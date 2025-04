Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 7-11 kwietnia.

RYNEK OZE

„Zielone produkty”: Pomimo wciąż dużego sceptycyzmu wobec transformacji energetycznej, polskie firmy podwoiły eksport „zielonych produktów” od 2017 r., poinformowała ISBnews główna ekonomistka Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Debora Revoltella.

Aukcje OZE: Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2025 r. rozpoczną się we wtorek, 1 lipca, i zakończą w środę, 9 lipca. W ramach siedmiu zaplanowanych aukcji na sprzedaż trafi łącznie 75,9 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości nieco ponad 31 mld zł, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Tworzywa sztuczne: Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie unijnych przepisów mających na celu ograniczenie przedostawania się granulek tworzyw sztucznych (granulatu) do środowiska, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Samorządy i ESG: Zwiększenie wydatków na walkę ze zmianami klimatu planuje 56% samorządów krajów Unii Europejskiej, a na infrastrukturę społeczną – 53% jednostek, wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Transformacja miast: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawiesza od 1 maja możliwość składania wniosków o pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na zieloną transformację miast, podał bank. W związku z planowanym przeniesieniem części środków na inne cele, nabór wniosków o pożyczkę będzie prowadzony przez BGK do 30 kwietnia 2025 r. Wnioski przekazane po wskazanym terminie nie będą przyjmowane.

PV i magazyny energii: Dołączenie magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej może zwiększyć roczne oszczędności o 30%, a próg opłacalności domowej instalacji PV z magazynem energii i dotacją z programu „Mój prąd 6.0” osiągalny jest po około 3 latach, wynika z danych firmy Otovo.

ROZWÓJ BIZNESU

Orlen: Rozpoczął badanie rynku i dialog z potencjalnymi dostawcami niskoemisyjnego i odnawialnego amoniaku, który posłuży do produkcji nawozów, a jednocześnie pozwoli zredukować emisje w zakładzie Anwil we Włocławku, podała spółka. Orlen rozważa również możliwość zastosowania odnawialnego amoniaku jako źródła wodoru do produkcji lotniczych paliw syntetycznych.

Eiffel Investment Group: Zawarł umowę finansowania dłużnego o wartości 20 mln euro z Envolve Capital (dawniej Modus Asset Management), podał fundusz. Inwestycja ma na celu wsparcie budowy i rozruchu portfolio projektów słonecznych i wiatrowych o mocy 177 MW na Litwie, Łotwie i w Polsce.

EMP: ElectroMobility Poland (EMP) ogłosiło nową fazę rozwoju firmy. Projekt polskiego samochodu elektrycznego marki Izera ustąpił miejsca szerzej zakrojonej wizji nowoczesnego hubu produkcyjno-rozwojowego, podała spółka. Głównym celem tej inwestycji jest nie tylko uruchomienie produkcji europejskiej marki samochodów we współpracy z globalnym partnerem, ale również stworzenie prężnego, rynkowego podmiotu z centralą zlokalizowaną w Polsce.

Embraer: Dzięki współpracy Embraera z LOT AMS, Polska ma stać się największą na świecie MRO – czyli bazą obsługi technicznej i serwisowania samolotów E2, poinformował ISBnews wiceprezes ds. inżynierii i rozwoju technologicznego w firmie Embraer Luis Carlos Affonso. Firma chce w Polsce uruchomić także finalną linię montażową dla KC-390 i utworzyć Europejskie Centrum Szkolenia Taktycznego. Ponadto Embraer, także w Polsce, poszukuje wciąż nowych partnerów i dostawców.

Scania: Przejęła dział przemysłowy Northvolt Systems, a wraz z nim zakład produkcyjny w Gdańsku, centrum badawczo-rozwojowe w rejonie Tomteboda w Sztokholmie oraz 260 pracowników, podała spółka. Działanie przyczyni się do przyspieszenia elektryfikacji pojazdów i maszyn do pracy w terenie.

ML System: Dawid Cycoń, który w latach 2015-2024 pełnił funkcję prezesa zarządu ML System, a obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. strategii i rozwoju rynku, został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka. Jednocześnie w osobnym komunikacie poinformowano, że członek zarządu Tomasz Grek złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 10 kwietnia 2025 r. Złożone oświadczenie nie wskazuje przyczyn rezygnacji.

Columbus Energy: Grupa Columbus Energy, zgodnie z umową, zrealizowała drugą transzę sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych do Grupy GoldenPeaks Capital, podała spółka. Spółka zależna Columbus Energy sprzedała do Nyx Renewable Energy z Grupy GoldenPeaks Capital 100% udziałów w 4 spółkach celowych, realizujących projekty o łącznej mocy 3,48 MW.

Enea: Grupa spodziewa się, że przyrost zainstalowanych mocy z odnawianych źródeł energii (OZE) wyniesie ok. 220 MW w 2025 roku, poinformowała członek zarządu ds. korporacyjnych Dalida Gepfert.

Grupa Polsat Plus: Podtrzymała strategiczny cel ok. 500 mln zł EBITDA segmentu zielonej energii w 2026 r., który zostanie osiągnięty przy niższych o 1,1 mld zł wydatkach inwestycyjnych w latach 2022-2026 niż pierwotnie zakładane 5 mld zł, podała spółka. Możliwość produkcji zielonej energii na wynieść w 2026 r. 1,7 TWh rocznie wobec wcześniej zakładanych 2 TWh.

Tauron: W przypadku Zapory Pilchowice, Tauron rozpoczyna proces modernizacyjno-remontowy zapory, którego celem jest doprowadzenie obiektu do wymaganego stanu technicznego. Przeprowadzone analizy potwierdziły możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zapory o 20%. Jednakże inwestycja ta jest warunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Tauron zapowiedział wystąpienie do Wód Polskich z wnioskiem w tej sprawie. Zbiornik Lubachów, wraz z otaczającą infrastrukturą mają istotne znaczenie dla lokalnej społeczności z uwagi na jego rekreacyjny charakter i ujęcie wody dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Zbiornik pełni też kluczową rolę regulacyjną dla rzeki Bystrzycy, zapewniając bezpieczeństwo hydrologiczne Wrocławia i okolic. Dlatego Tauron zwróci się z wnioskiem o przekazaniu tych aktywów do podmiotu należącego do samorządu, co pozwoli na uzyskanie niedostępnych dla Taurona dotacji i przyczyni się do zaangażowania środków samorządowych w realizację zadań ustawowych. Równolegle prowadzone są zaawansowane prace koncepcyjne związane z przyszłością zapór Złotniki i Leśna. Powyższe działania mają doprowadzić do jednoznacznego podziału odpowiedzialności za działanie oraz finansowanie powyższych jednostek w układzie, w którym Wody Polskie odpowiedzialne będą za utrzymanie bezpieczeństwa hydrologicznego, zaś Tauron za produkcję energii elektrycznej. Firma podkreśla, że doprecyzowanie podziału odpowiedzialności przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa regionu oraz umożliwi Tauronowi realizację rentownych działań, związanych z produkcją energii elektrycznej – zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i oczekiwaniami akcjonariuszy.

beeIN: Przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 5,7 mln zł w I kwartale 2025 r. wobec 8,5 mln zł rok wcześniej.

EDP: Zakontraktowało ponad 15 GWp w długoterminowych umowach (PPA) z największymi firmami na świecie. Ponad 20% długoterminowych kontraktów zostało podpisanych w celu zasilania centrów danych, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na energię w tym sektorze gospodarki. Wśród kluczowych partnerów firmy znajdują się m.in. Amazon i Microsoft.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Orlen: Niemal 400 lokalizacji billboardów oraz citylightów w Polsce. Do tego kluczowe tytuły prasowe i cyfrowe. Orlen ruszył z szeroką kampanią, w której wyjaśnia rolę gazu ziemnego w transformacji energetycznej. Koncern postawił na błękitne paliwo jako to, które zapewni Polakom bezpieczeństwo i stabilność podczas przebudowy krajowego systemu energetycznego.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarł 33 umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, podał Fundusz. Wsparcie wyniesie blisko 262 mln zł, a dzięki niemu zrealizowane zostaną inwestycje w 61 placówkach oświatowych.

Veolia: 9 kwietnia 2025 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę kotła biomasowego oraz dwóch silników kogeneracyjnych w ciepłowni w Świeciu. Tym samym Veolia Północ z Grupy Veolia term rozpoczęła kolejny etap procesu dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego. W efekcie w mieście powstanie efektywny energetycznie system. Instalacje zmniejszą zużycie węgla o 6448 tony rocznie (około 65%), a jego dalsze ograniczanie w lokalnym miksie energetycznym wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w mieście. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2026 roku. Budowa jednostek opalanych biomasą i gazem oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpisuje się w realizowany przez Veolię program strategiczny GreenUp. Efektem będzie całkowite wyeliminowanie węgla i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Sunex: Stworzył system do długoterminowego magazynowania wodoru w warunkach domowych i w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Opracowane rozwiązanie, w zależności od całkowitej pojemności zbiorników, umożliwia długoterminowe magazynowanie wodoru, który może zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na energię budynku nawet na kilka miesięcy.

Energa: Program inwestycyjny w aktywa ciepłownicze Grupy Energa w Kaliszu osiągnął kluczowy kamień milowy – odebrana do eksploatacji została kotłownia rezerwowo-szczytowa (KRS) o mocy cieplnej ok. 50 MWt. To pierwsze z dwóch nowych źródeł, które docelowo zastąpią w Elektrociepłowni Kalisz obecnie eksploatowane tam jednostki węglowe.

Arena Operator: Pierwszy w Polsce srebrny certyfikat Zero Waste został przyznany. Wyróżnienie otrzymał Arena Operator, zarządca PreZero Areny Gliwice. To pierwsze wdrożenie standardu i certyfikacja w tego typu obiekcie w Polsce. Proces uzyskania certyfikatu został przeprowadzony we współpracy z PreZero Polska – sponsorem tytularnym obiektu, który wspiera wdrożenie i optymalizację procesów zarządzania odpadami. PreZero Arena Gliwice to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów eventowych w Polsce.

Polenergia: Zdecydowała o zaprzestaniu realizacji projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru, dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka.

TotalEnergies: Uruchomił swoją drugą farmę wiatrową w Polsce Głuchów II o mocy 20 MW, podwajając łączną moc przyłączoną do sieci do 40 MW, wraz z pierwszą farmą wiatrową Głuchów I, podała spółka.

Recykl: Zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI dokument typu term sheet, który określa wstępne i niewiążące warunki współfinansowania przez FEZ inwestycji spółki zależnej Recykl Invest w spółki z siedzibami na Litwie i w Niemczech, podał Recykl. Zgodnie z dokumentem, Fundusz potencjalnie udzieli ww. spółce pożyczki do kwoty 6 mln euro.

