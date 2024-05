Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 6-10 maja.

RYNEK OZE

Mrożenie cen energii: Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładający obniżenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców dla oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wprowadzona ma też zostać możliwość zatwierdzania zmiany taryf przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ETS: Według szacunków w ramach Funduszu Modernizacyjnego dostępnych będzie ok. 60 mld zł – kwota ta będzie bezpośrednio zależeć od ceny uprawnień do emisji (ETS). Polska ma być jednym z największych beneficjentów tego Funduszu, alokacja ta ma wynieść 43%, poinformował zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paweł Różycki.

KPEiK: Drugi, ambitny scenariusz „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r. (tzw. WAM) będzie gotowy na przełomie czerwca i lipca br., potwierdziła wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Na początku marca resort informował, że przygotował wstępną wersję aktualizacji „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu” (KPEiK), którą przekazał do Komisji Europejskiej.

KPEiK: Komisja Europejska zamknęła procedurę naruszeniową wobec Polski, związaną z Krajowym Planem w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r., podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Rozwój OZE: Przyśpieszenie transformacji energetycznej w Polsce będzie silnym impulsem inwestycyjnym, niemniej jednak kluczowa dla dalszej ekspansji odnawialnych źródeł energii (OZE) jest rozbudowa sieci, szczególnie dystrybucyjnych, wynika z raportu ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

Środki na cele energetyczne: Polska otrzymała 55 mld zł dotacji unijnych na cele energetyczne w latach 2004-2024, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Rozwój energetyczny: Polska gospodarka w drodze do nowoczesności i innowacyjności musi byś wspierana przez rząd oraz instytucje unijne. Jednym z najważniejszych i palących problemów jest droga energia, która często ogranicza potencjał rozwojowy polskich firm, zgodnie stwierdzili uczestnicy sesji Inauguracyjnej XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Dekarbonizacja: Plan odejścia od wykorzystywania węgla kamiennego do 2049 roku pozostaje aktualny, natomiast możliwe będzie wcześniejsze zamykanie niektórych kopalń ze względu na sczerpywanie zasobów lub kwestie bezpieczeństwa, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

Dekarbonizacja: Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energetycznych tak, by mogły one funkcjonować w zakresie zielonej transformacji, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: Blisko 80% badanych przez Hertz Polska, którzy podczas audytu testowali samochód elektryczny, regularnie korzysta z aut służbowych, przeważnie codziennie lub kilka razy w tygodniu (64%). W tej grupie większość pokonuje dziennie ponad 50 kilometrów.

ROZWÓJ BIZNESU

EMP: Prezydent Jaworzna wydał pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych marki Izera na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, podało ElectroMobility Poland (EMP). Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki formalnie umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

Dino Polska: Wygenerowało 10,4 GWh energii w instalacji PV w I kw. 2024 r. wobec 7,6 GWh rok wcześniej, podała spółka.

Tauron: Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto) Grupy Tauron Polska Energia wyniosła 3,21 TWh, w tym z OZE: 0,54 TWh w I kw. 2024 r., zaś dystrybucja energii elektrycznej w tym czasie wyniosła 13,65 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 13,26 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Polenergia: Miała 141,9 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w I kw., co stanowi wzrost r/r o 19,6 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Onde: Odnotowało 17,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Auchan Polska: Rozpoczęła realizację drugiego etapu programu „Partnerzy w dekarbonizacji 2030”, którego celem jest zaangażowanie dostawców we wspólną dekarbonizację łańcucha wartości i tworzenie niskoemisyjnej oferty produktowej. Auchan zakłada redukcję śladu węglowego z emisji pośrednich w całym łańcuchu wartości o 25% do 2030 r. „Faza inicjująca projekt w ubiegłym roku, skierowana do pierwszej grupy ponad 200 naszych dostawców, okazała się prawdziwym sukcesem i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Cieszy to tym bardziej, że grupę tę stanowili dostawcy najbardziej emisyjnych kategorii produktowych, odpowiadających za blisko 40% naszego śladu węglowego w zakresie 3 (emisji pośrednich). Jeszcze w tym roku planujemy zwiększyć tę wartość do 60%, a do roku 2026 programem objęci zostaną już wszyscy dostawcy naszej sieci” – powiedziała dyrektor CSR w Auchan Polska Ewa Malecka. Realizacja programu podzielona została na 3 etapy w perspektywie roku 2030 i osiągnięcia przyjętego przez Auchan celu w zakresie dekarbonizacji

Ciech: Spółka (od czerwca: Qemetica) zobowiązała się do redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 o 63% do 2033 r. względem roku bazowego 2019 i przeszła pozytywnie walidację w Science Based Targets (SBTi) – inicjatywie wspierającej firmy w wyznaczaniu celów klimatycznych w oparciu o ugruntowaną wiedzę naukową. Grupa potwierdziła swój cel w SBTi jako jedna z pierwszych dużych firm przemysłowych w Polsce. Nowy cel CIECH został uznany przez SBTi za zgodny z Porozumieniem Paryskim, które zakłada działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu. Grupa planuje osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Eurocash: W 2023 r. zmniejszył emisje CO2 o 30% w stosunku do bazowego roku 2020 oraz zwiększył deklarację ich redukcji z 42% do 47,7% do 2030 r. Poza tym usystematyzował oczekiwania wobec dostawców, wspierał w transformacji energetycznej franczyzobiorców, a za strategię i praktyki związane z polityką pracowniczą został doceniony prestiżowym certyfikatem Top Employer. Te i inne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupa podsumowała w opublikowanym właśnie raporcie za 2023 rok, który został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI.

Tauron: Nowy zarząd Taurona przyszłość firmy opiera na siedmiu filarach stanowiących wartości nadrzędne dla wszystkich spółek. Priorytety Grupy to: klient, ESG, stabilność ekonomiczna, pracownicy, OZE, infrastruktura dystrybucyjna i wsparcie europejskie.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Columbus Energy: Podpisał umowę, na mocy której zaprojektuje i zamontuje w gminie Łęczyca (woj. łódzkie) 333 sztuki instalacji fotowoltaicznych, a łączna ich wartość wyniesie ok. 3,5 mln zł, podała spółka. Znajdujące się na terenie gminy budynki i grunty zostaną zaopatrzone w zieloną energię o mocy 1 342,35 kWp.

Credit Agricole: Po podpisaniu umowy z BGK dołączył do grupy banków, udzielających finansowania w formie kredytu ekologicznego z premią ekologiczną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), podał bank. Ta inicjatywa wspiera firmy w realizacji projektów, których głównym celem jest energooszczędność.

Columbus Energy: Columbus Energy oraz jego spółka zależna podpisały z Nyx Renewable Energy z Grupy GoldenPeaks Capital przedwstępne umowy sprzedaży udziałów 19 spółek celowych, realizujących łącznie 30 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 28,077 MW, podał Columbus Energy. Sprzedaż nastąpi za kwotę odpowiadającą wartości rynkowej tych projektów.

Orlen: Będzie miał łącznie dziesięć energooszczędnych stacji do końca roku, podała spółka. Obiekty wyposażone będą w innowacyjny system, pozwalający na odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, magazynowanie energii oraz instalacje fotowoltaiczne. Rozwiązanie pozwala to zaoszczędzić do 80% energii, niezbędnej do funkcjonowania stacji. Spółka poinformowała o uruchomieniu dwóch kolejnych stacji – MOP Chomentowo Wschód i Zachód przy trasie ekspresowej S61

Onde: Jest w bardzo zaawansowanych negocjacjach w sprawie zabezpieczenia kolejnych projektów o łącznej mocy ok. 300 MW, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

Onde: Zawarło z Park Lewałd, swoją spółką w 100% zależną, umowę na wykonanie robót elektroenergetycznych oraz robót budowlanych (w formule EPC) dla farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 32 MW za ok. 85 mln zł netto. Termin realizacji to najdalej 28.04.2025 r., podało Onde.

KGHM: Podpisał list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) dotyczący współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia transformacji energetycznej, podała spółka.

LPP: Kontynuuje prace nad technologią recyklingu odzieży i zdecydowało o rozszerzeniu współpracy ze startupem Use Waste oraz rozpoczęciu prac nad recyklingiem mieszanek materiałowych, podała spółka. Celem jest opracowanie ulepszonej technologii pozwalającej na selektywne oddzielenie poszczególnych frakcji z mieszanek materiałowych.

E.ON: Fundacja E.ON uruchomiła program grantowy „E.ON łączy energię dla klimatu”, wspierający proekologiczne projekty start-upów i instytucji edukacyjno-naukowych oraz organizacji non-profit, w ramach którego dziesięciu beneficjentów z Polski otrzyma po 10 000 euro na realizację projektów przeciwdziałających zmianom klimatycznym. Całkowity budżet programu dla każdego uczestniczącego kraju wynosi po 100 000 euro.

