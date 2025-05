Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 26-30 maja.

RYNEK OZE

Atom: Ministerstwo Przemysłu przystępuje do konsultacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Atom: Ministerstwo Przemysłu powoła Centrum Kompetencji Jądrowych oraz dwa zespoły doradcze przy pełnomocniku rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Raportowanie ESG: Czternasta tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: uproszczenie procedur dla debiutów giełdowych i nowych emisji akcji oraz jednolity format raportowania ESG dla firm, podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

Inwestycje w OZE: Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowane przepisy oznaczają mniej biurokracji, tańsze inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i prostsze rachunki za prąd, podkreślono.

Czystość wody: 70% Polaków deklaruje, że ma świadomość ryzyka zanieczyszczeń pochodzących z rur wodociągowych, takich jak ołów czy rdza, wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Opinia24 na zlecenie Uponor. 36% określa jakość wody z kranu jako „bardzo dobrą” – czystą, bez smaku i zapachu; dalsze 36% zauważa, że choć zwykle jest ona zadowalająca, to zdarzają się problemy. Kolejne 20% ocenia ją jako przeciętną, wskazując na występowanie osadów lub dziwnego smaku. 3% respondentów przyznaje, że woda w ich domach jest zła lub bardzo zła.

ROZWÓJ BIZNESU

Columbus Energy: W ramach programu „Czyste powietrze” posiada ok. 17 tys. zawartych umów, o łącznej wartości brutto przeszło 1,8 mld zł, podała spółka. Zarząd szacuje, że finalna ilość zrealizowanych projektów, czyli konwersja (ilość podpisanych umów do zrealizowanych) może wynieść pomiędzy 50-65%. Sprzedaż realizowana do klientów kwalifikujących się do programu „Czyste powietrze” stanowi nową grupę docelową klientów w segmencie właścicieli domów w działalności Columbus. Ponadto Columbus kontraktuje również klientów indywidualnych w ramach programu „Mój prąd”.

Columbus Energy: Odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 9,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mo-Bruk: Grupa podpisała warunkową, przedwstępną umowę nabycia 100% akcji firmy Eco Point PSA z siedzibą w Gdańsku, która zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z rynku usług portowych, stoczniowych i przemysłu, podała spółka. Znormalizowany zysk EBITDA Eco Point wyniósł w 2024 r. Wartość transakcji może wynieść 46 mln zł minus dług netto.

Sunex: Odnotował 7,24 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2025 r. wobec 8,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Raen: Odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 1,23 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka.

Enea: Enea Nowa Energia – spółka z Grupy Enea – zawarła umowę kupna portfela farm wiatrowych o mocy 33,2 MW od Greenvolt Power z Grupy Greenvolt. Transakcja o wartości ok. 350 mln zł obejmuje cztery farmy wiatrowe na różnych etapach rozwoju, składające się z 16 turbin o mocach od 2 do 2,2 MW każda, podały spółki.

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 2 416 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 893 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polenergia: Zawarła cztery umowy z Invesco Real Estate na dostawy energii odnawialnej z certyfikatami pochodzenia dla nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, podała spółka. W ramach umów energia z OZE zasili takie obiekty jak Plac Unii, wieżowiec Q22, Galeria Kazimierz oraz biurowiec P2. Umowy typu cPPA będą obowiązywać do końca 2028 roku.

EcoRun: Spółka, która latem br. planuje złożyć prospekt ws. wejścia na rynek główny GPW, miała ok. 17,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i ok. 1,4 mln zł zysku netto w I kw. 2025 r., podała spółka. Zysk operacyjny EBIT odnotowano na poziomie ponad 1,8 mln zł, zaś zysk EBITDA na poziomie prawie 1,9 mln zł.

Grenevia: Odnotowała 80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PGE: Kończący się sezon grzewczy 2024/2025 jest jednym z najdłuższych w ostatnich latach. W wielu miastach, w których elektrociepłownie PGE Energia Ciepła wytwarzają ciepło, okres grzewczy nadal jeszcze trwa, gdyż tegoroczny maj, charakteryzujący się wyjątkowo niskimi temperaturami, jest najchłodniejszy od ponad 30 lat, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Orlen: Orlen Neptun z Grupy Orlen wybrał konsorcjum trzech polskich firm: MEWO, Orlen Petrobaltic i Geofizyka Toruń do zbadania warunków geologicznych dna Bałtyku na obszarze koncesji projektu wiatrowego Baltic East, podał Orlen. Prace będą prowadzone na morzu, na głębokości ok. 35 m i zakończą się w tym roku. Na bazie pozyskanych informacji powstanie wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków w programie Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3, podał Fundusz. Finansowanie programu o wartości 2 mld zł zapewniono z Funduszu Modernizacyjnego. Nabór potrwa od 30 maja 2025 r. do 30 czerwca 2029 r.

Tauron: Tauron Nowe Technologie – operator sieci ponad 200 stacji ładowania – wprowadził usługę eTAURON Flota, czyli kompleksowe narzędzie do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, podał Tauron. W ostatnich tygodniach spółka wdrożyła również dynamiczne ceny ładowania, pozwalające obniżyć koszt kilowatogodziny pobranej ze stacji ładowania.

E.ON Polska: Nawiązał współpracę z firmą Elocity, w wyniku której blisko 50 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych E.ON Polska zostało włączonych do aplikacji Elocity, podała spółka.

ElectroMobility Poland: Złoży ofertę w uruchomionym w tym tygodniu konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach działania E3.1.1 na kwotę około 4,7 mld zł, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Projekt zakłada stworzenie docelowo 7 tys. nowych miejsc pracy.

R.Power: Nawiązał współpracę z inwestorem finansowym, w ramach której inwestor nabędzie od R.Power 49,9% udziałów w dwóch spółkach celowych, podał R.Power. Spółki te rozwijają projekty fotowoltaiczne w Polsce o łącznej mocy prawie 92 MWp. Współpraca została sformalizowana poprzez podpisanie warunkowych umów inwestycyjnych.

JSW: Uruchomiła platformę internetową poświęconą realizacji jej kluczowego projektu – Planu Strategicznej Transformacji (PST). Platforma prezentuje założenia, cele oraz bieżące postępy w realizacji planu. Na portalu www.transformacjajsw.pl można znaleźć informacje o Planie Strategicznej Transformacji, będą one regularnie aktualizowane o dane dotyczące osiągniętych rezultatów, a także o najnowsze wiadomości z prowadzonych działań.

Energa: Liczba liczników zdalnego odczytu (LZO) zamontowanych na sieci Energi Operatora przekroczyła 3 mln, co oznacza, że urządzenia takie zostały zamontowane już u ponad 88% z przeszło 3,3 mln klientów spółki.

Veolia: 29 maja 2025 roku w ciepłowni w Chrzanowie zainaugurowano budowę kotła biomasowego oraz czterech gazowych silników kogeneracyjnych. Veolia Południe z Grupy Veolia term rozpoczęła projekt Agat, który jest kolejnym etapem kompleksowej dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego. Instalacje, których budowa rozpoczęła się, zmniejszą zużycie węgla o około 80%, co wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w mieście. Zakończenie tego etapu projektu planowane jest w 2029 roku, a finalnie w 2030 roku chrzanowska ciepłownia ma w ogóle przestać korzystać z węgla.

NFOŚiGW: Zakład Usług Komunalnych z Miękini, Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie (Gmina Siechnice) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach to kolejni beneficjenci, którym NFOŚiGW przekaże w sumie ponad 100 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

