Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 1-5 września.

SPÓŁKI OZE

Ørsted: Otworzył w Gdańsku biuro dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, realizowanej wspólnie z PGE. Nowa przestrzeń w Olivia Centre będzie centrum planowania i koordynacji budowy przy największej morskiej farmie wiatrowej w Polsce. Biuro w Gdańsku ułatwi współpracę z regionalnymi partnerami oraz dostęp do kluczowej infrastruktury dla budowy Baltica 2. W nowej lokalizacji pracować będzie ok. 50 osób, m.in. specjaliści ds. planowania budowy, eksperci ds. systemów informacji geograficznej (GIS), koordynatorzy wymiany załóg oraz specjaliści ds. jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (QHSE).

Vestas: Oficjalnie przejął od LM Wind Power fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina, podał Vestas. Przejęcie stanowi kolejny krok w strategicznej ekspansji Vestas w zakresie europejskiej bazy produkcyjnej i łańcucha dostaw, która ma na celu sprostać rosnącym potrzebom Europy w obszarze bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii.

Grupa Recykl: Ustaliła z osobami fizycznymi, właścicielami niemieckiej spółki Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode (HRV) istotne warunki transakcji dotyczącej nabycia przez spółkę zależną Recykl Invest 100% udziałów w HRV, podała spółka. Łączna wartość transakcji to maksymalnie 10,07 mln euro.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

BYD Polska: Planuje rozwój sieci salonów sprzedaży i sieci autoryzowanych serwisów do ponad 60 w obu rodzajach placówek na koniec 2026 r., w porównaniu do 26 salonów i 16 serwisów obecnie, poinformował Fleet Manager BYD Polska Krzysztof Kępka.

Rekord BEV: Udział elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rejestracjach nowych aut był w sierpniu br. rekordowy i wyniósł 7,8%, wynika z danych IBRM Samar.

Program NaszEauto: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął konsultacje projektu zmian w programie NaszEauto, dotyczących dopłat do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podał Fundusz. Najważniejsze proponowane zmiany to rozszerzenie wsparcia na pojazdy kategorii M2 (małe busy do 5 t) i N1 (samochody dostawcze do 3,5 t), nowe grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje edukacyjne, medyczne i opiekuńcze, obniżenie budżetu programu z 1,6 mld zł do ok. 1,1 mld zł oraz likwidacja premii za niski dochód.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Farma PV: Orlen Lietuva – spółka z Grupy Orlen – kończy budowę pierwszej elektrowni słonecznej o mocy 44,2 MW, która będzie podłączona bezpośrednio do rafinerii w Możejkach, podał Orlen. Prognozowana roczna produkcja instalacji to ok. 45 GWh. Stopień zaawansowania budowy instalacji wynosi ok. 80%, a prąd wyprodukowany na farmie popłynie do rafinerii w Możejkach od początku 2026 roku. Cała wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio w rafinerii. Całkowita wartość projektu to około 36 mln euro.

Pojazdy wodorowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowę z Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz na realizację projektu, który dotyczy zwiększenie mocy produkcyjnych Pesy w produkcji pojazdów napędzanych wodorem, podał Fundusz. Dzięki umowie spółka otrzyma ponad 53 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 163 mln zł.Obecne tempo składania wniosków w programie Mój Prąd 6.0 wskazuje, że zamknięcie naboru może nastąpić w tym miesiącu, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Złożone wnioski opiewają na 1 764 mln zł. To oznacza, że w budżecie programu pozostało 85,6 mln zł, co stanowi 4,63% dostępnych środków.

Elektrownia jądrowa: ZKS Ferrum oraz Mostostal Kielce to kolejne firmy w gronie wybranych przez Westinghouse Electric Company do przygotowania do udziału w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, które zakończyły I etap procesu dostosowania swoich procedur do standardów jakościowych obowiązujących w światowym przemyśle jądrowym, podały Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Osiągnięcie standardu NQA-1 da im możliwość włączenia się w globalny łańcuch dostaw technologii modułowego reaktora AP1000 i udziału w projektach jądrowych realizowanych na całym świecie, podkreśliły PEJ.

Środki na transformację: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił BNP Paribas Leasing Services 200 mln euro kredytu na finansowanie polskich firm, w tym małych przedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji, podał bank. Umowa umożliwi uruchomienie inwestycji o łącznej wartości ponad 500 mln euro. Co najmniej 30% finansowania przeznaczone zostanie na inwestycje, które działają na rzecz ograniczania zmian klimatycznych m.in. poprzez instalację pomp ciepła, wykorzystanie energii słonecznej i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE): Podpisały umowę ze spółką Elbudbis na dokończenie linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec, podała spółka. To jedna z inwestycji związanych z wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych.

Tauron: Przygotował mapę zapotrzebowania na usługi elastyczności, która pozwoli rozwiązywać lokalne wyzwania energetyczne i zwiększać niezawodność sieci, podała spółka. To kolejny krok w kierunku rozwoju usług elastyczności i wsparcia dostawców świadczących je dla Taurona Dystrybucji.

Źródło: ISBnews