Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 3-7 lutego.

RYNEK OZE

Offshore: Rozpoczęły się konsultacje projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Projekt m.in. wprowadza możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych na obszarze gmin miejskich.

Wsparcie unijne: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje uruchomienie nowych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych we współpracy z jednostkami sektora publicznego. Ich celem będzie opracowanie rozwiązań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby instytucji publicznych, związane z transformacją w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu i cyfryzacją. Na ten cel przeznaczonych zostanie 505 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podała instytucja.

ESG: Automatyzacja procesów finansowych (w tym blockchain i chmura obliczeniowa) to dla 41% respondentów obszary o największym potencjale kształtujące przyszłość firm w 2025 roku, wynika z badania do raportu KPMG i ACCA, w którym wzięli udział dyrektorzy finansowi w Polsce. Jednocześnie CFO są bardziej skłonni myśleć o regulacjach ESG jak o szansie biznesowej niż jak o wyzwaniu (odpowiednio: 35% i 24% badanych).

ESG: Połowa firm (50%) weryfikuje i modyfikuje swoje strategie redukcji kosztów co kwartał, 21% czyni to wyłącznie „w razie potrzeby”, a 12% przedsiębiorstw decyduje się na przegląd takich działań raz na pół roku, wynika z badania firmy doradczo-technologicznej Future Mind. Mimo rosnącej świadomości ekologicznej, tylko 15% firm deklaruje wysoki priorytet dla zrównoważonego rozwoju w ramach strategii redukcji kosztów, przy czym często uzależniają go od zgodności z celami finansowymi.

ESG: W Polsce 89% największych przedsiębiorstw deklaruje raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, natomiast 22% największych firm deklaruje działania na rzecz zgodności ze standardami ESRS, co – chociaż jest wynikiem o 10 pkt proc. powyżej średniej europejskiej – pozostaje wyzwaniem w kontekście konkurencyjności na rynku UE, wynika z globalnego raportu KPMG.

Produkcja z OZE: Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 2,05% r/r do 166,99 TWh w 2024 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ub.r. 62,85% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 27,11%, wynika z danych PSE.

Zielony Ład: Maciej Marcinkowski, dyrektor ds. inwestycji w Lidl Polska, wypowiadając się na temat Europejskiego Zielonego Ładu i jego wpływu na sektor biznesowy, podkreślił potrzebę dostosowania regulacji do realiów rynkowych, wyzwania związane z dyrektywą EPBD oraz roli firm w procesie transformacji ekologicznej. „Biznes oczekuje stabilnego, przewidywalnego i jakościowego prawa, które umożliwi realizację ambitnych celów środowiskowych bez niepotrzebnego obciążania przedsiębiorców” – ocenił Marcinkowski. Przykładem regulacji, która wymaga szczególnej uwagi, jest dyrektywa UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), mająca na celu optymalizację zużycia energii. „W Lidl Polska popieramy inicjatywy proekologiczne, lecz wiemy, że kluczowe dla ich stosowania jest dopasowanie dyrektyw do możliwości rynku oraz inwestorów. Wyzwania związane z praktycznym wdrożeniem EPBD, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy elektromobilność, wymagają pragmatycznych i elastycznych rozwiązań” – podkreślił. W tym kontekście, Lidl Polska proponuje m.in. przedłużenie terminów transpozycji dyrektywy oraz wprowadzenie możliwości stopniowych renowacji, co umożliwi efektywniejsze dostosowanie się do nowych wymogów. „Zdecydowanie optujemy za wprowadzeniem ekwiwalentu mocowego pozwalającego na zamianę wielu niskowydajnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na wydajniejsze i szybsze ładowarki spełniające oczekiwania klientów” – dodał.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Wsparcie unijne: Komisja Europejska ogłosiła wyniki naboru w konkursie Instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącym budowy infrastruktury paliw alternatywnych (CEF AFIF 2024). Dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty aplikujące w naborze, które będą realizowane na terenie Polski. Łączna wartość środków CEF przyznanych dla tych projektów wynosi prawie 59 mln euro, w tym na infrastrukturę, która zostanie wybudowana w Polsce prawie 25 mln euro, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Ładowarki na MOP-ach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na budowę ogólnodostępnych, szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora oraz dostawcy usług ładowania na 31 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), podała GDDKiA. Oferty można składać do 1 kwietnia br. Okres dzierżawy to 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

BEV: W Polsce zarejestrowanych zostało 1 121 nowych aut osobowych napędzanych wyłącznie energią elektryczną, dostarczaną przez akumulatory trakcyjne (BEV) w styczniu 2025 roku, o 0,4% więcej r/r, wynika z danych IBRM Samar.

ROZWÓJ BIZNESU

Ecnology Group: Oczekuje, że współpraca z Polkomtelem otworzy spółce drogę do nowych rynków i znacząco przyczyni się do wzrostu przychodów w nadchodzących latach, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Pac-Pomarnacki.

GreenWay Polska: Mirova Energy Transition 6 z siedzibą w Paryżu złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GreenWay Holding z siedzibą w Gdyni, wraz z jej spółkami zależnymi, podał Urząd.

GreenWay Polska: Trwają negocjacje dotyczące przejęcia GreenWay Holding przez francuski fundusz Mirova Energy Transition 6, ale transakcja nie jest jeszcze przesądzona, poinformowało ISBnews biuro prasowe GreenWay Polska.

Elemental Holding: Elemental Econrg India – spółka utworzona w wyniku fuzji Elemental EMEA Global Trade Center DMCC oraz Econrg Systech – uruchomiła w Indiach zakład, który będzie zajmować się przetwarzaniem używanych katalizatorów samochodowych, podał Elemental Holding. Spółka zakłada przetworzenie ok. 130 ton materiału w 2025 r.

7R: Pozyskał ponad 150 mln zł z emisji zielonych obligacji w ramach programu obligacyjnego o wartości 100 mln euro, podał deweloper. Początkowo firma planowała pozyskać 100 mln zł, jednak duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i wybranych inwestorów prywatnych pozwoliło zwiększyć tę kwotę, podkreślono.

Grenevia: Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podmiot wchodzący w skład segmentu OZE Grupy Grenevia, zakończył realizację sprzedaży udziałów w spółkach projektowych posiadających portfel projektów farm PV na rzecz Flestilleby Investments za łączną cenę (w Enterprise Value) w wysokości ok. 170 mln zł, podała Grenevia.

Amazon: Ogłosił, że farma fotowoltaiczna w Miłkowicach – będąca pierwszym projektem energii odnawialnej realizowanym przez firmę w Polsce – rozpoczęła działalność. Zakup energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach jest jednym z czterech projektów Amazon w Polsce, opartym na OZE, które pomagają zrównoważyć energię elektryczną zużywaną przez centra danych i działalność operacyjną Amazon.

GS1 Polska: Opublikowała raport ESG za 2024 rok. Dokument został przygotowany w oparciu o nieobligatoryjne standardy ESRS dla MŚP (ESRS VSME). Jak podała spółka, jest to pierwszy polski raport firmy z sektora MŚP przygotowany według nowych standardów raportowania.

R.Power: Katarzyna Suchcicka obejmie stanowisko wiceprezes zarządu R.Power. Przed dołączeniem do R.Power przez niemal 6 lat pełniła funkcję prezes OX2 Polska, gdzie odpowiadała za rozwój projektów wiatrowych i solarnych, a wcześniej przez blisko 11 lat związana była z firmą Vestas, gdzie m.in. zarządzała działem projektów w Portugalii oraz odpowiadała za techniczne aspekty projektów w Norwegii, Szwecji, Polsce, Estonii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Kielce: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Kielcom finansowanie o wartości 224 mln zł w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju miasta. Pierwsza umowa podpisana w ramach tej pożyczki opiewa na kwotę 112 mln zł i pozwoli na realizację kluczowych inwestycji z zakresu rozwoju infrastruktury miejskiej i transportowej, a także wdrażania strategii środowiskowej i klimatycznej, podał bank.

Archiwa Państwowe: Na kompleksową termomodernizację 27 budynków należących do 20 Archiwów Państwowych w całej Polsce zostanie przeznaczonych 347 mln zł pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i środków własnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podał resort.

Equinor i Polenergia: Rozpoczęły prace przygotowawcze w obszarze tzw. landfallu, czyli w miejscu wyjścia kabli eksportujących prąd generowany z morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 na ląd, podała Polenergia.

Orlen i Northland Power: Rozpoczęły budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW, podał Orlen. Po miesiącach przygotowań 11 statków ruszyło na morze, by rozpocząć budowę fundamentów pierwszej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku.

Tauron: Zatwierdził decyzję Komitetu Inwestycyjnego dotyczącą rozpoczęcia etapu planowania projektu budowy kogeneracyjnego źródła ciepła w Elektrowni Łagisza w Będzinie, w ramach którego prowadzone będą analizy dotyczące realizacji inwestycji, podała spółka. Nowy system ciepłowniczy ma obejmować gazową jednostkę kogeneracyjną o mocy 140 MWt/120 MWe przystosowaną do produkcji na bazie paliw zeroemisyjnych, jednostkę wykorzystującą technologię Power to Heat oraz akumulator ciepła.

R.Power: Grupa zawarła warunkowo pakiet umów PPA dotyczących sprzedaży energii elektrycznej oraz gwarancji pochodzenia w odniesieniu do energii z odnawialnych źródeł energii z McDonald’s Polska, podała spółka. Pakiet umów PPA ma zostać podpisany również przez 95 członków grupy zakupowej McDonald’s – franczyzobiorców i dostawców. Pakiet umów PPA dotyczy sprzedaży energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych należących do spółek zależnych R.Power w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi powyżej 200 GWh. Łączna wartość Pakietu umów PPA przez cały okres ich obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów własnych emitenta.

Nabory NFOŚiGW: Energia dla wsi, to jeden z czterech naborów, jakie ruszają 3 lutego 2024 r. Oprócz wyczekiwanego przez rolników wsparcia OZE na wsi, NFOŚiGW uruchomił też dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych w ramach programu „NaszEauto” oraz dofinansowanie dla przedsiębiorstw w obszarze ciepłowniczym z programów „Kogeneracja Powiatowa” i „Kogeneracja dla Ciepłownictwa. Część 1) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW”.

Polenergia: Syrena Real Estate – zarządca i właściciel nieruchomości w Warszawie i Wrocławiu podpisała umowę typu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) ze spółką Polenergia Sprzedaż. Czteroletnia współpraca obejmuje dostawę zielonej energii pochodzącej z farm wiatrowych należących do Grupy Polenergia: FW Dębsk i FF Strzelino oraz usługę bilansowania energii z rynku.

PKO BP: Bank wprowadził do oferty dla klientów bankowości korporacyjnej kredyty w formule SLL (Sustainability-Linked Loan). Do tej pory takie finansowanie było dostępne jedynie w ramach kredytów konsorcjalnych. Finansowanie w formule SLL umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania, a jednocześnie promuje postęp w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności i efektywnego zarządzania.

Źródło: ISBnews