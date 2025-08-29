Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 25-29 sierpnia.

RYNEK OZE

Bon ciepłowniczy: W przesłanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego dla najuboższych gospodarstw domowych; koszt wypłat bonu za II poł. 2025 r. i cały 2026 r. wyniesie łącznie 884,36 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

Mrożenie cen energii: W przesłanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo Energii proponuje utrzymanie w IV kw. br. mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh; koszt tego wsparcia wyniesie łącznie 0,887 mld zł, przy czym rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wyniosą 0,296 mld zł w 2025 r. i 0,591 mld zł w 2026 r., podał resort w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

Onshore: Dwa z trzech komponentów zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej rząd chce zrealizować w formie pozaustawowej, za pomocą innych przepisów, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Kotły gazowe: Wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu zdaniem 52,7% Polaków, wynika z 7. edycji badania EKObarometr zrealizowanego przez agencję SW Research. 43,6% Polaków wskazuje, że ten sam efekt ma wykorzystanie autogazu w samochodach osobowych, a 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) była wśród partnerów badania EKObarometr 2025.

Ochrona środowiska: W 2024 r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,42% i 0,1% PKB, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

E-MOBILNOŚĆ

NaszEauto: Całość środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 1,6 mld zł, przeznaczonych na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych w ramach programu NaszEauto „raczej nie zostanie wykorzystana”, poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta.

ROZWÓJ BIZNESU

Orlen i Synthos: Zakończyły negocjacje w sprawie funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i zawarły porozumienie, które otwiera drogę do realnych działań, których efektem będzie budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej SMR we Włocławku, lokalizacji wskazanej przez Orlen, podała spółka.

Grenevia: Odnotowała 62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tauron: Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy pożyczki z 17 grudnia 2024 r. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwiększający kwotę pożyczki o kwotę 4,87 mld zł do 15,87 mld zł (z 11 mld zł), podał Tauron. Środki z pożyczki będą wspierać rozwój segmentu dystrybucji.

Tauron: Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto) Grupy Tauron Polska Energia wyniosła 2,46 TWh, w tym z OZE: 0,44 TWh w II kw. 2025 r., zaś dystrybucja energii elektrycznej w tym czasie wyniosła 12,3 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,06 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Tauron: Tauron Polska Energia odnotował 924 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1 893 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły w tym okresie 7 667 mln zł.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

OX2: Podjął decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy lądowej farmy wiatrowej Annopol o łącznej mocy 40 MW, podała spółka. Wartość inwestycji to ponad 340 mln zł, a farma wiatrowa po zakończeniu prac pozostanie własnością OX2.

Ignitis Renewables: Największa w Polsce farma wiatrowa firmy Ignitis Renewables – Silesia II o mocy 137 MW – osiągnęła pełną moc przyłączeniową, podała spółka.

Grenevia: Projekt-Solartechnik – spółka wchodząca w skład segmentu OZE w Grupie Grenevia – zawarła ze spółką niepowiązaną z Grupą Grenevia przedwstępną umowę co-developmentu i sprzedaży portfela projektów farm słonecznych za łączną szacunkową cenę (w enterprise value) w kwocie 19,65 mln euro (równowartość kwoty wynosi około 83,8 mln zł), podała Grenevia. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz umowy subrogacyjnej upływa najpóźniej 28 lutego 2026 r.

Polenergia: Podpisała z Leroy Merlin Polska i Bricoman Polska, należącymi do Grupy Adeo, 8-letnią umowę typu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) na dostawę energii odnawialnej o łącznej wartości ponad 100 mln zł, podały spółki. Dla Polenergii to jedna z największych zawartych umów typu PPA, a dla Leroy Merlin – kolejny ważny krok w procesie transformacji energetycznej, podkreśliły.

Orlen: „Wiślany Grant Bioróżnorodności” to nowy program grantowy Fundacji Orlen dla Pomorza. Jego celem jest ochrona bioróżnorodności Wisły i jej dorzeczy. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o granty od 1 września do 31 października 2025 roku. Pula środków przeznaczonych na realizację projektów wynosi 4 mln zł. Konkurs grantowy skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, szkół, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. Maksymalna kwota grantu dla jednego projektu wynosi 500 tys. zł.

R.Power: Planuje budowę portfela projektów systemów magazynowania energii (BESS) w Portugalii o łącznej mocy 680 MW. Spółka przewiduje również integrację magazynów z częścią istniejących elektrowni fotowoltaicznych, obejmującą 54 MW działających aktywów.

Tauron: Podczas budowy największej farmy wiatrowej grupy – Miejska Górka o mocy 190,8 MW – wylano fundamenty dla wszystkich, 53 turbin wiatrowych. Miejska Górka będzie drugą co do wielkości farmą wiatrową w Polsce. Oddanie inwestycji do użytku jest planowane w 2027 roku.

Czyste Powietrze: 11 września br. odbędzie się szkolenie online w ramach Akademii Czystego Powietrza 2025 pt. Nowe Czyste Powietrze w praktyce – audyt energetyczny bez błędów, lista ZUM i kluczowe doświadczenia z realizacji programu.

