Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 21-25 lipca.

RYNEK OZE

Ministerstwo Energii: Na czele nowego Ministerstwa Energii – łączącego resort przemysłu i dział energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – stanął Miłosz Motyka.

Rozwój OZE i atomu: Gwarancja stabilnych dostaw energii, dostęp do atrakcyjnych lokalizacji oraz spełnienie wymogów środowiskowych to kluczowe czynniki decydujące o uruchomieniu nowych centrów danych, twierdzą eksperci kancelarii Baker McKenzie. Z tego powodu perspektywy rozwoju OZE i energii atomowej mogą przyciągnąć do Polski coraz więcej zagranicznych inwestorów.

URE: W wyniku naboru na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wybrano kandydaturę Renaty Mroczek, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Energochłonność produkcji: Blisko 45% małych i średnich polskich firm z sektora przemysłowego aktywnie obniża energochłonność produkcji. Ponad jedna trzecia (34,7%) modernizuje swoje zakłady przemysłowe, a 31% inwestuje w energooszczędne maszyny, wynika z badania Index MiU Siemens Financial Services w Polsce. Z kolei 80% globalnych producentów deklaruje energooszczędność maszyn, ponad połowa obniża ślad węglowy, a nowe maszyny projektują już z myślą o przyszłej modernizacji, co pozwala wydłużyć ich żywotność o 10-15 lat.

E-MOBILNOŚĆ

Punkty ładowania: W Polsce funkcjonowały 10 255 (+40% r/r) ogólnodostępne punkty ładowania na koniec czerwca 2025 r., w tym 6 860 AC (+28% r/r) oraz 3 396 DC (+61% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

E-auta: W Polsce zarejestrowano 3 779 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w czerwcu 2025 r. (wzrost o 79% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w czerwcu br. wyniósł rekordowe 7,6%.

ROZWÓJ BIZNESU

Heimstaden: Pozyskał 110 mln euro finansowania w formule Sustainability-Linked Loan (SLL), podała spółka. ING Bank Śląski pełni w tej transakcji rolę agenta kredytu. Finansowanie zostało udzielone wspólnie z Santander Bank Polska.

EcoRun: Odnotował blisko 34 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2,7 mln zł zysku netto w I poł. 2025 r., podała spółka. Zysk operacyjny EBIT osiągnął wysokość niemal 3,5 mln zł, a EBITDA przekroczyła 3,5 mln zł. Spółka podtrzymuje plan wejścia na główny rynek GPW w Warszawie. W tym celu planuje złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego latem 2025 r.

Grupa Eneris: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – będąca częścią Grupy Banku Światowego – udzieliła do 80 mln euro pożyczki dla Grupy Eneris, podała IFC. Dzięki pożyczce będzie możliwe m.in. stworzenie zaawansowanych zakładów przetwarzania odpadów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Biedronka: Od 2022 roku – w trzy lata – 2072 sklepy Biedronki zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, a w czerwcu 2025 roku sieć osiągnęła rekordowy wynik pod względem produkcji energii odnawialnej w swoich obiektach w całym kraju – 17 500 MWh, podała spółka.

Energa: Energa Operator przekroczył 10 GW łącznej mocy odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci. Wśród ponad 10 GW mocy z OZE podłączonych do sieci Energi Operatora prym wiodą źródła fotowoltaiczne (ok. 5,1 GW) oraz wiatrowe (ok. 4,3 GW).

Veolia: Veolia Energia Polska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały memorandum of intent (MOI), inicjując strategiczną współpracę w obszarze wykorzystania technologii kosmicznych na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Celem współpracy jest wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które przyspieszą proces dekarbonizacji, transformacji ekologicznej oraz cyfrowej – w szczególności w obszarach zarządzania energią, wodą i odpadami.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

JSW: Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy METH2GEN, którego celem jest jednoczesne ograniczenie zagrożenia metanowego w kopalniach oraz przekształcenie odpadowego metanu w wodór, podała spółka. Budżet całego projektu, który wsparła UE wynosi 25,6 mln euro, z czego budżet JSW – ponad 20 mln euro.

Rafineria Gdańska: Na terenie Rafinerii Gdańskiej planowane jest uruchomienie instalacji produkcji zielonego wodoru o mocy 5 MW w połowie 2027 r., wykorzystującej proces elektrolizy wody, podała spółka. Na generalnego wykonawcę projektu wybrano spółkę Electrum.

PGE: PGE Energia Odnawialna zakończyła realizację projektu PV Pokrzywnica o mocy 7 MW, podało PGE. Farma fotowoltaiczna powstała w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Energia Plus. Całkowity koszt realizacji projektu: to 18 799 999 zł, a udzielona zwrotna pożyczka preferencyjna wynosi 15 979 999 zł.

OSGE: Ontario Power Generation (OPG) i Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisały list intencyjny, który otwiera kanadyjskiej firmie drogę do świadczenia na rzecz OSGE szeregu usług niezbędnych do wdrożenia, a następnie bezpiecznej eksploatacji w Polsce małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR), podało OSGE. Porozumienie opiera się na wcześniejszej umowie ogłoszonej przez firmy w czerwcu 2023 roku. OPG poprzez swoją spółkę zależną Laurentis Energy Partners wspiera już OSGE w pracach nad wstępnym raportem bezpieczeństwa (PSAR).

ZE PAK: ZE PAK, PAK CCGT oraz EIG Global Energy Europe (inwestor) podpisały mandate letter, którego częścią jest niewiążący dokument typu term sheet określający proponowane wstępne warunki udzielenia przez inwestora finansowania realizacji budowy bloku CCGT na terenie Elektrowni Adamów, a strony podejmą negocjacje co do finansowania w kwocie nie mniejszej niż 100 mln euro oraz nie większej niż 200 mln euro, podała spółka ZE PAK.

Noxo Energy: Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych uruchomiła stacje ładowania w The Warsaw HUB. W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 6 stacji AC o mocy 2×11 kW. W tym 5 w garażu podziemnym, a 1 na zewnątrz obiektu. Wszystkie stacje będą dostępne do swobodnego użytkowania (nie tylko przez najemców). „Od lat bardzo starannie dobieramy lokalizacje pod nowe inwestycje – zależy nam, aby były to miejsca, które odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. The Warsaw HUB to wyjątkowy punkt na mapie stolicy – prestiżowy adres, nowoczesna infrastruktura i dostępność dla szerokiego grona odbiorców. Tego typu obiekty są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej sieci. Zależy nam, by ładowanie auta było tak wygodne i naturalne, jak zaparkowanie go pod własnym biurem” – powiedział członek zarządu Noxo Jakub Bańkowski. Niebawem kolejne ładowarki staną przy warszawskim kompleksie Gdański Business Center.

Eurowind Energy: Prowadzi w gminie Jastrowie w województwie wielkopolskim prace nad parkiem wiatrowym. Farma będzie zlokalizowana w obrębie miejscowości Sypniewo. Przedsięwzięcie zakłada instalację 11 turbin wiatrowych. Projekt rozpoczęty został w 2024 roku, a jego komercyjny start przewidywany jest na przełomie 2029 i 2030 roku. Czas funkcjonowania farmy wiatrowej planowany jest na co najmniej 25 lat. Wytwarzana energia pokryje roczne zapotrzebowanie dla 44 tysięcy gospodarstw domowych.

Ergo Hestia: Sopocki ubezpieczyciel wprowadził w życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, które jako pierwsze na polskim rynku oferują kompleksową ochronę dla wszystkich typów instalacji OZE. Nowe OWU OZE to rozwiązanie, które łączy w jednej polisie ochronę w zakresie szkód materialnych, włączając awarie instalacji lub ich podzespołów, w zakresie utraty przychodu w wyniku przerwy w produkcji energii oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza instalacji OZE. Produkt został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o inwestorach lokujących środki w fotowoltaikę, farmy wiatrowe, magazyny energii oraz systemy hybrydowe.

Białystok: Podpisał 15 lipca umowę na zakup trzydziestu nowoczesnych pojazdów wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Wartość kontraktu przekracza 82 mln zł. Autobusy dostarczy firma Busnex poland z Warszawy. Dostawa obejmuje nie tylko pojazdy, lecz także montaż 25 stacjonarnych stacji ładowania (20 jednopunktowych i 5 dwupunktowych) oraz trzech mobilnych ładowarek warsztatowych. Pojazdy mają być przekazane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Tauron: Tauron Nowe Technologie, który jest operatorem ponad 600 000 lamp na południu Polski, realizuje plan wymiany przestarzałego oświetlenia sodowego na LED-y. Na koniec 2025 roku co najmniej 160 000 opraw należących do Taurona będzie posiadało energooszczędne źródło światła. Co najmniej 20 000 nowoczesnych opraw LED-owych pojawi się w tym roku w sieci oświetleniowej regionów, w których operuje Tauron.

Źródło: ISBnews