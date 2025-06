Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 9-13 czerwca.

RYNEK OZE

Wsparcie energetyki: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór na środki z Funduszu Wsparcia Energetyki o wartości 7 mld zł, przeznaczone na budowę i modernizację sieci ciepłowniczych, budowę odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz infrastruktury do produkcji biometanu, biopaliw II generacji i odnawialnego wodoru.

System kaucyjny: Polska stanie się 1 października 2025 r. 17. krajem Unii Europejskiej z wdrożonym systemem kaucyjnym i drugim co do wielkości po Niemczech, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Ułatwienia w inwestycjach OZE: Rada Ministrów przyjęła nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny), celem uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany dotyczyć będą poszerzenie stosowania zgłoszeń w miejsce zezwoleń, ułatwienia dla rolników w zakresie zbiorników wodnych oraz w zakresie instalacji OZE.

Aukcja dot. offshore: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił pierwszą aukcję na uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, która odbędzie się 17 grudnia 2025 r., podał Urząd.

Aukcja kogeneracyjna: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił drugi w tym roku nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, który odbędzie się w dniach 22-24 września, podał Urząd.

Cele klimatyczne: Unia Europejska powinna porzucić ambitne cele klimatyczne w ocenie 54% Polaków – jest to najwyższy odsetek spośród dziewięciu krajów biorących udział w trzeciej edycji międzynarodowego badania klimatycznego, zrealizowanego przez Fundację E.ON we współpracy z instytutem Civey. Jednocześnie 55% Polaków uważa, że transformacja przyczynia się do wzrostu dobrobytu w długim okresie, a dla 77% ważne jest postrzeganie Europy jako pioniera transformacji.

ROZWÓJ BIZNESU

Energa: Rada nadzorcza wyłoniła zarząd spółki na nową, VIII wspólną kadencję, z prezesem Sławomirem Staszakiem, podała spółka.

PGE: Strategia PGE przewiduje przeznaczenie co najmniej 150 mld zł z łącznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 235 mld zł do 2035 r. na tzw. local content, poinformował prezes Dariusz Marzec.

PGE: Strategia Grupy PGE zakłada stopę zwrotu z inwestycji na poziomie minimum 7,5%, poinformował prezes Dariusz Marzec.

PGE: Strategia Grupy PGE przewiduje powrót do regularnej wypłaty dywidendy po osiągnięciu powtarzalnego zysku netto, perspektywy dodatnich wolnych przepływów pieniężnych przez min. 2 lata, utrzymaniu ratingu inwestycyjnego i braku zdarzeń jednorazowych istotnie obciążających cash flow, podała spółka w komunikacie.

PGE: Strategia Grupy PGE zakłada 18 mld zł nakładów inwestycyjnych na segment ciepłowniczy do 2035 roku, podała spółka. Dzięki tym nakładom emisja CO2 segmentu zmniejszy się o 50% względem 2021 r., a EBITDA wzrośnie do 2,8 mld zł w 2035 r.

PGE: Strategia Grupy PGE zakłada cel strategiczny w postaci osiągnięcia 18 GWh pojemności magazynowania energii, co przełoży się na ok. 60% udziału w rynku, podała spółka.

PGE: Strategia Grupy PGE zakłada budowę do 10 GW elastycznych niskoemisyjnych elektrowni gazowych (gotowych do przejścia na paliwa zeroemisyjne), w tym 4 GW w technologii CCGT i 6 GW w technologii OCGT do 2035 r., podała spółka.

PGE: Strategia Grupy PGE zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanej w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej, fotowoltaice i elektrowniach wodnych do ponad 9 GW (z uwzględnieniem projektów w modelu joint venture z partnerami), podała spółka. Strategia przewiduje też wzrost mocy przyłączeniowej dla nowych źródeł OZE o 11 GW (+125%) i o 12 GW (+14%) dla nowych odbiorców, podała spółka.

PGE: Strategia Grupy PGE do 2035 r. przewiduje łączne wydatki inwestycyjne o wartości 235 mld zł, w tym nakłady utrzymaniowe i rozwojowe w kwocie 175 mld zł, 39 mld zł na akwizycje oraz 21 mld zł na realizację dodatkowych opcji inwestycyjnych, podała spółka.

PGE: Strategia Grupy PGE do 2035 roku przewiduje m.in. wzrost zysku EBITDA do 17 mld zł w 2030 r. i 30 mld zł w 2035 r. wobec 11 mld zł zysku EBITDA w ub.r., podała spółka.

Tauron: Plany Tauron Ciepło dla rejonu Dąbrowy Górniczej na lata 2025-2030 obejmują m.in. wymianę sieci magistralnej, budowę nowych sieci ciepłowniczych, modernizację istniejącej infrastruktury ciepłowniczej oraz budowę nowoczesnego, kogeneracyjnego źródła wytwarzania ciepła, podała spółka.

Grenevia: Zdecydowała o podjęciu działań zmierzających do reorganizacji struktury organizacyjnej oraz o zawarciu listu intencyjnego ze spółką zależną Famur ws. wyodrębnienia Segmentu Famur w celu uproszczenie struktury organizacyjnej i operacyjnej Grupy oraz odzwierciedlenia roli Grenevii jako spółki holdingowej, podała spółka.

Powerdot: Ma 930 punktów ładowania w Polsce, w tym 829 punktów szybkiego ładowania, co oznacza drugą pozycję pod względem posiadanej infrastruktury o dużej mocy, podała spółka. Operator zapowiada przekroczenie tysiąca punktów ładowania w III kwartale 2025 r.

ENGIE Zielona Energia: Posiada w Polsce portfel farm wiatrowych o łącznej mocy 241 MW oraz farm fotowoltaicznych o mocy 121 MWp. Dodatkowo w budowie znajdują się instalacje PV o mocy 7 MWp. Jak wskazują eksperci ENGIE, rośnie zainteresowanie odbiorców przemysłowych elastycznymi modelami współpracy. „W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania krótko- i średnioterminowymi kontraktami typu PPA, szczególnie wśród przedstawicieli przemysłu energochłonnego. […] W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, rozwijamy działalności ENGIE Zielona Energia, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na oczekiwania klientów. W planach mamy m.in. rozwój oferty magazynów energii, morskich elektrowni wiatrowych oraz dostaw biometanu do odbiorców przemysłowych” – powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Mateusz Madejski.

Aldi Polska: Dzięki zastosowaniu opakowań IFCO zamiast tradycyjnych kartonów, Aldi w 2024 roku: zredukowało emisję CO2 o 1 863 899 kg (wzrost o 10% r/r), zaoszczędziło 177 514 m3 wody (ponad 5 razy więcej niż rok wcześniej), ograniczyło produkcję odpadów stałych o 4 360 931 kg (ponad 4,5x więcej niż w 2023), zapobiegło marnowaniu 313 608 posiłków.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Orlen: Orlen Paliwa zakończył inwestycję w Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, podał Orlen. Po rozbudowie obiekt zwiększył pojemność magazynową dwukrotnie i możliwości przeładunkowe o blisko 65%, do 400 tys. ton LPG rocznie. Warta ponad 150 mln zł inwestycja wzmocni bezpieczeństwo łańcucha dostaw LPG do klientów i sieci Orlen. Projekt w całości został zrealizowany przez konsorcjum polskich firm.

PEJ: Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) pozyskały listy wsparcia na ponad 70% zakładanej kwoty finansowania dłużnego, podała spółka. Zamiar i gotowość do zaangażowania swoich zasobów w projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wyraziło dotąd 11 agencji kredytów eksportowych z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Pozostałe ok. 30% sumy finansowania dłużnego spółka zamierza pozyskać na rynku komercyjnym, w tym krajowym, na który planuje wejść w II połowie roku.

Ocean Winds: Podpisał ze spółką Orlen Neptun II z Grupy Orlen kontrakt na dzierżawę terminalu instalacyjnego w porcie Świnoujście, podała spółka. Ocean Winds rozpocznie użytkowanie terminalu od 2027 roku na potrzeby realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.

Orlen: Orlen Neptun – spółka z Grupy Orlen – uruchomił w Świnoujściu terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych, podał Orlen. To pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie tego typu obiektów, który będzie kluczowym zapleczem koncernu dla realizacji projektów wiatrowych drugiej fazy. Z terminala korzystać będą także zewnętrzni operatorzy.

Equinor i Polenergia: Złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o prekwalifikację projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 do udziału w pierwszej w Polsce aukcji offshore planowanej na koniec 2025 roku, podała Polenergia. To pierwszy taki wniosek złożony do URE. Farma Bałtyk 1 o mocy do 1 560 MW jest największym projektem offshore w Polsce i jednocześnie najbardziej zaawansowanym projektem II fazy.

Moya: Moya energia uruchomiła w minionym tygodniu sześć stacji ładowania pojazdów elektrycznych: w Poznaniu, Białymstoku, Elblągu, Złocieńcu, Karczemkach i Chodzieży. Łącznie posiada obecnie 15 stacji ładowania. Marka należąca do Grupy Anwim w ciągu ostatnich czterech miesięcy zwiększyła liczbę własnych punktów ładowania z 2 do 30, co czyni ją jednym z najszybciej rozwijających się operatorów na polskim rynku.

JLL: Firma zakończyła kompleksową modernizację swojej warszawskiej siedziby w kompleksie Warsaw Spire. Projekt – realizowany przez zespoły Workplace Advisory, Project and Development Services, Tétris Design & Build, Work Dynamics oraz Office Agency – stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowników oraz nowe wyzwania współczesnego środowiska pracy. Biuro zostało zaprojektowane w duchu idei „ReThink. ReUse. ReSpire”, podkreślając nowoczesne, zrównoważone podejście do organizacji przestrzeni.

Wolt: Startuje z pilotażem miejskich dostaw w nowej, zeroemisyjnej formule. W całej Warszawie kurierzy partnerscy będą mogli korzystać z floty elektrycznych pojazdów wyposażonych w wymienne baterie. Dzięki sieci bateriomatów rozmieszczonych w wybranych punktach miasta, baterię można wymienić w kilkadziesiąt sekund – bez konieczności przerywania realizacji dostaw. To część międzynarodowego projektu NG SEED, realizowanego przy wsparciu EIT Urban Mobility, który ma sprawdzić, jak realnie działa model przyjaznej środowisku logistyki ostatniej mili.

Lidl Polska: W maju klienci sklepów Lidl Polska oddali prawie 9 mln opakowań – w tym blisko 7 mln plastikowych butelek PET oraz ponad 2 mln metalowych puszek. Akcja podwójnego rabatu – 10 groszy za każdą oddaną plastikową butelkę lub puszkę – będzie kontynuowana w czerwcu.

R.Power: Rozpoczął przygotowania do realizacji swojego drugiego magazynu energii w Polsce – w miejscowości Herby w województwie śląskim. Budowa pierwszego projektu, zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Nehrybka w województwie podkarpackim, zostanie zakończona w ciągu najbliższych tygodni. Budowa projektu Herby rozpocznie się w IV kwartale 2025 roku, a jego zakończenie planowane jest na I kwartał 2026 roku. Partnerem projektu jako operator systemu dystrybucyjnego będzie Tauron Dystrybucja. „To już nasz drugi magazyn energii, a wkrótce poinformujemy o kolejnych inwestycjach, które są w przygotowaniu i będą sukcesywnie przyłączane do sieci” – powiedziała wiceprezes zarządu R.Power Katarzyna Suchcicka, cytowana w komunikacie.

