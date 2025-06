Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 16-20 czerwca.

RYNEK OZE

Raportowanie ESG: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny), który przewiduje, że obowiązek raportowania ESG dla firm zostaje przesunięty o 2 lata, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Moc OZE: Moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wyniosła 10 984 MW według stanu na 1 czerwca br., a fotowoltaiki – 23 041 MW według stanu na 1 maja br., wynika z danych przekazanych do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Infrastruktura energetyczna: W odpowiedzi na rosnące zagrożenia geopolityczne oraz znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla stabilności regionu Polska, Estonia, Litwa i Łotwa podpisały memorandum o współpracy w zakresie ochrony i odporności infrastruktury energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury podmorskiej, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

CO2: Emisje CO2 polskiego sektora transportu wzrosły ponad trzykrotnie w ostatnich 35 latach – z 20 mln t CO2 w 1990 r. do prawie 68 mln t w 2023 r. Udział sektora transportu w całkowitych emisjach CO2 polskiej gospodarki wzrósł niemal 5-krotnie od 1990 r. i osiągnął 24% w 2023 r. Według szacunków Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), za ponad 99% emisji CO2 odpowiadał w 2023 r. transport drogowy, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Przyrost emisji CO z transportu drogowego wiąże się z intensywnym rozwojem sieci drogowej w Polsce oraz przyrostem liczby pojazdów. W 1990 r. w Polsce było 212 km autostrad, a w 2023 r. długość dróg ekspresowych i autostrad przekroczyła 5 tys. km. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych wzrosła w tym samym okresie z 9 mln do niemal 36 mln.

ESG: 72% firm z sektorów energetycznego, chemicznego i wydobywczego deklaruje, że czynniki ESG są dziś trwale włączone w model tworzenia wartości, wynika z danych KPMG. Ponad 70% przedstawicieli sektora energetycznego obserwuje gwałtowny wzrost inwestycji w zieloną transformację, a 64% inwestorów angażuje kapitał w projekty zwiększające efektywność energetyczną. W tej nowej rzeczywistości ESG przestaje być traktowane jako koszt lub obowiązek regulacyjny – staje się krytycznym narzędziem budowania odporności, pozyskiwania finansowania i zarządzania ryzykiem.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 65% r/r do 28 278 pojazdów w okresie styczeń-maj 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w I-V br. 13 114 szt. i wzrosła o 50% r/r, a hybryd plug-in – 15 164 szt., co oznacza wzrost o 80% r/r.

BYD Polska: Zakłada rozwój sieci salonów do ponad 40 w 2025 roku, w porównaniu do 21 obecnie, poinformował country manager BYD w Polsce Blade Feng.

ROZWÓJ BIZNESU

Wood & Company: Poprzez Fundusz Gospodarki Odpadami Wood & Company nabył 90% udziałów większościowych w polskiej spółce BEST-EKO, specjalizującej się w przetwarzaniu odpadów organicznych, produkcji kompostu i oczyszczaniu ścieków, podało Wood & Company. Best-Eko działa na terenie województwa śląskiego z obrotami blisko 40 mln zł.

Orlen: Grupa otrzymała 1,7 mld zł bezzwrotnego dofinansowania na dwa programy wodorowe Green H2 i Hydrogen Eagle, ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podała spółka. Wsparcie w formie dotacji zostanie wykorzystane do produkcji wodoru odnawialnego w procesie elektrolizy zasilanej OZE oraz wodoru niskoemisyjnego produkowanego z odpadów komunalnych.

Tauron: Tauron Inwestycje i Promet-Plast – dwóch członków Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – znalazło się w gronie sześciu podmiotów, których projekty otrzymają bezzwrotne wsparcie w pierwszym krajowym naborze dedykowanym wyłącznie technologiom wodorowym, podało Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa. Spośród 15 złożonych wniosków o łącznej wartości ponad 4,1 mld zł Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował o dofinansowaniu sześciu o łącznej wartości 2,74 mld zł. Na spółkę Taurona i Promet Plast przypada łącznie 260 mln zł dofinansowania.

Polenergia: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zarekomendował do objęcia bezzwrotnym wsparciem projektu H2Silesia spółki zależnej Polenergii – budowy wielkoskalowej wytwórni wodoru odnawialnego, podała Polenergia. W wyniku rozstrzygnięcia naboru spółka Polenergia H2Silesia jest uprawniona do zawarcia umowy o dofinansowanie w wysokości 618,32 mln zł.

Fortum: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 7,8 mln zł dotacji spółce Fortum Power and Heat Polska na realizację trzech projektów modernizacji i digitalizacji sieci ciepłowniczych w Częstochowie, Wrocławiu i Płocku. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych poprzez ograniczenie strat ciepła oraz wdrożenie inteligentnych rozwiązań sterujących. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego Digitalizacja sieci ciepłowniczych. W ramach trzech inwestycji wdrożony zostanie Inteligentny System Ciepłowniczy (ISC), umożliwiający automatyzację, monitoring i optymalizację funkcjonowania infrastruktury cieplnej.

Alior Bank: Udostępnił pożyczkę termomodernizacyjną dla mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Można ją przeznaczyć m.in. na modernizację maszyn, urządzeń i systemów technologicznych, które poprawią efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie, instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej oraz budowę źródeł energii odnawialnej na potrzeby własne. Możliwe jest także sfinansowanie głębokiej termomodernizacji budynków należących do przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota finansowania w ramach pożyczki termomodernizacyjnej to 3 mln zł, okres jej spłaty może wynieść do 120 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku. Dla inwestycji końcowych, które uwzględniają nowe odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby modernizowanego budynku, możliwa jest obniżka oprocentowania pożyczki o 0,45 pkt proc. w skali roku.

BYD Polska: Wprowadził na polski rynek model samochodu Seal 5 DM-i. To dziewiąty model BYD w naszym kraju i drugi będący hybrydą plug-in (PHEV). Polska jest pierwszym rynkiem w Europie, obok Czech, Słowacji, Rumunii i Chorwacji, na który trafia nowy model chińskiego producenta. Seal 5 DM-i oferuje całkowity zasięg przekraczający 1000 km oraz baterię o pojemności ponad 18 kWh, umożliwiającą pokonanie średnio 100 km (lub nawet 140 km w mieście) w trybie czysto elektrycznym.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Dotacje dla OZE: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ogłosiło wyniki naboru inwestycyjnego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Dofinansowanie w wysokości ponad 700 mln zł otrzyma 19 projektów.

PKP Intercity: Zawarło z PGE Energetyka Kolejowa umowę na dostawę energii elektrycznej, która posłuży do zasilania pociągów, na lata 2026-2027 z prawem opcji na rok 2028, podała spółka. W ramach kontraktu PGE Energetyka Kolejowa dostarczy łącznie 2 TWh energii elektrycznej, z czego 602 GWh pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

Umowy PPA: Działalność rozpoczęło 16 farm fotowoltaicznych, które Allegro wsparło strategiczną umową wirtualnego zakupu energii (vPPA) w 2023 roku, podała spółka. To kluczowy krok w realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych emitowanych w ramach działalności firmy (Zakres 1 i 2) o 43% do 2030 r. wobec roku bazowego 2021, podkreślono.

FEnIKS: Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Olsztyna otrzymają w sumie ponad 92 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Dzięki inwestycji, ścieki pochodzące od ponad 251 tys. mieszkańców będą zbierane i oczyszczane w sposób prawidłowy.

Tauron: Tauron Dystrybucja otworzył kolejną inwestycję – liczącą 13 km linię kablową wysokiego napięcia (110kV) Krzywa-Bolesławiec. To najdłuższa linia kablowa wysokiego napięcia w Tauron Dystrybucji. Linia jest już pod napięciem, łącząc sieci energetyczne w dwóch oddziałach firmy: Jeleniej Górze i Legnicy. Wartość projektu to ponad 42 mln zł.

Źródło: ISBnews