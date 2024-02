Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 19-23 lutego.

RYNEK OZE

ESG: GPW Benchmark planuje zaprzestanie opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG i rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie zmian w metodzie opracowywania innych indeksów giełdowych, podała spółka. Zwiększona zostanie częstotliwość publikacji indeksu mWIG40TR jako indeksu bazowego dla nowo powoływanych indeksów mWIGTRsh oraz mWIG40TRlv.

Energetyka wiatrowa: Flagowe inwestycje w zakresie łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej w Polsce, łącznie zaoferują ponad 11 tys. nowych, dobrze płatnych miejsc pracy, wynika z wyliczeń fundacji Wind Industry Hub, założonej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Biometan: Polska jest jednym z krajów o największym potencjale produkcji biometanu w Unii Europejskiej, a zdaniem 68% ankietowanych biometan stanowi klucz do transformacji energetycznej, wynika z raportu „Biometan w Polsce. Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej” opracowanego przez Strategy&, należące do PwC.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 31% r/r do 2 899 pojazdów w styczniu 2024 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w styczniu 1 483 szt. i wzrosła o 13,1% r/r, a hybryd plug-in – 1 416 szt., co oznacza wzrost o 56,3% r/r.

E-auta: W Polsce zarejestrowano 1 116 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w styczniu 2024 r., wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Najpopularniejsze modele e-pojazdów to Tesla Model Y, Mazda MX-30 oraz Dacia Spring. Najwięcej punktów ładowania funkcjonuje w Warszawie (591), Gdańsku (265) i Szczecinie (222).

Studia „Nowa mobilność”: Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek oraz rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba zainaugurowali 20 lutego br. kolejną edycję studiów podyplomowych „Nowa Mobilność”, realizowanych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz PSPA. W roku 2024/25, w trakcie 240 godzin dydaktycznych, realizowanych w ramach 30 przedmiotów, 40 studentek i studentów poszerzy swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w najbardziej chłonnych i innowacyjnych branżach. Celem studiów jest kształcenie kadr na potrzeby szybko zmieniającego się rynku pracy w takich sektorach, jak automotive, transport i logistyka, badania i rozwój, energia i sektor paliwowy, infrastruktura i finansowanie zielonej transformacji, a także wielu innych.

Ceny litu: Kiedy Tesla przyspieszyła produkcję pojazdów elektrycznych w 2020 r., a firmy produkujące baterie zaczęły zamawiać więcej chemikaliów bazujących na licie, konkurencja o ten surowiec spowodowała wzrost cen. Ceny gwałtownie wzrosły w latach 2021 i 2022, po czym spadły jeszcze szybciej w 2023 roku. Według danych agencji Fastmarkets, morskie dostawy spotowe wzorcowych związków, węglanu litu i wodorotlenku litu, kosztują obecnie mniej więcej tyle samo, co w połowie 2021 roku, podał „Wall Street Journal”. Jak wyjaśnia gazeta, gwałtowny wzrost cen z lat 2021-2022 przyniósł „nieoczekiwane nowe źródła podaży litu, zwłaszcza w miejscach takich jak Afryka i Chiny, gdzie inwestorzy mają ograniczone informacje na temat wydobycia”. „Wywołało to dzisiejszą bessę, która została przedłużona przez wolniejsze niż oczekiwano zamówienia na pojazdy elektryczne i złożony łańcuch dostaw, który gromadzi zapasy na każdym etapie” – czytamy w artykule.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Stacje ładowania: Przewlekłe procedury przyłączeniowe stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej sprawiają, że tempo rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury jest około trzy razy wolniejsze niż rozwój floty samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W efekcie infrastruktura ładowania może wkrótce ulec przeciążeniu, zwłaszcza w kluczowych lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu, szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

ROZWÓJ BIZNESU

Enea: Zawarła z Bankiem Pekao oraz PKO Bankiem Polskim umowę kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 1 mld zł, podała spółka. Pozyskane środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE).

Photon Energy: Zakłada podpisanie umów sprzedaży projektów fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 32 MW najpóźniej na przełomie I i II kwartału 2024 r., poinformował CEO Georg Hotar.

Arctic Paper: Ma nadzieję na finalizację 1-2 średniej wielkości akwizycji w obszarze energetyki w 2024 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Mowa o podłączonych do sieci projektach fotowoltaicznych o mocy od kilku do ponad 20 MW.

Photon Energy: Odnotował 4,82 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 0,31 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozwija nową linię biznesową, inwestując w odnawialne źródła energii, tj. segment fotowoltaiczny, podała spółka. Pierwsza farma o mocy niemal 28 MW powstanie przy miejscowości Owińska w gminie Czerwonak w Wielkopolsce.

Supreme Energy: Wypracowało prawie 0,9 mln zł zysku netto i 1,3 mln zł zysku operacyjnego EBIT w 2023 roku, podała spółka. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 14% r/r do niemal 35 mln zł.

JSW: W raporcie za 2022 rok światowego ratingu CDP (Carbon Disclosure Project), Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała wysoką ocenę B- w zakresie zmian klimatu. Rok temu spółka została oceniona na niższym poziomie C. Skala ocen CDP obejmuje zakres od A – najwyższa do D – najniższa. W zakresie zmian klimatu JSW była ocenia po raz drugi, natomiast pierwszy raz znalazła się w ratingu dotyczącym ochrony wód, również uzyskując ocenę B-.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Columbus: Konsorcjum Columbus Energy i jego czeskiego partnera zostało zakwalifikowane jako dostawca farm fotowoltaicznych dla spółki CEZ, podał Columbus. Konsorcjum będzie projektować, dostarczać materiały, budować i elektryfikować farmy fotowoltaiczne na terenie Republiki Czeskiej. Realizacja tych zadań będzie konsekwencją przeprowadzanych postępowań przetargowych, przeprowadzanych w wąskim gronie wybranych i preferowanych dostawców, podano także.

Ekoenergetyka: Dostarczy do 140 ładowarek do autobusów elektrycznych firmie Nobina – największemu skandynawskiemu operatorowi transportu publicznego, podała spółka. W ramach kontraktu spółka zainstaluje w tym roku ładowarki o mocy 120 kW i 180 kW w czterech zajezdniach autobusowych w Sztokholmie, uruchamiając je do stycznia 2025 roku.

Erbud: Zawarł umowę z Baltic Towers na zaprojektowanie i budowę hali produkcyjnej wież dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na Wyspie Ostrów w Gdańsku, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 358,43 mln zł netto.

Enefit: Enefit w Polsce i Better Energy rozpoczęły współpracę z duńskim producentem słodyczy Toms Group w celu zapewnienia dostaw energii odnawialnej dla jego polskich zakładów produkcyjnych, podał Enefit. W ramach umowy Enefit będzie dodatkowo odpowiedzialny za komercyjne bilansowanie farmy fotowoltaicznej Better Energy w Chełmnie.

CD Projekt: Zainstalował w swoim warszawskim kampusie 400 paneli słonecznych o łącznej mocy 135 kWp, poinformował dyrektor finansowy spółki Piotr Nielubowicz. Spółka uzyskała certyfikat EMAS.

PGE: PGE Energia Ciepła podpisała z liderem konsorcjum SBB Energy umowę na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych, podała spółka. Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027.

PGE: Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Polenergia: Spółki zależne: Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów, rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa I o łącznej mocy zainstalowanej 47 MWp oraz Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16, rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o łącznej mocy zainstalowanej 20 MWp zawarły ze spółką Jinko Solar (Chuzhou) umowę dotyczącą dostawy modułów fotowoltaicznych na potrzeby projektów. Umowy nie dotyczą dostawy inwerterów. Umowa zostanie zrealizowana do końca października 2024 roku. Łączna wartość umów wynosi ok. 8 mln euro.

Green Cell: Przeniósł do swojej fabryki w Skawinie produkcję baterii do rowerów elektrycznych typu silverfish (przeznaczonej do montażu w bagażniku lub tylnej części ramy). Producent zdecydował, by oferowane dotąd oraz nowe modele silverfisha powstawały w 100% w Polsce. Baterie z linii PowerMove Silverfish oferowane będą w czterech odsłonach – dwa modele o pojemności 10,4 Ah (24 i 36 V) oraz dwa modele o pojemności 11,6 Ah (24 i 36 V). Przepustowość otwartej w 2022 roku fabryki Green Cell pozwoli wprowadzić na rynek do 75 tys. baterii w skali roku. Do tej pory skawiński zakład produkował m.in. baterie do rowerów elektrycznych typu hailong (bidonowe) czy wózków inwalidzkich. W najbliższych miesiącach Green Cell planuje przeniesienie do skawińskiej fabryki produkcji swoich najbardziej pojemnych powerbanków PowerPlay Ultra oraz kabli do ładowania samochodów elektrycznych.

Tauron: Efektywne łączenie fotowoltaiki z magazynem energii, pompą ciepła lub klimatyzacją wspiera w swojej nowej ofercie Taurona. Korzystając z oferty można otrzymać wsparcie wynoszące od 4000 zł do nawet 8600 zł. W sieci Taurona funkcjonuje ponad 432 tys. mikroinstalacji. W sporej części instalacje te stanowią wsparcie dla pomp ciepła.

Źródło: ISBnews