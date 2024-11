Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 18-22 listopada.

RYNEK OZE

Produkcja energii: Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 3,88% r/r do 13,83 TWh w październiku 2024 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 60,96% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 25,01%, wynika z danych PSE.

Odpady BiR: Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach, dotyczącą organizacji systemu segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tzw. odpady BiR), w tym uelastycznienie organizacji przez przedsiębiorców segregacji takich odpadów. Za nowelą głosowało 415 posłów, przeciw było dwóch, wstrzymało się 19.

System kaucyjny: Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada przesunięcie wprowadzenia systemu kaucyjnego w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2 na 1 października 2025 r. i wprowadza trzymiesięczny okres przejściowy dla zapasów produktów nieoznakowanych symbolem kaucji.

Zrównoważony rozwój: Sejm przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dot. obowiązków sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz podniesienia o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rynek wodoru: Sejm przyjął nowelizację prawa energetycznego, dotyczącą regulacji rynku wodoru w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową. Za nowelizacją głosowało za – 429 posłów, przeciw był jeden.

Mój Prąd: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapewniającą 1,7 mld zł z funduszy UE na potrzeby finansowania programu Mój Prąd, podał resort. Finansowanie podpisanej umowy będzie pochodziło z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

Inwestycje w OZE: Senat przyjął nowelizację o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zakłada przyspieszenie procesu inwestycyjnego poprzez skrócenie terminu na wydanie decyzji dotyczących instalacji OZE oraz ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nowelę poparło 91 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zielona transformacja: Inwestycje związane m.in. z zieloną i cyfrową transformacją będą zwiększać zainteresowanie zewnętrznym finansowaniem, w tym finansowaniem bankowym – w efekcie tempo wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw przyspieszy w kolejnych kwartałach i będzie nawet przewyższać nominalny wzrost gospodarczy, prognozują analitycy PKO Banku Polskiego.

System kaucyjny: Minister klimatu i środowiska udzielił spółce Reselekt zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, podał resort.

Ustawa wiatrakowa: Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska chce, by projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, zakładający zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, trafił na Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

Ratingi ESG: Rada UE przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie działalności ratingowej w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), które zakłada, że dostawcy ratingów ESG mający siedzibę w Unii będą musieli uzyskać autoryzację i nadzór Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), podała Rada.

Atom: Pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Wojeciej Wrochna liczy, że do końca roku Komisja Europejska ogłosi początek postępowania w sprawie kontraktu dla elektrowni jądrowej.

Efektywność energetyczna: Rząd planuje przyjęcie w III kw. 2025 r. projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, który ma na celu wdrożenie niezbędnych środków służących wspieraniu efektywności energetycznej, zapewniających osiągnięcie celów w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. wynikających z dyrektywy 2023/1791 oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej po roku 2030, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Offshore: Rząd chce wprowadzić weryfikację zagranicznych podmiotów wykonujących badania na obszarach morskich; zdaniem branży wiatrowej, to może wydłużyć kolejne inwestycje o pół roku, podał „Dziennik Gazeta Prawna”.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Strefy czystego transportu: Sejm przyjął nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zakładającą wprowadzenie obowiązku ustanawiania stref czystego transportu w miastach, w których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys. mieszkańców w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2 w powietrzu.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

BEV: Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 48 097 szt. w październiku br., co oznacza wzrost o 17,6% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Udział pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) w ogólnej liczbie rejestracji wyniósł 2,4% (1 146 szt., +13,8% r/r).

BEV: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 20% r/r do 35 325 pojazdów w okresie styczeń-październik 2024 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w pierwszych dziesięciu miesiącach roku 17 948 szt. i wzrosła o 8,19% r/r, a hybryd plug-in – 17 377 szt., co oznacza wzrost o 34,61% r/r.

Mój elektryk: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji projekt programu dopłat do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych „Mój elektryk 2.0”, podał Fundusz. Budżet programu to ponad 1,6 mld zł, a maksymalna kwota dopłaty wyniesie do 40 tys. zł.

ROZWÓJ BIZNESU

Polenergia: Spodziewa się uruchomienia farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II o łącznej mocy 67 MW w I półroczu przyszłego roku, poinformował członek zarządu Piotr Maciołek.

Polenergia: Spodziewa się podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej (FDI) dla projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk 1 i Bałtyk 2 w I kwartale 2025 roku, poinformował wiceprezes Adam Purwin.

Polenergia: Odnotowała 73,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 41,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orlen: Energa z Grupy Orlen powiększyła portfolio inwestycyjne o kolejną farmę fotowoltaiczną – PV Łosienice o mocy zainstalowanej 39,9 MW, budowaną w gminie Kościerzyna (woj. pomorskie), podała spółka. Energa Green Development (EGD), spółka zależna Energi, nabyła pełen pakiet udziałów w realizującej ten projekt spółce celowej.

Raen: Odnotował 2,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kwartałach 2024 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Greenvolt: Grupa uruchomiła na polskim rynku działalność w segmencie energii rozproszonej pod nazwą Greenvolt Next Polska, podała spółka. W ramach swojej strategii Greenvolt Next planuje zainstalowanie w Polsce 200 MWp mocy do 2027 roku, przy inwestycjach na poziomie 9 mln euro.

EC Zielona Góra: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże Elektrociepłowni „Zielona Góra” ponad 10 mln zł pożyczki na budowę instalacji fotowoltaicznych, podał Fundusz. Finansowanie zapewniono ze środków Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego Przemysł energochłonny – OZE. Celem programu jest zmniejszenie emisyjności branż energochłonnych dzięki zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej.

Eco Run: Grupa Supreme Global ogłosiła przekształcenie się w spółkę akcyjną Eco Run. Launch nowej marki to pierwszy krok na drodze do budowania największej grupy kapitałowej w rodzimym obszarze zielonej energii, podała spółka. Stawia sobie ona za cel wypracowanie 100 mln zł obrotu za 2025 r. Zarząd holdingu potwierdził też plany Eco Run związane z upublicznieniem spółki na warszawskiej giełdzie w latach 2025-2026.

APS Energia: Odnotowała 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Photon Energy: Zrewidował całoroczny wynik EBITDA oczekiwany w br. do ok. 10 mln euro w porównaniu z zakresem 16-18 mln euro oczekiwanym wcześniej w tym roku, podała spółka.

Photon Energy: Odnotował 2,97 mln euro skonsolidowanej straty netto w III kw. 2024 r. wobec 2,13 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Polenergia: Bank Ochrony Środowiska objął zielone obligacje Polenergii w kwocie 90 mln zł. Większość pozyskanych środków Polenergia przeznaczy na budowę morskich farm wiatrowych. Dwa najbardziej zaawansowane projekty, Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, dysponują kompletem pozwoleń na budowę.

Kaufland: Dąży do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Do 2034 roku sieć planuje zmniejszyć o 42,4% emisje związane z uprawą produktów (tzw. emisje FLAG) oraz o 35% emisje generowane w sektorze produkcyjnym i przemysłowym (Energy & Industry). W tym celu dostawcy odpowiadający za 80% emisji w zakresie trzecim (Scope 3) do 2026 roku zostaną zobligowani do wyznaczenia własnych celów w oparciu o inicjatywę SBTi. Sieć zobowiązała się do redukcji emisji pochodzących z własnej działalności (Scope 1 i 2) o 80% do 2030 roku w stosunku do poziomu z 2019 roku.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Unibep: Konsorcjum Unibepu (lider) i spółki Energika Zbigniew Szamałek zawarło umowę na budowę ciepłowni biomasowej w Zgorzelcu dla Green Future 1 z Grupy E.ON Edis Energia za 86,9 mln zł netto (z czego na Unibep przypada ok. 32 mln zł netto), podał Unibep. Zadanie nosi nazwę „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa (UNITED HEAT), Etap I Budowa Ciepłowni biomasowej”. Rozpoczęcie realizacji zaplanowano w IV kwartale 2024 r., a zakończenie w IV kwartale 2026 r., czytamy w komunikacie.

Pekao: Bank rozpoczął współpracę z Plan Be Eco, oferując klientom firmowym banku preferencyjne warunki korzystania z kalkulatora śladu węglowego, podał bank. Rozwiązanie pomoże klientom Pekao dostosować się do nowych obowiązków raportowych i wymogów biznesowych w obszarze ESG, podkreślono.

Orlen: Dołączył do międzynarodowego stowarzyszenia Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC), podała spółka. Celem organizacji jest przyspieszenie dekarbonizacji sektora ropy naftowej i gazu przez zacieśnianie współpracy branżowej i wymianę know-how.

Warszawa: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i miasta Warszawa podpisali umowy na ponad 400 mln zł pożyczki na wsparcie zielonej transformacji miasta z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Zielona transformacja: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 100. umowę na pożyczkę wspierającą zieloną transformację małych i średnich miast poniżej 100 tys. mieszkańców, podał bank. Umowa została podpisana z miastem Nowy Wiśnicz.

Tauron: Ponad 76 tysięcy gospodarstw domowych i firm korzysta z energii ze źródeł odnawialnych Taurona w stałej cenie zagwarantowanej na lata podała spółka. Klienci indywidualni i firmy zakontraktowali w ten sposób łącznie ponad 1 600 GWh zielonej energii w II połowie tego roku.

7R: Deweloper magazynów oraz EQT Exeter wspólnie zrealizują projekt logistyczny o powierzchni 56 000 m2, składający się z dwóch budynków, zlokalizowanych strategicznie, przy autostradzie D8 obsługującej rejon Wielkiej Pragi. EQT Exeter Park Prague D8 Luzec obejmuje dwa magazyny o powierzchni 44 000 m2 i 12 000 m2, oferujące łącznie 68 doków oraz 12 metrów prześwitu. Budynki zostaną zrealizowane zgodnie z najlepszymi praktykami ESG. Uwzględniono przygotowanie pod instalację paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Qair Polska: Qair dostarczy energię odnawialną do zakładów w Polsce: Safran Transmission Systems Poland, Safran Aircraft Engines Poland oraz Aero Gearbox International Poland. Korporacyjna Umowa Zakupu Energii (cPPA) została zawarta na okres 12 lat, od 2024 do 2036 roku, w ramach strategii dekarbonizacji Safran.

PepsiCo: Uruchomiło swoją największą jak dotąd farmę fotowoltaiczną w Polsce o mocy 3,5 MWp w miejscowości Święte na Dolnym Śląsku. Jest to część tegorocznej inwestycji o wartości 22 mln zł w rozwój własnych odnawialnych źródeł energii.

Danfoss: Wybudował pierwszy w Polsce i na świecie neutralny emisyjnie budynek fabryczny. Placówka zasilana w 100% zieloną energią zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim, a za jej stan techniczny i optymalizację zużycia energii odpowiada Sodexo Polska.

Quanta Energy, VW: Quanta Energy realizuje kolejny projekt solarny dla koncernu Volkswagen. Po uruchomionej w tym roku farmie fotowoltaicznej o mocy 13,2 MW, największy dostawca rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu w Polsce, buduje instalację o mocy 3,1 MW. Przy dobrych warunkach pogodowych, z taśmy produkcyjnej motoryzacyjnego giganta zjeżdżają samochody wyprodukowane wyłącznie przy użyciu zielonej energii słonecznej.

