są równie optymistyczne – IEO zakłada, że pod koniec 2023 r. przekroczymy 18 GW mocy zainstalowanej fotowoltaiki, tym samym bijąc o ponad 6 GW rekord przyrostu mocy r/r. Odnawialne źródła energii są jednym z priorytetów dla nowego rządu. Kluczowe jest jednak poprawa dialogu rząd-biznes i stabilne przepisy. Wprowadzenie dynamicznych taryf zwiększy zainteresowanie magazynami energii i układami sterowania pracą odbiorników, przekładając się ostatecznie na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, wskazał dla ISBtech Mariusz Kostrzewa, prezes Zeneris Projekt. Widzimy to już obecnie za sprawą zwiększonej liczby zapytań ze strony inwestorów, którzy starają się o dotacje dla swoich firm. Stawiają oni na inwestycje technologiczne z modułem energetycznym, przewidującym zastosowanie magazynów energii, które nie będą służyć wyłącznie magazynowaniu nadwyżek z PV” – ocenił Kostrzewa. „Nasza zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w przepisach i dostosowywania się do nowych warunków umożliwiła utrzymanie stabilności w trudnych czasach, co przekłada się na trwałą i zrównoważoną pozycję na rynku” – dodał w komentarzu dla ISBtech prezes Supreme Energy Mateusz Wróbel.

Zamrożenie cen: Stabilizacja cen energii jest ważnym procesem dla konsumentów. Możliwy wzrost cen energii o 70% spowodowałby problemy finansowe wielu gospodarstw domowych. Dla sektora OZE w 2023 roku nie będzie to miało większego znaczenia, ocenia prezes Zeneris Projekty Mariusz Kostrzewa w rozmowie z ISBtech. Przedłużenie systemu ograniczającego koszty energii tylko do połowy roku jest ważnym sygnałem, że rząd nie będzie tego systemu ponownie przedłużał. Ponadto w przyszłym roku pojawi się wiele nowych projektów biznesowych ze wsparciem dotacyjnym, dodał.

SPÓŁKI OZE

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) nabył zielone obligacje o wartości ponad 81 mln zł, które zostały wyemitowane przez spółkę z Grupy WMC PV, podał bank, który był również organizatorem emisji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 25 MW.

ING BSK: Sustainable Fitch przyznał rating ESG dla ING Banku Śląskiego na poziomie 2 w pięciostopniowej skali, przy czym 1 oznacza ocenę najlepszą, a 5 najgorszą, podał bank. Ocena odzwierciedla działania banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie kryteriów środowiskowych i społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego w jego działalności, strategii i zarządzaniu.

Enea: Przyjęła „Politykę klimatyczną Grupy Enea”. Głównym celem dokumentu jest określenie wpływu działalności Grupy na środowisko naturalne oraz wskazanie kierunków działania i mechanizmów zarządzania zapewniających odpowiedzialną działalność biznesową Grupy z poszanowaniem naturalnych zasobów planety, podała spółka.

Saule Technologies: Postanowiło przeprowadzić w I kw. 2024 r. przegląd opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności, podała spółka. Przegląd zostanie przeprowadzony w celu przyspieszenia i intensyfikacji rozwoju spółki, w drodze wyboru najkorzystniejszej formy finansowania jej planów rozwojowych.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Tauron: W ostatnich dniach 2023 r. rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej Postomino o łącznej mocy 90 MW, będzie to pierwszy projekt spółki realizowany w formule cable pooling, podał Tauron. Farma zostanie przyłączona do istniejącej już farmy wiatrowej w Marszewie. Pierwsza energia elektryczna z tej elektrowni popłynie w 2025 roku.

Polenergia: Spółki zależne Polenergii, rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Szprotawa I o łącznej mocy zainstalowanej 47 MWp i Szprotawa II o łącznej mocy zainstalowanej 20 MWp, zawarły ze spółką P&Q umowy dotyczące budowy ww. farm, podała Polenergia. Łączna wartość umów wynosi ok. 89 mln zł.

BGK: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, podał bank. Umowa opiewa na kwotę 499,85 mln zł, z czego ponad 424 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Źródło: ISBnews