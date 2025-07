Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 7-11 lipca.

RYNEK OZE

„Czyste powietrze”: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) odpowiadając na postulaty przedsiębiorców zaangażowanych w realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, przekazał do wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW) wytyczne mające usprawnić i przyspieszyć obsługę przez nie wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów, podał NFOŚiGW.

Inwestycje w OZE: Przedsiębiorcy z województwa wielopolskiego mogą ubiegać się atrakcyjne pożyczki na inwestycje w OZE. Można nimi sfinansować m.in. zakup paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła czy biogazowni. W pierwszej puli środków przeznaczonych na pożyczki jest 100 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

EU ETS: Zmiany w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) muszą odpowiadać nowym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa: zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i akceptowalnych cen energii oraz poprawie konkurencyjności przemysłu, a tym samym gospodarki, uważa wiceprezes ds. regulacji w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) Marcin Laskowski.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otrzymał 8 wniosków na łączną kwotę 6,4 mld zł w zakończonym 4 lipca br. naborze w ramach programu priorytetowego „Instrument wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej”, podał Fundusz. Aktualny budżet programu przeznaczony na wejścia kapitałowe, który wynosi niespełna 4,8 mld zł.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Dekarbonizacja transportu drogowego: Z perspektywy Polski konieczność dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego pozostaje wyzwaniem m.in. ze względu na duże rozdrobnienie branży transportowej, ocenia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). „Spośród 140 tys. przedsiębiorstw działających w sektorze TSL, aż 97% stanowią mikroprzedsiębiorstwa, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w tej branż wyniosło zaledwie 6 osób. Taka struktura branży w przeszłości dobrze odpowiadała na dynamiczne zmiany popytu na usługi przewozowe. Może ona jednak utrudniać realizację kosztownych inwestycji w zeroemisyjne środki transportu z uwagi na większe trudności z pozyskaniem kapitału przez mniejsze przedsiębiorstwa” – czytamy w „Tygodniku PIE”.

ROZWÓJ BIZNESU

Robyg: Na budowach projektów mieszkaniowych grupy 100% energii elektrycznej jest zeroemisyjna zgodnie zakupionymi gwarancjami pochodzenia, podała spółka.

SKB: Polska grupa przemysłowa SKB oraz tajwańska firma XING Mobility, specjalizująca się w technologiach akumulatorowych, podpisały umowę intencyjną (MoU), której celem jest wspólna promocja i wdrażanie technologii chłodzenia zanurzeniowego akumulatorów w Polsce i na całym europejskim rynku, podano w komunikacie.

Sunex: Skonsolidowane przychody wzrosły o 24,12% r/r do 66,23 mln zł w II kw. 2025 r., podała spółka. W całym I półr. br. wzrosły one o 25,63% r/r do 111,9 mln zł.

InnoEnergy: Spółka ecop z portfela InnoEnergy z sukcesem zakończyła kolejną rundę inwestycyjną. Tym samym zespół ecop pozyskał 50 mln zł na dalszy rozwój technologii wysoko wydajnych przemysłowych pomp ciepła wysokotemperaturowych. Prawie wszyscy dotychczasowi inwestorzy ecop, w tym InnoEnergy, zwiększyli swoje zaangażowanie kapitałowe w rozwój spółki. Zamknięcie kolejnej rundy inwestycyjnej jest planowane przez ecop w II poł. br.

Neinver: Polskie portfolio Neinver w obszarze emisji znacząco zredukowano zużycie gazu ziemnego (spadek o 21%). We wszystkich obiektach w Polsce zmniejszono także całkowitą emisję gazów cieplarnianych. W zakresie gospodarowania odpadami, Factory Gliwice i Factory Kraków poprawiły wskaźniki waloryzacji, osiągając odpowiednio 87,63% i 70,41%. Factory Ursus w Warszawie i Factory Poznań poprawiły wynik o dwie gwiazdki, natomiast warszawskie Factory Annopol, Kraków i Gliwice zwiększyły liczbę gwiazdek o jedną.

EMP: Zgodnie z zapowiedziami, ElectroMobility Poland (EMP) złożyło wniosek o finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wniosek obejmuje m.in. 1,4 mld zł inwestycji w rozwój lokalnych dostawców oraz prace badawczo-rozwojowe. W Jaworznie powstanie nowoczesna fabryka samochodów elektrycznych, centrum badań i rozwoju oraz europejska marka motoryzacyjna z polską centralą.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Sunex: Zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zrównoważonej, autorskiej technologii wytwarzania kompozytowych zbiorników CWU wykorzystywanych w instalacjach grzewczych opartych na OZE”, podała spółka. Na podstawie przedmiotowego aneksu strony umowy dokonały przeszacowania wartości projektu, wskutek czego całkowita wartość wynosi 32,95 mln zł, kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 31,91 mln zł, a kwota dofinansowania 12,83 mln zł. Pierwotnie kwota dofinansowania wynosiła 15,2 mln zł, a całkowity koszt realizacji projektu – 44,6 mln zł.

OSGE: Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i Stowarzyszenie Polish Data Center Association (PLDCA) nawiązały strategiczną współpracę w ramach grupy roboczej ds. zasilania centrów danych z modułowych reaktorów jądrowych (tzw. SMR), podało OSGE.

Orlen: Wprowadził do oferty na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Katowicach nowy rodzaj paliwa lotniczego SAF, które pozwala na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, podała spółka.

Orlen: Grupa Orlen wspólnie z Northland Power rozpoczęła instalację największych w Europie turbin wiatrowych o mocy 15 MW, podała spółka. W polskiej części Bałtyku stanął pierwszy wiatrak. Turbiny zostały wyprodukowane przez duńską firmę Vestas, a ich elementy powstają między innymi w fabryce zlokalizowanej w Szczecinie.

PGE: PGE i Ørsted rozpoczęły prace przygotowawcze bezpośrednio poprzedzające budowę Baltica 2. Relokacja głazów na dnie Bałtyku to kluczowy etap przygotowujący teren do instalacji fundamentów i infrastruktury podwodnej dla największej w Polsce morskiej farmy wiatrowej. Na obszarze przyszłej morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 pracuje statek Olympic Electra, realizujący proces relokacji głazów i innych przeszkód terenowych. Prace mają na celu oczyszczenie dna morskiego pod przyszłą infrastrukturę farmy – zarówno w miejscu lokalizacji turbin, jak i wzdłuż trasy przyszłego montażu kabli eksportowych. Prace związane z przygotowaniem dna morskiego do budowy farmy potrwają do początku 2026 roku.

Tauron: Wesprze Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, zostając Partnerem Tytularnym wydarzenia. 12 edycja MFF Tauron Młode Horyzonty odbędzie się w dniach 26 września – 5 października 2025 w Warszawie, Wrocławiu i 18 miastach w całej Polsce.

Łódzkie: Jako pierwsze województwo uruchomiło unijne pożyczki na inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. O nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem mogą ubiegać się przedsiębiorcy z województwa Łódzkiego. Aktualnie w puli na inwestycje związane z gospodarką o obiegu zamkniętym jest ponad 30 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

PKO BP: Bank wybrał 7 innowacyjnych startupów, które rozpoczną wdrożenia swoich rozwiązań w banku. To efekt kolejnej edycji programu Green Impact, organizowanego i prowadzonego przez akcelerator Accelpoint, w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim. Wyróżnione młode firmy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań oraz na mentoring i możliwość dostępu do infrastruktury bankowej. Mogą też, przy wparciu lidera sektora bankowego w Polsce, nawiązać kontakty z wiodącymi firmami z branży finansowej i inwestorami. W tegorocznej edycji programu wzięło udział ponad 100 startupów z Polski i zagranicy.

Grupa Sokołów: Axpo w Polsce oraz Grupa Sokołów przedłużyły długoletnią współpracę, podpisując kontrakt na sprzedaż około 150 GWh energii elektrycznej rocznie do zakładów produkcyjnych i punktów sprzedaży detalicznej marki Sokołów. Na mocy najnowszej umowy Axpo, partner energetyczny Grupy Sokołów od 2016 roku, zapewni energię ośmiu nowoczesnym zakładom firmy zlokalizowanym w Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie i Osiu. Energia popłynie również do około 200 sklepów detalicznych sieci zlokalizowanych w całej Polsce.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otworzył nabór wniosków w programie na współfinansowanie badań terenowych i opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Budżet naboru ze środków NFOŚiGW wynosi 30 mln zł.

PKO BP: PKO Leasing nawiązał strategiczną współpracę z firmą ChargeEuropa. Zawarte porozumienie ma na celu sfinansowanie ogólnokrajowego wdrożenia publicznie dostępnych punktów ładowania.

Axpo: Axpo w Polsce przedłużył trwającą od 2016 r. współpracę z Grupą Sokołów, podpisując kontrakt na sprzedaż około 150 GWh energii elektrycznej rocznie dla ośmiu zakładów firmy zlokalizowanych w Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie i Osiu, a także ok. 200 punktów sprzedaży detalicznej marki Sokołów w Polsce.

Virya Energy: Oficjalnie zainaugurowała farmę wiatrową Grąbkowo, będącą częścią większego projektu Potęgowo. Obiekt o mocy 31,5 MW wyposażony jest w 9 turbin Nordex N117 Delta. Każda z turbin ma wysokość 178 metrów i średnicę wirnika wynoszącą 117 metrów, a zastosowana technologia Nordex została zoptymalizowana pod kątem warunków wiatrowych panujących w Polsce.

Źródło: ISBnews