Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 28 lipca-1 sierpnia.

RYNEK OZE

Regulacje ESG: Ustawa wdrażająca dyrektywę stop-the-clock została opublikowana w Dzienniku Ustaw, podało Ministerstwo Finansów. Przewiduje ona przesunięcie obowiązku raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (Environmental, Social, Governance – ESG) dla firm o dwa lata.

Ładowarki samochodowe: Infrastruktura do ładowania aut elektrycznych składa się obecnie z ponad 13,5 tys. punktów, z czego ok. 3 tys. oczekuje na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), podała spółka Powerdot. Liczba „ładowarek” podwoiła się w ostatnich dwóch latach, a wydatki na ten cel przekroczyły 0,5 mld zł. W czasie dwóch lat infrastruktura zwiększyła się o 125%, natomiast w ciągu roku o 55%, ale w najbliższych latach tempo budowy infrastruktury zmniejszy się, podano.

KPEiK: Kierownictwo MKiŚ zaakceptowało projekt aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (KPEiK), podał resort. Wdrożenie KPEiK przyniesie m.in. większą redukcję emisji gazów cieplarnianych o 53,9% (wcześniej było 50,4%) w 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990. Oznacza to, że prawie osiągnięty zostanie przyjęty w prawie klimatycznym unijny cel na poziomie 55%. Dokument zakłada także redukcję jednostkowej ceny wytwarzania energii o 11% w 2030 i 31% w 2040 roku.

Czyste powietrze: Ponad 400 przedstawicieli samorządów, ich stowarzyszeń i związków wzięło udział w zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) spotkaniu na temat programu Czyste Powietrze. Uczestnicy spotkania, które odbyło się w formule hybrydowej, przekazali swoje opinie na temat działania programu w nowej odsłonie oraz wskazywali na wyzwania, z jakimi się mierzą. Spotkanie było okazją do przedstawienia doświadczeń z wdrażania programu Czyste Powietrze w gminach oraz przekazania opinii mieszkańców.

SPÓŁKI OZE

Raen: Otrzymał oświadczenie prezesa zarządu Adama Guza o rezygnacji z pełnienia funkcji oraz z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 29 lipca 2025 roku, podała spółka.

Grupa Recykl: Widzi szansę na finalizację akwizycji w Niemczech w III/IV kwartale 2025 r., poinformował prezes Maciej Jasiewicz. W dalszej perspektywie spółka uważa, że atrakcyjnym kierunkiem rozwoju będzie m.in. cała Skandynawia.

PAD RES: Polski deweloper i inwestor w odnawialne źródła energii, pozyskał finansowanie w wysokości 107,1 mln zł od Banku Millennium. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie operacyjne 13 działających farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 60,45 MW, zajmujących powierzchnię 75 hektarów. Wszystkie farmy są już oddane do użytku i produkują energię elektryczną. Całkowita roczna zdolność produkcyjna wszystkich instalacji wynosi około 64 GWh energii elektrycznej.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Orlen: Uruchomił w Wałbrzychu swoją trzecią ogólnodostępną stację tankowania wodoru Polsce, poinformował członek zarządu ds. technologii Marcin Wasilewski. Obiekt posiada pojemność na ponad 2 tony wodoru i jest w stanie zasilać flotę 20 autobusów należących do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz ponad 30 pojazdów osobowych w ciągu doby.

Enea: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał z Eneą Operator dwie umowy o dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego, podała Enea. Celem projektów jest rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w rejonach o rosnącym zapotrzebowaniu na moc pochodzącą zarówno ze strony odbiorców indywidualnych, jak i sektora transportu elektrycznego oraz wytwórców zielonej energii. Operator otrzyma ponad 123 mln zł dofinansowania z Funduszu Modernizacyjnego na realizację dwóch strategicznych projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 205 mln zł.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały aneksy do umów na dostawę i instalację morskich kabli eksportowych, podała Polenergia. Łączny koszt aneksów szacowany jest na ok. 29 mln euro dla obu projektów. W ramach zawartych aneksów zakres prac wykonawców zostanie rozszerzony o usunięcie głazów na trasie morskich kabli eksportowych.

R.Power i Solartech: Podpisały umowę na generalną realizację farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy zainstalowanej 80 MW w Lasocicach (woj. opolskie), podał R.Power. Inwestycja jest obecnie największym projektem PV w fazie realizacji w Grupie.

Ocean Winds: Podpisał umowę z firmą Siemens Gamesa na dostawę turbin wiatrowych oraz świadczenie usług serwisowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind na polskich wodach Bałtyku, podała spółka.

CPK: Opublikowało Strategię ESG. Jest pierwszym tego typu dokumentem przedstawiającym zaangażowanie spółki w obszarach ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. „Przyjęcie Strategii ESG przyczyni się do zwiększenia transparentności działań spółki oraz ułatwi dostęp do instrumentów finansowania opartych na kryteriach zrównoważonego rozwoju, takich jak zielone obligacje czy kredyty na preferencyjnych warunkach” – powiedział Marcin Michalski, członek zarządu CPK ds. finansowych.

Webcon: Jedynie 26% firm z branży przemysłowej w Polsce ma gotową strategię ESG – wynika z badania Webcon. Jedno na trzy przedsiębiorstwa nie przeprowadziło jeszcze analizy swojego wpływu na środowisko. Z raportu wynika również, że: 51% firm przemysłowych już pracuje nad strategią ESG; aż 29% przedsiębiorstw do gromadzenia danych ESG wykorzystuje Excela; co druga firma jako główne wyzwanie wskazuje integrację danych z różnych źródeł; 69% przedsiębiorstw potrzebuje narzędzi do automatycznego generowania raportów.

PPL: Polskie Porty Lotnicze S.A. (PPL) i Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze badań nad wpływem

transportu lotniczego na środowisko oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w lotnictwie. Cele współpracy PPL i IOŚ-PIB obejmują: prowadzenie badań nad wpływem transportu lotniczego na środowisko, popularyzację działań z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance) w branży lotniczej, wdrażanie rozwiązań ograniczających emisje gazów cieplarnianych i hałas wokół portów lotniczych, współpracę w zakresie rozwoju technologii wodorowych, rozwój i zastosowanie zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), optymalizację energetyczną lotnisk (zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE), realizację inicjatyw edukacyjnych promujących ochronę środowiska w transporcie lotniczym.

Źródło: ISBnews