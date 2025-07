Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 14-18 lipca.

RYNEK OZE

Odpady: Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącej odpadów trafiających na składowisko, podała Komisja.

Ustawa wiatrakowa: Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza m.in. przedłużenie mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał, obniżenie minimalnej odległości nowych elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej do 500 m oraz nawet do 20 000 zł rocznie z funduszu partycypacyjnego dla gospodarstw domowych położonych w pobliżu nowych farm wiatrowych.

EU ETS: Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) postuluje, by w ramach reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) uwzględnić konieczność dostosowania ETS do realiów gospodarczych, technologicznych i inwestycyjnych przemysłu chemicznego oraz wzmocnienia mechanizmów ochronnych przed ucieczką emisji, podała organizacja.

Zielona transformacja: W Polsce nie mamy do czynienia z luką finansowania (financing gap) na potrzeby zielonej transformacji, ale jednym z naszych kluczowych wyzwań pozostaje tzw. financing mismatch – czyli niedopasowanie między potrzebami inwestorów a strukturą dostępnego finansowania, ocenia prezes PFR TFI Piotr Dmuchowski.

Mój Prąd: Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o dotacje w szóstej edycji programu Mój Prąd 6.0. o ponad dwa miesiące, do 31 października br. lub do wyczerpania środków, podał Fundusz. Budżet naboru wynosi 1,8 mld zł, z tego dotychczas złożone wnioski wyczerpują około 82%.

Czyste Powietrze: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wznowią w połowie lipca nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych w ramach programu Czyste Powietrze, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Budżet na wznowienie naboru wynosi 70 mln zł i pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Produkcja OZE: Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 2,74% r/r do 12,85 TWh w czerwcu 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 51,13% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 40,31%, wynika z danych PSE.

Tarcza klimatyczna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę na realizację projektu, który pomoże miastom Polski Wschodniej przygotować się na skutki zmian klimatu. Dzięki wsparciu eksperckiemu i funduszom unijnym samorządy opracują miejskie plany adaptacji, pozwalające chronić mieszkańców przed powodziami, suszami i falami upałów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzyma 5,3 mln zł na wsparcie działań adaptacyjnych.

Wsparcie OZE: Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, budowa instalacji fotowoltaicznych czy magazynu energii – m.in. na takie inwestycje w województwie zachodniopomorskim można otrzymać preferencyjną pożyczkę unijną. O pieniądze mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y oraz spółki komunalne.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Stacje ładowania: Pod koniec czerwca 2025 r. w Polsce funkcjonowało 10 255 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 33% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 67% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW, wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSNM.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 67% r/r do 36 196 pojazdów w okresie styczeń-czerwiec 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w I-VI br. 17 419 szt., a hybryd plug-in – 18 777 szt.

E-auta: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 81,7% r/r i wyniosła 3 844 szt. w czerwcu br., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

ROZWÓJ BIZNESU

Enea: W wyniku aukcji dogrywkowej rynku mocy na rok dostaw 2029, zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 2 024 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy kapitałowej Enea, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w rundzie 1. mieści się w przedziale od 492,09 zł/kW/rok do 536,8 zł/kW/rok.

Tauron: Kurs akcji Taurona przekroczył 9 zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Oznacza to, że kapitalizacja spółki wynosi ok. 15,5 mld zł, podał Tauron.

Energa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zakończyły aukcję dogrywkową rynku mocy na 2029 r., a Grupa Energa zakontraktowała łącznie co najmniej 1050,44 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich kontraktów mocowych, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 536,80 zł/kW/rok do 492,09 zł/kW/rok. Łączne przychody Grupy Energa w 2029 roku z tytułu ww. zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 516,91 mln zł, a w całym okresie obowiązywania kontraktów wieloletnich – co najmniej 8 787,49 mln zł.

Sundragon: Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 sierpnia br., o zmianie nazwy spółki i rozszerzeniu przedmiotu działalności emitenta m.in. o produkcję broni i amunicji, podała spółka. NWZA będzie też głosować zgodę na upoważnienie zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grenevia: Podpisała umowę na zakup licencji na produkcję kompletnej turbiny wiatrowej, podała spółka. Dzięki kontraktowi Famur Gearo – marka odpowiadająca w Grupie Grenevia za obszar energetyki wiatrowej – zyska dostęp do zaawansowanej technologii, która pozwoli budować krajowe kompetencje produkcyjne i oferować nowoczesne rozwiązania dla zmieniającego się rynku energetycznego w Polsce.

OX2: Uzyskała w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE wsparcie dla projektu farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej przekraczającej 51 MWp, podała spółka. Nowa inwestycja szwedzkiego dewelopera powstanie w województwie świętokrzyskim.

PEJ: Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) dokonały oficjalnej notyfikacji projektu inwestycyjnego pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej do Komisji Europejskiej (KE), zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Traktacie Euratom, podała spółka. Zgłoszenie obejmuje szczegółowy opis projektu, którego celem jest budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu. Równolegle toczy się proces notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Grupa PAD RES: W ramach lipcowych aukcji OZE, Grupa zakontraktowała projekty fotowoltaiczne o mocy ponad 150 MW. W lipcowej aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, w ramach koszyka dla instalacji o mocy powyżej 1 MW, złożono 98 ofert, z których zwyciężyło 76. Wśród nich aż 7 zwycięskich ofert należało do Grupy PAD RES. W koszyku przeznaczonym dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW w całym kraju zakontraktowano łącznie około 1623 MW mocy zainstalowanej dla projektów fotowoltaicznych, z czego aż 154,5 MW przypadło PAD RES. Grupa PAD RES posiada obecnie w swoim portfolio projekty o łącznej mocy ponad 600 MW – z wygraną aukcją OZE.

Clean & Carbon Energy: Rada nadzorcza odwołała Józefa Mikołajczyka z funkcji prezesa zarządu oraz o powołaniu w skład zarządu Sławomira Kołodziejczuka, któremu powierzyła funkcję prezesa zarządu.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

PGE: PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisała umowę na budowę nowoczesnej kotłowni gazowej o mocy 28 MWt z układami towarzyszącymi, podała spółka. Nowe źródło ciepła zabezpieczy potrzeby mieszkańców Gryfina i okolic, a jego uruchomienie planowane jest w III kwartale 2026 roku. Wartość podpisanej umowy przekracza 32 mln zł netto.

Spyrosoft: Codibly, spółka zależna Spyrosoftu, zawarła z Orlenem umowę na wdrożenie rozwiązania zarządzania siecią stacji ładowania pojazdów elektrycznych CPMS (Charge Point Management System) oraz obsługi klientów korzystających z sieci stacji ładowania eMSP (eMobility Service Provider) dla obszaru elektromobilności Orlenu oraz zakup licencji, podał Spyrosoft. Maksymalna wartość umowy to ok. 4,7 mln zł netto.

PGE, Orlen: Miasto Rybnik oraz Polska Grupa Energetyczna (PGE), Orlen Termika i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa z Grupy Orlen podpisały list intencyjny, który otwiera drogę do współpracy czołowych krajowych spółek przy realizacji strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym i ciepłowniczym na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rybnika, podała PGE.

Orlen, KGS: Orlen i Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) podpisały porozumienie obejmujące m.in. budowę instalacji do produkcji biometanu, podał Orlen. Rozwiązanie pozwoli ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, a także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju oraz poprawy stabilności sytemu energetycznego, podkreślono.

PGG: Instalacja odzysku ciepła z wód dołowych w kopalni Mysłowice-Wesoła zostanie uruchomiona jesienią przyszłego roku przez firmę Dalkia Polska Energia. W Polskiej Grupie Górniczej trwają przygotowania do podobnej inwestycji w trzech kolejnych ruchach wydobywczych.

Biedronka: Uruchomiła ogólnopolską kampanię edukacyjną „Mistrzowie wrzucają do żółtego!” we współpracy z Tetra Pak. Ambasadorem akcji został Piotr „Grabo” Grabowski – światowej klasy mistrz wsadów do kosza, który swoim zaangażowaniem inspiruje do działania. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów i promowanie prawidłowego sortowania kartonowych opakowań po żywności płynnej.

R.Power: Firma poinformowała o planowanej realizacji kolejnego projektu fotowoltaicznego w Rumunii. Farma słoneczna Lazuri o mocy 55 MWp powstanie w północno-zachodniej części kraju, w okręgu Satu Mare.

Źródło: ISBnews