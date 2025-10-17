Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 13-17 października.

RYNEK OZE

PSE: Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 4,16% r/r do 12,67 TWh we wrześniu 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 58,9% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 30,1%, wynika z danych PSE.

Wpływ lotnisk na klimat: Międzynarodowe konsorcjum Alight, współtworzone przez Centralny Port Komunikacyjny, opracowało bazę wiedzy o sposobach ograniczania negatywnego wpływu lotnisk na klimat. Zespół ekspertów CPK jest współautorem narzędzia o nazwie Replication Toolbox – Toolbox – Sustainable Aviation. Jest to ogólnodostępna baza wiedzy online, umożliwiająca zapoznanie się z wynikami prac konsorcjum. Została podzielona na 11 części tematycznych, poświęconych funkcjonowaniu lotnisk. Każda z nich zawiera propozycje konkretnych rozwiązań, mających na celu zrównoważenie wpływu portów lotniczych na środowisko naturalne i społeczności lokalne. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej budynków lotnisk, optymalizację systemów zarządzania energią czy pozyskiwanie energii i ciepła ze źródeł odnawialnych.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

NaszEauto: Nabór w programie „NaszEauto” od 20 października br. będzie przebiegał na nowych zasadach, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Z programu poza dotychczasowymi kategoriami beneficjentów będą mogły skorzystać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i parki narodowe. Poza samochodami osobowymi wsparcie obejmie także pojazdy kategorii N1 i M2, czyli samochody do przewozu ładunków, których maksymalna masa całkowita wynosi 3,5 t i małe busy służące do przewozu osób, których maksymalna masa całkowita nie przekracza 5 t. Budżet programu został zmniejszony z 1,6 mld zł do 1,2 mld zł.

SPÓŁKI OZE I E-MOBILITY

Electrip: Jeszcze przed końcem obecnego roku Electrip chce mieć 60 punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce, a w kolejnych kilku latach planuje być blisko podwajania co roku posiadanej sieci tak, aby w 2029 roku przekroczyć poziom 1000 punktów ładowania, poinformował ISBnews dyrektor generalny Electrip w Polsce Arkadiusz Miętkiewicz.

Electrip: Nie wyklucza możliwości akwizycji stacji ładowania na polskim rynku, ale raczej nie całych sieci, co do jakości których często można mieć wątpliwości, a raczej konkretnych aktywów w postaci najbardziej perspektywicznych lokalizacji, poinformował ISBnews dyrektor generalny Electrip w Polsce Arkadiusz Miętkiewicz.

Electrip: Zakłada osiągnięcie progu rentowności swoich stacji ładowania w Polsce średnio w ósmym roku działalności, poinformował ISBnews dyrektor generalny Electrip w Polsce Arkadiusz Miętkiewicz. Spółka w dłuższej perspektywie widzi szansę na obniżenie cen ładowania na stacjach.

Onde: Powołało spółkę w Rumunii, która będzie na tym rynku poszukiwać zleceń wykonawczych instalacji wiatrowych, PV i magazynów energii, podało Onde.

Axpo: Podpisało umowę PPA na odkup energii z czterech wielkoskalowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 135 MW, należących do ib vogt Polska. To pierwsza współpraca między firmami, która wzmacnia pozycję Axpo jako wiodącego odbiorcy energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Farmy zlokalizowane są w południowej Polsce w pobliżu Zamościa i rocznie generują około 150 GWh zielonej energii.

Polenergia: Zaktualizowała strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2025-2030, uwzględniającą perspektywę do 2035 roku. Strategia zakłada m.in. redukcję intensywności emisji CO2 o 42,7% do 2030 roku (Scope 1+2), opracowanie planu dekarbonizacji dla całego łańcucha wartości (Scope 3), kalkulacje śladu węglowego dla wszystkich farm wielkoskalowych oraz współpracę z partnerami biznesowymi na rzecz wspólnej dekarbonizacji. Polenergia zobowiązała się także do edukacji klimatycznej w każdej lokalizacji własnej oraz analizy ryzyk klimatycznych dla wszystkich projektów zgodnie z wymogami Taksonomii UE.

Sunpol/R.Power: Sunpol Capital oraz R.Power Investment złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o utworzenie ośmiu wspólnych przedsiębiorców (spółki JV), których przedmiotem działalności będzie realizacja projektów i eksploatacja farm fotowoltaicznych.

R.Power: Dwie spółki zależne R.Power wygrały w najnowszej niemieckiej aukcji innowacyjnej EEG, uzyskując 20-letnie wsparcie dla projektów hybrydowych łączących energię słoneczną i magazyny energii o łącznej mocy 115,5 MW. Wzmacnia to pozycję R.Power jako lidera rozwiązań hybrydowych PV + BESS w Europie. Projekty zlokalizowane są w Brandenburgii i Saksonii-Anhalt. Pierwszy z nich ma moc 24 MW, natomiast drugi – o mocy 27,5 MW w formule hybrydowej PV + BESS – stanowi część większego przedsięwzięcia, którego łączna moc przekracza 90 MW.

INWESTYCJE OZE

Eneris: Otworzył w Siemiatyczach farmę fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Panele zajmują powierzchnię 10 ha, a farma wyprodukuje i wprowadzi do sieci ponad 10 000 MWh rocznie. Generalnym wykonawcą części instalacji był Solartech. Jednocześnie w przyszłym roku spółka planuje powstanie w Siemiatyczach nowoczesnego magazynu energii.

Energa: Na farmie wiatrowej Karcino o mocy 51 MW, należącej do Energi Wytwarzania, spółki zależnej Energi z Grupy Orlen, przeprowadzono modernizację jednej z turbin. Prace wykonano na potrzeby testów technologii zwiększającej jej aerodynamikę i bezpieczeństwo pracy. Według szacunków takie działania mogą wydłużyć żywotność turbin nawet o 5 lat. Nowe rozwiązanie opracowała firma Naviga Wind Power. System Naviga Leading Edge Performance zabezpiecza krawędzie natarcia łopat turbiny przed erozją. Ma to kluczowe znaczenie dla efektywności i niezawodności produkcji, a także optymalizacji kosztów utrzymania. Rozwiązanie opiera się na zaawansowanej, wielowarstwowej technologii materiałowo-procesowej oraz optymalizacji aerodynamicznej. Kolejny etap współpracy Energi Wytwarzanie i Naviga Wind Power obejmuje szczegółowy monitoring pracy turbiny oraz okresowe inspekcje urządzeń, które pozwolą ocenić skuteczność nowego rozwiązania. Pierwsze analizy planowane są na I kwartał 2026 roku.

Volkswagen Poznań: Quanta Energy zakończyła budowę III etapu farmy solarnej dla koncernu Volkswagen na terenie fabryki we Wrześni. Instalacja jest jedną z pięciu największych projektów on-site w Europie. Zakład wykorzystuje wyłącznie zieloną energię, z czego 25% zapotrzebowania pokrywa PV. Budowa farmy rozpoczęła się w 2022 roku. W I etapie powstała instalacja o mocy 2 MW (4 ha powierzchni), w II o mocy 13,2 MW (18 ha powierzchni), a zakończony właśnie III etap to dodatkowe 3,1 MW mocy (4,3 ha powierzchni). Na całość konstrukcji składa się z ponad 31 000 modułów fotowoltaicznych. W kolejnych latach Volkswagen Poznań planuje dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii w zakładzie we Wrześni. Powstaną tam instalacje dachowe i parkingowe o mocy 14 MW (6,2 MW na dachach i 7,8 MW na parkingach), a także turbiny wiatrowe.

Allianz Trade: Uczestniczy w procesie zabezpieczania należytego wykonania przy pięciu inwestycjach realizowanych przez Onde, podała spółka. Gwarancje, jakie Allianz Trade zastosował do zabezpieczenia budowy farm fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych, mają na celu nie tylko przyśpieszenie zrównoważonej transformacji energetycznej, ale umożliwiają angażowanie się w projekty związane z technologiami niskoemisyjnymi i odnawialnymi źródłami energii w sposób wielowymiarowy. W ramach udzielonych gwarancji Green2Green kwota rocznej składki netto otrzymanej przez Allianz Trade jest inwestowana w certyfikowane zielone obligacje.

Apple: Uruchomi w Polsce farmę fotowoltaiczną Ecoenergy o mocy 40 MW, mającą wystartować jeszcze w tym roku. Amerykański koncern ogłosił, że rozwija projekty w czystą energię w Europie, które obejmują nowe wielkoskalowe farmy wiatrowe i słoneczne, budowane obecnie w Polsce, Włoszech, Grecji, Rumunii oraz na Łotwie. Wraz z nową, w pełni funkcjonującą farmą fotowoltaiczną w Hiszpanii, Apple chce dysponować w Europie mocą 650 MW odnawialnej energii. Łączny koszt inwestycji to ponad 600 mln USD. Pozwoli to wytworzyć do 2030 roku ponad 1 mln GWh czystej energii, tak by zrekompensować korzystanie z urządzeń Apple.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Freenow/BYD: Freenow by Lyft, europejska aplikacja taxi oraz BYD ogłosiły partnerstwo na polskim rynku. Od września 2025 roku do floty Freenow w Warszawie dołączyło 50 zelektryfikowanych pojazdów marki BYD. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich liczba wzrośnie do kilkuset, obejmując największe miasta w Polsce. Do floty Freenow dołączają różne modele BYD z napędem super hybrydowym oraz w pełni elektrycznym. Samochody BYD będą dostępne w usługach Comfort, Premium oraz Green w aplikacji Freenow, Freenow zakłada, że dzięki tej współpracy samochody BYD będą stanowiły co najmniej 20% floty Comfort w Polsce w 2026 roku.

