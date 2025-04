RYNEK OZE

Offshore: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Fundacja Wind Industry Hub (WIH) zaprezentowały „Polską strategię rozwoju przemysłu morskich farm wiatrowych”, która określa 9 priorytetowych programów wdrożeniowych, które powinny być rozwijane w Polsce. Szacowane nakłady inwestycyjne na te programy to 12-16 mld zł.

Aukcja OZE: Firmy i instytucje zakontraktowały na 2025 rok o ponad 30 tys. MWh więcej energii z odnawialnych źródeł Taurona niż w zeszłym roku, podała spółka. Z oferty zielonej energii Taurona w stałej cenie na lata korzysta blisko 24 tys. firm.

Raportowanie ESG: Państwa członkowskie poparły wniosek Komisji Europejskiej dotyczący opóźnienia stosowania przyszłych wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju i należytej staranności, podała Komisja.

Dekarbonizacja: Trzeci odczyt indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki (IDPG), zaprezentowany przez Qemeticę, Pracodawców RP oraz Instrat, wyniósł 62 pkt w II półroczu 2024 roku, co oznacza wzrost o 1 punkt względem I półrocza 2024 roku.

PV: Moc PV w krajowym systemie elektroenergetycznym wynosi 22 074 MW według stanu na 1 marca 2025 r., a farm wiatrowych – 10 868 MW według stanu na 1 kwietnia 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Miesiąc wcześniej wartości te wynosiły odpowiednio: 21 618 MW i 10 852 MW.

System kaucyjny: Ponad 60% Polaków deklaruje chęć korzystania z aplikacji mobilnych i innych technologii wspierających system kaucyjny, wynika z badania przeprowadzonego przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR. Dane wskazują, że akceptacja dla cyfrowych rozwiązań rośnie wraz z poziomem wykształcenia i jest najwyższa wśród osób w wieku 30-49 lat. Jednocześnie 28,2% respondentów nie ma jednoznacznej opinii, co może sugerować brak wystarczającej wiedzy na temat nowych technologii lub obawy związane z ich użytkowaniem.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Ładowarki przy drogach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na dzierżawę miejsc pod budowę i obsługę ogólnodostępnych, szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 31 Miejscach Obsługi Podróżnych.Swoje propozycje przesłało siedem podmiotów. Dyrekcja przystąpiła do weryfikacji otrzymanych ofert. Przetarg na dzierżawę miejsc do ładowania dotyczył MOP-ów w ciągu autostrad A1, A2, A4 i dróg ekspresowych S3, S7, S8, S17, S19 i S61. W tym roku GDDKiA zamierza także ogłosić przetargi na dzierżawę 48 MOP-ów o docelowej funkcji komercyjnej. Do chwili obecnej zostały ogłoszone postępowania na 16 MOP-ów.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

BEV: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 42% r/r do 14 927 pojazdów w okresie styczeń-marzec 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w I-III br. 6 667 szt. i wzrosła o 23,5%% r/r, a hybryd plug-in – 8 260 szt., co oznacza wzrost o 61,7% r/r.

Elektromobilność: Postępująca transformacja w kierunku elektromobilności jest dużą szansą na zwiększenie znaczenia Polski w globalnym łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego, wynika z raportu firmy doradczej Kearney. Polska już jest regionalnym liderem odpowiadającym za 60% europejskiej produkcji baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych i zyskuje na znaczeniu w kontekście uniezależniania się Europy od chińskiego importu. Atutem jest rozwinięty łańcuch dostaw, dostęp do wykwalifikowanej kadry i trend przenoszenia produkcji bliżej klienta końcowego.

BEV: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 35,6% r/r i wyniosła 2 312 szt. w marcu br., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

ROZWÓJ BIZNESU

Greenvolt: Grupa zakończyła sprzedaż hybrydowego projektu odnawialnej energii Sompolno na rzecz Energa Wytwarzanie, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie podpisanej w lipcu 2023 r., podała spółka. Projekt Sompolno to pierwszy licencjonowany projekt hybrydowy w Polsce, łączący energię wiatrową (26 MW), słoneczną (10 MW) i magazynowanie energii (3 MW).

Orlen Neptun: Spółka odpowiadająca w Grupie Orlen za rozwój projektów offshore wind zorganizowała w środę „Dni dostawcy” dla projektu Baltic East, realizowanego w II fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Celem jest m.in. pomoc polskim przedsiębiorstwom w przygotowaniu się do jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości udziału w projektach offshore wind, poinformował prezes Orlen Neptun Janusz Bil, w rozmowie z ISBnews.TV.

Tauron: Jest aktywny na rynku akwizycyjnym i rozmawia z wieloma podmiotami na temat przejęcia projektów OZE, głównie wiatrowych, ale jest mało prawdopodobne, żeby udało się pozyskać w tym roku projekty o porównywalnej mocy do ubiegłorocznej, poinformował wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

Tauron: Zakłada uruchomienie dwóch farm wiatrowych i dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 187,4 MW w 2025 r., poinformował wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

PGE: Capex Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) może wzrosnąć w tym roku o „duże kilka – do 10%” r/r, z wyłączeniem projektu Baltica 2, poinformował wiceprezes ds. finansowych Przemysław Jastrzębski.

Energa: Zakłada zwiększenie mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) o 288 MW w tym roku, w porównaniu do 266 MW mocy z OZE przyłączonych w 2024 r., poinformował prezes Sławomir Staszak.

Orlen: Pełne synergie z przejęcia Grupy Lotos, PGNiG oraz większościowego pakietu Energi na poziomie ok. 20 mld zł, „może uda się” osiągnąć w perspektywie 8 lat, poinformował prezes Ireneusz Fąfara w rozmowie z Business Insider Polska.

Energa: odnotowała 643 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2024 wobec 1 013 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pekao: Strategia na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. sfinansowanie projektów zielonych kwotą 9 mld zł w okresie jej trwania, podał bank. celem jest również osiągnięcie neutralności klimatycznej Grupy Pekao do 2050 r.

Danone: Grupa spółek Danone w Polsce zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych w ub.r. o 42,8% w stosunku do roku bazowego 2020, zaś do roku 2023 – o 7,3%. Na to składa się spójna strategia i plan działania, czyli Danone Climate Transition Plan, a także kolejne ambitne cele, a wśród nich to, aby do 2030 r. 100% opakowań produktów nadawało się do recyklingu.

Tauron: Opublikował sprawozdanie zarządu z działalności Tauron Polska Energia oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024. W jego skład wchodzi rozdział poświęcony sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 rok. Po raz pierwszy, raport został przygotowany zgodnie z nowymi regulacjami – standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które obowiązują w ramach dyrektywy CSRD. Sprawozdanie obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym.

7R: Deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych zadebiutował na rynku Catalyst jako 153. emitent. Spółka uplasowała obligacje o wartości 150 mln zł, wyemitowane w formule zielonego finansowania w ramach własnego 7R Green Finance Framework. Emisja wpisuje się w międzynarodowe standardy ESG i ma wspierać dalszy rozwój zrównoważonego portfela nieruchomości.

Photon Energy: Dołącza do nowych i dotychczasowych inwestorów w rundzie finansowania Serii D firmy RayGen, która jest jedną z największych tego typu inwestycji kapitałowych w sektorze technologii odnawialnych w Australii. Firma nawiązała strategiczne partnerstwo z RayGen i zainwestowała w nią po raz pierwszy w kwietniu 2020 roku, a w 2021 roku dokonała kolejnej inwestycji. Po trzeciej inwestycji wartej 2 mln AUD (dolarów australijskich), Photon Energy posiada obecnie 5,47% udziałów w RayGen.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Ocean Winds: Podpisał kontrakt z polską spółką P&Q na projektowanie i budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, której celem jest integracja z krajowym systemem elektroenergetycznym, podała spółka.

Credit Agricole: Bank rozszerza ofertę zielonego finansowania dla firm. Oferuje bezzwrotne dotacje na audyty energetyczne w ramach nowej inicjatywy, która wspiera skuteczną transformację energetyczną polskich przedsiębiorstw. Nowy komponent finansowania dostępny jest w ramach programu InvestEU poprzez inicjatywę ELENA.

Medicover: Nowy program zdrowotny Medicover dla firm ” Zdrowa OdWaga – Sukces w ruchu” powstał na bazie doświadczenia zebranego podczas rocznego projektu badawczego i został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia i dobrostanu pracowników. Inicjatywa jest dedykowana klientom biznesowym. Program zdrowotny wpisuje się w odpowiedzialne podejście do biznesu, realizując Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i strategię ESG.

Compensa i Kross: Wprowadzają nową ofertę dla rowerzystów. Każdy nowy e-bike zakupiony w salonach firmowych Kross i na stronie kross.pl, zostanie objęty rocznym ubezpieczeniem Compensy – bez dodatkowych kosztów dla klientów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń drogowych oraz kradzieży po włamaniu do zamkniętego pomieszczenia. Suma ubezpieczenia odpowiada cenie zakupu roweru i wynosi maksymalnie 30 000 zł.

Nestlé Waters Polska: Producent m.in. Nałęczowianki, i Fundacja Hydroni podjęły strategiczną współpracę na rzecz działań związanych z regeneracją zasobów wodnych w regionie Nałęczowa i jego okolic. W ramach wspólnych aktywności realizowany będzie m.in. pilotażowy projekt Miejskiego Ogrodu Deszczowego, działania edukacyjne na temat technik odzyskiwania i regeneracji wód opadowych oraz optymalizacja śladu wodnego w rozlewni Nałęczowianki.

Źródło: ISBnews