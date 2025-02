Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 10-14 lutego.

RYNEK OZE

Magazyny energii: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi 17 lutego nabór wniosków o dofinansowanie na budowę systemów magazynowania energii, podał Fundusz. Finansowanie programu w wysokości blisko 900 mln zł zapewniono z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

ROP: Przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zmiany dotyczące modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) mogą okazać się niezgodne z prawem UE i stać się podstawą do ich zaskarżenia przez przedsiębiorców – jeśli potwierdzą się doniesienia medialne, ocenia partner, szef Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke Katarzyna Barańska.

Ceny energii: Niskie ceny energii powinny być atutem Polski, a środkiem do tego są inwestycje, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Wskazał, że w ciągu dekady wartość inwestycji w rozwój sieci przesyłowych sięgnie 65 mld zł.

Greenhouse emissions: W III kwartale 2024 r. oszacowano spadek emisji gazów cieplarnianych w 16 krajach UE w porównaniu z tym samym kwartałem 2023 r. Największy spadek emisji gazów cieplarnianych odnotowano w Austrii (-7,8%), na Węgrzech (-3,3%) i w Danii (-2,8%), podał Eurostat. Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych oszacowano dla Austrii (-7,8%), Węgier (-3,3%) i Danii (-2,8%). Spośród tych 16 krajów UE, 4 odnotowały spadek PKB (Węgry, Austria, Estonia i Rumunia). Pozostałe 12 krajów UE (Malta, Chorwacja, Hiszpania, Dania, Czechy, Portugalia, Francja, Holandia, Polska, Belgia, Finlandia i Niemcy) odnotowało spadek emisji przy jednoczesnym wzroście PKB.

Cele klimatyczne: Według nowego raportu Wspólnego Centrum Badawczego UE (JRC), cel ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury maksymalnie o 1,5 st. C może nie zostać zrealizowany, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). W najbardziej ambitnym scenariuszu, biorącym pod uwagę realizację wszystkich obecnych zapowiedzi i deklaracji krajów G20, mimo zakładanego 4-krotnego spadku emisji do 2050 r., wzrost temperatury wyniesie ok. 1,8 st. C. W przypadku uwzględnienia jedynie obecnie uchwalonych polityk klimatycznych, mimo spadku globalnych emisji z obecnych 55 GtCOe do 46 GtCOe w 2050 r., wzrost temperatury do końca XXI wieku może wynieść nawet 2,6 st. C.

Ceny energii i AI: Globalne ceny gazu ziemnego spadały w styczniu w związku z obawami o zapotrzebowanie na energię elektryczną po prezentacji efektywnej kosztowo chińskiej platformy AI DeepSeek; jednak w dłuższej perspektywie ich wzrost będzie wciąż napędzany przez popyt na energię elektryczną na cele związane z cloud computing, data center czy bitcoin mining. Dopiero wkrótce przekonamy się, jaki wpływ na rynek będzie mieć zapotrzebowanie zgłaszane przez AI data center, uważa zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Rejestracje pojazdów: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 0,4% r/r i wyniosła 1 122 szt. w styczniu br., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

Mój rower elektryczny: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji społecznych projekt programu „Mój rower elektryczny”, podał Fundusz. Program dotyczy wsparcia zakupu nowych rowerów elektrycznych, elektrycznych rowerów transportowych (cargo) i elektrycznych wózków rowerowych. Budżet programu wyniesie do 50 mln zł. Konsultacje trwają od 12 do 25 lutego 2025 r.

NaszEauto: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) będzie dążyć do maksymalnego wykorzystania środków w ramach programu NaszEauto, natomiast jeżeli pojawi się ryzyko, że część budżetu programu nie zostanie wykorzystana, to wtedy podejmowane będą stosowne decyzje, podał resort w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska. Według resortu, wpływające zapytania wskazują, że bonus za złomowanie samochodu może cieszyć się popularnością przy aplikowaniu o dofinansowanie w ramach programu.

Rejestracje pojazdów: Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 16% r/r do 551,6 tys. pojazdów, w tym nowych pojazdów z napędami alternatywnymi – o 27% r/r do 280 tys. w 2024 roku, wynika z raportu KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Gorsze wyniki notują natomiast fabryki motoryzacyjne w Polsce, w których w br. wyprodukowano 553 tys. pojazdów, tj. o 11% mniej r/r.

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa Orlen: Uzyskała ocenę B w kategorii Klimat w niezależnym globalnym badaniu środowiskowym realizowanym przez organizację ratingową CDP, podała spółka. Oznacza to znaczną poprawę względem ubiegłych lat, gdy koncernowi przyznawano ocenę D.

Grupa Recykl: Odnotowała 0,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Google: Podpisał memorandum z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Jak poinformował CEO Alphabet i Google Sundar Pichai, będzie ono dotyczyło współpracy m.in. w rozwoju sztucznej inteligencji AI w sektorze energetyki, cyberbezpieczeństwa. Zapowiedział także rozszerzenie programów szkoleniowych, które docelowo mają objąć ponad 1 mln Polaków. Na najbliższe 5 lat Google przewidział na ten cel 5 mln USD.

Klara Renewables: Rozważa poszerzenie swojego portfela aktywów odnawialnych w Polsce, zarówno poprzez własny rozwój, jak i poprzez nabycie projektów od podmiotów zewnętrznych, podała spółka. Obecnie spółka dysponuje sześcioma farmami wiatrowymi o łącznej mocy 172,5 MW.

Polska-Hiszpania: Perspektywiczne pole współpracy Polski i Hiszpanii to OZE, nowoczesna mobilność, tworzenie zielonych technologii, ocenia prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Andrzej Dycha.

Moce OZE: Moc PV w krajowym systemie elektroenergetycznym wynosi 21 291 MW według stanu na 1 stycznia 2025 r., a farm wiatrowych – 10 793 MW według stanu na 1 lutego 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Duży udział #OZE powoduje, że rośnie dynamika pracy systemu i zmienność cen, podkreśliły PSE na swoim profilu na platformie X.

Farmy Fotowoltaiki Polska: Planuje w strategii rozwoju na lata 2025-2027 m.in. zwiększenie portfela projektów do 3 000 MW, rozwój magazynów energii, inwestycje w technologie wodorowe, a także przejście na rynek główny GPW w III kw. 2026 r., podała spółka.

Grupa Elemental: Podpisała umowę z konsorcjum banków na finansowanie o łącznej wartości 252 mln euro oraz linii gwarancyjnej do kwoty 27 mln USD, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie oraz dalszy rozwój grupy.

Photon Energy: Odnotował 8,7 mln euro skonsolidowanego zysku EBITDA w 2024 r. wobec wcześniej prognozowanych 10 mln euro, podała spółka prezentując wstępne dane. Spółka szacuje też, że skonsolidowane przychody wyniosły 89,2 mln euro wobec wcześniej prognozowanego przedziału 90-100 mln euro.

Solidstudio: Fundusz bValue zainwestował 20 mln zł w Solidstudio – firmę technologiczną specjalizującą się w oprogramowaniu dla branży elektromobilności. podał fundusz. To druga inwestycja funduszu w 2025 r.

mBank: Przeznaczył ponad 7,6 mld zł na finansowanie zrównoważonych inwestycji w ubiegłym roku, a kolejne ponad 8,5 mld zł zmobilizował w ramach organizacji emisji zielonych obligacji i w ramach konsorcjów, podał bank. Łączna kwota 16,1 mld zł to konkretny wyraz zaangażowania banku w działania na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, podkreślono.

Uniqa: Pod marką Uniqa Sustainable Business Solutions uruchono kompleksowe doradztwo w zakresie ESG i inżynierii ryzyka. Eksperci Uniqa Sustainable Business Solutions wesprą firmy w budowie biznesowej odporności i transformacji ESG, w tym w raportowaniu niefinansowym, przygotowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i planu dekarbonizacji.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wprowadził do oferty kredyty inwestycyjne ze Zrównoważoną Gwarancją z unijnego Programu InvestEU, podał bank. Oferta BOŚ skierowana jest do przedsiębiorców mikro, małych, średnich oraz małych przedsiębiorców o średniej kapitalizacji, tj. zatrudniających do 500 pracowników.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże 73,6 mln zł dofinansowania na projekt „Budowa i doposażenie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych” w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku (woj. pomorskie), podał Fundusz. Finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 w ramach działania Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Grupa MOL: W swojej rafinerii Slovnaft w Bratysławie z sukcesem zakończyła testy produkcyjne ekologicznych paliw na bazie olejów roślinnych (HVO) oraz zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), podała spółka. Wykonana w niezależnym laboratorium Isotoptech Zrt analiza radioizotopowa potwierdziła jakość nowych paliw.

Erbud: Podpisał z Equinor Polska umowę o wartości 66,9 mln zł netto na generalną realizację bazy operacyjno-serwisowej w Łebie, która obsługiwać będzie morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3, podała spółka. Rozpoczęcie budowy planowane jest na marzec 2025 r., a jej zakończenie na połowę 2026 roku.

Pierwsza biometanownia: Pierwsza w Polsce biometanownia w ciągu najbliższych 4 tygodni rozpocznie produkcję biometanu na potrzeby polskiej gospodarki. Będzie on wykorzystywany w transporcie, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach.

Lidl Polska: Rozpoczął testy systemu kaucyjnego udostępniając klientom 300 butelkomatów w różnych regionach Polski. Testowe butelkomaty mają usprawnić proces zwrotu i zachęcić klientów do regularnego korzystania z systemu kaucyjnego w bliskiej przyszłości. Butelkomaty zlokalizowane są w specjalnych dobudowanych pomieszczeniach lub wewnątrz sklepu. Ze względu na to, że jest to akcja promocyjna oraz testowa sieć nie pobiera od klientów kaucji. Do automatów przyjmowane są wszystkie butelki plastikowe po napojach do pojemności 3 l oraz puszki metalowe do 1 l (w wybranych sklepach) – również od innych producentów i sieci handlowych.

PGE: Zakończyła budowę II etapu farmy fotowoltaicznej PV Jeziórko. Farma zlokalizowana w woj. podkarpackim jest jedną z największych w Polsce i ma moc 100 MW. „Oddanie drugiego etapu farmy fotowoltaicznej PV Jeziórko, która już teraz osiągnęła moc 100 MW, to kolejny krok w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii w Grupie PGE. Nasza farma na obecnym etapie jej rozbudowy może zapewnić dostawy energii dla ok. 48 tysięcy polskich gospodarstw domowych” – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Dariusz Marzec.

BOŚ: Wraz z Rejonowym Bankuem Spółdzielczym w Lututowie sfinansują nowoczesną biogazownię produkującą biometan. Biometan, będący oczyszczonym biogazem o właściwościach zbliżonych do gazu ziemnego, stanowi ogromny potencjał dla polskiego rolnictwa. Jego produkcja pozwala na efektywne wykorzystanie odpadów organicznych, takich jak gnojowica, resztki roślinne czy odpady spożywcze, przekształcając je w wartościowe źródło taniej energii. Dzięki temu rolnicy mogą nie tylko ograniczyć koszty związane z utylizacją odpadów, ale również uzyskać dodatkowe przychody z ich przetwarzania.

eService: Zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Visa, przygotował i przekazał operatorom stacji ładowania blisko 1400 nowoczesnych terminali płatniczych, które pracują lub w najbliższym czasie rozpoczną pracę w Polsce i za granicą. Do tego celu zostały wybrane nowoczesne terminale Pax IM30, które oprócz tradycyjnych technologii płatności kartami oferują też obsługę najbardziej popularnej w Polsce metody płacenia kartą lub telefonem – za pomocą transakcji bezstykowych (zbliżeniowo).

