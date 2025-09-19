Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 15-19 września.

RYNEK OZE

PSE: Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 8,4% r/r do 12,28 TWh w sierpniu 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 56,6% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 32,7%, wynika z danych PSE.

Wody opadowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otworzył nabór wniosków na wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z budżetem 500 mln zł, podał Fundusz. Dofinansowanie dla samorządów pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027. Wnioski o dotacje można składać od 15 września 2025 r. do 27 lutego 2026 r.

Obowiązkowa fotowoltaika: Od 1 stycznia 2026 roku, zgodnie z unijną dyrektywą EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), nowe budynki użyteczności publicznej i komercyjne będą musiały mieć własną instalację fotowoltaiczną, jeśli będzie to technicznie i ekonomicznie

uzasadnione. Od 2027 roku konieczne będzie zamontowanie ich w przypadku gruntownych renowacji istniejących budynków publicznych i komercyjnych. Od 2029 roku obowiązek dotyczyć będzie również nowych budynków mieszkalnych, a od 2030 roku wejdzie w życie obowiązek montowania fotowoltaiki na istniejące budynki sektora publicznego, w szczególności te poddawane modernizacjom.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Stacja H2:Orlen uruchomił we Włocławku swoją 4. ogólnodostępną stację tankowania wodoru, podała spółka. Korzystający z niej kierowcy będą mogli zasilać pojazdy paliwem dostarczanym z hubu wodorowego koncernu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Nowo otwarty obiekt powstał na trasie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

INWESTYCJE OZE

Elemental Holding: Ministerstwo Rozwoju i Technologii podpisało umowę z Elemental Battery Metals z Grupy Elemental, przyznając grant w wysokości 1,038 mld zł (ok. 300 mln USD) na projekt Polvolt w Zawierciu, największy w tej części świata hub do produkcji metali strategicznych, podała spółka. To jeden z kluczowych projektów dla bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej i Polski w zakresie produkcji metali krytycznych.

Ignitis Polska: Ma ambicję co najmniej podwojenia, a może nawet potrojenia swoich obecnych operacyjnych aktywów wytwórczych OZE w Polsce (liczących 305 MW), ale raczej dopiero na przełomie obecnej i przyszłej dekady, poinformował ISBnews CEO Ignitis Renewables Maciej Kowalski.

Ignitis Renewables: Poszukuje na polskim rynku rozwiniętych projektów magazynów energii, a jednocześnie myśli o hybrydyzacji już posiadanych jednostek wytwórczych. Spółka celuje w oddanie pierwszych magazynów do eksploatacji w latach 2027-2029, poinformował ISBnews CEO Ignitis Renewables Maciej Kowalski.

OZE: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła pilotażowy przetarg na dzierżawę terenu zlokalizowanego w pasie drogowym autostrady A1, pod budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), podała GDDKiA.

MET Polska: W dłuższym horyzoncie Polska jest jak najbardziej w horyzoncie zainteresowania MET Group, jeśli chodzi o akwizycje aktywów OZE, poinformował prezes MET Polska Paweł Wierzbicki. MET Group planuje do 2026 r. posiadać własne aktywa OZE w Europie o mocy 2 000 MW, w porównaniu do 414 MW obecnie.

Kampania Orlenu: Nowa kampania wizerunkowa Orlenu skupia się m.in. na pierwszej polskiej morskiej farmie wiatrowej, nakładach na modernizację sieci elektroenergetycznych czy budowie elektrowni gazowych. Orlen prowadzi największy program inwestycyjny w historii polskiej energetyki, którego wartość sięgnie nawet 380 mld zł.

Alior Bank: Uruchomił nową ofertę finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, podał bank. Pożyczki będą udzielane z wkładu Funduszu Powierniczego, którym zarządza BGK, a także środków własnych banku. Na ten cel przeznaczono łącznie ponad 45 mln zł. Preferencyjne pożyczki będzie można przeznaczyć zarówno na modernizację nieruchomości, jak i na działania zwiększające energooszczędność całego przedsiębiorstwa.

SPÓŁKI OZE

Perowskity: Columbus Energy przekazał zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaży technologii perowskitowej – realizowanej przez Saule – do czterech ministerstw oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podała spółka. Proponowane założenia transakcji przewidują odkup przez instytucje publiczne udziałów w spółce Saule od Saule Technologies lub inną strukturę transakcji. Parametry ewentualnej transakcji będą przedmiotem negocjacji zainteresowanych stron.

Nowe władze PAK-PCE: Walne zgromadzenie wspólników PAK Polska Czysta Energia (PAK-PCE) podjęło decyzję o zmianach w radzie nadzorczej mających na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego Grupy Polsat Plus. Rada nadzorcza w nowym składzie z kolei podjęła decyzję o zmianach w zarządzie spółki – podjęła uchwałę o powołaniu Małgorzaty Juszczęć-Joszt na stanowisko prezes zarządu. Zmiany mają wspomóc realizację kluczowych projektów inwestycyjnych w sektorze OZE.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Terminal w Świnoujściu: Orlen Neptun – spółka z Grupy Orlen – podpisał ze Smulders kolejny kontrakt na wykorzystanie infrastruktury morskiego terminala instalacyjnego w Świnoujściu, podał Orlen. Na mocy porozumienia ze spółką odpowiedzialną za produkcję wewnętrznych platform dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 w terminalu Grupy Orlen magazynowane i montowane będą stalowe komponenty farmy.

ML System: Został wybrany głównym dostawcą przeszkleń fotowoltaicznych na fasadę drapacza chmur w Wiedniu. Powierzchnia szyb przekracza 18,9 tyś m2 – będzie to największa elewacja fotowoltaiczna w Europie.

Farmy Fotowoltaiki: Spółka zależna Miejsce Piastowe zawarła z Hekla Energy umowę sprzedaży energii elektrycznej. Na mocy zawartej umowy spółka zależna zobowiązała się do sprzedaży na rzecz kupującego całości energii elektrycznej wytwarzanej w dwóch instalacjach fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 2 MW i wprowadzanej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, zaś kupujący zobowiązał się do zakupu całości tej energii. Dostawy energii będą realizowane począwszy od dnia rozpoczęcia rozruchu technologicznego instalacji do 31 grudnia 2028 r.

