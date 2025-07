Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 30 czerwca – 4 lipca.

RYNEK OZE

TGE: Wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł w czerwcu br. 8,39 TWh i był o 31,9% niższy r/r, a gazem ziemnym 23,84 TWh, co stanowi wzrost o 77,4% r/r, podała TGE.

OZE: Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce spadł do rekordowo niskiego poziomu 56,2% w ub. roku, tj. o 4,3 pkt proc. mniej niż rok wcześniej (60,5%). Produkcja z OZE osiągnęła 29,4% udziału, a produkcja z gazu wzrosła o do 12,2%, wynika z raportu „Transformacja energetyczna w Polsce, edycja 2025”, opublikowanego przez Forum Energii.

Zmiany klimatu: Koszty zmian klimatu dla Polski wyniosą w 2050 roku 1,5% PKB, czyli ok. 84 mld zł rocznie, jeśli będziemy konsekwentnie realizować przyjęte cele klimatyczne, a wzrosną do 2,2% PKB (ok. 124 mld zł) rocznie, jeśli Europa i świat spowolnią transformację, wynika z raportu opublikowanego przez fundację „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi”.

Ustawa odległościowa: Fundusz partycypacyjny, wprowadzony na etapie prac sejmowych do projektu nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, to dobre rozwiązanie, które powinno zwiększyć akceptację społeczności lokalnych dla budowy elektrowni wiatrowych, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk.

Rozbudowa infrastruktury: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 10,8 mld zł pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a fundusze posłużą do rozbudowy infrastruktury najwyższych napięć w kraju, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W przypadku zwiększenia dostępności środków w ramach KPO możliwe będzie zwiększenie kwoty pożyczki maksymalnie do 32 mld zł. Termin spłaty pożyczki to 2050 r., a jej oprocentowanie to 0,5%

AI w energetyce: Ponad 44% firm z sektora energetycznego traktuje sztuczną inteligencję jako integralny element swojej działalności, a aż 60% z nich deklaruje zwrot z inwestycji w AI przekraczający 10%, wynika z raportu KPMG. Z badania wynika, że 92% liderów branży energetycznej uważa wdrożenie sztucznej inteligencji za kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej. Firmy traktują AI nie tylko jako narzędzie techniczne, ale przede wszystkim jako fundament transformacji – wykorzystywane do automatyzacji procesów, poprawy jakości decyzji, zarządzania ryzykiem i realizacji celów ESG.

Spółdzielnie energetyczne: Polenergia Fotowoltaika, DOEKO Group oraz Lokalne Spółdzielnie Energetyczne podpisały list intencyjny, który otwiera drogę do strategicznej współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania spółdzielni energetycznych w całej Polsce. Celem inicjatywy jest stworzenie kompleksowego modelu partnerstwa, który wesprze lokalne społeczności w sięganiu po czystą energię na korzystnych warunkach.

ROZWÓJ BIZNESU

R.Power: R.Power Investment i SunPol Capital złożyły wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o utworzenie dwóch wspólnych przedsiębiorców, których celem będzie realizacja i eksploatacja farm fotowoltaicznych, podał Urząd.

Grenevia: Grupa chce uzyskać dodatnią marżę EBITDA na poziomie każdego segmentu w 2030 roku, zgodnie z przyjętą aktualizacją kierunków strategicznych Grupy Grenevia, podała spółka. Liczba segmentów wzrośnie z 5 obecnie do 7 plus w 2030 r.

Pepco Group: Pepco w Polsce jako jeden z pierwszych rynków w europejskiej sieci firmy w 100% czerpie energię z odnawialnych źródeł, podała spółka. Oznacza to, że zarówno wszystkie sklepy, jak i centra dystrybucji w Polsce zasilane są wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł (OZE).

Proteine Resources: Polski startup biotechnologiczny Proteine Resources pozyskał 9,5 mln euro tzw. finansowania mieszanego (grant + inwestycja w udziały) w ramach programu EIC Accelerator (EICA, Horizon Europe), podała spółka. Finansowania pozwoli mu na 10-krotne rozbudowanie mocy produkcyjnych. Spółka opracowała i przygotowuje do szerokiej komercjalizacji pierwszy na świecie skalowalny zamiennik wołowiny przy o 50% niższych kosztach produkcji i zaoferuje suplementy oraz dodatki żywieniowe klasy weterynaryjnej.

Aldi: Zgodnie z harmonogramem, stacje ładowania są już dostępne na parkingach większości z ponad 360 sklepów Aldi. W ostatnich miesiącach ładowarki zostały zainstalowane w wielu miejscowościach, a obecnie trwają odbiory techniczne i ich sukcesywne uruchamianie. Część punktów ładowania przy sklepach ALDI tworzy tzw. Huby, składające się z 3 lub 4 szybkich ładowarek DC o mocy 400 kW oraz – w niektórych lokalizacjach – dodatkowych ładowarek AC o mocy 11 kW. Najmocniejsze urządzenia zostaną uruchomione w ciągu najbliższych tygodni. Takie huby powstały m.in. w Lęborku, Jaworze, Łomży, Rokietnicy, Skarżysku-Kamiennej, Kamiennej Górze, Stargardzie, Płońsku, Pile, Międzyrzeczu, Jarocinie i Szczecinku. Na tym etapie łączna moc infrastruktury GreenWay przy sklepach ALDI wyniesie 21,5 MW.

BOŚ: Bank stanął na czele dużego konsorcjum bankowego, które sfinansuje przełomowy projekt na Mazowszu, wykorzystujący odnawialne źródła energii. Do finansowania inwestycji BOŚ zaprosił jedenaście banków spółdzielczych oraz bank zrzeszający.

GTC: Podsumowała swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zrealizowała w 2024 roku. Grupa ograniczyła rok do roku emisje CO2 o około jedną piątą, a 93% jej budynków biurowych i handlowych posiada jeden z międzynarodowych certyfikatów środowiskowych.

Polenergia: Spółki Grupy Polenergia – Amon i Talia – zawarły umowy kredytowe z Bankiem Pekao o łącznej wartości do 200 mln zł. Środki te w zdecydowanej większości będą przekazane w formie dystrybucji do spółki Polenergia. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania Polenergia pozyska dodatkowe środki finansowe na rozwój i realizację strategii biznesowej.

BZK Energy: Otrzymało prawie 8 mln euro dofinansowania z unijnego Funduszu Innowacyjnego na realizację projektu Ambassador. To pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej instalacja produkująca biometan połączona z wychwytywaniem i skraplaniem CO2. Instalacja będzie produkować ponad 5 mln m3 biometanu (o ciśnieniu atmosferycznym) i blisko 4 mln m3 ciekłego CO2 o jakości spożywczej rocznie.

Energa: Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, odebrała pierwszą transzę pożyczki udzielonej w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości 1,33 mld zł, z przeznaczeniem na modernizację i cyfryzację sieci energetycznej w północnej i środkowej Polsce (całość przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty to ok. 7,6 mld zł).

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Eurowind Energy: W sierpniu rozpoczyna budowę parku wiatrowego o mocy 28,6 MW w woj. zachodniopomorskim, którego oddanie do eksploatacji spodziewane jest w 2026 roku, poinformowała ISBnews prezes Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk. Jeszcze w 2025 lub 2026 roku do eksploatacji trafią też trzy projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 62 MW.

Njord Energy: Wrocławski startup przetestuje w najbliższych miesiącach w regionie Musandam w Omanie innowacyjne rozwiązanie, wykorzystujące autonomiczne latawce do pozyskiwania energii wiatrowej, podała spółka. Produkcja pierwszej serii komercyjnej zaplanowana jest na 2026 rok. Jednocześnie Njord Enegry prowadzi rozmowy z funduszami typu VC oraz inwestorami branżowymi w celu pozyskania finansowania na skalowanie działalności.

EDP: Poprzez EDP Renewables, podpisało długoterminową umowę z Axpo w Polsce, która ma na celu optymalizację projektu systemu magazynowania energii (BESS) o mocy 60 MW w Wielkopolsce, podała spółka.

OX2: Uruchomił farmę fotowoltaiczną Rutki o mocy 100 MW, podała spółka. To pierwszy projekt OX2 jako niezależnego producenta energii (IPP).

beeIN: Zawarł umowę z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na 28,11 mln zł dofinansowania do projektu pt. „Opracowanie i budowa typoszeregu nowoczesnych, ekologicznych pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej oraz budowa bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej firmy beeIN S.A. w celu wdrożenia wyników B+R i kontynuacji prac badawczo-rozwojowych”, podała spółka. Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą 39,4 mln zł.

Orlen: Przeprowadził emisję zielonych euroobligacji o wartości 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł), podała spółka. Wartość zapisów wyniosła 1,49 mld euro, co oznacza blisko 2,5-krotną nadsubskrypcję. Koncern wykorzysta pozyskane środki na sfinansowanie transformacji energetycznej oraz działania łagodzące skutki zmian klimatu.

Grenevia i Famur: Uzgodniły i podpisały plan podziału Grenevii – podział zostanie przeprowadzony poprzez przeniesienie części majątku (zorganizowaną część przedsiębiorstwa – ZCP) Grenevii na Famur – spółkę w 100% zależną od Grenevii, podała Grenevia.

POLOmarket: Największa polska sieć supermarketów, w związku z wejściem w życie systemu kaucyjnego od 1 października br. wprowadzi do ponad 200 sklepów w całej Polsce nowoczesne automaty do zwrotu opakowań. Wdrożenie jest rezultatem współpracy POLOmarketu z firmą RVM Systems Polska, specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze recyklingu.

R.Power: Rozpoczął dostawy zielonej energii do Grupy Lux Med, podała spółka. Rocznie R.Power dostarczy 36 GWh na potrzeby całej sieci. Dostawy dotyczą energii elektrycznej pochodzącej z farm fotowoltaicznych R.Power, w ramach długoterminowej umowy zakupu energii (PPA) zawartej w 2024 roku.

Powerdot: Wprowadził stawki dynamiczne na ładowanie samochodów dla przedsiębiorców, uzależnione od zużycia energii. Operator, którego sieć liczy 970 punktów ładowania, zakłada, że w ciągu roku programem dynamicznych cen energii zostaną objęte floty składające się z co najmniej 5 tysięcy aut.

Tauron: „Bonus na start” to propozycja Grupy Tauron dla użytkowników aut elektrycznych. Zakłada, że każdy nowy użytkownik aplikacji eTAURON, a także ci, którzy nie korzystali z ładowarek Taurona przez ostatnie 3 miesiące, mogą otrzymać voucher o wartości 20 zł. Można go wykorzystać na stacjach należących do koncernu. Należy pobrać aplikację eTAURON, zarejestrować się w systemie, zaznaczyć zgody marketingowe i wypełnić specjalny formularz znajdujący się na stronie etauron.tauron.pl. Po pozytywnej weryfikacji, specjalny kod promocyjny trafi do użytkownika bezpośrednio na skrzynkę mailową.

