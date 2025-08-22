Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 18-22 sierpnia.

RYNEK OZE

Taryfy na energię: Urząd Regulacji Energetyki (URE) powinien w najbliższych dniach opublikować nowe taryfy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych (obecne kończą się z końcem III kw.) i mógłby zaakceptować wnioski taryfowe opiewające na 5-10% zwyżkę cen wobec obecnej ceny mrożonej (500 zł/ MWh) – to podbiłoby inflację o 0,2 pkt proc., do 3% r/r na koniec br., oceniają ekonomiści mBanku.

Farmy wiatrowe: Energia elektryczna z lądowych wiatraków jest najtańsza, ocenia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Farmy wiatrowe: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował zawetować ustawę wiatrakową, zawierającą także przepisy dotyczące mrożenia cen energii elektrycznej. W swoim przemówieniu zwrócił też uwagę, że podpisał ustawy deregulacyjne i zamierza je w całej swojej kadencji wspierać jako prezydent Polski.

Ministerstwo Energii: Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Energii, poinformował szef nowego resortu Miłosz Motyka.

Bon ciepłowniczy: Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu ustawy o bonie ciepłowniczym, którego celem jest wdrożenie mechanizmu osłonowego w postaci bonu ciepłowniczego skierowanego do najuboższych gospodarstw domowych, które doświadczają wysokich cen ciepła, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Obligo giełdowe: Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji prawa energetycznego i przywrócenie obowiązkowej sprzedaży w wysokości 55% energii wytworzonej przez wytwórców energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii lub platformy prowadzone przez nominowanych operatorów rynku energii (NEMO), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponuje się także zwiększenie poziomu obowiązku sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym do 85% z obecnych 55%.

Gospodarka odpadami: Przeterminowane zobowiązania przedsiębiorstw sektora gospodarowania odpadami opiewały na kwotę 322,3 mln zł i wzrosły o 21% r/r na koniec czerwca 2025 roku, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.

ESG: 55% firm ankietowanych przez Webcon dostrzega, że ich klienci i kontrahenci już teraz podejmują decyzje o współpracy, kierując się informacjami zawartymi w raportach ESG. Według badania, 25% firm deklaruje, że klienci często proszą o dane ESG; 59% przedsiębiorstw uważa, że raportowanie ESG poprawi ich relacje z otoczeniem biznesowym; 70% wskazuje, że pomoże to w pozyskaniu nowych klientów; niemal połowa firm ma problem z integracją danych z różnych źródeł.

E-MOBILNOŚĆ

Punkty ładowania: W Polsce funkcjonowało 10 730 (+42% r/r) ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na koniec lipca 2025 r., w tym 7 110 AC (+33% r/r) oraz 3 620 DC (+63% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

E-pojazdy: W Polsce zarejestrowano 3 813 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w lipcu br. (wzrost o 232% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w lipcu br. wyniósł rekordowe 7,6%.

E-pojazdy: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 231,1% r/r i wyniosła 3 814 szt. w lipcu br., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

E-pojazdy: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 75% r/r do 44 155 pojazdów w okresie styczeń-lipiec2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 69,8% do 21 831 szt., a hybryd plug-in o 80,6% do 22 324 szt.

ROZWÓJ BIZNESU

Polenergia: Zabezpieczyła 89% produkcji na 2026 rok po cenach wyższych niż aktualne ceny rynkowe, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Sujecki.

Polenergia: Szacuje, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia aukcji offshore w grudniu 2025 r., projekt Bałtyk 1 o mocy do 1 560 MW powinien zostać uruchomiony w 2032 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Sujecki.

Polenergia: Nie wyklucza, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy podjęta zostanie finalna decyzja inwestycyjna (FID) dla farmy wiatrowej Bądecz (woj. wielkopolskie) o mocy 48 MW, poinformował członek zarządu ds. operacyjnych Łukasz Buczyński.

Polenergia: Odnotowała 83 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2025 r. wobec 79,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Spodziewa się zdecydowanego obniżenia capexu rozwojowego w segmencie „zielona energia” w przyszłym roku, poinformowała poinformowała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu z Grupy Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann.

Orlen: Spodziewa się, że porozumienie z Synthosem dotyczące spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), rozwijającej projekt modułowych reaktorów jądrowych (SMR) zostanie osiągnięte „do końca lata”, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

Mo-Bruk: Odnotował 26,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 30,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Energa: Odnotowała 356 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego do właścicieli jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 410 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 112,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 146,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Photon Energy: Spodziewa się wypracowania w tym roku wyższych przychodów niż w 2024 r. i zbliżonego r/r wyniku EBITDA, poinformował CFO David Forth.

Photon Energy: Odnotował 3,26 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2025 r. wobec 2,79 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Kompania Piwowarska: Dzięki inwestycjom prowadzonym na przestrzeni ostatnich 5 lat, w Zakresach 1. i 2. spółka zredukowała w ub.r. emisję dwutlenku węgla o 69% i o 21% w Zakresie 3. W 2024 roku Kompania Piwowarska 40% swojego piwa sprzedała w opakowaniach wielorazowego użytku.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Polenergia: Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 – rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Rajkowy (zlokalizowanej w gminie Pelplin, w woj. pomorskim) o łącznej mocy zainstalowanej 35 MWp – zawarła ze spółką Nomad Electric umowę na kompleksowe wykonanie robót montażowo elektrycznych w formule EPC (engineering, procurement and construction) z Nomad Electric dotyczącą farmy, podała Polenergia. Umowa EPC ma zostać ukończona w IV kwartale 2026 roku.

PGE: PGE Energia Ciepła, Urząd Miasta Kielce oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Kielcach podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego oraz utrzymania jego statusu jako efektywnego energetycznie, podała Grupa PGE. Współpraca obejmuje również rozwój segmentu ciepłej wody użytkowej.

ML System: Firma została wybrana jako dostawca dachówki fotowoltaicznej PhotonRoof, która zostanie zamontowana w remontowanym zabytkowym budynku Alte Münze w Monachium – siedzibie Urzędu Konserwatora Zabytków Bawarii, podała spółka. ML System liczy, że przepisy unijne będą napędzały popyt na takie produkty spółki za granicą.

Orlen: Na budowie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, realizowanej wspólnie przez Orlen i Northland Power, zainstalowana została połowa z 76 monopali oraz 5 turbin wiatrowych, a do końca miesiąca zainstalowanych zostanie 8 kolejnych, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa”, podała Agencja. O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, które w ramach I etapu opracowały model biznesowy GOZ-transformacji zatwierdzony przez PARP. Nabór ruszy 10 września i potrwa do 30 października br. Pula środków wyniesie 70 mln zł.

Atom: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) rozpoczął uzgadnianie dokumentacji dla urządzeń, które będą pracowały w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, poinformowały Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Enefit: Przekroczył liczbę 1 500 publicznych punktów ładowania w krajach bałtyckich i Polsce, w tym 170 w naszym kraju, podała spółka. Do 2028 r. Enefit planuje rozbudować swoją sieć do 3 000 stacji ładowania, w tym około 1 000 zlokalizowanych w Polsce.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał kolejne sześć umów ze spółkami wodno-kanalizacyjnymi na dofinansowanie inwestycji z programu Woda do spożycia. Inwestycje w gospodarkę wodną ze wsparciem z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) będą realizowane w Rzeszowie, Włocławku, Bytowie, Świeciu, Myślenicach i Sierakowicach. Wartość dofinansowania sześciu projektów to łącznie 125 mln zł.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowę o dofinansowanie poprawy systemu przyrodniczego w Goślicach w powiecie płockim. Inwestycja będzie realizowana ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w ramach działania 1.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem. Dofinansowanie unijne wynosi 3,5 mln zł, a całkowity koszt projektu to ponad 4 mln zł.

OX2: Pierwsza wybudowana przez OX2 w Polsce farma fotowoltaiczna Rutki (woj. opolskie) o mocy 100 MWp, decyzją Urzędu Regulacji Energetyki otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na okres 20 lat. Farma PV Rutki to pierwszy projekt, który OX2 realizuje jako niezależny producent energii (IPP). Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Niemodlin, w województwie opolskim, w południowo-zachodniej Polsce, na powierzchni 78 ha. Farma PV Rutki będzie produkować około 108 GWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli zasilić około 30 000 gospodarstw domowych.

PGE: Coraz więcej klientów korzysta z proponowanych przez PGE Obrót e-rozwiązań. E-faktura jest najpopularniejszym z nich. Korzysta z niej obecnie ponad 2,5 mln klientów, czyli ponad 40% wszystkich klientów spółki.

PGE: PGE Energia Ciepła z Grupy PGE kontynuuje prace w celu rozbudowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE Rzeszów) o drugą linię technologiczną. Rozpoczął się etap ruchu regulacyjnego ITPOE 2. Oznacza to, że do termicznego przetworzenia zostaną podane pierwsze odpady komunalne a urządzenia przeznaczone do odzysku ciepła i energii elektrycznej, zainstalowane w ITPOE 2, po raz pierwszy zasilą miejską sieć ciepłowniczą i krajowy system elektroenergetyczny. Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie (ITPOE) to nowoczesny obiekt służący odzyskiwaniu energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Obecnie ITPOE w Rzeszowie osiąga założone wartości, przetwarzając około 100 000 ton odpadów rocznie. Rozbudowa instalacji o drugą linię spowoduje wzrost jej wydajności i możliwość przetwarzania o 80 tys. ton odpadów komunalnych więcej, czyli do 180 tys. ton rocznie. Planowane oddanie do eksploatacji II linii technologicznej ITPOE to IV kwartał 2025 r.

