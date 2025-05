Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 28 kwietnia – 2 maja.

RYNEK OZE

Produkcja OZE: Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 3,39% r/r do 14,68 TWh w marcu 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 62,06% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 26,89%, wynika z danych PSE.

Produkcja OZE: Odnawialne źródła energii (OZE) będą w 2035 r. wytwarzać tyle samo energii elektrycznej, ile dziś produkują elektrownie oparte na paliwach kopalnych (ok. 70%), wynika z raportu McKinsey & Company. Według szacunków firmy, efektywna transformacja sektora elektroenergetycznego może przynieść oszczędności rzędu 25 mld zł rocznie, czyli ok. 1% PKB, a także znacząco poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki.

ROZWÓJ BIZNESU

ML System: Odnotował 40,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2024 r. wobec straty 15,35 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

ZE PAK: Odnotował 262,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 745,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CEZ: Czeskie państwo kupi od CEZ 80% udziałów w spółce Elektrárna Dukovany II, a.s., która realizuje projekt budowy dwóch nowych bloków jądrowych w lokalizacji Dukovany. Wartość 80% udziałów wynosi 3,6 mld CZK, podał CEZ.

Raen: Odnotował 5,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 2,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tauron: Tauron oraz Gmina Trzebinia podpisały list intencyjny, na mocy którego zobowiązały się do współpracy, tak by na obszarze zlokalizowanej na terenie gminy Elektrowni Siersza w dalszym ciągu prowadzona była działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie energetyki, podała spółka.

Photon Energy: Odnotował 13,12 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 15,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Sunex: Odnotował 20,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2024 r. wobec 24,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tauron: Porozumienie zawarte pomiędzy spółkami Grupy Polenergia a Tauron Polska Energia i Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa umożliwi dostawy na rzecz Taurona przez farmy wiatrowe Polenergii energii elektrycznej o szac. wartości 500 mln zł w ramach 10 letnich umów, podała Polenergia.

Tauron, Polenergia: Tauron Polska Energia, Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa oraz spółki zależne Polenergii – Amon i Talia zawarły porozumienie, na mocy którego polubownie zakończyły spory sądowe, dotyczące umów na zakup energii w kontraktach bezpośrednich oraz zielonych certyfikatów, podał Tauron. W perspektywie dekady Tauron kupi od Polenergii 1,2 TWh energii.

Dom Development: Grupa kontynuuje realizację celów zawartych w Strategii ESG „DOM 2030”. Do najważniejszych osiągnięć w 2024 roku należy m.in. wprowadzenie programu „Miejska Zieleń” w czterech aglomeracjach, stworzenie programu wykończenia wnętrz „Bez barier” dla osób o ograniczonej mobilności, dalszy rozwój Zielonej Karty Inwestycji (94% rozpoczętych inwestycji było zgodnych z tym wewnętrznym standardem) oraz spełnienie przez 80% inwestycji kryteriów miasta 15-minutowego. Grupa z wyprzedzeniem zrealizowała też cele wyznaczone na kolejne lata dotyczące redukcji emisji CO2 oraz parytetu płci w zarządzie Dom Development S.A.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Orlen: Rozpoczął nową promocję dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge, podała spółka. Przez miesiąc, do 30 maja br., będą mogli oni ładować swoje pojazdy taniej o 35% we wszystkich punktach należących do Grupy Orlen.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE). Pilotaż w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej realizowanych w formule EPC/ESCO, podał Fundusz. Łączny budżet programu to ponad 220 mln zł.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarła umowę na prace w ramach modernizacji energetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj, podał Mostostal. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi ok. 53,8 mln zł netto (ok. 66,2 mln zł brutto). Termin zakończenia zadania wynosi 32 miesiące.

Tauron: Wprowadził ceny dynamiczne na stacjach ładowania pojazdów eTauron, co oznacza, że przy niskich notowaniach cen energii na giełdzie, będzie można naładować auto elektryczne „na bardzo atrakcyjnych warunkach”, podała spółka.

PEJ: Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel tzw. umowę pomostową (Engineering Development Agreement – EDA), która zapewnia ciągłość realizacji pomorskiego projektu jądrowego w ramach trwającej współpracy, podała spółka.

Polenergia: Uprawomocniła się decyzja wydana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w Gdańsku o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1, realizowanej przez Equinor i Polenergię, podała Polenergia. Bałtyk 1 szykowany jest do aukcji offshore w 2025 roku.

Źródło: ISBnews